Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 30
www.bodycote.com
30 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
29 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,964
Highest price paid per share (pence per share):
633.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
624.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
627.60p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,037,293 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,273,111 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,418,879 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
8
630
29/10/2025 08:08:12
00496173428TRLO1.1.1
TRQX
63
630
29/10/2025 08:12:25
00496174720TRLO1.1.1
BATE
2
630
29/10/2025 08:12:25
00496174721TRLO1.1.1
CHIX
240
630.5
29/10/2025 08:12:25
00496174722TRLO1.1.1
XLON
120
630.5
29/10/2025 08:14:34
00496175064TRLO1.1.1
XLON
20
629.5
29/10/2025 08:14:39
00496175071TRLO1.1.1
AQXE
8
631
29/10/2025 08:16:16
00496175600TRLO1.1.1
TRQX
63
630
29/10/2025 08:18:00
00496175962TRLO1.1.1
BATE
34
630
29/10/2025 08:18:00
00496175963TRLO1.1.1
CHIX
11
629.5
29/10/2025 08:18:00
00496175966TRLO1.1.1
AQXE
24
629
29/10/2025 08:18:16
00496176020TRLO1.1.1
XLON
9
629.5
29/10/2025 08:18:16
00496176019TRLO1.1.1
AQXE
96
629
29/10/2025 08:18:16
00496176021TRLO1.1.1
XLON
28
629
29/10/2025 08:22:45
00496176966TRLO1.1.1
XLON
34
629
29/10/2025 08:22:45
00496176967TRLO1.1.1
XLON
58
629
29/10/2025 08:22:45
00496176968TRLO1.1.1
XLON
8
628
29/10/2025 08:24:19
00496177217TRLO1.1.1
TRQX
120
628.5
29/10/2025 08:27:11
00496177795TRLO1.1.1
XLON
8
629
29/10/2025 08:27:11
00496177797TRLO1.1.1
BATE
55
629
29/10/2025 08:27:11
00496177796TRLO1.1.1
BATE
18
629
29/10/2025 08:27:14
00496177802TRLO1.1.1
CHIX
20
629
29/10/2025 08:27:15
00496177808TRLO1.1.1
AQXE
120
627
29/10/2025 08:31:26
00496178482TRLO1.1.1
XLON
8
627.5
29/10/2025 08:32:07
00496178634TRLO1.1.1
TRQX
20
628
29/10/2025 08:34:11
00496179294TRLO1.1.1
AQXE
18
627.5
29/10/2025 08:34:21
00496179342TRLO1.1.1
CHIX
120
627.5
29/10/2025 08:35:20
00496179692TRLO1.1.1
XLON
63
627
29/10/2025 08:35:43
00496179807TRLO1.1.1
BATE
8
627
29/10/2025 08:39:13
00496180998TRLO1.1.1
TRQX
120
626.5
29/10/2025 08:39:15
00496181011TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
29/10/2025 08:41:48
00496181662TRLO1.1.1
AQXE
63
627
29/10/2025 08:43:05
00496181991TRLO1.1.1
BATE
120
627.5
29/10/2025 08:45:14
00496182577TRLO1.1.1
XLON
18
627.5
29/10/2025 08:45:15
