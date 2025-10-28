Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
27.10.25 | 08:20
7,650 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,5507,85008:16
PR Newswire
28.10.2025 08:06 Uhr
65 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 28

Bodycotewww.bodycote.com

28 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

27 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,985

Highest price paid per share (pence per share):

679.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

671.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

674.30p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,109,242 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,201,162 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,346,930 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

7

677

27/10/2025 08:08:15

00495497801TRLO1.1.1

XLON

77

677

27/10/2025 08:10:09

00495498242TRLO1.1.1

BATE

120

677.5

27/10/2025 08:10:09

00495498241TRLO1.1.1

XLON

127

676

27/10/2025 08:10:59

00495498495TRLO1.1.1

XLON

24

677

27/10/2025 08:10:59

00495498494TRLO1.1.1

CHIX

127

678

27/10/2025 08:16:11

00495499657TRLO1.1.1

XLON

24

677.5

27/10/2025 08:18:37

00495500494TRLO1.1.1

CHIX

127

679

27/10/2025 08:23:32

00495501811TRLO1.1.1

XLON

1

678

27/10/2025 08:25:42

00495502273TRLO1.1.1

BATE

76

678

27/10/2025 08:25:42

00495502274TRLO1.1.1

BATE

34

678

27/10/2025 08:25:45

00495502283TRLO1.1.1

AQXE

127

678.5

27/10/2025 08:25:56

00495502332TRLO1.1.1

XLON

24

679

27/10/2025 08:26:48

00495502524TRLO1.1.1

CHIX

127

678.5

27/10/2025 08:31:11

00495503330TRLO1.1.1

XLON

17

678

27/10/2025 08:31:11

00495503332TRLO1.1.1

AQXE

77

678

27/10/2025 08:31:11

00495503331TRLO1.1.1

BATE

24

677.5

27/10/2025 08:35:55

00495504405TRLO1.1.1

CHIX

77

677.5

27/10/2025 08:41:55

00495505716TRLO1.1.1

XLON

50

677.5

27/10/2025 08:41:55

00495505718TRLO1.1.1

XLON

17

676

27/10/2025 08:46:11

00495506671TRLO1.1.1

AQXE

20

674.5

27/10/2025 08:52:31

00495508093TRLO1.1.1

XLON

32

674.5

27/10/2025 08:52:31

00495508092TRLO1.1.1

XLON

28

674.5

27/10/2025 08:52:31

00495508096TRLO1.1.1

XLON

47

674.5

27/10/2025 08:52:31

00495508094TRLO1.1.1

XLON

22

674.5

27/10/2025 08:56:46

00495509564TRLO1.1.1

CHIX

3

675

27/10/2025 08:56:46

00495509565TRLO1.1.1

CHIX

127

674

27/10/2025 09:02:05

00495511139TRLO1.1.1

XLON

18

674

27/10/2025 09:04:59

00495511869TRLO1.1.1

CHIX

8

675

27/10/2025 09:04:59

00495511870TRLO1.1.1

CHIX

18

675

27/10/2025 09:05:04

00495511893TRLO1.1.1

AQXE

83

673.5

27/10/2025 09:05:09

00495511924TRLO1.1.1

BATE

127

673.5

27/10/2025 09:09:40

00495512906TRLO1.1.1

XLON

18

674.5

27/10/2025 09:13:15

00495513778TRLO1.1.1

AQXE

84

673.5

27/10/2025 09:13:17

00495513793TRLO1.1.1

BATE

15

671.5

27/10/2025 09:17:52

00495514914TRLO1.1.1

XLON

89

671.5

27/10/2025 09:17:52

00495514915TRLO1.1.1

XLON

8

672

27/10/2025 09:17:52

00495514917TRLO1.1.1

XLON

15

672

27/10/2025 09:17:52

00495514916TRLO1.1.1

XLON

12

675

27/10/2025 09:21:23

00495515901TRLO1.1.1

TRQX

86

672.5

27/10/2025 09:21:34

00495515925TRLO1.1.1

BATE

19

673.5

27/10/2025 09:21:42

00495515973TRLO1.1.1

AQXE

15

671.5

27/10/2025 09:26:46

00495517771TRLO1.1.1

XLON

127

672

27/10/2025 09:32:02

00495522010TRLO1.1.1

XLON

27

672.5

27/10/2025 09:34:35

00495526254TRLO1.1.1

CHIX

127

672.5

27/10/2025 09:34:38

