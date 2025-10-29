Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 29

Bodycotewww.bodycote.com

29 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

28 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,985

Highest price paid per share (pence per share):

665.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

626.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

633.48p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,073,257 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,237,147 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,382,915 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

138

665.5

28/10/2025 08:06:08

00495903980TRLO1.1.1

XLON

17

658

28/10/2025 08:08:51

00495904875TRLO1.1.1

CHIX

20

660

28/10/2025 08:08:53

00495904879TRLO1.1.1

AQXE

8

658

28/10/2025 08:08:59

00495904918TRLO1.1.1

TRQX

39

654.5

28/10/2025 08:09:04

00495904952TRLO1.1.1

BATE

19

655

28/10/2025 08:09:04

00495904953TRLO1.1.1

BATE

78

648

28/10/2025 08:10:06

00495905293TRLO1.1.1

XLON

60

648

28/10/2025 08:10:06

00495905294TRLO1.1.1

XLON

138

649.5

28/10/2025 08:15:08

00495906726TRLO1.1.1

XLON

20

646.5

28/10/2025 08:17:33

00495907369TRLO1.1.1

AQXE

17

644.5

28/10/2025 08:17:38

00495907380TRLO1.1.1

CHIX

58

646.5

28/10/2025 08:17:52

00495907456TRLO1.1.1

BATE

138

642.5

28/10/2025 08:26:01

00495909579TRLO1.1.1

XLON

138

641.5

28/10/2025 08:32:40

00495911283TRLO1.1.1

XLON

2

641

28/10/2025 08:36:13

00495912242TRLO1.1.1

TRQX

6

641

28/10/2025 08:36:13

00495912243TRLO1.1.1

TRQX

18

640

28/10/2025 08:36:26

00495912289TRLO1.1.1

CHIX

138

642.5

28/10/2025 08:37:12

00495912512TRLO1.1.1

XLON

61

643

28/10/2025 08:37:13

00495912513TRLO1.1.1

BATE

21

642.5

28/10/2025 08:38:09

00495912765TRLO1.1.1

AQXE

138

645.5

28/10/2025 08:49:16

00495916029TRLO1.1.1

XLON

62

641.5

28/10/2025 08:53:17

00495917178TRLO1.1.1

BATE

138

642

28/10/2025 08:53:35

00495917245TRLO1.1.1

XLON

8

641

28/10/2025 08:54:30

00495917510TRLO1.1.1

TRQX

18

640

28/10/2025 08:55:36

00495917756TRLO1.1.1

CHIX

138

641

28/10/2025 09:06:56

00495921348TRLO1.1.1

XLON

8

642.5

28/10/2025 09:09:40

00495922009TRLO1.1.1

TRQX

1

642

28/10/2025 09:10:20

00495922150TRLO1.1.1

CHIX

18

642.5

28/10/2025 09:10:20

00495922151TRLO1.1.1

CHIX

88

642

28/10/2025 09:10:35

00495922195TRLO1.1.1

XLON

50

642

28/10/2025 09:10:35

00495922196TRLO1.1.1

XLON

22

644.5

28/10/2025 09:15:58

00495923620TRLO1.1.1

AQXE

10

644.5

28/10/2025 09:16:00

00495923646TRLO1.1.1

XLON

3

644.5

28/10/2025 09:16:00

00495923648TRLO1.1.1

XLON

8

644.5

28/10/2025 09:16:00

00495923649TRLO1.1.1

XLON

29

644.5

28/10/2025 09:16:00

00495923647TRLO1.1.1

XLON

88

644.5

28/10/2025 09:16:00

00495923650TRLO1.1.1

XLON

22

644.5

28/10/2025 09:19:47

00495924660TRLO1.1.1

AQXE

19

643.5

28/10/2025 09:19:55

00495924692TRLO1.1.1

CHIX

8

642.5

28/10/2025 09:19:56

00495924698TRLO1.1.1

TRQX

64

642.5

28/10/2025 09:19:56

00495924697TRLO1.1.1

BATE

138

640.5

28/10/2025 09:20:23

00495924837TRLO1.1.1

XLON

64

640

28/10/2025 09:23:16

00495925640TRLO1.1.1

BATE

138

640.5

28/10/2025 09:25:30

00495926170TRLO1.1.1

XLON

8

640.5

28/10/2025 09:26:59

00495926666TRLO1.1.1

TRQX

19

642.5

28/10/2025 09:32:31

00495928421TRLO1.1.1

CHIX

138

642.5

28/10/2025 09:32:32

00495928426TRLO1.1.1

XLON

56

641.5

28/10/2025 09:33:25

00495928808TRLO1.1.1

BATE

8

641.5

28/10/2025 09:34:06

00495929065TRLO1.1.1

BATE

7

641.5

28/10/2025 09:34:06

00495929066TRLO1.1.1

XLON

131

641.5

28/10/2025 09:34:06

00495929067TRLO1.1.1

XLON

22

641

28/10/2025 09:34:31

00495929216TRLO1.1.1

AQXE

19

641

28/10/2025 09:35:06

00495929582TRLO1.1.1

CHIX

138

641.5

28/10/2025 09:35:47

00495929725TRLO1.1.1

XLON

64

641.5

28/10/2025 09:35:54

00495929795TRLO1.1.1

BATE

22

641

28/10/2025 09:36:34

00495930076TRLO1.1.1

AQXE

8

640.5

28/10/2025 09:38:22

00495930776TRLO1.1.1

TRQX

8

640.5

28/10/2025 09:38:22

00495930777TRLO1.1.1

TRQX

138

641.5

28/10/2025 09:38:33

00495930835TRLO1.1.1

XLON

22

641

28/10/2025 09:40:14

00495931617TRLO1.1.1

AQXE

19

641

28/10/2025 09:40:31

00495931731TRLO1.1.1

CHIX

138

643

28/10/2025 09:41:19

00495931931TRLO1.1.1

XLON

64

642

28/10/2025 09:42:18

00495932245TRLO1.1.1

BATE

138

641

28/10/2025 09:46:52

00495934131TRLO1.1.1

XLON

19

640

28/10/2025 09:49:32

00495935299TRLO1.1.1

CHIX

67

640

28/10/2025 09:50:44

00495935846TRLO1.1.1

BATE

138

640.5

