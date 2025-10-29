Die Anleger dürften sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" und der US-Zinsentscheidung mit Engagements zurückhalten. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrscht nun gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der Nasdaq dürfte allerdings dank erwarteten Kursgewinnen der Nvidia-Aktie weitergehen. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.810 Punkte. Tags zuvor noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
