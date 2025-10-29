Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 29
www.bodycote.com
29 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
28 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,985
Highest price paid per share (pence per share):
665.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
626.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
633.48p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,073,257 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,237,147 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,382,915 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
138
665.5
28/10/2025 08:06:08
00495903980TRLO1.1.1
XLON
17
658
28/10/2025 08:08:51
00495904875TRLO1.1.1
CHIX
20
660
28/10/2025 08:08:53
00495904879TRLO1.1.1
AQXE
8
658
28/10/2025 08:08:59
00495904918TRLO1.1.1
TRQX
39
654.5
28/10/2025 08:09:04
00495904952TRLO1.1.1
BATE
19
655
28/10/2025 08:09:04
00495904953TRLO1.1.1
BATE
78
648
28/10/2025 08:10:06
00495905293TRLO1.1.1
XLON
60
648
28/10/2025 08:10:06
00495905294TRLO1.1.1
XLON
138
649.5
28/10/2025 08:15:08
00495906726TRLO1.1.1
XLON
20
646.5
28/10/2025 08:17:33
00495907369TRLO1.1.1
AQXE
17
644.5
28/10/2025 08:17:38
00495907380TRLO1.1.1
CHIX
58
646.5
28/10/2025 08:17:52
00495907456TRLO1.1.1
BATE
138
642.5
28/10/2025 08:26:01
00495909579TRLO1.1.1
XLON
138
641.5
28/10/2025 08:32:40
00495911283TRLO1.1.1
XLON
2
641
28/10/2025 08:36:13
00495912242TRLO1.1.1
TRQX
6
641
28/10/2025 08:36:13
00495912243TRLO1.1.1
TRQX
18
640
28/10/2025 08:36:26
00495912289TRLO1.1.1
CHIX
138
642.5
28/10/2025 08:37:12
00495912512TRLO1.1.1
XLON
61
643
28/10/2025 08:37:13
00495912513TRLO1.1.1
BATE
21
642.5
28/10/2025 08:38:09
00495912765TRLO1.1.1
AQXE
138
645.5
28/10/2025 08:49:16
00495916029TRLO1.1.1
XLON
62
641.5
28/10/2025 08:53:17
00495917178TRLO1.1.1
BATE
138
642
28/10/2025 08:53:35
00495917245TRLO1.1.1
XLON
8
641
28/10/2025 08:54:30
00495917510TRLO1.1.1
TRQX
18
640
28/10/2025 08:55:36
00495917756TRLO1.1.1
CHIX
138
641
28/10/2025 09:06:56
00495921348TRLO1.1.1
XLON
8
642.5
28/10/2025 09:09:40
00495922009TRLO1.1.1
TRQX
1
642
28/10/2025 09:10:20
00495922150TRLO1.1.1
CHIX
18
642.5
28/10/2025 09:10:20
00495922151TRLO1.1.1
CHIX
88
642
28/10/2025 09:10:35
00495922195TRLO1.1.1
XLON
50
642
28/10/2025 09:10:35
00495922196TRLO1.1.1
XLON
22
644.5
28/10/2025 09:15:58
00495923620TRLO1.1.1
AQXE
10
644.5
28/10/2025 09:16:00
00495923646TRLO1.1.1
XLON
3
644.5
28/10/2025 09:16:00
00495923648TRLO1.1.1
XLON
8
644.5
28/10/2025 09:16:00
00495923649TRLO1.1.1
XLON
29
644.5
28/10/2025 09:16:00
00495923647TRLO1.1.1
XLON
88
644.5
28/10/2025 09:16:00
00495923650TRLO1.1.1
XLON
22
644.5
28/10/2025 09:19:47
00495924660TRLO1.1.1
AQXE
19
643.5
28/10/2025 09:19:55
00495924692TRLO1.1.1
CHIX
8
642.5
28/10/2025 09:19:56
00495924698TRLO1.1.1
TRQX
64
642.5
28/10/2025 09:19:56
00495924697TRLO1.1.1
BATE
138
640.5
28/10/2025 09:20:23
00495924837TRLO1.1.1
XLON
64
640
28/10/2025 09:23:16
00495925640TRLO1.1.1
BATE
138
640.5
28/10/2025 09:25:30
00495926170TRLO1.1.1
XLON
8
640.5
28/10/2025 09:26:59
00495926666TRLO1.1.1
TRQX
19
642.5
28/10/2025 09:32:31
00495928421TRLO1.1.1
CHIX
138
642.5
28/10/2025 09:32:32
00495928426TRLO1.1.1
XLON
56
641.5
28/10/2025 09:33:25
00495928808TRLO1.1.1
BATE
8
641.5
28/10/2025 09:34:06
00495929065TRLO1.1.1
BATE
7
641.5
28/10/2025 09:34:06
00495929066TRLO1.1.1
XLON
131
641.5
28/10/2025 09:34:06
00495929067TRLO1.1.1
XLON
22
641
28/10/2025 09:34:31
00495929216TRLO1.1.1
AQXE
19
641
28/10/2025 09:35:06
00495929582TRLO1.1.1
CHIX
138
641.5
28/10/2025 09:35:47
00495929725TRLO1.1.1
XLON
64
641.5
28/10/2025 09:35:54
00495929795TRLO1.1.1
BATE
22
641
28/10/2025 09:36:34
00495930076TRLO1.1.1
AQXE
8
640.5
28/10/2025 09:38:22
00495930776TRLO1.1.1
TRQX
8
640.5
28/10/2025 09:38:22
00495930777TRLO1.1.1
TRQX
138
641.5
28/10/2025 09:38:33
00495930835TRLO1.1.1
XLON
22
641
28/10/2025 09:40:14
00495931617TRLO1.1.1
AQXE
19
641
28/10/2025 09:40:31
00495931731TRLO1.1.1
CHIX
138
643
28/10/2025 09:41:19
00495931931TRLO1.1.1
XLON
64
642
28/10/2025 09:42:18
00495932245TRLO1.1.1
BATE
138
641
28/10/2025 09:46:52
00495934131TRLO1.1.1
XLON
19
640
28/10/2025 09:49:32
00495935299TRLO1.1.1
CHIX
67
640
28/10/2025 09:50:44