28/10/2025 09:50:44

00495935847TRLO1.1.1

XLON

138

640

28/10/2025 09:53:10

00495936921TRLO1.1.1

XLON

9

640

28/10/2025 09:53:10

00495936922TRLO1.1.1

TRQX

19

638

28/10/2025 09:55:01

00495937750TRLO1.1.1

CHIX

67

637

28/10/2025 09:55:33

00495938146TRLO1.1.1

BATE

138

637

28/10/2025 09:55:36

00495938153TRLO1.1.1

XLON

9

637

28/10/2025 09:56:00

00495938379TRLO1.1.1

TRQX

138

634.5

28/10/2025 09:58:05

00495939155TRLO1.1.1

XLON

19

636

28/10/2025 10:00:55

00495940146TRLO1.1.1

CHIX

138

636

28/10/2025 10:00:55

00495940147TRLO1.1.1

XLON

9

636

28/10/2025 10:00:59

00495940204TRLO1.1.1

TRQX

138

636

28/10/2025 10:04:03

00495940776TRLO1.1.1

XLON

67

635.5

28/10/2025 10:04:09

00495940789TRLO1.1.1

BATE

23

635

28/10/2025 10:05:28

00495940970TRLO1.1.1

AQXE

46

635

28/10/2025 10:05:28

00495940971TRLO1.1.1

AQXE

19

634.5

28/10/2025 10:06:33

00495941107TRLO1.1.1

CHIX

138

634.5

28/10/2025 10:07:16

00495941215TRLO1.1.1

XLON

9

634.5

28/10/2025 10:07:18

00495941219TRLO1.1.1

TRQX

23

635

28/10/2025 10:07:39

00495941296TRLO1.1.1

AQXE

67

634.5

28/10/2025 10:08:11

00495941356TRLO1.1.1

BATE

138

633

28/10/2025 10:10:44

00495941678TRLO1.1.1

XLON

9

634

28/10/2025 10:13:39

00495942211TRLO1.1.1

TRQX

23

635

28/10/2025 10:13:52

00495942247TRLO1.1.1

AQXE

19

634.5

28/10/2025 10:13:56

00495942255TRLO1.1.1

CHIX

138

635

28/10/2025 10:14:06

00495942291TRLO1.1.1

XLON

67

635

28/10/2025 10:14:23

00495942334TRLO1.1.1

BATE

138

635

28/10/2025 10:16:47

00495942679TRLO1.1.1

XLON

19

635

28/10/2025 10:18:56

00495942929TRLO1.1.1

CHIX

9

635

28/10/2025 10:19:57

00495943091TRLO1.1.1

TRQX

10

635

28/10/2025 10:20:02

00495943129TRLO1.1.1

XLON

116

635

28/10/2025 10:20:02

00495943130TRLO1.1.1

XLON

12

635

28/10/2025 10:20:02

00495943131TRLO1.1.1

XLON

138

636

28/10/2025 10:23:49

00495943746TRLO1.1.1

XLON

20

637

28/10/2025 10:29:05

00495944619TRLO1.1.1

CHIX

68

637

28/10/2025 10:29:07

00495944624TRLO1.1.1

BATE

138

637

28/10/2025 10:30:04

00495944726TRLO1.1.1

XLON

9

637

28/10/2025 10:30:04

00495944727TRLO1.1.1

TRQX

138

638

28/10/2025 10:32:27

00495945138TRLO1.1.1

XLON

20

638

28/10/2025 10:34:30

00495945453TRLO1.1.1

CHIX

24

637.5

28/10/2025 10:37:09

00495945771TRLO1.1.1

AQXE

9

637.5

28/10/2025 10:37:09

00495945773TRLO1.1.1

TRQX

24

637.5

28/10/2025 10:37:09

00495945772TRLO1.1.1

AQXE

138

637.5

28/10/2025 10:37:09

00495945774TRLO1.1.1

XLON

24

638

28/10/2025 10:40:50

00495946224TRLO1.1.1

BATE

105

638

28/10/2025 10:40:50

00495946225TRLO1.1.1

XLON

15

638

28/10/2025 10:40:50

00495946226TRLO1.1.1

BATE

33

638

28/10/2025 10:40:50

00495946227TRLO1.1.1

XLON

29

638

28/10/2025 10:40:53

00495946229TRLO1.1.1

BATE

20

638.5

28/10/2025 10:42:36

00495946489TRLO1.1.1

CHIX

9

638.5

28/10/2025 10:42:42

00495946506TRLO1.1.1

TRQX

68

638.5

28/10/2025 10:43:01

00495946545TRLO1.1.1

BATE

138

638.5

28/10/2025 10:43:04

00495946557TRLO1.1.1

XLON

24

637.5

28/10/2025 10:44:13

00495946711TRLO1.1.1

AQXE

138

637

28/10/2025 10:46:03

00495946933TRLO1.1.1

XLON

9

637.5

28/10/2025 10:49:49

00495947410TRLO1.1.1

TRQX

11

637

28/10/2025 10:50:25

00495947590TRLO1.1.1

XLON

127

637

28/10/2025 10:50:25

00495947591TRLO1.1.1

XLON

20

637

28/10/2025 10:50:38

00495947631TRLO1.1.1

CHIX

68

637

28/10/2025 10:51:01

00495947708TRLO1.1.1

BATE

24

637.5

28/10/2025 10:51:18

00495947750TRLO1.1.1

AQXE

138

636.5

28/10/2025 10:53:36

00495948049TRLO1.1.1

XLON

9

637.5

28/10/2025 10:57:30

00495948493TRLO1.1.1

TRQX

32

636.5

28/10/2025 10:57:35

00495948495TRLO1.1.1

XLON

106

636.5

28/10/2025 10:57:35

00495948496TRLO1.1.1

XLON

20

637

28/10/2025 10:58:27

00495948659TRLO1.1.1

CHIX

68

637

28/10/2025 10:59:08

00495948748TRLO1.1.1

BATE

24

637.5

28/10/2025 10:59:23

00495948795TRLO1.1.1

AQXE

138

636.5

28/10/2025 11:01:12

00495949105TRLO1.1.1

XLON

85

636.5

28/10/2025 11:04:16

00495949566TRLO1.1.1

XLON

53

636.5

28/10/2025 11:04:16

00495949567TRLO1.1.1

XLON

68

637

28/10/2025 11:05:43

00495949720TRLO1.1.1

BATE

20

636.5

28/10/2025 11:05:44

00495949723TRLO1.1.1

CHIX

9

636.5

28/10/2025 11:05:44

00495949724TRLO1.1.1

TRQX

24

636.5

28/10/2025 11:06:00

00495949753TRLO1.1.1

AQXE

138

637

28/10/2025 11:07:21

00495949900TRLO1.1.1

XLON

9

636.5

28/10/2025 11:10:28

00495950273TRLO1.1.1

TRQX

138

637

28/10/2025 11:10:28

00495950272TRLO1.1.1

XLON

20

637

28/10/2025 11:11:31

00495950390TRLO1.1.1

CHIX

68

637

28/10/2025 11:12:09

00495950441TRLO1.1.1

