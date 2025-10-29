Die Anleger dürften sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" und der US-Zinsentscheidung mit Engagements zurückhalten. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrscht nun gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der Nasdaq dürfte allerdings dank erwarteten Kursgewinnen der Nvidia-Aktie weitergehen. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.810 Punkte. Tags zuvor noch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.