00495935846TRLO1.1.1
BATE
138
640.5
28/10/2025 09:50:44
00495935847TRLO1.1.1
XLON
138
640
28/10/2025 09:53:10
00495936921TRLO1.1.1
XLON
9
640
28/10/2025 09:53:10
00495936922TRLO1.1.1
TRQX
19
638
28/10/2025 09:55:01
00495937750TRLO1.1.1
CHIX
67
637
28/10/2025 09:55:33
00495938146TRLO1.1.1
BATE
138
637
28/10/2025 09:55:36
00495938153TRLO1.1.1
XLON
9
637
28/10/2025 09:56:00
00495938379TRLO1.1.1
TRQX
138
634.5
28/10/2025 09:58:05
00495939155TRLO1.1.1
XLON
19
636
28/10/2025 10:00:55
00495940146TRLO1.1.1
CHIX
138
636
28/10/2025 10:00:55
00495940147TRLO1.1.1
XLON
9
636
28/10/2025 10:00:59
00495940204TRLO1.1.1
TRQX
138
636
28/10/2025 10:04:03
00495940776TRLO1.1.1
XLON
67
635.5
28/10/2025 10:04:09
00495940789TRLO1.1.1
BATE
23
635
28/10/2025 10:05:28
00495940970TRLO1.1.1
AQXE
46
635
28/10/2025 10:05:28
00495940971TRLO1.1.1
AQXE
19
634.5
28/10/2025 10:06:33
00495941107TRLO1.1.1
CHIX
138
634.5
28/10/2025 10:07:16
00495941215TRLO1.1.1
XLON
9
634.5
28/10/2025 10:07:18
00495941219TRLO1.1.1
TRQX
23
635
28/10/2025 10:07:39
00495941296TRLO1.1.1
AQXE
67
634.5
28/10/2025 10:08:11
00495941356TRLO1.1.1
BATE
138
633
28/10/2025 10:10:44
00495941678TRLO1.1.1
XLON
9
634
28/10/2025 10:13:39
00495942211TRLO1.1.1
TRQX
23
635
28/10/2025 10:13:52
00495942247TRLO1.1.1
AQXE
19
634.5
28/10/2025 10:13:56
00495942255TRLO1.1.1
CHIX
138
635
28/10/2025 10:14:06
00495942291TRLO1.1.1
XLON
67
635
28/10/2025 10:14:23
00495942334TRLO1.1.1
BATE
138
635
28/10/2025 10:16:47
00495942679TRLO1.1.1
XLON
19
635
28/10/2025 10:18:56
00495942929TRLO1.1.1
CHIX
9
635
28/10/2025 10:19:57
00495943091TRLO1.1.1
TRQX
10
635
28/10/2025 10:20:02
00495943129TRLO1.1.1
XLON
116
635
28/10/2025 10:20:02
00495943130TRLO1.1.1
XLON
12
635
28/10/2025 10:20:02
00495943131TRLO1.1.1
XLON
138
636
28/10/2025 10:23:49
00495943746TRLO1.1.1
XLON
20
637
28/10/2025 10:29:05
00495944619TRLO1.1.1
CHIX
68
637
28/10/2025 10:29:07
00495944624TRLO1.1.1
BATE
138
637
28/10/2025 10:30:04
00495944726TRLO1.1.1
XLON
9
637
28/10/2025 10:30:04
00495944727TRLO1.1.1
TRQX
138
638
28/10/2025 10:32:27
00495945138TRLO1.1.1
XLON
20
638
28/10/2025 10:34:30
00495945453TRLO1.1.1
CHIX
24
637.5
28/10/2025 10:37:09
00495945771TRLO1.1.1
AQXE
9
637.5
28/10/2025 10:37:09
00495945773TRLO1.1.1
TRQX
24
637.5
28/10/2025 10:37:09
00495945772TRLO1.1.1
AQXE
138
637.5
28/10/2025 10:37:09
00495945774TRLO1.1.1
XLON
24
638
28/10/2025 10:40:50
00495946224TRLO1.1.1
BATE
105
638
28/10/2025 10:40:50
00495946225TRLO1.1.1
XLON
15
638
28/10/2025 10:40:50
00495946226TRLO1.1.1
BATE
33
638
28/10/2025 10:40:50
00495946227TRLO1.1.1
XLON
29
638
28/10/2025 10:40:53
00495946229TRLO1.1.1
BATE
20
638.5
28/10/2025 10:42:36
00495946489TRLO1.1.1
CHIX
9
638.5
28/10/2025 10:42:42
00495946506TRLO1.1.1
TRQX
68
638.5
28/10/2025 10:43:01
00495946545TRLO1.1.1
BATE
138
638.5
28/10/2025 10:43:04
00495946557TRLO1.1.1
XLON
24
637.5
28/10/2025 10:44:13
00495946711TRLO1.1.1
AQXE
138
637
28/10/2025 10:46:03
00495946933TRLO1.1.1
XLON
9
637.5
28/10/2025 10:49:49
00495947410TRLO1.1.1
TRQX
11
637
28/10/2025 10:50:25
00495947590TRLO1.1.1
XLON
127
637
28/10/2025 10:50:25
00495947591TRLO1.1.1
XLON
20
637
28/10/2025 10:50:38
00495947631TRLO1.1.1
CHIX
68
637
28/10/2025 10:51:01
00495947708TRLO1.1.1
BATE
24
637.5
28/10/2025 10:51:18
00495947750TRLO1.1.1
AQXE
138
636.5
28/10/2025 10:53:36
00495948049TRLO1.1.1
XLON
9
637.5
28/10/2025 10:57:30
00495948493TRLO1.1.1
TRQX
32
636.5
28/10/2025 10:57:35
00495948495TRLO1.1.1
XLON
106
636.5
28/10/2025 10:57:35
00495948496TRLO1.1.1
XLON
20
637
28/10/2025 10:58:27
00495948659TRLO1.1.1
CHIX
68
637
28/10/2025 10:59:08
00495948748TRLO1.1.1
BATE
24
637.5
28/10/2025 10:59:23
00495948795TRLO1.1.1
AQXE
138
636.5
28/10/2025 11:01:12
00495949105TRLO1.1.1
XLON
85
636.5
28/10/2025 11:04:16
00495949566TRLO1.1.1
XLON
53
636.5
28/10/2025 11:04:16
00495949567TRLO1.1.1
XLON
68
637
28/10/2025 11:05:43
00495949720TRLO1.1.1
BATE
20
636.5
28/10/2025 11:05:44
00495949723TRLO1.1.1
CHIX
9
636.5
28/10/2025 11:05:44
00495949724TRLO1.1.1
TRQX
24
636.5
28/10/2025 11:06:00
00495949753TRLO1.1.1
AQXE
138
637
28/10/2025 11:07:21
00495949900TRLO1.1.1
XLON
9
636.5
28/10/2025 11:10:28
00495950273TRLO1.1.1
TRQX
138
637
28/10/2025 11:10:28
00495950272TRLO1.1.1
XLON
20
637
28/10/2025 11:11:31
00495950390TRLO1.1.1
CHIX
68
637
28/10/2025 11:12:09
00495950441TRLO1.1.1
BATE
138
637
28/10/2025 11:13:35
00495950601TRLO1.1.1
XLON
24
636.5
28/10/2025 11:16:00
00495950843TRLO1.1.1
AQXE
9
636.5
28/10/2025 11:16:38
00495950922TRLO1.1.1
TRQX
138
637
28/10/2025 11:16:43
00495950928TRLO1.1.1
XLON
20
637
28/10/2025 11:17:51
00495951135TRLO1.1.1
CHIX
68
637
28/10/2025 11:18:39
00495951202TRLO1.1.1
BATE
21
637.5
28/10/2025 11:19:48
00495951367TRLO1.1.1
XLON
15
637.5
28/10/2025 11:19:48
00495951369TRLO1.1.1
XLON
102
637.5
28/10/2025 11:19:48
00495951370TRLO1.1.1
XLON
24
636.5
28/10/2025 11:19:48
00495951371TRLO1.1.1
AQXE
24
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953495TRLO1.1.1
AQXE
24
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953496TRLO1.1.1
AQXE
68
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953494TRLO1.1.1
BATE
68
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953497TRLO1.1.1
BATE
20
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953499TRLO1.1.1
CHIX
20
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953500TRLO1.1.1
CHIX
255
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953498TRLO1.1.1
XLON
53
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953503TRLO1.1.1
XLON
85
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953502TRLO1.1.1
XLON
159
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953501TRLO1.1.1
XLON
9
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953505TRLO1.1.1
TRQX
9
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953506TRLO1.1.1
TRQX
138
638.5
28/10/2025 11:38:23
00495953504TRLO1.1.1
XLON
9
636.5
28/10/2025 11:41:02
00495953877TRLO1.1.1
TRQX
11
635
28/10/2025 11:45:18
00495954374TRLO1.1.1
CHIX
24
636.5
28/10/2025 11:55:39
00495955548TRLO1.1.1
AQXE
9
636.5
28/10/2025 11:55:39
00495955549TRLO1.1.1
TRQX
68
636
28/10/2025 11:56:23
00495955620TRLO1.1.1
BATE
138
636
28/10/2025 11:56:23
00495955621TRLO1.1.1
XLON
138
636
28/10/2025 11:58:04
00495956089TRLO1.1.1
XLON
20
635
28/10/2025 11:59:19
00495956252TRLO1.1.1
CHIX
68
633.5
28/10/2025 12:01:08
00495956556TRLO1.1.1
BATE
138
633.5
28/10/2025 12:01:35
00495956587TRLO1.1.1
XLON
11
633
28/10/2025 12:04:44
00495956901TRLO1.1.1
AQXE
13
633
28/10/2025 12:06:10
00495957070TRLO1.1.1
AQXE
9
633
28/10/2025 12:06:10
00495957072TRLO1.1.1
TRQX
138
633
28/10/2025 12:06:10
00495957071TRLO1.1.1
XLON
20
632
28/10/2025 12:08:56
00495957360TRLO1.1.1
CHIX
9
632.5
28/10/2025 12:14:38
00495958459TRLO1.1.1
TRQX
24
632.5
28/10/2025 12:14:38
00495958458TRLO1.1.1
AQXE
138
633.5
28/10/2025 12:14:45
00495958460TRLO1.1.1
XLON
68
633.5
28/10/2025 12:14:57
00495958475TRLO1.1.1
BATE
138
634.5
28/10/2025 12:17:15
00495958774TRLO1.1.1
XLON
20
634
28/10/2025 12:18:16
00495958855TRLO1.1.1
CHIX
138
634
28/10/2025 12:20:11
00495959172TRLO1.1.1
XLON
24
635
28/10/2025 12:20:31
00495959227TRLO1.1.1
AQXE
68
634
28/10/2025 12:21:16
00495959293TRLO1.1.1
BATE
138
633.5
28/10/2025 12:25:41
00495959824TRLO1.1.1
XLON
6
634
28/10/2025 12:27:38
00495960043TRLO1.1.1
CHIX
14
634
28/10/2025 12:27:38
00495960042TRLO1.1.1
CHIX
138
633.5
28/10/2025 12:29:06
00495960268TRLO1.1.1
XLON
68
634
28/10/2025 12:29:34
00495960306TRLO1.1.1
BATE
9
634
28/10/2025 12:31:16
00495960492TRLO1.1.1
TRQX
24
634
28/10/2025 12:31:16
00495960491TRLO1.1.1
AQXE
138
634
28/10/2025 12:32:40
00495960640TRLO1.1.1
XLON
9
634
28/10/2025 12:33:18
00495960692TRLO1.1.1
TRQX
138
634
28/10/2025 12:36:04
00495960986TRLO1.1.1
XLON
68
634
28/10/2025 12:36:43
00495961044TRLO1.1.1
BATE
20
634.5
28/10/2025 12:39:01
00495961211TRLO1.1.1
CHIX
138
634
28/10/2025 12:40:21
00495961375TRLO1.1.1
XLON
24
634
28/10/2025 12:40:52
00495961413TRLO1.1.1
AQXE
9
634
28/10/2025 12:40:52
00495961414TRLO1.1.1
TRQX
3
634.5
28/10/2025 12:42:06
00495961532TRLO1.1.1
CHIX
17
634.5
28/10/2025 12:42:06
00495961533TRLO1.1.1
CHIX
138
634
28/10/2025 12:42:50
00495961640TRLO1.1.1
XLON
68
633.5
28/10/2025 12:43:41
00495961700TRLO1.1.1
BATE
1
634
28/10/2025 12:43:59
00495961733TRLO1.1.1
AQXE
23
634
28/10/2025 12:43:59
00495961734TRLO1.1.1
AQXE
9
633.5
28/10/2025 12:45:28
00495961904TRLO1.1.1
TRQX
11
633.5
28/10/2025 12:49:02
00495962333TRLO1.1.1
CHIX
138
633
28/10/2025 12:50:14
00495962510TRLO1.1.1
XLON
18
632.5
28/10/2025 12:50:14
00495962511TRLO1.1.1
CHIX
68
632.5
28/10/2025 12:50:40
00495962547TRLO1.1.1
BATE
24
633
28/10/2025 12:50:59
00495962568TRLO1.1.1
AQXE
9
632.5
28/10/2025 12:52:09
00495962694TRLO1.1.1
TRQX
138
632.5
28/10/2025 12:52:18
00495962703TRLO1.1.1
XLON
138
632.5
28/10/2025 12:54:25
00495962932TRLO1.1.1
XLON
2
632.5
28/10/2025 12:55:57
00495963078TRLO1.1.1
CHIX
5
634.5
28/10/2025 12:58:05
00495963410TRLO1.1.1
CHIX
13
634.5
28/10/2025 12:58:05
00495963411TRLO1.1.1
CHIX
65
635
28/10/2025 12:59:55
00495963556TRLO1.1.1
BATE
3
635
28/10/2025 12:59:59
00495963565TRLO1.1.1
BATE
9
635
28/10/2025 12:59:59
00495963567TRLO1.1.1
TRQX
276
635
28/10/2025 12:59:59
00495963566TRLO1.1.1
XLON
1
635
28/10/2025 13:02:01
00495964002TRLO1.1.1
AQXE
23
635
28/10/2025 13:02:01
00495964001TRLO1.1.1
AQXE
4
635
28/10/2025 13:05:03
00495965016TRLO1.1.1
CHIX
16
635
28/10/2025 13:05:03
00495965017TRLO1.1.1
CHIX
138
634.5
28/10/2025 13:05:28
00495965086TRLO1.1.1
XLON
68
635
28/10/2025 13:08:17
00495965514TRLO1.1.1
BATE
24
635
28/10/2025 13:09:01
00495965776TRLO1.1.1
AQXE
9
635
28/10/2025 13:09:54
00495965936TRLO1.1.1
TRQX
138
636
28/10/2025 13:12:46
00495966299TRLO1.1.1
XLON
8
634.5
28/10/2025 13:17:26
00495967059TRLO1.1.1
CHIX
12
634.5
28/10/2025 13:17:26
00495967060TRLO1.1.1
CHIX
138
634
28/10/2025 13:17:35
00495967086TRLO1.1.1
XLON
68
633.5
28/10/2025 13:20:45
00495968013TRLO1.1.1
BATE
24
633.5
28/10/2025 13:21:25
00495968082TRLO1.1.1
AQXE
9
628.5
28/10/2025 13:22:05
00495968163TRLO1.1.1
TRQX
138
629.5
28/10/2025 13:23:31
00495968431TRLO1.1.1
XLON
115
629.5
28/10/2025 13:29:34
00495969665TRLO1.1.1
XLON
23
629.5
28/10/2025 13:29:34
00495969666TRLO1.1.1
XLON
20
628.5
28/10/2025 13:29:45
00495969732TRLO1.1.1
CHIX
68
629
28/10/2025 13:33:01
00495972175TRLO1.1.1
BATE
138
630.5
28/10/2025 13:35:23
00495973068TRLO1.1.1
XLON
9
630
28/10/2025 13:35:56
00495973217TRLO1.1.1
TRQX
19
630.5
28/10/2025 13:38:24
00495974322TRLO1.1.1
XLON
119
630.5
28/10/2025 13:38:24
00495974323TRLO1.1.1
XLON
1
630
28/10/2025 13:38:44
00495974416TRLO1.1.1
CHIX
19
630
28/10/2025 13:38:44
00495974417TRLO1.1.1
CHIX
24
629.5
28/10/2025 13:39:25
00495974666TRLO1.1.1
AQXE
138
629
28/10/2025 13:42:50
00495975894TRLO1.1.1
XLON
68
632
28/10/2025 13:47:35
00495978898TRLO1.1.1
BATE
138
632.5
28/10/2025 13:47:35
00495978897TRLO1.1.1
XLON
9
632
28/10/2025 13:47:35
00495978899TRLO1.1.1
TRQX
20
632
28/10/2025 13:50:06
00495979874TRLO1.1.1
CHIX
9
632
28/10/2025 13:50:06
00495979875TRLO1.1.1
TRQX
68
631
28/10/2025 13:50:35
00495980211TRLO1.1.1
BATE
24
631
28/10/2025 13:50:35
00495980212TRLO1.1.1
AQXE
138
631
28/10/2025 13:51:31
00495980952TRLO1.1.1
XLON
24
631
28/10/2025 13:53:00
00495981922TRLO1.1.1
AQXE
20
632
28/10/2025 13:57:08
00495983977TRLO1.1.1
CHIX
138
632
28/10/2025 13:57:08
00495983978TRLO1.1.1
XLON
9
633
28/10/2025 14:05:01
00495988870TRLO1.1.1
TRQX
20
633
28/10/2025 14:05:01
00495988869TRLO1.1.1
CHIX
68
633
28/10/2025 14:05:01
00495988868TRLO1.1.1
BATE
138
633
28/10/2025 14:05:01
00495988871TRLO1.1.1
XLON
4
633.5
28/10/2025 14:05:06
00495988910TRLO1.1.1
AQXE
19
633.5
28/10/2025 14:05:06
00495988911TRLO1.1.1
AQXE
1
633.5
28/10/2025 14:05:20
00495989010TRLO1.1.1
AQXE
9
632.5
28/10/2025 14:06:53
00495989642TRLO1.1.1
TRQX
77
632.5
28/10/2025 14:07:04
00495989773TRLO1.1.1
XLON
23
632.5
28/10/2025 14:07:04
00495989774TRLO1.1.1
XLON
15
633
28/10/2025 14:07:04
00495989776TRLO1.1.1
XLON
23
633
28/10/2025 14:07:04
00495989775TRLO1.1.1
XLON
68
632.5
28/10/2025 14:07:09
00495989810TRLO1.1.1
BATE
24
632.5
28/10/2025 14:07:35
00495989939TRLO1.1.1
AQXE
138
632
28/10/2025 14:09:30
00495990648TRLO1.1.1
XLON
138
632
28/10/2025 14:11:41
00495991453TRLO1.1.1
XLON
1
632.5
28/10/2025 14:12:09
00495991859TRLO1.1.1
CHIX
19
632.5
28/10/2025 14:12:09
00495991858TRLO1.1.1
CHIX
9
632
28/10/2025 14:13:26
00495992254TRLO1.1.1
TRQX
27
632
28/10/2025 14:14:44
00495992650TRLO1.1.1
BATE
32
632.5
28/10/2025 14:14:44
00495992651TRLO1.1.1
BATE
4
632.5
28/10/2025 14:14:44
00495992652TRLO1.1.1
BATE
5
632.5
28/10/2025 14:14:44
00495992653TRLO1.1.1
BATE
77
632
28/10/2025 14:14:55
00495992748TRLO1.1.1
XLON
12
632
28/10/2025 14:14:55
00495992750TRLO1.1.1
XLON
49
632
28/10/2025 14:14:55
00495992749TRLO1.1.1
XLON
24
632
28/10/2025 14:15:11
00495992841TRLO1.1.1
AQXE
138
631
28/10/2025 14:18:34
00495994795TRLO1.1.1
XLON
20
630.5
28/10/2025 14:20:34
00495995695TRLO1.1.1
CHIX
9
630.5
