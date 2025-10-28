Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungsspezialist SIG hat im dritten Quartal 2025 unter einer gedämpften Nachfrage gelitten und hofft nun auf den üblichen Aufschwung zum Jahresende. Am Donnerstag gibt es dann ein Update zum Konzernumbau. SIG hat am Dienstag die erwartet schlechten Ergebnisse zum dritten Quartal vorgelegt. Diese waren keine Überraschung, weil im Sommer der CEO in die Wüste geschickt und im September eine Gewinnwarnung publiziert ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.