BATE

138

637

28/10/2025 11:13:35

00495950601TRLO1.1.1

XLON

24

636.5

28/10/2025 11:16:00

00495950843TRLO1.1.1

AQXE

9

636.5

28/10/2025 11:16:38

00495950922TRLO1.1.1

TRQX

138

637

28/10/2025 11:16:43

00495950928TRLO1.1.1

XLON

20

637

28/10/2025 11:17:51

00495951135TRLO1.1.1

CHIX

68

637

28/10/2025 11:18:39

00495951202TRLO1.1.1

BATE

21

637.5

28/10/2025 11:19:48

00495951367TRLO1.1.1

XLON

15

637.5

28/10/2025 11:19:48

00495951369TRLO1.1.1

XLON

102

637.5

28/10/2025 11:19:48

00495951370TRLO1.1.1

XLON

24

636.5

28/10/2025 11:19:48

00495951371TRLO1.1.1

AQXE

24

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953495TRLO1.1.1

AQXE

24

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953496TRLO1.1.1

AQXE

68

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953494TRLO1.1.1

BATE

68

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953497TRLO1.1.1

BATE

20

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953499TRLO1.1.1

CHIX

20

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953500TRLO1.1.1

CHIX

255

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953498TRLO1.1.1

XLON

53

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953503TRLO1.1.1

XLON

85

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953502TRLO1.1.1

XLON

159

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953501TRLO1.1.1

XLON

9

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953505TRLO1.1.1

TRQX

9

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953506TRLO1.1.1

TRQX

138

638.5

28/10/2025 11:38:23

00495953504TRLO1.1.1

XLON

9

636.5

28/10/2025 11:41:02

00495953877TRLO1.1.1

TRQX

11

635

28/10/2025 11:45:18

00495954374TRLO1.1.1

CHIX

24

636.5

28/10/2025 11:55:39

00495955548TRLO1.1.1

AQXE

9

636.5

28/10/2025 11:55:39

00495955549TRLO1.1.1

TRQX

68

636

28/10/2025 11:56:23

00495955620TRLO1.1.1

BATE

138

636

28/10/2025 11:56:23

00495955621TRLO1.1.1

XLON

138

636

28/10/2025 11:58:04

00495956089TRLO1.1.1

XLON

20

635

28/10/2025 11:59:19

00495956252TRLO1.1.1

CHIX

68

633.5

28/10/2025 12:01:08

00495956556TRLO1.1.1

BATE

138

633.5

28/10/2025 12:01:35

00495956587TRLO1.1.1

XLON

11

633

28/10/2025 12:04:44

00495956901TRLO1.1.1

AQXE

13

633

28/10/2025 12:06:10

00495957070TRLO1.1.1

AQXE

9

633

28/10/2025 12:06:10

00495957072TRLO1.1.1

TRQX

138

633

28/10/2025 12:06:10

00495957071TRLO1.1.1

XLON

20

632

28/10/2025 12:08:56

00495957360TRLO1.1.1

CHIX

9

632.5

28/10/2025 12:14:38

00495958459TRLO1.1.1

TRQX

24

632.5

28/10/2025 12:14:38

00495958458TRLO1.1.1

AQXE

138

633.5

28/10/2025 12:14:45

00495958460TRLO1.1.1

XLON

68

633.5

28/10/2025 12:14:57

00495958475TRLO1.1.1

BATE

138

634.5

28/10/2025 12:17:15

00495958774TRLO1.1.1

XLON

20

634

28/10/2025 12:18:16

00495958855TRLO1.1.1

CHIX

138

634

28/10/2025 12:20:11

00495959172TRLO1.1.1

XLON

24

635

28/10/2025 12:20:31

00495959227TRLO1.1.1

AQXE

68

634

28/10/2025 12:21:16

00495959293TRLO1.1.1

BATE

138

633.5

28/10/2025 12:25:41

00495959824TRLO1.1.1

XLON

6

634

28/10/2025 12:27:38

00495960043TRLO1.1.1

CHIX

14

634

28/10/2025 12:27:38

00495960042TRLO1.1.1

CHIX

138

633.5

28/10/2025 12:29:06

00495960268TRLO1.1.1

XLON

68

634

28/10/2025 12:29:34

00495960306TRLO1.1.1

BATE

9

634

28/10/2025 12:31:16

00495960492TRLO1.1.1

TRQX

24

634

28/10/2025 12:31:16

00495960491TRLO1.1.1

AQXE

138

634

28/10/2025 12:32:40

00495960640TRLO1.1.1

XLON

9

634

28/10/2025 12:33:18

00495960692TRLO1.1.1

TRQX

138

634

28/10/2025 12:36:04

00495960986TRLO1.1.1

XLON

68

634

28/10/2025 12:36:43

00495961044TRLO1.1.1

BATE

20

634.5

28/10/2025 12:39:01

00495961211TRLO1.1.1

CHIX

138

634

28/10/2025 12:40:21

00495961375TRLO1.1.1

XLON

24

634

28/10/2025 12:40:52

00495961413TRLO1.1.1

AQXE

9

634

28/10/2025 12:40:52

00495961414TRLO1.1.1

TRQX

3

634.5

28/10/2025 12:42:06

00495961532TRLO1.1.1

CHIX

17

634.5

28/10/2025 12:42:06

00495961533TRLO1.1.1

CHIX

138

634

28/10/2025 12:42:50

00495961640TRLO1.1.1

XLON

68

633.5

28/10/2025 12:43:41

00495961700TRLO1.1.1

BATE

1

634

28/10/2025 12:43:59

00495961733TRLO1.1.1

AQXE

23

634

28/10/2025 12:43:59

00495961734TRLO1.1.1

AQXE

9

633.5

28/10/2025 12:45:28

00495961904TRLO1.1.1

TRQX

11

633.5

28/10/2025 12:49:02

00495962333TRLO1.1.1

CHIX

138

633

28/10/2025 12:50:14

00495962510TRLO1.1.1

XLON

18

632.5

28/10/2025 12:50:14

00495962511TRLO1.1.1

CHIX

68

632.5

28/10/2025 12:50:40

00495962547TRLO1.1.1

BATE

24

633

28/10/2025 12:50:59

00495962568TRLO1.1.1

AQXE

9

632.5

28/10/2025 12:52:09

00495962694TRLO1.1.1

TRQX

138

632.5

28/10/2025 12:52:18

00495962703TRLO1.1.1

XLON

138

632.5

28/10/2025 12:54:25

00495962932TRLO1.1.1

XLON

2

632.5

28/10/2025 12:55:57

00495963078TRLO1.1.1

CHIX

5

634.5

28/10/2025 12:58:05

00495963410TRLO1.1.1

CHIX

13

634.5

28/10/2025 12:58:05

00495963411TRLO1.1.1

CHIX

65

635

28/10/2025 12:59:55

00495963556TRLO1.1.1

BATE

3

635

28/10/2025 12:59:59

00495963565TRLO1.1.1

BATE

9

635

28/10/2025 12:59:59

00495963567TRLO1.1.1

TRQX

276

635

28/10/2025 12:59:59

00495963566TRLO1.1.1

XLON

1

635

28/10/2025 13:02:01

00495964002TRLO1.1.1

AQXE

23

635

28/10/2025 13:02:01

00495964001TRLO1.1.1

AQXE

4

635

28/10/2025 13:05:03

00495965016TRLO1.1.1

CHIX

16

635

28/10/2025 13:05:03

00495965017TRLO1.1.1

CHIX

138

634.5

28/10/2025 13:05:28

00495965086TRLO1.1.1

XLON

68

635

28/10/2025 13:08:17

00495965514TRLO1.1.1

BATE

24

635

28/10/2025 13:09:01

00495965776TRLO1.1.1

AQXE

9

635

28/10/2025 13:09:54

00495965936TRLO1.1.1

TRQX

138

636

28/10/2025 13:12:46

00495966299TRLO1.1.1

XLON

8

634.5

28/10/2025 13:17:26

00495967059TRLO1.1.1

CHIX

12

634.5

28/10/2025 13:17:26

00495967060TRLO1.1.1

CHIX

138

634

28/10/2025 13:17:35

00495967086TRLO1.1.1

XLON

68

633.5

28/10/2025 13:20:45

00495968013TRLO1.1.1

BATE

24

633.5

28/10/2025 13:21:25

00495968082TRLO1.1.1

AQXE

9

628.5

28/10/2025 13:22:05

00495968163TRLO1.1.1

TRQX

138

629.5

28/10/2025 13:23:31

00495968431TRLO1.1.1

XLON

115

629.5

28/10/2025 13:29:34

00495969665TRLO1.1.1

XLON

23

629.5

28/10/2025 13:29:34

00495969666TRLO1.1.1

XLON

20

628.5

28/10/2025 13:29:45

00495969732TRLO1.1.1

CHIX

68

629

28/10/2025 13:33:01

00495972175TRLO1.1.1

BATE

138

630.5

28/10/2025 13:35:23

00495973068TRLO1.1.1

XLON

9

630

28/10/2025 13:35:56

00495973217TRLO1.1.1

TRQX

19

630.5

28/10/2025 13:38:24

00495974322TRLO1.1.1

XLON

119

630.5

28/10/2025 13:38:24

00495974323TRLO1.1.1

XLON

1

630

28/10/2025 13:38:44

00495974416TRLO1.1.1

CHIX

19

630

28/10/2025 13:38:44

00495974417TRLO1.1.1

CHIX

24

629.5

28/10/2025 13:39:25

00495974666TRLO1.1.1

AQXE

138

629

28/10/2025 13:42:50

00495975894TRLO1.1.1

XLON

68

632

28/10/2025 13:47:35

00495978898TRLO1.1.1

BATE

138

632.5

28/10/2025 13:47:35

00495978897TRLO1.1.1

XLON

9

632

28/10/2025 13:47:35

00495978899TRLO1.1.1

TRQX

20

632

28/10/2025 13:50:06

00495979874TRLO1.1.1

CHIX

9

632

28/10/2025 13:50:06

00495979875TRLO1.1.1

TRQX

68

631

28/10/2025 13:50:35

00495980211TRLO1.1.1

BATE

24

631

28/10/2025 13:50:35

00495980212TRLO1.1.1

AQXE

138

631

28/10/2025 13:51:31

00495980952TRLO1.1.1

XLON

24

631

28/10/2025 13:53:00

00495981922TRLO1.1.1

AQXE

20

632

28/10/2025 13:57:08

00495983977TRLO1.1.1

CHIX

138

632

28/10/2025 13:57:08

00495983978TRLO1.1.1

XLON

9

633

28/10/2025 14:05:01

00495988870TRLO1.1.1

TRQX

20

633

28/10/2025 14:05:01

00495988869TRLO1.1.1

CHIX

68

633

28/10/2025 14:05:01

00495988868TRLO1.1.1

BATE

138

633

28/10/2025 14:05:01

00495988871TRLO1.1.1

XLON

4

633.5

28/10/2025 14:05:06

00495988910TRLO1.1.1

AQXE

19

633.5

28/10/2025 14:05:06

00495988911TRLO1.1.1

AQXE

1

633.5

28/10/2025 14:05:20

00495989010TRLO1.1.1

AQXE

9

632.5

28/10/2025 14:06:53

00495989642TRLO1.1.1

TRQX

77

632.5

28/10/2025 14:07:04

00495989773TRLO1.1.1

XLON

23

632.5

28/10/2025 14:07:04

00495989774TRLO1.1.1

XLON

15

633

28/10/2025 14:07:04

00495989776TRLO1.1.1

XLON

23

633

28/10/2025 14:07:04

00495989775TRLO1.1.1

XLON

68

632.5

28/10/2025 14:07:09

00495989810TRLO1.1.1

BATE

24

632.5

28/10/2025 14:07:35

00495989939TRLO1.1.1

AQXE

138

632

28/10/2025 14:09:30

00495990648TRLO1.1.1

XLON

138

632

28/10/2025 14:11:41

00495991453TRLO1.1.1

XLON

1

632.5

28/10/2025 14:12:09

00495991859TRLO1.1.1

CHIX

19

632.5

28/10/2025 14:12:09

00495991858TRLO1.1.1

CHIX

9

632

28/10/2025 14:13:26

00495992254TRLO1.1.1

TRQX

27

632

28/10/2025 14:14:44

00495992650TRLO1.1.1

BATE

32

632.5

28/10/2025 14:14:44

00495992651TRLO1.1.1

BATE

4

632.5

28/10/2025 14:14:44

00495992652TRLO1.1.1

BATE

5

632.5

28/10/2025 14:14:44

00495992653TRLO1.1.1

BATE

77

632

28/10/2025 14:14:55

00495992748TRLO1.1.1

XLON

12

632

28/10/2025 14:14:55

00495992750TRLO1.1.1

XLON

49

632

28/10/2025 14:14:55

00495992749TRLO1.1.1

XLON

24

632

28/10/2025 14:15:11

00495992841TRLO1.1.1

AQXE

138

631

28/10/2025 14:18:34

00495994795TRLO1.1.1

XLON

20

630.5

28/10/2025 14:20:34

00495995695TRLO1.1.1

CHIX

9

630.5

28/10/2025 14:20:51

00495995859TRLO1.1.1

TRQX

138

629

28/10/2025 14:22:14

00495997049TRLO1.1.1

XLON

10

629.5

28/10/2025 14:22:20

00495997119TRLO1.1.1

BATE

58

630.5

28/10/2025 14:22:20

00495997120TRLO1.1.1

BATE

24

631

28/10/2025 14:22:47

00495997476TRLO1.1.1

AQXE

276

630.5

28/10/2025 14:29:35

00496001107TRLO1.1.1

XLON

138

631

28/10/2025 14:31:44

00496002932TRLO1.1.1

XLON

68

631

28/10/2025 14:31:49

00496003021TRLO1.1.1

BATE

9

630.5

28/10/2025 14:33:38

00496004167TRLO1.1.1

TRQX

68

630.5

28/10/2025 14:33:38

00496004166TRLO1.1.1

BATE

9

630.5

28/10/2025 14:33:38

00496004168TRLO1.1.1

TRQX

24

630.5

28/10/2025 14:33:39

00496004197TRLO1.1.1

AQXE

20

630.5

28/10/2025 14:33:39

00496004199TRLO1.1.1

CHIX

20

630.5

28/10/2025 14:33:39

00496004200TRLO1.1.1

CHIX

24

630.5

28/10/2025 14:33:39

00496004198TRLO1.1.1

AQXE

138

630.5

28/10/2025 14:33:45

00496004261TRLO1.1.1

XLON

138

630.5

28/10/2025 14:33:45

00496004262TRLO1.1.1

XLON

20

630

28/10/2025 14:35:21

00496005187TRLO1.1.1

CHIX

68

630

28/10/2025 14:35:26

00496005257TRLO1.1.1

BATE

7

630

28/10/2025 14:35:30

00496005281TRLO1.1.1

AQXE

8

630

28/10/2025 14:35:30

00496005282TRLO1.1.1

AQXE

6

630

28/10/2025 14:35:30

00496005284TRLO1.1.1

AQXE

1

630

28/10/2025 14:35:31

00496005293TRLO1.1.1

AQXE

50

630.5

28/10/2025 14:35:57

00496005643TRLO1.1.1

XLON

10

630.5

28/10/2025 14:35:57

00496005650TRLO1.1.1

XLON

88

630.5

28/10/2025 14:35:57

00496005647TRLO1.1.1

XLON

128

630.5

28/10/2025 14:35:57

00496005652TRLO1.1.1

XLON

2

630

28/10/2025 14:35:57

00496005709TRLO1.1.1

AQXE

9

630

28/10/2025 14:35:57

00496005710TRLO1.1.1

TRQX

68

630

28/10/2025 14:37:41

00496006712TRLO1.1.1

BATE

20

630

28/10/2025 14:38:05

00496006985TRLO1.1.1

CHIX

276

629.5

28/10/2025 14:38:05

00496006986TRLO1.1.1

XLON

24

630

28/10/2025 14:38:13

00496007068TRLO1.1.1

AQXE

9

630

28/10/2025 14:38:14

00496007071TRLO1.1.1

TRQX

20

631

28/10/2025 14:40:04

00496008495TRLO1.1.1

CHIX

68

631

28/10/2025 14:40:04

00496008496TRLO1.1.1

BATE

9

631

28/10/2025 14:41:06

00496009530TRLO1.1.1

TRQX

9

631

28/10/2025 14:41:06

00496009531TRLO1.1.1

TRQX

138

630.5

28/10/2025 14:41:13

00496009592TRLO1.1.1

XLON

276

630.5

28/10/2025 14:41:13

00496009591TRLO1.1.1

XLON

15

630.5

28/10/2025 14:42:04

00496010166TRLO1.1.1

CHIX

5

630.5

28/10/2025 14:42:04

00496010169TRLO1.1.1

CHIX

24

630.5

28/10/2025 14:42:04

00496010167TRLO1.1.1

AQXE

24

630.5

28/10/2025 14:42:04

00496010168TRLO1.1.1

AQXE

68

630.5

28/10/2025 14:42:12

00496010241TRLO1.1.1

BATE

9

630

28/10/2025 14:43:06

00496010918TRLO1.1.1

TRQX

138

630

28/10/2025 14:43:06

00496010919TRLO1.1.1

XLON

20

630

28/10/2025 14:43:35

00496011236TRLO1.1.1

CHIX

68

630.5

28/10/2025 14:43:58

00496011381TRLO1.1.1

BATE

13

630.5

28/10/2025 14:44:15

00496011553TRLO1.1.1

AQXE

2

630.5

28/10/2025 14:44:15

00496011554TRLO1.1.1

AQXE

9

630.5

28/10/2025 14:44:59

00496011843TRLO1.1.1

AQXE

138

630.5

28/10/2025 14:45:10

00496011946TRLO1.1.1

XLON

20

630.5

28/10/2025 14:46:08

00496012484TRLO1.1.1

CHIX

9

630

28/10/2025 14:46:09

00496012498TRLO1.1.1

TRQX

138

630

28/10/2025 14:46:09

00496012499TRLO1.1.1

XLON

138

630

28/10/2025 14:46:09

00496012500TRLO1.1.1

XLON

68

630

28/10/2025 14:46:12

00496012515TRLO1.1.1

BATE

24

630

28/10/2025 14:47:15

00496012916TRLO1.1.1

AQXE

20

630

28/10/2025 14:48:01

00496013302TRLO1.1.1

CHIX

9

630

28/10/2025 14:48:07

00496013373TRLO1.1.1

TRQX

68

630

28/10/2025 14:48:30

00496013554TRLO1.1.1

BATE

103

629

28/10/2025 14:48:30

00496013559TRLO1.1.1

XLON

138

629

28/10/2025 14:48:30

00496013558TRLO1.1.1

XLON

24

630

28/10/2025 14:49:13

00496013857TRLO1.1.1

AQXE

20

630

28/10/2025 14:49:42

00496014068TRLO1.1.1

CHIX

9

630

28/10/2025 14:50:29

00496014319TRLO1.1.1

TRQX

68

630

28/10/2025 14:50:49

00496014441TRLO1.1.1

BATE

24

630

28/10/2025 14:51:26

00496014634TRLO1.1.1

AQXE

4

630

28/10/2025 14:51:58

00496014791TRLO1.1.1

CHIX

16

630

28/10/2025 14:51:58

00496014790TRLO1.1.1

CHIX

9

630

28/10/2025 14:52:26

00496014917TRLO1.1.1

TRQX

138

629

28/10/2025 14:53:05

00496015220TRLO1.1.1

XLON

35

629

28/10/2025 14:53:05

00496015221TRLO1.1.1

XLON

138

629

28/10/2025 14:53:05

00496015222TRLO1.1.1

XLON

138

629

28/10/2025 14:53:05

00496015223TRLO1.1.1

XLON

138

629

28/10/2025 14:53:05

00496015224TRLO1.1.1

XLON

3

629.5

28/10/2025 14:53:08

00496015235TRLO1.1.1

BATE

65

630

28/10/2025 14:53:08

00496015236TRLO1.1.1

BATE

24

628.5

28/10/2025 14:53:30

00496015411TRLO1.1.1

AQXE

20

628.5

28/10/2025 14:54:16

00496015784TRLO1.1.1

CHIX

9

628

28/10/2025 14:54:24

00496015839TRLO1.1.1

TRQX

9

628.5

28/10/2025 14:55:27

00496016336TRLO1.1.1

BATE

19

628.5

28/10/2025 14:55:27

00496016338TRLO1.1.1

BATE

40

628.5

28/10/2025 14:55:27

00496016337TRLO1.1.1

BATE

100

628

28/10/2025 14:55:27

00496016340TRLO1.1.1

XLON

138

628

28/10/2025 14:55:27

00496016339TRLO1.1.1

XLON

38

628

28/10/2025 14:55:27

00496016341TRLO1.1.1

XLON

6

628.5

28/10/2025 14:55:38

00496016399TRLO1.1.1

AQXE

18

628.5

28/10/2025 14:55:38

00496016398TRLO1.1.1

AQXE

20

628

28/10/2025 14:56:33

00496016819TRLO1.1.1

CHIX

9

628

28/10/2025 14:56:39

00496016849TRLO1.1.1

TRQX

138

627.5

28/10/2025 14:57:02

00496017019TRLO1.1.1

XLON

29

628

28/10/2025 14:59:45

00496024625TRLO1.1.1

BATE

17

628

28/10/2025 14:59:45

00496024626TRLO1.1.1

BATE

22

628

28/10/2025 14:59:45

00496024627TRLO1.1.1

BATE

138

628

28/10/2025 14:59:55

00496024734TRLO1.1.1

XLON

9

627.5

28/10/2025 14:59:55

00496024736TRLO1.1.1

TRQX

20

627.5

28/10/2025 14:59:55

00496024735TRLO1.1.1

CHIX

24

627.5

28/10/2025 14:59:55

00496024737TRLO1.1.1

AQXE

48

627

28/10/2025 15:00:05

00496025025TRLO1.1.1

XLON

90

627

28/10/2025 15:00:05

00496025026TRLO1.1.1

XLON

68

627

28/10/2025 15:01:53

00496026157TRLO1.1.1

BATE

2

627.5

28/10/2025 15:01:58

00496026194TRLO1.1.1

AQXE

22

627.5

28/10/2025 15:01:58

00496026195TRLO1.1.1

AQXE

20

627

28/10/2025 15:02:08

00496026241TRLO1.1.1

CHIX

138

627

28/10/2025 15:02:23

00496026392TRLO1.1.1

XLON

9

627

28/10/2025 15:02:26

00496026435TRLO1.1.1

TRQX

68

627.5

28/10/2025 15:03:33

00496026995TRLO1.1.1

BATE

24

627

28/10/2025 15:03:40

00496027108TRLO1.1.1

AQXE

138

627

28/10/2025 15:03:40

00496027109TRLO1.1.1

XLON

9

627

28/10/2025 15:03:40

00496027113TRLO1.1.1

TRQX

56

627

28/10/2025 15:03:40

00496027110TRLO1.1.1

XLON

138

627

28/10/2025 15:03:40

00496027112TRLO1.1.1

XLON

220

627

28/10/2025 15:03:40

00496027111TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

28/10/2025 15:04:14

00496027480TRLO1.1.1

CHIX

138

628.5

28/10/2025 15:05:49

00496028250TRLO1.1.1

XLON

6

628

28/10/2025 15:06:06

00496028385TRLO1.1.1

BATE

9

628

28/10/2025 15:06:06

00496028386TRLO1.1.1

TRQX

62

628

28/10/2025 15:06:25

00496028624TRLO1.1.1

BATE

24

628

28/10/2025 15:06:25

00496028625TRLO1.1.1

AQXE

20

628

28/10/2025 15:06:30

00496028660TRLO1.1.1

CHIX

35

627.5

28/10/2025 15:07:04

00496028912TRLO1.1.1

XLON

103

627.5

28/10/2025 15:07:05

00496028915TRLO1.1.1

XLON

24

628

28/10/2025 15:08:12

00496029705TRLO1.1.1

AQXE

9

628

28/10/2025 15:08:28

00496029882TRLO1.1.1

TRQX

2

627.5

28/10/2025 15:09:10

00496030311TRLO1.1.1

BATE

66

627.5

28/10/2025 15:09:10

00496030310TRLO1.1.1

BATE

11

627.5

28/10/2025 15:09:11

00496030328TRLO1.1.1

CHIX

9

627.5

28/10/2025 15:10:17

00496030939TRLO1.1.1

CHIX

11

627.5

28/10/2025 15:10:17

00496030941TRLO1.1.1

XLON

138

627.5

28/10/2025 15:10:17

00496030940TRLO1.1.1

XLON

127

627.5

28/10/2025 15:10:17

00496030942TRLO1.1.1

XLON

9

628

28/10/2025 15:10:41

00496031142TRLO1.1.1

TRQX

22

628

28/10/2025 15:10:54

00496031269TRLO1.1.1

AQXE

2

628

28/10/2025 15:10:54

00496031270TRLO1.1.1

AQXE

68

627.5

28/10/2025 15:11:00

00496031321TRLO1.1.1

BATE

12

628

28/10/2025 15:13:01

00496032577TRLO1.1.1

XLON

138

628

28/10/2025 15:13:01

00496032578TRLO1.1.1

XLON

14

628

28/10/2025 15:13:01

00496032581TRLO1.1.1

XLON

18

628

28/10/2025 15:13:01

00496032580TRLO1.1.1

XLON

22

628

28/10/2025 15:13:01

00496032579TRLO1.1.1

XLON

23

628

28/10/2025 15:14:15

00496033316TRLO1.1.1

XLON

20

629.5

28/10/2025 15:16:28

00496034506TRLO1.1.1

CHIX

20

629.5

28/10/2025 15:16:28

00496034507TRLO1.1.1

CHIX

138

629.5

28/10/2025 15:16:31

00496034525TRLO1.1.1

XLON

325

629.5

28/10/2025 15:16:31

00496034526TRLO1.1.1

XLON

24

629

28/10/2025 15:17:32

00496035283TRLO1.1.1

AQXE

20

629

28/10/2025 15:17:32

00496035285TRLO1.1.1

CHIX

24

629

28/10/2025 15:17:32

00496035284TRLO1.1.1

AQXE

68

629

28/10/2025 15:17:32

00496035286TRLO1.1.1

BATE

68

629

28/10/2025 15:17:32

00496035287TRLO1.1.1

BATE

9

629

28/10/2025 15:17:32

00496035288TRLO1.1.1

TRQX

9

629

28/10/2025 15:17:32

00496035289TRLO1.1.1

TRQX

138

629

28/10/2025 15:17:32

00496035290TRLO1.1.1

XLON

138

629.5

28/10/2025 15:19:27

00496037068TRLO1.1.1

XLON

36

630.5

28/10/2025 15:20:00

00496037641TRLO1.1.1

BATE

20

630.5

28/10/2025 15:20:00

00496037642TRLO1.1.1

CHIX

24

630.5