28/10/2025 14:20:51
00495995859TRLO1.1.1
TRQX
138
629
28/10/2025 14:22:14
00495997049TRLO1.1.1
XLON
10
629.5
28/10/2025 14:22:20
00495997119TRLO1.1.1
BATE
58
630.5
28/10/2025 14:22:20
00495997120TRLO1.1.1
BATE
24
631
28/10/2025 14:22:47
00495997476TRLO1.1.1
AQXE
276
630.5
28/10/2025 14:29:35
00496001107TRLO1.1.1
XLON
138
631
28/10/2025 14:31:44
00496002932TRLO1.1.1
XLON
68
631
28/10/2025 14:31:49
00496003021TRLO1.1.1
BATE
9
630.5
28/10/2025 14:33:38
00496004167TRLO1.1.1
TRQX
68
630.5
28/10/2025 14:33:38
00496004166TRLO1.1.1
BATE
9
630.5
28/10/2025 14:33:38
00496004168TRLO1.1.1
TRQX
24
630.5
28/10/2025 14:33:39
00496004197TRLO1.1.1
AQXE
20
630.5
28/10/2025 14:33:39
00496004199TRLO1.1.1
CHIX
20
630.5
28/10/2025 14:33:39
00496004200TRLO1.1.1
CHIX
24
630.5
28/10/2025 14:33:39
00496004198TRLO1.1.1
AQXE
138
630.5
28/10/2025 14:33:45
00496004261TRLO1.1.1
XLON
138
630.5
28/10/2025 14:33:45
00496004262TRLO1.1.1
XLON
20
630
28/10/2025 14:35:21
00496005187TRLO1.1.1
CHIX
68
630
28/10/2025 14:35:26
00496005257TRLO1.1.1
BATE
7
630
28/10/2025 14:35:30
00496005281TRLO1.1.1
AQXE
8
630
28/10/2025 14:35:30
00496005282TRLO1.1.1
AQXE
6
630
28/10/2025 14:35:30
00496005284TRLO1.1.1
AQXE
1
630
28/10/2025 14:35:31
00496005293TRLO1.1.1
AQXE
50
630.5
28/10/2025 14:35:57
00496005643TRLO1.1.1
XLON
10
630.5
28/10/2025 14:35:57
00496005650TRLO1.1.1
XLON
88
630.5
28/10/2025 14:35:57
00496005647TRLO1.1.1
XLON
128
630.5
28/10/2025 14:35:57
00496005652TRLO1.1.1
XLON
2
630
28/10/2025 14:35:57
00496005709TRLO1.1.1
AQXE
9
630
28/10/2025 14:35:57
00496005710TRLO1.1.1
TRQX
68
630
28/10/2025 14:37:41
00496006712TRLO1.1.1
BATE
20
630
28/10/2025 14:38:05
00496006985TRLO1.1.1
CHIX
276
629.5
28/10/2025 14:38:05
00496006986TRLO1.1.1
XLON
24
630
28/10/2025 14:38:13
00496007068TRLO1.1.1
AQXE
9
630
28/10/2025 14:38:14
00496007071TRLO1.1.1
TRQX
20
631
28/10/2025 14:40:04
00496008495TRLO1.1.1
CHIX
68
631
28/10/2025 14:40:04
00496008496TRLO1.1.1
BATE
9
631
28/10/2025 14:41:06
00496009530TRLO1.1.1
TRQX
9
631
28/10/2025 14:41:06
00496009531TRLO1.1.1
TRQX
138
630.5
28/10/2025 14:41:13
00496009592TRLO1.1.1
XLON
276
630.5
28/10/2025 14:41:13
00496009591TRLO1.1.1
XLON
15
630.5
28/10/2025 14:42:04
00496010166TRLO1.1.1
CHIX
5
630.5
28/10/2025 14:42:04
00496010169TRLO1.1.1
CHIX
24
630.5
28/10/2025 14:42:04
00496010167TRLO1.1.1
AQXE
24
630.5
28/10/2025 14:42:04
00496010168TRLO1.1.1
AQXE
68
630.5
28/10/2025 14:42:12
00496010241TRLO1.1.1
BATE
9
630
28/10/2025 14:43:06
00496010918TRLO1.1.1
TRQX
138
630
28/10/2025 14:43:06
00496010919TRLO1.1.1
XLON
20
630
28/10/2025 14:43:35
00496011236TRLO1.1.1
CHIX
68
630.5
28/10/2025 14:43:58
00496011381TRLO1.1.1
BATE
13
630.5
28/10/2025 14:44:15
00496011553TRLO1.1.1
AQXE
2
630.5
28/10/2025 14:44:15
00496011554TRLO1.1.1
AQXE
9
630.5
28/10/2025 14:44:59
00496011843TRLO1.1.1
AQXE
138
630.5
28/10/2025 14:45:10
00496011946TRLO1.1.1
XLON
20
630.5
28/10/2025 14:46:08
00496012484TRLO1.1.1
CHIX
9
630
28/10/2025 14:46:09
00496012498TRLO1.1.1
TRQX
138
630
28/10/2025 14:46:09
00496012499TRLO1.1.1
XLON
138
630
28/10/2025 14:46:09
00496012500TRLO1.1.1
XLON
68
630
28/10/2025 14:46:12
00496012515TRLO1.1.1
BATE
24
630
28/10/2025 14:47:15
00496012916TRLO1.1.1
AQXE
20
630
28/10/2025 14:48:01
00496013302TRLO1.1.1
CHIX
9
630
28/10/2025 14:48:07
00496013373TRLO1.1.1
TRQX
68
630
28/10/2025 14:48:30
00496013554TRLO1.1.1
BATE
103
629
28/10/2025 14:48:30
00496013559TRLO1.1.1
XLON
138
629
28/10/2025 14:48:30
00496013558TRLO1.1.1
XLON
24
630
28/10/2025 14:49:13
00496013857TRLO1.1.1
AQXE
20
630
28/10/2025 14:49:42
00496014068TRLO1.1.1
CHIX
9
630
28/10/2025 14:50:29
00496014319TRLO1.1.1
TRQX
68
630
28/10/2025 14:50:49
00496014441TRLO1.1.1
BATE
24
630
28/10/2025 14:51:26
00496014634TRLO1.1.1
AQXE
4
630
28/10/2025 14:51:58
00496014791TRLO1.1.1
CHIX
16
630
28/10/2025 14:51:58
00496014790TRLO1.1.1
CHIX
9
630
28/10/2025 14:52:26
00496014917TRLO1.1.1
TRQX
138
629
28/10/2025 14:53:05
00496015220TRLO1.1.1
XLON
35
629
28/10/2025 14:53:05
00496015221TRLO1.1.1
XLON
138
629
28/10/2025 14:53:05
00496015222TRLO1.1.1
XLON
138
629
28/10/2025 14:53:05
00496015223TRLO1.1.1
XLON
138
629
28/10/2025 14:53:05
00496015224TRLO1.1.1
XLON
3
629.5
28/10/2025 14:53:08
00496015235TRLO1.1.1
BATE
65
630
28/10/2025 14:53:08
00496015236TRLO1.1.1
BATE
24
628.5
28/10/2025 14:53:30