00495526312TRLO1.1.1

XLON

88

672

27/10/2025 09:34:51

00495526578TRLO1.1.1

BATE

19

672.5

27/10/2025 09:34:51

00495526577TRLO1.1.1

AQXE

12

672

27/10/2025 09:35:06

00495526991TRLO1.1.1

TRQX

127

672.5

27/10/2025 09:37:11

00495530180TRLO1.1.1

XLON

127

672.5

27/10/2025 09:42:22

00495538496TRLO1.1.1

XLON

127

672.5

27/10/2025 09:48:41

00495548682TRLO1.1.1

XLON

127

673

27/10/2025 09:54:19

00495557677TRLO1.1.1

XLON

127

673

27/10/2025 10:07:41

00495566653TRLO1.1.1

XLON

2

673

27/10/2025 10:17:59

00495569057TRLO1.1.1

XLON

125

673

27/10/2025 10:17:59

00495569058TRLO1.1.1

XLON

11

673

27/10/2025 10:23:50

00495570222TRLO1.1.1

XLON

36

673

27/10/2025 10:23:50

00495570224TRLO1.1.1

XLON

80

673

27/10/2025 10:23:50

00495570223TRLO1.1.1

XLON

11

673

27/10/2025 10:27:16

00495571010TRLO1.1.1

XLON

104

673.5

27/10/2025 10:32:02

00495572235TRLO1.1.1

XLON

23

673.5

27/10/2025 10:32:02

00495572236TRLO1.1.1

XLON

91

673.5

27/10/2025 10:36:38

00495573217TRLO1.1.1

XLON

36

673.5

27/10/2025 10:36:38

00495573218TRLO1.1.1

XLON

3

673

27/10/2025 10:37:39

00495573410TRLO1.1.1

CHIX

11

673

27/10/2025 10:37:39

00495573409TRLO1.1.1

CHIX

8

673

27/10/2025 10:37:39

00495573411TRLO1.1.1

CHIX

98

673.5

27/10/2025 10:37:45

00495573432TRLO1.1.1

BATE

9

673

27/10/2025 10:37:45

00495573433TRLO1.1.1

CHIX

127

673.5

27/10/2025 10:42:52

00495574853TRLO1.1.1

XLON

55

675

27/10/2025 10:47:44

00495576087TRLO1.1.1

XLON

72

675

27/10/2025 10:47:44

00495576086TRLO1.1.1

XLON

31

675

27/10/2025 10:48:29

00495576274TRLO1.1.1

CHIX

25

675

27/10/2025 10:53:52

00495577569TRLO1.1.1

XLON

102

675

27/10/2025 10:53:52

00495577570TRLO1.1.1

XLON

53

675

27/10/2025 10:58:26

00495578790TRLO1.1.1

XLON

74

675

27/10/2025 10:58:26

00495578791TRLO1.1.1

XLON

14

675

27/10/2025 10:59:29

00495579050TRLO1.1.1

TRQX

32

675

27/10/2025 10:59:49

00495579140TRLO1.1.1

CHIX

102

674.5

27/10/2025 11:00:11

00495579264TRLO1.1.1

BATE

2

675

27/10/2025 11:01:54

00495579586TRLO1.1.1

XLON

48

675

27/10/2025 11:01:54

00495579587TRLO1.1.1

XLON

22

675

27/10/2025 11:01:54

00495579588TRLO1.1.1

XLON

55

675

27/10/2025 11:01:54

00495579589TRLO1.1.1

XLON

12

674.5

27/10/2025 11:05:28

00495580529TRLO1.1.1

XLON

14

675

27/10/2025 11:06:08

00495580724TRLO1.1.1

TRQX

32

675

27/10/2025 11:06:39

00495580829TRLO1.1.1

CHIX

19

675

27/10/2025 11:07:42

00495581046TRLO1.1.1

XLON

96

675

27/10/2025 11:07:42

00495581047TRLO1.1.1

XLON

102

674.5

27/10/2025 11:09:44

00495581663TRLO1.1.1

BATE

33

674.5

27/10/2025 11:20:51

00495584263TRLO1.1.1

XLON

128

674.5

27/10/2025 11:21:34

00495584439TRLO1.1.1

XLON

13

675

27/10/2025 11:24:39

00495585077TRLO1.1.1

CHIX

20

675

27/10/2025 11:24:39

00495585078TRLO1.1.1

CHIX

127

675

27/10/2025 11:30:15

00495586253TRLO1.1.1

XLON

75

675

27/10/2025 11:32:08

00495586771TRLO1.1.1

XLON

52

675

27/10/2025 11:32:08

00495586772TRLO1.1.1

XLON

35

675.5

27/10/2025 11:33:09

00495587007TRLO1.1.1

CHIX

24

675

27/10/2025 11:33:23

00495587069TRLO1.1.1

AQXE

111

676.5

27/10/2025 11:34:39

00495587314TRLO1.1.1

BATE

16

676

27/10/2025 11:34:44

00495587339TRLO1.1.1

TRQX

127

676

27/10/2025 11:35:17

00495587448TRLO1.1.1

XLON

127

677.5

27/10/2025 11:39:50

00495588406TRLO1.1.1

XLON

127

677.5

27/10/2025 11:44:19

00495589269TRLO1.1.1

XLON

127

677.5

27/10/2025 11:49:20

00495590184TRLO1.1.1

XLON

127

676.5

27/10/2025 11:53:47