28/10/2025 15:20:00

00496037644TRLO1.1.1

AQXE

32

630.5

28/10/2025 15:20:00

00496037643TRLO1.1.1

BATE

9

630.5

28/10/2025 15:20:00

00496037646TRLO1.1.1

TRQX

138

630.5

28/10/2025 15:20:00

00496037645TRLO1.1.1

XLON

138

630.5

28/10/2025 15:21:58

00496039079TRLO1.1.1

XLON

24

630.5

28/10/2025 15:22:11

00496039261TRLO1.1.1

AQXE

9

630.5

28/10/2025 15:22:19

00496039394TRLO1.1.1

TRQX

20

630.5

28/10/2025 15:22:19

00496039393TRLO1.1.1

CHIX

40

630.5

28/10/2025 15:23:07

00496040149TRLO1.1.1

BATE

55

630.5

28/10/2025 15:24:05

00496040853TRLO1.1.1

XLON

83

630.5

28/10/2025 15:24:05

00496040854TRLO1.1.1

XLON

138

630.5

28/10/2025 15:24:05

00496040855TRLO1.1.1

XLON

10

631

28/10/2025 15:26:28

00496042819TRLO1.1.1

XLON

20

632

28/10/2025 15:27:05

00496043267TRLO1.1.1

CHIX

96

632

28/10/2025 15:27:05

00496043271TRLO1.1.1

BATE

68

631

28/10/2025 15:27:42

00496043732TRLO1.1.1

BATE

128

631

28/10/2025 15:27:42

00496043736TRLO1.1.1

XLON

266

631

28/10/2025 15:27:42

00496043740TRLO1.1.1

XLON

20

633

28/10/2025 15:29:36

00496045507TRLO1.1.1

CHIX

138

633

28/10/2025 15:29:57

00496045801TRLO1.1.1

XLON

24

632.5

28/10/2025 15:30:07

00496045982TRLO1.1.1

AQXE

48

632.5

28/10/2025 15:30:07

00496045981TRLO1.1.1

AQXE

20

632.5

28/10/2025 15:30:07

00496045983TRLO1.1.1

CHIX

2

633

28/10/2025 15:31:58

00496047528TRLO1.1.1

XLON

146

633

28/10/2025 15:31:58

00496047529TRLO1.1.1

XLON

15

633

28/10/2025 15:34:24

00496049264TRLO1.1.1

CHIX

114

633

28/10/2025 15:34:25

00496049288TRLO1.1.1

XLON

5

633

28/10/2025 15:34:25

00496049289TRLO1.1.1

CHIX

24

633

28/10/2025 15:34:31

00496049353TRLO1.1.1

XLON

68

632.5

28/10/2025 15:35:12

00496049847TRLO1.1.1

BATE

68

632.5

28/10/2025 15:35:12

00496049848TRLO1.1.1

BATE

9

632.5

28/10/2025 15:35:12

00496049851TRLO1.1.1

TRQX

27

632.5

28/10/2025 15:35:12

00496049850TRLO1.1.1

TRQX

138

632.5

28/10/2025 15:35:12

00496049849TRLO1.1.1

XLON

24

632.5

28/10/2025 15:35:12

00496049852TRLO1.1.1

AQXE

49

632

28/10/2025 15:36:23

00496050798TRLO1.1.1

XLON

89

632

28/10/2025 15:36:23

00496050797TRLO1.1.1

XLON

9

632

28/10/2025 15:37:15

00496051306TRLO1.1.1

TRQX

68

632

28/10/2025 15:37:26

00496051397TRLO1.1.1

BATE

20

632.5

28/10/2025 15:38:46

00496052147TRLO1.1.1

CHIX

138

632.5

28/10/2025 15:38:46

00496052148TRLO1.1.1

XLON

24

632.5

28/10/2025 15:39:12

00496052334TRLO1.1.1

AQXE

9

632.5

28/10/2025 15:40:03

00496052930TRLO1.1.1

TRQX

138

633

28/10/2025 15:46:55

00496056727TRLO1.1.1

XLON

24

632.5

28/10/2025 15:46:55

00496056728TRLO1.1.1

AQXE

24

632.5

28/10/2025 15:46:55

00496056729TRLO1.1.1

AQXE

68

632.5

28/10/2025 15:46:55

00496056730TRLO1.1.1

BATE

68

632.5

28/10/2025 15:46:55

00496056731TRLO1.1.1

BATE

9

632.5

28/10/2025 15:46:55

00496056732TRLO1.1.1

TRQX

20

632.5

28/10/2025 15:46:56

00496056746TRLO1.1.1

CHIX

138

632

28/10/2025 15:47:15

00496056910TRLO1.1.1

XLON

276

632

28/10/2025 15:47:15

00496056911TRLO1.1.1

XLON

9

631.5

28/10/2025 15:48:29

00496057754TRLO1.1.1

TRQX

138

631

28/10/2025 15:48:54

00496058033TRLO1.1.1

XLON

20

631.5

28/10/2025 15:48:57

00496058047TRLO1.1.1

CHIX

30

631.5

28/10/2025 15:50:39

00496059052TRLO1.1.1

BATE

38

631.5

28/10/2025 15:50:39

00496059053TRLO1.1.1

BATE

24

632

28/10/2025 15:51:02

00496059333TRLO1.1.1

AQXE

11

631.5

28/10/2025 15:51:50

00496059942TRLO1.1.1

CHIX

9

631.5

28/10/2025 15:51:51

00496059947TRLO1.1.1

CHIX

138

631

28/10/2025 15:52:15

00496060194TRLO1.1.1

XLON

9

631

28/10/2025 15:52:38

00496060433TRLO1.1.1

TRQX

138

630.5

28/10/2025 15:53:03

00496060724TRLO1.1.1

XLON

138

631

28/10/2025 15:55:11

00496062309TRLO1.1.1

XLON

11

632

28/10/2025 15:55:30

00496062520TRLO1.1.1

AQXE

13

632

28/10/2025 15:55:30

00496062519TRLO1.1.1

AQXE

19

631

28/10/2025 15:56:32

00496063270TRLO1.1.1

CHIX

1

631

28/10/2025 15:57:35

00496063988TRLO1.1.1

CHIX

9

631

28/10/2025 15:57:35

00496063991TRLO1.1.1

TRQX

68

631

28/10/2025 15:57:35

00496063989TRLO1.1.1

BATE

138

631

28/10/2025 15:57:35

00496063990TRLO1.1.1

XLON

138

631.5

28/10/2025 15:59:31

00496065268TRLO1.1.1

XLON

68

631.5

28/10/2025 15:59:32

00496065274TRLO1.1.1

BATE

24

631

28/10/2025 15:59:57

00496065592TRLO1.1.1

AQXE

9

631.5

28/10/2025 16:00:35

00496066166TRLO1.1.1

TRQX

20

631

28/10/2025 16:01:05

00496066545TRLO1.1.1

CHIX

131

631.5

28/10/2025 16:03:39

00496068109TRLO1.1.1

XLON

138

631.5

28/10/2025 16:03:39

00496068110TRLO1.1.1

XLON

7

631.5

28/10/2025 16:03:39

