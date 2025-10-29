Anzeige / Werbung

Der Druck steigt, alternative Quellen für das kritische Mineral Antimon zu finden!

Antimon steht selten im Rampenlicht - doch das Metalloid (Symbol Sb) rückt zunehmend ins Zentrum von Sicherheit, Energie und Industrie. Antimon findet Verwendung in Flammhemmern für Kunststoffe und Elektronik, in Legierungen für Munition und Batterien sowie in Halbleitern, Sensoren und netzdienlichen Speichern. Entsprechend stuft der US Geological Survey Antimon als "kritischen Rohstoff" ein. Mit der Verschärfung globaler Lieferkettenrisiken wächst die Bedeutung einer verlässlichen Versorgung - und damit der politische Druck, alternative Quellen aufzubauen.

Der industrielle Fußabdruck von Antimon ist breit: In der Elektronik verbessert es die Flammwidrigkeit von Gehäusen und Leiterplatten, in Textilien schützt es vor Brandentwicklung, im Verteidigungssektor erhöht es über Legierungen Härte und Temperaturbeständigkeit. In Hochtemperatur-Elektronik, Sensorik und Großspeichern trägt Antimon zu Stabilität und Leistungsfähigkeit bei. Ersatzstoffe sind in vielen Anwendungen begrenzt, weshalb Lieferengpässe unmittelbar in Produktionsketten durchschlagen können - vom Elektrogerät bis zur Rüstungsfertigung. Branchenvertreter sprechen deshalb von einem Rohstoff, über den "niemand spricht - bis er fehlt".

Antimon - Strategischer Rohstoff zwischen China-Kontrollen und US-Allianzen