00495591131TRLO1.1.1

XLON

127

676.5

27/10/2025 12:02:22

00495593110TRLO1.1.1

XLON

127

676.5

27/10/2025 12:04:27

00495593575TRLO1.1.1

XLON

119

676.5

27/10/2025 12:07:01

00495594037TRLO1.1.1

BATE

26

676.5

27/10/2025 12:07:05

00495594075TRLO1.1.1

AQXE

254

676.5

27/10/2025 12:17:08

00495595928TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 12:21:21

00495596705TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 12:25:00

00495597464TRLO1.1.1

XLON

39

677

27/10/2025 12:27:48

00495597958TRLO1.1.1

CHIX

126

677

27/10/2025 12:28:05

00495598014TRLO1.1.1

BATE

254

678

27/10/2025 12:36:31

00495599935TRLO1.1.1

XLON

39

678

27/10/2025 12:39:34

00495600456TRLO1.1.1

BATE

88

678

27/10/2025 12:39:34

00495600457TRLO1.1.1

BATE

127

677.5

27/10/2025 12:43:34

00495601266TRLO1.1.1

XLON

127

677.5

27/10/2025 12:47:05

00495601992TRLO1.1.1

XLON

127

677.5

27/10/2025 12:50:36

00495602845TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 12:50:36

00495602846TRLO1.1.1

BATE

19

677.5

27/10/2025 12:51:00

00495602920TRLO1.1.1

TRQX

30

678

27/10/2025 12:51:04

00495602929TRLO1.1.1

AQXE

12

677

27/10/2025 12:51:46

00495603078TRLO1.1.1

CHIX

30

677

27/10/2025 12:58:03

00495604315TRLO1.1.1

CHIX

254

677

27/10/2025 12:58:06

00495604323TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 13:00:33

00495604784TRLO1.1.1

BATE

127

677

27/10/2025 13:01:46

00495605169TRLO1.1.1

XLON

42

677

27/10/2025 13:02:03

00495605246TRLO1.1.1

CHIX

127

676.5

27/10/2025 13:06:39

00495606022TRLO1.1.1

XLON

30

678

27/10/2025 13:07:20

00495606150TRLO1.1.1

AQXE

19

677.5

27/10/2025 13:07:20

00495606151TRLO1.1.1

TRQX

54

677

27/10/2025 13:11:35

00495607049TRLO1.1.1

XLON

73

677

27/10/2025 13:11:35

00495607050TRLO1.1.1

XLON

80

676.5

27/10/2025 13:14:35

00495607685TRLO1.1.1

BATE

47

676.5

27/10/2025 13:14:35

00495607686TRLO1.1.1

BATE

33

676

27/10/2025 13:16:26

00495608040TRLO1.1.1

XLON

13

676

27/10/2025 13:16:26

00495608042TRLO1.1.1

XLON

79

676

27/10/2025 13:16:26

00495608043TRLO1.1.1

XLON

2

676

27/10/2025 13:16:26

00495608044TRLO1.1.1

XLON

19

676.5

27/10/2025 13:16:28

00495608054TRLO1.1.1

TRQX

42

675.5

27/10/2025 13:17:06

00495608235TRLO1.1.1

CHIX

21

678

27/10/2025 13:17:42

00495608359TRLO1.1.1

AQXE

9

678

27/10/2025 13:20:58

00495608929TRLO1.1.1

AQXE

127

676

27/10/2025 13:21:18

00495609008TRLO1.1.1

XLON

127

676

27/10/2025 13:26:10

00495610191TRLO1.1.1

XLON

127

675.5

27/10/2025 13:30:14

00495611449TRLO1.1.1

BATE

19

676.5

27/10/2025 13:30:46

00495612197TRLO1.1.1

TRQX

127

675.5

27/10/2025 13:31:00

00495612407TRLO1.1.1

XLON

42

675.5

27/10/2025 13:31:09

00495612686TRLO1.1.1

CHIX

7

676

27/10/2025 13:31:55

00495613389TRLO1.1.1

AQXE

8

676

27/10/2025 13:31:55

00495613388TRLO1.1.1

AQXE

1

678

27/10/2025 13:31:55

00495613390TRLO1.1.1

AQXE

14

678

27/10/2025 13:31:55

00495613391TRLO1.1.1

AQXE

127

675.5

27/10/2025 13:34:20

00495615648TRLO1.1.1

XLON

127

676

27/10/2025 13:40:35

00495619498TRLO1.1.1

BATE

127

676

27/10/2025 13:40:35

00495619500TRLO1.1.1

XLON

42

675.5

27/10/2025 13:41:48

00495620312TRLO1.1.1

CHIX

19

676

27/10/2025 13:41:48

00495620313TRLO1.1.1

TRQX

127

675

27/10/2025 13:42:39

00495620746TRLO1.1.1

XLON

30

675.5

27/10/2025 13:42:44

00495620781TRLO1.1.1

AQXE

49

675

27/10/2025 13:44:55

00495622313TRLO1.1.1

XLON

15

675

27/10/2025 13:44:55

00495622314TRLO1.1.1

XLON

63

675

27/10/2025 13:44:55

00495622315TRLO1.1.1

XLON

10

675

27/10/2025 13:49:17

00495625162TRLO1.1.1

BATE

117

675

27/10/2025 13:49:17

00495625163TRLO1.1.1

BATE

127

674

27/10/2025 13:51:15

00495626154TRLO1.1.1

XLON

9

675

27/10/2025 13:53:32

00495627223TRLO1.1.1

AQXE

21

675.5

27/10/2025 13:53:32

00495627224TRLO1.1.1

AQXE

5

675

27/10/2025 13:57:26

00495628806TRLO1.1.1

XLON

249

675

27/10/2025 13:57:26

00495628805TRLO1.1.1

XLON

42

675.5

27/10/2025 13:57:35

00495628861TRLO1.1.1

CHIX

19

675.5

27/10/2025 13:58:30

00495629262TRLO1.1.1

TRQX

127

677

27/10/2025 14:05:46

00495633339TRLO1.1.1

XLON

116

677

27/10/2025 14:08:04

00495634408TRLO1.1.1

XLON

11

677

27/10/2025 14:08:04

00495634409TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 14:10:22

00495635636TRLO1.1.1

BATE

63

676.5

27/10/2025 14:10:36

00495635867TRLO1.1.1

XLON

19

676.5

27/10/2025 14:10:36

00495635868TRLO1.1.1

XLON

11

676.5

27/10/2025 14:11:48

00495637094TRLO1.1.1

XLON

34

676.5

27/10/2025 14:13:03

00495637864TRLO1.1.1

XLON

119

677

27/10/2025 14:16:15

00495639941TRLO1.1.1

XLON

8

677

27/10/2025 14:16:20

00495640025TRLO1.1.1

XLON

57

677

27/10/2025 14:16:27

00495640073TRLO1.1.1

CHIX

127

677

27/10/2025 14:18:14

00495641374TRLO1.1.1

XLON

32

677

27/10/2025 14:19:49

00495642286TRLO1.1.1

BATE

60

677

27/10/2025 14:19:49

00495642285TRLO1.1.1

BATE

35

677

27/10/2025 14:19:50

00495642306TRLO1.1.1

BATE

26

676.5

27/10/2025 14:20:08

00495642635TRLO1.1.1

TRQX

49

677

27/10/2025 14:20:32

00495642840TRLO1.1.1

XLON

78

677

27/10/2025 14:20:32

00495642841TRLO1.1.1

XLON

20

677

27/10/2025 14:23:47

00495645596TRLO1.1.1

XLON

24

677

27/10/2025 14:23:47

00495645598TRLO1.1.1

XLON

83

677

27/10/2025 14:23:47

00495645597TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 14:27:32

00495648862TRLO1.1.1

XLON

127

677

27/10/2025 14:30:09

00495651239TRLO1.1.1

XLON

95

676.5

27/10/2025 14:30:10

00495651297TRLO1.1.1

BATE

32

676.5

27/10/2025 14:30:10

00495651298TRLO1.1.1

BATE

57

676.5

27/10/2025 14:30:10

00495651299TRLO1.1.1

CHIX

26

676.5

27/10/2025 14:30:10

00495651300TRLO1.1.1

TRQX

48

675.5

27/10/2025 14:32:23

00495653677TRLO1.1.1

XLON

85

675.5

27/10/2025 14:32:23

00495653678TRLO1.1.1

XLON

121

675.5

27/10/2025 14:32:23

00495653679TRLO1.1.1

XLON

127

675.5

27/10/2025 14:32:24

00495653709TRLO1.1.1

BATE

26

675.5

27/10/2025 14:33:01

00495654251TRLO1.1.1

TRQX

89

675.5

27/10/2025 14:34:43

00495655405TRLO1.1.1

BATE

38

675.5

27/10/2025 14:34:43

00495655406TRLO1.1.1

BATE

11

675

27/10/2025 14:35:08

00495655726TRLO1.1.1

XLON

26

675.5

27/10/2025 14:36:24

00495656775TRLO1.1.1

TRQX

11

675

27/10/2025 14:36:48

00495657009TRLO1.1.1

XLON

127

675.5

27/10/2025 14:37:09

00495657243TRLO1.1.1

BATE

57

675.5

27/10/2025 14:39:02

00495658842TRLO1.1.1

CHIX

36

675.5

27/10/2025 14:39:48

00495659400TRLO1.1.1

BATE

91

675.5

27/10/2025 14:39:48

00495659401TRLO1.1.1

BATE

26

675.5

27/10/2025 14:39:54

00495659461TRLO1.1.1

TRQX

57

675.5

27/10/2025 14:41:08

00495660214TRLO1.1.1

CHIX

232

675

27/10/2025 14:41:09

00495660237TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660238TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660239TRLO1.1.1

XLON

116

675

27/10/2025 14:41:09

00495660241TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660240TRLO1.1.1

XLON

116

675

27/10/2025 14:41:09

00495660242TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660243TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660244TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660245TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:41:09

00495660246TRLO1.1.1

XLON

127

675

27/10/2025 14:42:07

00495661121TRLO1.1.1

BATE

57

674.5

27/10/2025 14:42:08

00495661134TRLO1.1.1

CHIX

149

674.5

27/10/2025 14:42:08

00495661135TRLO1.1.1

XLON

26

675

27/10/2025 14:43:22

00495661976TRLO1.1.1

TRQX

254

674.5

27/10/2025 14:44:05

00495662578TRLO1.1.1

XLON

21

675

27/10/2025 14:45:20

00495663515TRLO1.1.1

BATE

106

675

27/10/2025 14:45:20

00495663516TRLO1.1.1

BATE

127

675

27/10/2025 14:47:23

00495665033TRLO1.1.1

BATE

26

675

27/10/2025 14:49:12

00495666282TRLO1.1.1

TRQX

127

675

27/10/2025 14:49:19

00495666357TRLO1.1.1

BATE

57

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667559TRLO1.1.1

CHIX

57

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667560TRLO1.1.1

CHIX

26

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667562TRLO1.1.1

TRQX

57

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667561TRLO1.1.1

CHIX

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667564TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667565TRLO1.1.1

XLON

254

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667563TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667566TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667567TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667568TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667569TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:05

00495667570TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 14:51:57

00495668128TRLO1.1.1

BATE

127

674

27/10/2025 14:52:46

00495668748TRLO1.1.1

XLON

26

674.5

27/10/2025 14:53:47

00495669529TRLO1.1.1

TRQX

57

674.5

27/10/2025 14:53:47

00495669549TRLO1.1.1

CHIX

57

674

27/10/2025 15:04:28

00495678266TRLO1.1.1

CHIX

57

674

27/10/2025 15:04:28

00495678267TRLO1.1.1

CHIX

334

674

27/10/2025 15:04:28

00495678268TRLO1.1.1

XLON

936

674

27/10/2025 15:04:28

00495678269TRLO1.1.1

XLON

16

673.5

27/10/2025 15:04:28

00495678272TRLO1.1.1

BATE

111

673.5

27/10/2025 15:04:28

00495678271TRLO1.1.1

BATE

127

674

27/10/2025 15:04:28

00495678270TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:04:28

00495678273TRLO1.1.1

BATE

127

673.5

27/10/2025 15:04:28

00495678274TRLO1.1.1

BATE

127

673.5

27/10/2025 15:04:28

00495678275TRLO1.1.1

BATE

26

673.5

27/10/2025 15:04:29

00495678280TRLO1.1.1

TRQX

26

673.5

27/10/2025 15:04:29

00495678281TRLO1.1.1

TRQX

12

673.5

27/10/2025 15:09:09

00495681422TRLO1.1.1

TRQX

127

673.5

27/10/2025 15:09:52

00495682044TRLO1.1.1

BATE

57

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685319TRLO1.1.1

CHIX

57

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685321TRLO1.1.1

CHIX

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685320TRLO1.1.1

BATE

26

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685322TRLO1.1.1

TRQX

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685323TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685324TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685325TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685326TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685327TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685328TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:14:07