00496182595TRLO1.1.1
CHIX
18
627.5
29/10/2025 08:49:30
00496183975TRLO1.1.1
CHIX
8
627
29/10/2025 08:50:02
00496184111TRLO1.1.1
TRQX
120
627
29/10/2025 08:50:02
00496184110TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
29/10/2025 08:50:14
00496184178TRLO1.1.1
AQXE
63
627
29/10/2025 08:50:47
00496184302TRLO1.1.1
BATE
11
627
29/10/2025 08:52:00
00496184595TRLO1.1.1
XLON
34
627
29/10/2025 08:52:00
|
00496184593TRLO1.1.1
XLON
75
627
29/10/2025 08:52:00
00496184594TRLO1.1.1
XLON
8
627
29/10/2025 08:53:16
00496184878TRLO1.1.1
TRQX
120
627
29/10/2025 08:54:58
00496185241TRLO1.1.1
XLON
5
626.5
29/10/2025 08:56:55
00496185634TRLO1.1.1
AQXE
15
626.5
29/10/2025 08:56:55
00496185633TRLO1.1.1
AQXE
17
625.5
29/10/2025 08:58:32
00496185970TRLO1.1.1
CHIX
19
626.5
29/10/2025 08:58:35
00496186020TRLO1.1.1
BATE
44
627
29/10/2025 08:58:35
00496186021TRLO1.1.1
BATE
33
626.5
29/10/2025 08:58:59
00496186112TRLO1.1.1
XLON
87
626.5
29/10/2025 08:58:59
00496186113TRLO1.1.1
XLON
8
626.5
29/10/2025 09:00:17
00496186427TRLO1.1.1
TRQX
1
625.5
29/10/2025 09:00:53
00496186580TRLO1.1.1
CHIX
120
626
29/10/2025 09:03:22
00496187122TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
29/10/2025 09:05:10
00496187511TRLO1.1.1
AQXE
18
626
29/10/2025 09:05:14
00496187518TRLO1.1.1
CHIX
120
626
29/10/2025 09:07:48
00496188113TRLO1.1.1
XLON
63
625.5
29/10/2025 09:07:51
00496188118TRLO1.1.1
BATE
8
626
29/10/2025 09:08:29
00496188260TRLO1.1.1
TRQX
49
625
29/10/2025 09:12:19
00496189355TRLO1.1.1
XLON
|
9
625
29/10/2025 09:12:19
00496189357TRLO1.1.1
XLON
62
625
29/10/2025 09:12:19
00496189356TRLO1.1.1
XLON
20
625
29/10/2025 09:13:52
00496189731TRLO1.1.1
AQXE
18
625
29/10/2025 09:13:55
00496189737TRLO1.1.1
CHIX
13
625
29/10/2025 09:16:19
00496190276TRLO1.1.1
BATE
17
625
29/10/2025 09:16:19
00496190278TRLO1.1.1
BATE
33
625
29/10/2025 09:16:19
00496190277TRLO1.1.1
BATE
360
626.5
29/10/2025 09:26:19
00496192445TRLO1.1.1
XLON
18
626
29/10/2025 09:26:24
00496192456TRLO1.1.1
CHIX
120
625.5
29/10/2025 09:30:21
00496193211TRLO1.1.1
|
XLON
18
626
29/10/2025 09:30:51
00496193293TRLO1.1.1
CHIX
120
625.5
29/10/2025 09:32:52
00496193640TRLO1.1.1
XLON
120
625.5
29/10/2025 09:35:26
00496194220TRLO1.1.1
XLON
1
626
29/10/2025 09:35:46
00496194283TRLO1.1.1
CHIX
17
626
29/10/2025 09:35:46
00496194284TRLO1.1.1
CHIX
63
626
29/10/2025 09:36:57
00496194547TRLO1.1.1
BATE
5
626
29/10/2025 09:38:03
00496194745TRLO1.1.1
XLON
107
626
29/10/2025 09:38:03
00496194746TRLO1.1.1
XLON
8
626
29/10/2025 09:38:03
00496194747TRLO1.1.1
XLON
16
626
29/10/2025 09:38:23
00496194794TRLO1.1.1
TRQX
126
626
29/10/2025 09:39:46
00496195048TRLO1.1.1
BATE
8
626
29/10/2025 09:40:31
00496195208TRLO1.1.1
TRQX
43
626.5
29/10/2025 09:40:39
00496195228TRLO1.1.1
XLON
77
626.5
29/10/2025 09:40:39
00496195229TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
29/10/2025 09:40:47
00496195259TRLO1.1.1
CHIX
63
626
29/10/2025 09:43:06
00496195803TRLO1.1.1
BATE
16
626
29/10/2025 09:43:06
00496195804TRLO1.1.1
TRQX
31
626.5
29/10/2025 09:43:13
00496195823TRLO1.1.1
XLON
40
626.5
29/10/2025 09:43:13
00496195821TRLO1.1.1
XLON
49
|
626.5
29/10/2025 09:43:13
00496195822TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
29/10/2025 09:45:41
00496196361TRLO1.1.1
CHIX
70
626.5
29/10/2025 09:48:18
00496196897TRLO1.1.1
XLON
50
626.5
29/10/2025 09:48:18
00496196901TRLO1.1.1
XLON
120
626.5
29/10/2025 09:50:40
00496197287TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
29/10/2025 09:51:32
00496197430TRLO1.1.1
CHIX
63
626
29/10/2025 09:51:34
00496197431TRLO1.1.1
BATE
20
626
29/10/2025 09:51:34
00496197434TRLO1.1.1
AQXE
35
626
29/10/2025 09:51:34
00496197433TRLO1.1.1
AQXE
60
626
29/10/2025 09:51:34
00496197432TRLO1.1.1
AQXE
5
626
29/10/2025 09:51:34
00496197435TRLO1.1.1
AQXE
120
626
29/10/2025 09:51:34
00496197436TRLO1.1.1
XLON
16
626
29/10/2025 09:51:34
00496197437TRLO1.1.1
TRQX
120
626
29/10/2025 09:53:28
00496197864TRLO1.1.1
XLON
63
626
29/10/2025 09:53:43
00496197893TRLO1.1.1
BATE
8
626
29/10/2025 09:54:46
00496198089TRLO1.1.1
TRQX
20
626
29/10/2025 09:55:39
00496198225TRLO1.1.1
AQXE
50
626
29/10/2025 09:56:05
00496198300TRLO1.1.1
XLON
70
626
29/10/2025 09:56:05
00496198301TRLO1.1.1
XLON
13
626
29/10/2025 09:58:11
00496198642TRLO1.1.1
BATE
50
626
29/10/2025 09:58:11
00496198643TRLO1.1.1
BATE
120
626
29/10/2025 09:58:40
00496198732TRLO1.1.1
XLON
18
626
29/10/2025 10:00:36
00496199280TRLO1.1.1
CHIX
8
626
29/10/2025 10:00:36
00496199281TRLO1.1.1
TRQX
20
626
29/10/2025 10:00:44
00496199349TRLO1.1.1
AQXE
120
626
29/10/2025 10:01:24
00496199458TRLO1.1.1
XLON
18
626
29/10/2025 10:02:18
00496199616TRLO1.1.1
CHIX
63
626
29/10/2025 10:03:44
00496199849TRLO1.1.1
BATE
120
626
29/10/2025 10:04:20
00496200006TRLO1.1.1
XLON
8
626
29/10/2025 10:04:36
00496200057TRLO1.1.1
TRQX
20
626
29/10/2025 10:06:19
00496200372TRLO1.1.1
AQXE
18
626
29/10/2025 10:06:21
00496200375TRLO1.1.1
CHIX
45
625.5
29/10/2025 10:07:19
00496200610TRLO1.1.1
XLON
75
625.5
29/10/2025 10:07:19
00496200609TRLO1.1.1
XLON
63
625.5
29/10/2025 10:09:33
00496201003TRLO1.1.1
BATE
8
625.5
29/10/2025 10:09:51
00496201054TRLO1.1.1
TRQX
4
625.5
29/10/2025 10:10:19
00496201121TRLO1.1.1
XLON
75
625.5
29/10/2025 10:10:19
00496201122TRLO1.1.1
XLON
41
625.5
29/10/2025 10:10:19
00496201123TRLO1.1.1
XLON
20
625.5
29/10/2025 10:12:01
00496201382TRLO1.1.1
AQXE
18
625
29/10/2025 10:12:10
00496201400TRLO1.1.1
CHIX
4
625.5
29/10/2025 10:13:14
00496201552TRLO1.1.1
XLON
116
625.5
29/10/2025 10:13:14
00496201553TRLO1.1.1
XLON
8
625.5
29/10/2025 10:15:12
00496201894TRLO1.1.1
TRQX
63
625.5
29/10/2025 10:15:26
00496201939TRLO1.1.1
BATE
76
625.5
29/10/2025 10:16:09
00496202057TRLO1.1.1
XLON
44
625.5
29/10/2025 10:16:09
00496202058TRLO1.1.1
XLON
20
625.5
29/10/2025 10:17:44
00496202333TRLO1.1.1
AQXE
18
625
29/10/2025 10:17:56
00496202359TRLO1.1.1
CHIX
56
625.5
29/10/2025 10:19:07
00496202667TRLO1.1.1
XLON
64
625.5
29/10/2025 10:19:07
00496202668TRLO1.1.1
XLON
8
625.5
29/10/2025 10:20:25
00496202977TRLO1.1.1
TRQX
63
625.5
29/10/2025 10:21:17
00496203119TRLO1.1.1
BATE
45
625.5
29/10/2025 10:22:05
00496203261TRLO1.1.1
XLON
75
625.5
29/10/2025 10:22:05
00496203260TRLO1.1.1
XLON
20
625.5
29/10/2025 10:23:23
00496203475TRLO1.1.1
AQXE
18
625
29/10/2025 10:24:14
00496203632TRLO1.1.1
CHIX
93
625.5
29/10/2025 10:25:05
00496203805TRLO1.1.1
XLON
27
625.5
29/10/2025 10:25:05
00496203806TRLO1.1.1
XLON
8
625.5
29/10/2025 10:25:44
00496203918TRLO1.1.1
TRQX
17
625.5
29/10/2025 10:27:09
00496204162TRLO1.1.1
BATE
46
625.5
29/10/2025 10:27:09
00496204163TRLO1.1.1
BATE
43
625.5
29/10/2025 10:28:00
00496204347TRLO1.1.1
XLON
77
625.5
29/10/2025 10:28:00
00496204346TRLO1.1.1
XLON
13
625.5
29/10/2025 10:29:05
00496204525TRLO1.1.1
AQXE
5
625.5
29/10/2025 10:31:17
00496204953TRLO1.1.1
TRQX
120
625
29/10/2025 10:31:48
00496205065TRLO1.1.1
XLON
63
625
29/10/2025 10:33:43
00496205431TRLO1.1.1
BATE
11
625.5
29/10/2025 10:39:15
00496206456TRLO1.1.1
TRQX
27
625.5
29/10/2025 10:39:20
00496206474TRLO1.1.1
AQXE
18
625.5
29/10/2025 10:42:10
00496206967TRLO1.1.1
CHIX
63
625
29/10/2025 10:42:12
00496206974TRLO1.1.1
BATE
87
625
29/10/2025 10:42:14
00496206999TRLO1.1.1
XLON
35
625
29/10/2025 10:42:15
00496207001TRLO1.1.1
XLON
238
625
29/10/2025 10:42:28
00496207080TRLO1.1.1
XLON
20
625
29/10/2025 10:42:55
00496207137TRLO1.1.1
AQXE
36
625
29/10/2025 10:43:51
00496207302TRLO1.1.1
CHIX
8
624.5
29/10/2025 10:45:23
00496207586TRLO1.1.1
