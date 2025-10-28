Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungsspezialist SIG hat im dritten Quartal 2025 weniger Umsatz geschrieben, und unter dem Strich ist der Gewinn eingebrochen. Inklusive Restrukturierungskosten resultierten sogar tiefrote Zahlen. In den Monaten Juli bis September sank der Umsatz von SIG um 6,7 Prozent auf 769 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Plastik-Preisentwicklung resultierte ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab