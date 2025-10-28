Hongkong / London - Die britische Grossbank HSBC blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. Bei der Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten erwarte das Management jetzt einen Wert im mittleren Zehnprozentbereich oder mehr, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Bislang hatte das Geldhaus, das den Grossteil seines Geldes in Asien verdient, eine Rendite im mittleren Zehnprozentbereich ...