00495685329TRLO1.1.1

XLON

40

673.5

27/10/2025 15:14:11

00495685367TRLO1.1.1

AQXE

417

673.5

27/10/2025 15:14:12

00495685378TRLO1.1.1

AQXE

37

673.5

27/10/2025 15:15:04

00495685948TRLO1.1.1

AQXE

26

673.5

27/10/2025 15:16:20

00495686744TRLO1.1.1

AQXE

21

673.5

27/10/2025 15:16:21

00495686746TRLO1.1.1

BATE

63

674

27/10/2025 15:16:33

00495686866TRLO1.1.1

XLON

64

674

27/10/2025 15:16:33

00495686865TRLO1.1.1

XLON

11

673.5

27/10/2025 15:17:09

00495687440TRLO1.1.1

BATE

51

673.5

27/10/2025 15:18:56

00495688655TRLO1.1.1

XLON

95

673.5

27/10/2025 15:18:56

00495688654TRLO1.1.1

BATE

76

673.5

27/10/2025 15:18:56

00495688656TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:18:56

00495688657TRLO1.1.1

XLON

26

673.5

27/10/2025 15:19:17

00495688849TRLO1.1.1

TRQX

57

673.5

27/10/2025 15:19:18

00495688854TRLO1.1.1

CHIX

13

673.5

27/10/2025 15:19:20

00495688868TRLO1.1.1

AQXE

127

673.5

27/10/2025 15:20:58

00495689614TRLO1.1.1

XLON

127

673.5

27/10/2025 15:21:08

00495689731TRLO1.1.1

BATE

127

674.5

27/10/2025 15:23:45

00495691148TRLO1.1.1

XLON

254

674.5

27/10/2025 15:23:45

00495691149TRLO1.1.1

XLON

57

674.5

27/10/2025 15:25:30

00495692668TRLO1.1.1

CHIX

127

674.5

27/10/2025 15:25:32

00495692703TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 15:25:33

00495692717TRLO1.1.1

BATE

127

674

27/10/2025 15:26:45

00495693284TRLO1.1.1

XLON

16

673.5

27/10/2025 15:26:45

00495693286TRLO1.1.1

TRQX

40

673.5

27/10/2025 15:26:45

00495693285TRLO1.1.1

AQXE

10

673.5

27/10/2025 15:26:45

00495693289TRLO1.1.1

TRQX

127

674.5

27/10/2025 15:27:57

00495694138TRLO1.1.1

BATE

127

674

27/10/2025 15:28:31

00495694521TRLO1.1.1

XLON

49

674

27/10/2025 15:31:08

00495695931TRLO1.1.1

XLON

112

674

27/10/2025 15:31:08

00495695932TRLO1.1.1

XLON

93

674

27/10/2025 15:31:08

00495695933TRLO1.1.1

XLON

40

673.5

27/10/2025 15:31:45

00495696629TRLO1.1.1

AQXE

12

673.5

27/10/2025 15:31:47

00495696646TRLO1.1.1

TRQX

14

673.5

27/10/2025 15:31:49

00495696662TRLO1.1.1

TRQX

11

673.5

27/10/2025 15:31:54

00495696704TRLO1.1.1

CHIX

11

673.5

27/10/2025 15:32:07

00495696795TRLO1.1.1

CHIX

35

673.5

27/10/2025 15:32:09

00495696807TRLO1.1.1

CHIX

127

674.5

27/10/2025 15:32:49

00495697301TRLO1.1.1

BATE

39

674

27/10/2025 15:33:16

00495697614TRLO1.1.1

XLON

18

674

27/10/2025 15:33:16

00495697616TRLO1.1.1

XLON

70

674

27/10/2025 15:33:16

00495697615TRLO1.1.1

XLON

11

673.5

27/10/2025 15:35:45

00495699055TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 15:38:19

00495700360TRLO1.1.1

BATE

11

673.5

27/10/2025 15:39:29

00495701002TRLO1.1.1

TRQX

117

673.5

27/10/2025 15:39:33

00495701015TRLO1.1.1

XLON

15

673.5

27/10/2025 15:39:33

00495701017TRLO1.1.1

TRQX

126

673.5

27/10/2025 15:39:33

00495701016TRLO1.1.1

XLON

57

673.5

27/10/2025 15:39:34

00495701027TRLO1.1.1

CHIX

40

673.5

27/10/2025 15:39:41

00495701092TRLO1.1.1

AQXE

127

673.5

27/10/2025 15:41:52

00495702212TRLO1.1.1

XLON

127

674.5

27/10/2025 15:43:45

00495703808TRLO1.1.1