00496015411TRLO1.1.1
AQXE
20
628.5
28/10/2025 14:54:16
00496015784TRLO1.1.1
CHIX
9
628
28/10/2025 14:54:24
00496015839TRLO1.1.1
TRQX
9
628.5
28/10/2025 14:55:27
00496016336TRLO1.1.1
BATE
19
628.5
28/10/2025 14:55:27
00496016338TRLO1.1.1
BATE
40
628.5
28/10/2025 14:55:27
00496016337TRLO1.1.1
BATE
100
628
28/10/2025 14:55:27
00496016340TRLO1.1.1
XLON
138
628
28/10/2025 14:55:27
00496016339TRLO1.1.1
XLON
38
628
28/10/2025 14:55:27
00496016341TRLO1.1.1
XLON
6
628.5
28/10/2025 14:55:38
00496016399TRLO1.1.1
AQXE
18
628.5
28/10/2025 14:55:38
00496016398TRLO1.1.1
AQXE
20
628
28/10/2025 14:56:33
00496016819TRLO1.1.1
CHIX
9
628
28/10/2025 14:56:39
00496016849TRLO1.1.1
TRQX
138
627.5
28/10/2025 14:57:02
00496017019TRLO1.1.1
XLON
29
628
28/10/2025 14:59:45
00496024625TRLO1.1.1
BATE
17
628
28/10/2025 14:59:45
00496024626TRLO1.1.1
BATE
22
628
28/10/2025 14:59:45
00496024627TRLO1.1.1
BATE
138
628
28/10/2025 14:59:55
00496024734TRLO1.1.1
XLON
9
627.5
28/10/2025 14:59:55
00496024736TRLO1.1.1
TRQX
20
627.5
28/10/2025 14:59:55
00496024735TRLO1.1.1
CHIX
24
627.5
28/10/2025 14:59:55
00496024737TRLO1.1.1
AQXE
48
627
28/10/2025 15:00:05
00496025025TRLO1.1.1
XLON
90
627
28/10/2025 15:00:05
00496025026TRLO1.1.1
XLON
68
627
28/10/2025 15:01:53
00496026157TRLO1.1.1
BATE
2
627.5
28/10/2025 15:01:58
00496026194TRLO1.1.1
AQXE
22
627.5
28/10/2025 15:01:58
00496026195TRLO1.1.1
AQXE
20
627
28/10/2025 15:02:08
00496026241TRLO1.1.1
CHIX
138
627
28/10/2025 15:02:23
00496026392TRLO1.1.1
XLON
9
627
28/10/2025 15:02:26
00496026435TRLO1.1.1
TRQX
68
627.5
28/10/2025 15:03:33
00496026995TRLO1.1.1
BATE
24
627
28/10/2025 15:03:40
00496027108TRLO1.1.1
AQXE
138
627
28/10/2025 15:03:40
00496027109TRLO1.1.1
XLON
9
627
28/10/2025 15:03:40
00496027113TRLO1.1.1
TRQX
56
627
28/10/2025 15:03:40
00496027110TRLO1.1.1
XLON
138
627
28/10/2025 15:03:40
00496027112TRLO1.1.1
XLON
220
627
28/10/2025 15:03:40
00496027111TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
28/10/2025 15:04:14
00496027480TRLO1.1.1
CHIX
138
628.5
28/10/2025 15:05:49
00496028250TRLO1.1.1
XLON
6
628
28/10/2025 15:06:06
00496028385TRLO1.1.1
BATE
9
628
28/10/2025 15:06:06
00496028386TRLO1.1.1
TRQX
62
628
28/10/2025 15:06:25
00496028624TRLO1.1.1
BATE
24
628
28/10/2025 15:06:25
00496028625TRLO1.1.1
AQXE
20
628
28/10/2025 15:06:30
00496028660TRLO1.1.1
CHIX
35
627.5
28/10/2025 15:07:04
00496028912TRLO1.1.1
XLON
103
627.5
28/10/2025 15:07:05
00496028915TRLO1.1.1
XLON
24
628
28/10/2025 15:08:12
00496029705TRLO1.1.1
AQXE
9
628
28/10/2025 15:08:28
00496029882TRLO1.1.1
TRQX
2
627.5
28/10/2025 15:09:10
00496030311TRLO1.1.1
BATE
66
627.5
28/10/2025 15:09:10
00496030310TRLO1.1.1
BATE
11
627.5
28/10/2025 15:09:11
00496030328TRLO1.1.1
CHIX
9
627.5
28/10/2025 15:10:17
00496030939TRLO1.1.1
CHIX
11
627.5
28/10/2025 15:10:17
00496030941TRLO1.1.1
XLON
138
627.5
28/10/2025 15:10:17
00496030940TRLO1.1.1
XLON
127
627.5
28/10/2025 15:10:17
00496030942TRLO1.1.1
XLON
9
628
28/10/2025 15:10:41
00496031142TRLO1.1.1
TRQX
22
628
28/10/2025 15:10:54
00496031269TRLO1.1.1
AQXE
2
628
28/10/2025 15:10:54
00496031270TRLO1.1.1
AQXE
68
627.5
28/10/2025 15:11:00
00496031321TRLO1.1.1
BATE
12
628
28/10/2025 15:13:01
00496032577TRLO1.1.1
XLON
138
628
28/10/2025 15:13:01
00496032578TRLO1.1.1
XLON
14
628
28/10/2025 15:13:01
00496032581TRLO1.1.1
XLON
18
628
28/10/2025 15:13:01
00496032580TRLO1.1.1
XLON
22
628
28/10/2025 15:13:01
00496032579TRLO1.1.1
XLON
23
628
28/10/2025 15:14:15
00496033316TRLO1.1.1
XLON
20
629.5
28/10/2025 15:16:28
00496034506TRLO1.1.1
CHIX
20
629.5
28/10/2025 15:16:28
00496034507TRLO1.1.1
CHIX
138
629.5
28/10/2025 15:16:31
00496034525TRLO1.1.1
XLON
325
629.5
28/10/2025 15:16:31
00496034526TRLO1.1.1
XLON
24
629
28/10/2025 15:17:32
00496035283TRLO1.1.1
AQXE
20
629
28/10/2025 15:17:32
00496035285TRLO1.1.1
CHIX
24
629
28/10/2025 15:17:32
00496035284TRLO1.1.1
AQXE
68
629
28/10/2025 15:17:32
00496035286TRLO1.1.1
BATE
68
629
28/10/2025 15:17:32
00496035287TRLO1.1.1
BATE
9
629
28/10/2025 15:17:32
00496035288TRLO1.1.1
TRQX
9
629
28/10/2025 15:17:32
00496035289TRLO1.1.1
TRQX
138
629
28/10/2025 15:17:32
00496035290TRLO1.1.1
XLON
138
629.5
28/10/2025 15:19:27
00496037068TRLO1.1.1
XLON
36
630.5
28/10/2025 15:20:00
00496037641TRLO1.1.1
BATE
20
630.5
28/10/2025 15:20:00
00496037642TRLO1.1.1
CHIX
24
630.5
28/10/2025 15:20:00
00496037644TRLO1.1.1
AQXE
32
630.5
28/10/2025 15:20:00
00496037643TRLO1.1.1
BATE
9
630.5
28/10/2025 15:20:00
00496037646TRLO1.1.1
TRQX
138
630.5
28/10/2025 15:20:00
00496037645TRLO1.1.1
XLON
138
630.5
28/10/2025 15:21:58
00496039079TRLO1.1.1
XLON
24
630.5
28/10/2025 15:22:11
00496039261TRLO1.1.1
AQXE
9
630.5
28/10/2025 15:22:19
00496039394TRLO1.1.1
TRQX
20
630.5
28/10/2025 15:22:19
00496039393TRLO1.1.1
CHIX
40
630.5
28/10/2025 15:23:07
00496040149TRLO1.1.1
BATE
55
630.5
28/10/2025 15:24:05
00496040853TRLO1.1.1
XLON
83
630.5
28/10/2025 15:24:05
00496040854TRLO1.1.1
XLON
138
630.5
28/10/2025 15:24:05
00496040855TRLO1.1.1
XLON
10
631
28/10/2025 15:26:28
00496042819TRLO1.1.1
XLON
20
632
28/10/2025 15:27:05
00496043267TRLO1.1.1
CHIX
96
632
28/10/2025 15:27:05
00496043271TRLO1.1.1
BATE
68
631
28/10/2025 15:27:42
00496043732TRLO1.1.1
BATE
128
631
28/10/2025 15:27:42
00496043736TRLO1.1.1
XLON
266
631
28/10/2025 15:27:42
00496043740TRLO1.1.1
XLON
20
633
28/10/2025 15:29:36
00496045507TRLO1.1.1
CHIX
138
633
28/10/2025 15:29:57
00496045801TRLO1.1.1
XLON
24
632.5
28/10/2025 15:30:07
00496045982TRLO1.1.1
AQXE
48
632.5
28/10/2025 15:30:07
00496045981TRLO1.1.1
AQXE
20
632.5
28/10/2025 15:30:07
00496045983TRLO1.1.1
CHIX
2
633
28/10/2025 15:31:58
00496047528TRLO1.1.1
XLON
146
633
28/10/2025 15:31:58
00496047529TRLO1.1.1
XLON
15
633
28/10/2025 15:34:24
00496049264TRLO1.1.1
CHIX
114
633
28/10/2025 15:34:25
00496049288TRLO1.1.1
XLON
5
633
28/10/2025 15:34:25
00496049289TRLO1.1.1
CHIX
24
633
28/10/2025 15:34:31
00496049353TRLO1.1.1
XLON
68
632.5
28/10/2025 15:35:12
00496049847TRLO1.1.1
BATE
68
632.5
28/10/2025 15:35:12
00496049848TRLO1.1.1
BATE
9
632.5
28/10/2025 15:35:12
00496049851TRLO1.1.1
TRQX
27
632.5
28/10/2025 15:35:12
00496049850TRLO1.1.1
TRQX
138
632.5
28/10/2025 15:35:12
00496049849TRLO1.1.1
XLON
24
632.5
28/10/2025 15:35:12
00496049852TRLO1.1.1
AQXE
49
632
28/10/2025 15:36:23
00496050798TRLO1.1.1
XLON
89
632
28/10/2025 15:36:23
00496050797TRLO1.1.1
XLON
9
632
28/10/2025 15:37:15
00496051306TRLO1.1.1
TRQX
68
632
28/10/2025 15:37:26
00496051397TRLO1.1.1
BATE
20
632.5
28/10/2025 15:38:46
00496052147TRLO1.1.1
CHIX
138
632.5
28/10/2025 15:38:46
00496052148TRLO1.1.1
XLON
24
632.5
28/10/2025 15:39:12
00496052334TRLO1.1.1
AQXE
9
632.5
28/10/2025 15:40:03
00496052930TRLO1.1.1
TRQX
138
633
28/10/2025 15:46:55
00496056727TRLO1.1.1
XLON
24
632.5
28/10/2025 15:46:55
00496056728TRLO1.1.1
AQXE
24
632.5
28/10/2025 15:46:55
00496056729TRLO1.1.1
AQXE
68
632.5
28/10/2025 15:46:55
00496056730TRLO1.1.1
BATE
68
632.5
28/10/2025 15:46:55
00496056731TRLO1.1.1
BATE
9
632.5
28/10/2025 15:46:55
00496056732TRLO1.1.1
TRQX
20
632.5
28/10/2025 15:46:56
00496056746TRLO1.1.1
CHIX
138
632
28/10/2025 15:47:15
00496056910TRLO1.1.1
XLON
276
632
28/10/2025 15:47:15
00496056911TRLO1.1.1
XLON
9
631.5
28/10/2025 15:48:29
00496057754TRLO1.1.1
TRQX
138
631
28/10/2025 15:48:54
00496058033TRLO1.1.1
XLON
20
631.5
28/10/2025 15:48:57
00496058047TRLO1.1.1
CHIX
30
631.5
28/10/2025 15:50:39
00496059052TRLO1.1.1
BATE
38
631.5
28/10/2025 15:50:39
00496059053TRLO1.1.1
BATE
24
632
28/10/2025 15:51:02
00496059333TRLO1.1.1
AQXE
11
631.5
28/10/2025 15:51:50
00496059942TRLO1.1.1
CHIX
9
631.5
28/10/2025 15:51:51
00496059947TRLO1.1.1
CHIX
138
631
28/10/2025 15:52:15
00496060194TRLO1.1.1
XLON
9
631
28/10/2025 15:52:38
00496060433TRLO1.1.1
TRQX
138
630.5
28/10/2025 15:53:03
00496060724TRLO1.1.1
XLON
138
631
28/10/2025 15:55:11
00496062309TRLO1.1.1
XLON
11
632
28/10/2025 15:55:30
00496062520TRLO1.1.1
AQXE
13
632
28/10/2025 15:55:30
00496062519TRLO1.1.1
AQXE
19
631
28/10/2025 15:56:32
00496063270TRLO1.1.1
CHIX
1
631
28/10/2025 15:57:35
00496063988TRLO1.1.1
CHIX
9
631
28/10/2025 15:57:35
00496063991TRLO1.1.1
TRQX
68
631
28/10/2025 15:57:35
00496063989TRLO1.1.1
BATE
138
631
28/10/2025 15:57:35
00496063990TRLO1.1.1
XLON
138
631.5
28/10/2025 15:59:31
00496065268TRLO1.1.1
XLON
68
631.5
28/10/2025 15:59:32
00496065274TRLO1.1.1
BATE
24
631
28/10/2025 15:59:57
00496065592TRLO1.1.1
AQXE
9
631.5
28/10/2025 16:00:35
00496066166TRLO1.1.1
TRQX
20
631
28/10/2025 16:01:05
00496066545TRLO1.1.1
CHIX
131
631.5
28/10/2025 16:03:39
00496068109TRLO1.1.1
XLON
138
631.5
28/10/2025 16:03:39
00496068110TRLO1.1.1
XLON
7
631.5
28/10/2025 16:03:39
