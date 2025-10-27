Der DAX hat sich in der abgelaufenen Handelswoche wieder deutlich erholt. Das größte deutsche Börsenbarometer legte unter dem Strich über 400 Punkte zu und schloss +1,72% höher mit knapp 24.240 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei MTU und Rheinmetall, die Deutsche Telekom fiel ans DAX-Ende. Kommt es in der neuen Woche endlich zum bullischen Ausbruch oder geht die Seitwärtsphase weiter? Zu Wochenbeginn erholten sich die Märkte vom Freitags-Crash ...

