Das Analystenhaus SMC Research hat seine Einschätzung für B+S Banksysteme (ISIN: DE0001262152) deutlich nach oben korrigiert. Der Softwarespezialist für Banklösungen überzeugte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 mit beeindruckenden Kennzahlen und einer Profitabilität, die selbst die Experten positiv überraschte. Das Betriebsergebnis kletterte um 7,5 Prozent auf 1,9 Millionen Euro, obwohl der Umsatz mit 12,6 Millionen Euro nahezu stabil blieb. Besonders das vierte Quartal zeigte sich mit einem neuen Rekordwert von 3,9 Millionen Euro von seiner starken Seite. Die EBIT-Marge erreichte mit 14,9 ...