BATE

254

673.5

27/10/2025 15:44:23

00495704173TRLO1.1.1

XLON

11

673.5

27/10/2025 15:47:15

00495706125TRLO1.1.1

TRQX

57

673.5

27/10/2025 15:47:21

00495706159TRLO1.1.1

CHIX

40

673.5

27/10/2025 15:48:02

00495706512TRLO1.1.1

AQXE

127

673

27/10/2025 15:48:32

00495706770TRLO1.1.1

XLON

127

673

27/10/2025 15:48:32

00495706771TRLO1.1.1

XLON

26

673

27/10/2025 15:48:32

00495706773TRLO1.1.1

TRQX

127

673

27/10/2025 15:48:32

00495706772TRLO1.1.1

XLON

127

674

27/10/2025 15:49:12

00495707156TRLO1.1.1

BATE

127

674

27/10/2025 15:53:38

00495709558TRLO1.1.1

XLON

3

673.5

27/10/2025 15:54:41

00495710353TRLO1.1.1

BATE

52

673.5

27/10/2025 15:54:41

00495710355TRLO1.1.1

BATE

72

673.5

27/10/2025 15:54:41

00495710354TRLO1.1.1

BATE

117

673

27/10/2025 15:54:58

00495710527TRLO1.1.1

XLON

127

673

27/10/2025 15:54:58

00495710528TRLO1.1.1

XLON

137

673

27/10/2025 15:54:58

00495710526TRLO1.1.1

XLON

26

673.5

27/10/2025 15:55:02

00495710555TRLO1.1.1

TRQX

25

673.5

27/10/2025 15:55:09

00495710613TRLO1.1.1

AQXE

15

673.5

27/10/2025 15:55:09

00495710614TRLO1.1.1

AQXE

9

673.5

27/10/2025 15:55:11

00495710640TRLO1.1.1

CHIX

19

673.5

27/10/2025 15:55:11

00495710641TRLO1.1.1

CHIX

29

673.5

27/10/2025 15:55:11

00495710642TRLO1.1.1

CHIX

58

673.5

27/10/2025 15:57:56

00495712342TRLO1.1.1

XLON

69

673.5

27/10/2025 15:57:56

00495712341TRLO1.1.1

XLON

127

672

27/10/2025 16:02:02

00495715624TRLO1.1.1

XLON

116

672

27/10/2025 16:02:55

00495716272TRLO1.1.1

BATE

11

673

27/10/2025 16:02:55

00495716273TRLO1.1.1

BATE

127

671

27/10/2025 16:03:04

00495716379TRLO1.1.1

XLON

111

672

27/10/2025 16:05:00

00495717782TRLO1.1.1

XLON

143

672

27/10/2025 16:05:00

00495717783TRLO1.1.1

XLON

127

671.5

27/10/2025 16:05:19

00495718103TRLO1.1.1

BATE

254

671.5

27/10/2025 16:05:19

00495718104TRLO1.1.1

XLON

64

672

27/10/2025 16:07:15

00495719496TRLO1.1.1

XLON

190

672

27/10/2025 16:07:15

00495719495TRLO1.1.1

XLON

46

672

27/10/2025 16:09:21

00495720983TRLO1.1.1

XLON

81

672

27/10/2025 16:09:21

00495720984TRLO1.1.1

XLON

55

672

27/10/2025 16:09:21

00495720986TRLO1.1.1

XLON

72

672

27/10/2025 16:09:21

00495720985TRLO1.1.1

XLON

12

671

27/10/2025 16:09:29

00495721039TRLO1.1.1

CHIX

49

671

27/10/2025 16:10:29

00495722443TRLO1.1.1

CHIX

61

671

27/10/2025 16:10:29

00495722444TRLO1.1.1

CHIX

61

671

27/10/2025 16:10:29

00495722445TRLO1.1.1

CHIX

127

671

27/10/2025 16:10:31

00495722491TRLO1.1.1

BATE

127

671

27/10/2025 16:10:31

00495722492TRLO1.1.1

BATE

254

671

27/10/2025 16:10:31

00495722493TRLO1.1.1

XLON

127

671

27/10/2025 16:10:31

00495722494TRLO1.1.1

XLON

127

671

27/10/2025 16:10:31

00495722495TRLO1.1.1

XLON

27

671

27/10/2025 16:10:31

00495722496TRLO1.1.1

TRQX

27

671

27/10/2025 16:10:31

00495722497TRLO1.1.1

TRQX

27

671

27/10/2025 16:10:31

00495722498TRLO1.1.1

TRQX

34

672

27/10/2025 16:13:55

00495724616TRLO1.1.1

XLON

93

672

27/10/2025 16:13:55

00495724615TRLO1.1.1

XLON

16

672

27/10/2025 16:14:15