00496068111TRLO1.1.1

XLON

20

631

28/10/2025 16:03:42

00496068164TRLO1.1.1

CHIX

9

631

28/10/2025 16:03:42

00496068166TRLO1.1.1

TRQX

15

631

28/10/2025 16:03:42

00496068165TRLO1.1.1

BATE

53

631

28/10/2025 16:03:42

00496068167TRLO1.1.1

BATE

24

631

28/10/2025 16:03:42

00496068168TRLO1.1.1

AQXE

68

630.5

28/10/2025 16:04:17

00496068517TRLO1.1.1

BATE

19

630.5

28/10/2025 16:04:17

00496068519TRLO1.1.1

XLON

119

630.5

28/10/2025 16:04:17

00496068520TRLO1.1.1

XLON

138

630.5

28/10/2025 16:04:17

00496068518TRLO1.1.1

XLON

24

630.5

28/10/2025 16:05:01

00496068963TRLO1.1.1

AQXE

138

631

28/10/2025 16:06:12

00496069810TRLO1.1.1

XLON

20

631.5

28/10/2025 16:07:21

00496070760TRLO1.1.1

CHIX

68

631.5

28/10/2025 16:07:26

00496070778TRLO1.1.1

BATE

9

631.5

28/10/2025 16:07:26

00496070779TRLO1.1.1

TRQX

138

631.5

28/10/2025 16:08:17

00496071263TRLO1.1.1

XLON

9

631.5

28/10/2025 16:10:32

00496072377TRLO1.1.1

TRQX

9

631.5

28/10/2025 16:10:32

00496072378TRLO1.1.1

TRQX

138

632

28/10/2025 16:11:47

00496073161TRLO1.1.1

XLON

138

632

28/10/2025 16:11:52

00496073224TRLO1.1.1

XLON

175

632

28/10/2025 16:11:52

00496073225TRLO1.1.1

XLON

20

631.5

28/10/2025 16:11:53

00496073227TRLO1.1.1

CHIX

20

631.5

28/10/2025 16:11:53

00496073228TRLO1.1.1

CHIX

377

632

28/10/2025 16:11:53

00496073226TRLO1.1.1

XLON

9

631.5

28/10/2025 16:11:53

00496073230TRLO1.1.1

TRQX

68

631.5

28/10/2025 16:11:53

00496073229TRLO1.1.1

BATE

138

631.5

28/10/2025 16:12:50

00496073700TRLO1.1.1

XLON

136

631.5

28/10/2025 16:13:51

00496074431TRLO1.1.1

XLON

2

631.5

28/10/2025 16:13:54

00496074485TRLO1.1.1

XLON

9

631.5

28/10/2025 16:13:54

00496074486TRLO1.1.1

TRQX

20

632

28/10/2025 16:13:56

00496074538TRLO1.1.1

CHIX

20

632

28/10/2025 16:13:56

00496074539TRLO1.1.1

CHIX

21

632.5

28/10/2025 16:15:49

00496076087TRLO1.1.1

BATE

68

632.5

28/10/2025 16:15:49

00496076085TRLO1.1.1

BATE

68

632.5

28/10/2025 16:15:49

00496076086TRLO1.1.1

BATE

96

633

28/10/2025 16:15:53

00496076144TRLO1.1.1

AQXE

607

633

28/10/2025 16:16:13

00496076353TRLO1.1.1

XLON

12

633

28/10/2025 16:16:14

00496076359TRLO1.1.1

TRQX

21

633

28/10/2025 16:16:14

00496076360TRLO1.1.1

TRQX

71

633

28/10/2025 16:16:15

00496076363TRLO1.1.1

CHIX

203

632.5

28/10/2025 16:16:55

00496076762TRLO1.1.1

BATE

392

632.5

28/10/2025 16:18:07

00496077418TRLO1.1.1

XLON

1

632.5

28/10/2025 16:18:12

00496077479TRLO1.1.1

TRQX

8

632.5

28/10/2025 16:18:12

00496077478TRLO1.1.1

TRQX

29

633

28/10/2025 16:18:19

00496077540TRLO1.1.1

AQXE

57

633

28/10/2025 16:18:19

00496077541TRLO1.1.1

AQXE

14

632.5

28/10/2025 16:18:34

00496077717TRLO1.1.1

CHIX

8

632.5

28/10/2025 16:18:34

00496077719TRLO1.1.1

CHIX

62

632

28/10/2025 16:18:49

00496077993TRLO1.1.1

BATE

27

632

28/10/2025 16:18:49

00496077994TRLO1.1.1

AQXE

107

631

28/10/2025 16:19:16

00496078292TRLO1.1.1

XLON

8

631.5

28/10/2025 16:20:13

00496078952TRLO1.1.1

TRQX

16

631.5

28/10/2025 16:20:13

00496078951TRLO1.1.1

CHIX

67

631.5

28/10/2025 16:20:13

00496078950TRLO1.1.1

BATE

108

631.5

28/10/2025 16:20:13

00496078949TRLO1.1.1

XLON

51

631

28/10/2025 16:22:03

00496080087TRLO1.1.1

BATE

16

630.5

28/10/2025 16:22:16

00496080211TRLO1.1.1

CHIX

207

630.5

28/10/2025 16:22:16

00496080212TRLO1.1.1

XLON

47

631

28/10/2025 16:24:04

00496081258TRLO1.1.1

BATE

94

631.5

28/10/2025 16:24:35

00496081681TRLO1.1.1

XLON

160

631.5

28/10/2025 16:24:35

00496081682TRLO1.1.1

XLON

193

631.5

28/10/2025 16:24:35

00496081680TRLO1.1.1

XLON

18

631.5

28/10/2025 16:24:38

00496081753TRLO1.1.1

CHIX

5

631.5

28/10/2025 16:24:38

00496081754TRLO1.1.1

CHIX

21

631.5

28/10/2025 16:24:48

00496081846TRLO1.1.1

TRQX

67

631

28/10/2025 16:24:49

00496081881TRLO1.1.1

AQXE

74

631

28/10/2025 16:24:49

00496081880TRLO1.1.1

BATE

7

630.5

28/10/2025 16:25:07

00496082037TRLO1.1.1

CHIX

12

630.5

28/10/2025 16:26:05

00496082527TRLO1.1.1

AQXE

4

630.5

28/10/2025 16:26:17

00496082619TRLO1.1.1

CHIX

5

630.5

28/10/2025 16:26:17

00496082621TRLO1.1.1

TRQX

13

630.5

28/10/2025 16:26:17

00496082620TRLO1.1.1

BATE

268

631

28/10/2025 16:26:35

00496082831TRLO1.1.1

XLON

24

631

28/10/2025 16:27:05

00496083124TRLO1.1.1

XLON

32

631

28/10/2025 16:27:05

00496083125TRLO1.1.1

XLON

5

631

28/10/2025 16:27:16

00496083218TRLO1.1.1

CHIX

24

631

28/10/2025 16:27:36

00496083373TRLO1.1.1

BATE

4

631.5

28/10/2025 16:28:46

00496084006TRLO1.1.1

AQXE

1

631

28/10/2025 16:29:35

00496084771TRLO1.1.1

TRQX