Tecnotree wurde im IDC MarketScape: Worldwide Customer Experience Platforms for Telecommunications 2025 (Dok.-Nr. US52580525, August 2025) als wichtiger Akteur anerkannt. Das untermauert unserer Meinung nach den Einsatz von Tecnotree in der Bereitstellung innovativer und flexibler Kundenerfahrungslösungen für die Telekommunikationsbranche.

IDC MarketScape bewertet Anbieter auf Grundlage ihrer Fähigkeiten und Strategien im Bereich der Kundenerfahrungsplattformen (CX-Plattformen) für Telekommunikationsbetreiber weltweit.

Die modulare BSS-Plattform von Tecnotree bietet eine umfangreiche Suite an CX-Lösungen, darunter einheitlicher Katalog, Customer Value Management (CVM), Stimme des Kunden, Loyalty Manager, Auftrags- und Abonnementmanagement, Kundenselbstbedienungsportale sowie Rechnungsstellung und Abrechnung. Die KI-basierte Sensa-Plattform des Unternehmens, die auf mehr als 130 KI-Patenten in den Bereichen Vertrauen, Governance, Agenten-Entscheidungsfindung und Verwaltung des Modell-Lebenszyklus aufbaut, ermöglicht als intelligenter Hub Personalisierung in Echtzeit, prädiktive Erkenntnisse und autonomen Betrieb. In Kombination mit dem digitalen Marktplatz Tecnotree Moments und dem KI-gesteuerten Experience Platform Management (XPM) versetzen diese Plattformen Betreiber in die Lage, Kundendaten zu konsolidieren, extrem personalisierte Interaktionen zu fördern, Customer Journeys zu automatisieren, Produktangebote zu rationalisieren, die Umsatzgenerierung und Erlöschancen zu beschleunigen.

"Die Anerkennung als wichtiger Akteur im IDC MarketScape zeigt, dass sich Tecnotree kontinuierlich auf die Bereitstellung fortschrittlicher CX-Plattformen konzentriert, die es Telekommunikationsbetreibern ermöglichen, die sich verändernden Kundenerwartungen zu erfüllen", sagte Prianca Ravichander, CCO und CMO, Tecnotree. "Wir sind stolz, uns mit Betreibern weltweit zusammenzutun, um nahtlose, personalisierte und wirkungsvolle Erfahrungen für ihre Kunden zu schaffen."

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die Methodologie der Marktstudie basiert auf einer strengen Punktvergabe nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in Form einer einzigen grafischen Darstellung der Anbieterpositionen in einem bestimmten Marktsegment abgebildet. IDC MarketScape stellt ein klares Framework bereit, um einen aussagekräftigen Vergleich der Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern zu erstellen. Dieses Framework liefert Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