00496068111TRLO1.1.1
XLON
20
631
28/10/2025 16:03:42
00496068164TRLO1.1.1
CHIX
9
631
28/10/2025 16:03:42
00496068166TRLO1.1.1
TRQX
15
631
28/10/2025 16:03:42
00496068165TRLO1.1.1
BATE
53
631
28/10/2025 16:03:42
00496068167TRLO1.1.1
BATE
24
631
28/10/2025 16:03:42
00496068168TRLO1.1.1
AQXE
68
630.5
28/10/2025 16:04:17
00496068517TRLO1.1.1
BATE
19
630.5
28/10/2025 16:04:17
00496068519TRLO1.1.1
XLON
119
630.5
28/10/2025 16:04:17
00496068520TRLO1.1.1
XLON
138
630.5
28/10/2025 16:04:17
00496068518TRLO1.1.1
XLON
24
630.5
28/10/2025 16:05:01
00496068963TRLO1.1.1
AQXE
138
631
28/10/2025 16:06:12
00496069810TRLO1.1.1
XLON
20
631.5
28/10/2025 16:07:21
00496070760TRLO1.1.1
CHIX
68
631.5
28/10/2025 16:07:26
00496070778TRLO1.1.1
BATE
9
631.5
28/10/2025 16:07:26
00496070779TRLO1.1.1
TRQX
138
631.5
28/10/2025 16:08:17
00496071263TRLO1.1.1
XLON
9
631.5
28/10/2025 16:10:32
00496072377TRLO1.1.1
TRQX
9
631.5
28/10/2025 16:10:32
00496072378TRLO1.1.1
TRQX
138
632
28/10/2025 16:11:47
00496073161TRLO1.1.1
XLON
138
632
28/10/2025 16:11:52
00496073224TRLO1.1.1
XLON
175
632
28/10/2025 16:11:52
00496073225TRLO1.1.1
XLON
20
631.5
28/10/2025 16:11:53
00496073227TRLO1.1.1
CHIX
20
631.5
28/10/2025 16:11:53
00496073228TRLO1.1.1
CHIX
377
632
28/10/2025 16:11:53
00496073226TRLO1.1.1
XLON
9
631.5
28/10/2025 16:11:53
00496073230TRLO1.1.1
TRQX
68
631.5
28/10/2025 16:11:53
00496073229TRLO1.1.1
BATE
138
631.5
28/10/2025 16:12:50
00496073700TRLO1.1.1
XLON
136
631.5
28/10/2025 16:13:51
00496074431TRLO1.1.1
XLON
2
631.5
28/10/2025 16:13:54
00496074485TRLO1.1.1
XLON
9
631.5
28/10/2025 16:13:54
00496074486TRLO1.1.1
TRQX
20
632
28/10/2025 16:13:56
00496074538TRLO1.1.1
CHIX
20
632
28/10/2025 16:13:56
00496074539TRLO1.1.1
CHIX
21
632.5
28/10/2025 16:15:49
00496076087TRLO1.1.1
BATE
68
632.5
28/10/2025 16:15:49
00496076085TRLO1.1.1
BATE
68
632.5
28/10/2025 16:15:49
00496076086TRLO1.1.1
BATE
96
633
28/10/2025 16:15:53
00496076144TRLO1.1.1
AQXE
607
633
28/10/2025 16:16:13
00496076353TRLO1.1.1
XLON
12
633
28/10/2025 16:16:14
00496076359TRLO1.1.1
TRQX
21
633
28/10/2025 16:16:14
00496076360TRLO1.1.1
TRQX
71
633
28/10/2025 16:16:15
00496076363TRLO1.1.1
CHIX
203
632.5
28/10/2025 16:16:55
00496076762TRLO1.1.1
BATE
392
632.5
28/10/2025 16:18:07
00496077418TRLO1.1.1
XLON
1
632.5
28/10/2025 16:18:12
00496077479TRLO1.1.1
TRQX
8
632.5
28/10/2025 16:18:12
00496077478TRLO1.1.1
TRQX
29
633
28/10/2025 16:18:19
00496077540TRLO1.1.1
AQXE
57
633
28/10/2025 16:18:19
00496077541TRLO1.1.1
AQXE
14
632.5
28/10/2025 16:18:34
00496077717TRLO1.1.1
CHIX
8
632.5
28/10/2025 16:18:34
00496077719TRLO1.1.1
CHIX
62
632
28/10/2025 16:18:49
00496077993TRLO1.1.1
BATE
27
632
28/10/2025 16:18:49
00496077994TRLO1.1.1
AQXE
107
631
28/10/2025 16:19:16
00496078292TRLO1.1.1
XLON
8
631.5
28/10/2025 16:20:13
00496078952TRLO1.1.1
TRQX
16
631.5
28/10/2025 16:20:13
00496078951TRLO1.1.1
CHIX
67
631.5
28/10/2025 16:20:13
00496078950TRLO1.1.1
BATE
108
631.5
28/10/2025 16:20:13
00496078949TRLO1.1.1
XLON
51
631
28/10/2025 16:22:03
00496080087TRLO1.1.1
BATE
16
630.5
28/10/2025 16:22:16
00496080211TRLO1.1.1
CHIX
207
630.5
28/10/2025 16:22:16
00496080212TRLO1.1.1
XLON
47
631
28/10/2025 16:24:04
00496081258TRLO1.1.1
BATE
94
631.5
28/10/2025 16:24:35
00496081681TRLO1.1.1
XLON
160
631.5
28/10/2025 16:24:35
00496081682TRLO1.1.1
XLON
193
631.5
28/10/2025 16:24:35
00496081680TRLO1.1.1
XLON
18
631.5
28/10/2025 16:24:38
00496081753TRLO1.1.1
CHIX
5
631.5
28/10/2025 16:24:38
00496081754TRLO1.1.1
CHIX
21
631.5
28/10/2025 16:24:48
00496081846TRLO1.1.1
TRQX
67
631
28/10/2025 16:24:49
00496081881TRLO1.1.1
AQXE
74
631
28/10/2025 16:24:49
00496081880TRLO1.1.1
BATE
7
630.5
28/10/2025 16:25:07
00496082037TRLO1.1.1
CHIX
12
630.5
28/10/2025 16:26:05
00496082527TRLO1.1.1
AQXE
4
630.5
28/10/2025 16:26:17
00496082619TRLO1.1.1
CHIX
5
630.5
28/10/2025 16:26:17
00496082621TRLO1.1.1
TRQX
13
630.5
28/10/2025 16:26:17
00496082620TRLO1.1.1
BATE
268
631
28/10/2025 16:26:35
00496082831TRLO1.1.1
XLON
24
631
28/10/2025 16:27:05
00496083124TRLO1.1.1
XLON
32
631
28/10/2025 16:27:05
00496083125TRLO1.1.1
XLON
5
631
28/10/2025 16:27:16
00496083218TRLO1.1.1
CHIX
24
631
28/10/2025 16:27:36
00496083373TRLO1.1.1
BATE
4
631.5
28/10/2025 16:28:46
00496084006TRLO1.1.1
AQXE
1
631
28/10/2025 16:29:35
00496084771TRLO1.1.1
TRQX