00495724751TRLO1.1.1

XLON

93

672

27/10/2025 16:14:15

00495724752TRLO1.1.1

XLON

18

672

27/10/2025 16:14:15

00495724753TRLO1.1.1

XLON

34

672

27/10/2025 16:14:55

00495725051TRLO1.1.1

XLON

54

672

27/10/2025 16:14:55

00495725052TRLO1.1.1

XLON

54

672

27/10/2025 16:14:55

00495725054TRLO1.1.1

XLON

112

672

27/10/2025 16:14:55

00495725053TRLO1.1.1

XLON

43

672

27/10/2025 16:16:15

00495725763TRLO1.1.1

XLON

64

672

27/10/2025 16:16:15

00495725764TRLO1.1.1

XLON

64

672

27/10/2025 16:16:15

00495725765TRLO1.1.1

XLON

75

672

27/10/2025 16:16:15

00495725766TRLO1.1.1

XLON

112

672

27/10/2025 16:16:15

00495725767TRLO1.1.1

XLON

180

672

27/10/2025 16:16:15

00495725768TRLO1.1.1

XLON

11

672

27/10/2025 16:16:49

00495726121TRLO1.1.1

CHIX

50

672

27/10/2025 16:16:49

00495726122TRLO1.1.1

CHIX

172

672

27/10/2025 16:16:49

00495726123TRLO1.1.1

CHIX

176

672

27/10/2025 16:16:49

00495726124TRLO1.1.1

XLON

399

672

27/10/2025 16:16:49

00495726125TRLO1.1.1

XLON

8

672.5

27/10/2025 16:18:52

00495727551TRLO1.1.1

CHIX

43

672.5

27/10/2025 16:18:52

00495727552TRLO1.1.1

CHIX

107

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729273TRLO1.1.1

AQXE

252

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729274TRLO1.1.1

AQXE

635

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729272TRLO1.1.1

BATE

187

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729275TRLO1.1.1

BATE

244

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729276TRLO1.1.1

BATE

634

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729277TRLO1.1.1

XLON

284

672.5

27/10/2025 16:21:14

00495729278TRLO1.1.1

XLON

50

672.5

27/10/2025 16:21:16

00495729298TRLO1.1.1

CHIX

74

672.5

27/10/2025 16:21:25

00495729393TRLO1.1.1

TRQX

6

672

27/10/2025 16:23:23

00495730673TRLO1.1.1

BATE

139

672

27/10/2025 16:23:23

00495730674TRLO1.1.1

BATE

11

671.5

27/10/2025 16:23:29

00495730718TRLO1.1.1

AQXE

15

672

27/10/2025 16:23:34

00495730792TRLO1.1.1

XLON

56

672

27/10/2025 16:23:34

00495730790TRLO1.1.1

XLON

368

672

27/10/2025 16:23:34

00495730791TRLO1.1.1

XLON

46

671.5

27/10/2025 16:23:34

00495730793TRLO1.1.1

CHIX

30

672

27/10/2025 16:23:53

00495730987TRLO1.1.1

TRQX

69

672

27/10/2025 16:23:53

00495730988TRLO1.1.1

TRQX

13

671.5

27/10/2025 16:24:10

00495731187TRLO1.1.1

CHIX

112

671.5

27/10/2025 16:24:10

00495731188TRLO1.1.1

XLON

3

672

27/10/2025 16:25:23

00495732271TRLO1.1.1

BATE

131

672

27/10/2025 16:25:23

00495732272TRLO1.1.1

BATE

34

672

27/10/2025 16:26:22

00495732911TRLO1.1.1

CHIX

58

672

27/10/2025 16:26:27

00495732972TRLO1.1.1

AQXE

437

672

27/10/2025 16:26:30

00495733024TRLO1.1.1

XLON

24

672

27/10/2025 16:27:41

00495733949TRLO1.1.1

TRQX

42

672

27/10/2025 16:28:36

00495735016TRLO1.1.1

BATE

44

672

27/10/2025 16:28:36

00495735015TRLO1.1.1

BATE

22

671

27/10/2025 16:29:39

00495736065TRLO1.1.1

XLON

241

671

27/10/2025 16:29:39

00495736064TRLO1.1.1

XLON



4257405_0.jpeg
© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.