TRQX
120
625
29/10/2025 10:46:45
00496207810TRLO1.1.1
XLON
63
625
29/10/2025 10:48:15
00496208073TRLO1.1.1
BATE
120
625
29/10/2025 10:49:27
00496208291TRLO1.1.1
XLON
20
625
29/10/2025 10:49:56
00496208368TRLO1.1.1
AQXE
8
625
29/10/2025 10:50:54
00496208593TRLO1.1.1
TRQX
18
625
29/10/2025 10:51:03
00496208675TRLO1.1.1
CHIX
63
625
29/10/2025 10:55:30
00496209548TRLO1.1.1
BATE
20
625
29/10/2025 10:57:02
00496209862TRLO1.1.1
AQXE
18
625
29/10/2025 10:57:10
00496209900TRLO1.1.1
CHIX
8
625
29/10/2025 10:57:29
00496209981TRLO1.1.1
TRQX
56
625.5
29/10/2025 11:07:02
00496211740TRLO1.1.1
XLON
100
625.5
29/10/2025 11:07:02
00496211741TRLO1.1.1
XLON
36
625.5
29/10/2025 11:10:49
00496212419TRLO1.1.1
CHIX
126
625.5
29/10/2025 11:10:49
00496212420TRLO1.1.1
BATE
40
625.5
29/10/2025 11:10:49
00496212421TRLO1.1.1
AQXE
204
625.5
29/10/2025 11:10:49
00496212423TRLO1.1.1
XLON
360
625.5
29/10/2025 11:10:49
00496212422TRLO1.1.1
XLON
120
625.5
29/10/2025 11:10:49
00496212424TRLO1.1.1
XLON
8
625.5
29/10/2025 11:11:02
00496212464TRLO1.1.1
TRQX
16
625.5
29/10/2025 11:11:02
00496212463TRLO1.1.1
TRQX
63
625
29/10/2025 11:13:43
00496212838TRLO1.1.1
BATE
9
625.5
29/10/2025 11:14:19
00496212925TRLO1.1.1
AQXE
9
625.5
29/10/2025 11:14:19
00496212926TRLO1.1.1
AQXE
2
625.5
29/10/2025 11:14:19
00496212927TRLO1.1.1
AQXE
120
625
29/10/2025 11:16:51
00496213466TRLO1.1.1
XLON
18
625
29/10/2025 11:17:20
00496213549TRLO1.1.1
CHIX
8
625
29/10/2025 11:18:46
00496213817TRLO1.1.1
TRQX
16
625
29/10/2025 11:18:57
00496213871TRLO1.1.1
XLON
49
625
29/10/2025 11:18:57
00496213870TRLO1.1.1
XLON
55
625
29/10/2025 11:18:57
00496213872TRLO1.1.1
XLON
63
625
29/10/2025 11:19:29
00496213986TRLO1.1.1
BATE
20
625.5
29/10/2025 11:19:52
00496214049TRLO1.1.1
AQXE
44
625
29/10/2025 11:20:57
00496214273TRLO1.1.1
XLON
76
625
29/10/2025 11:20:57
00496214272TRLO1.1.1
XLON
46
625
29/10/2025 11:23:27
00496214653TRLO1.1.1
XLON
74
625
29/10/2025 11:23:27
00496214654TRLO1.1.1
XLON
8
625
29/10/2025 11:23:55
00496214769TRLO1.1.1
TRQX
18
624.5
29/10/2025 11:24:06
00496214794TRLO1.1.1
CHIX
63
625
29/10/2025 11:25:13
00496214995TRLO1.1.1
BATE
20
625
29/10/2025 11:25:28
00496215048TRLO1.1.1
AQXE
2
625
29/10/2025 11:26:23
00496215211TRLO1.1.1
XLON
49
625
29/10/2025 11:26:23
00496215212TRLO1.1.1
XLON
7
625
29/10/2025 11:26:23
00496215213TRLO1.1.1
XLON
62
625
29/10/2025 11:26:23
00496215214TRLO1.1.1
XLON
8
625
29/10/2025 11:29:07
00496215761TRLO1.1.1
TRQX
45
625
29/10/2025 11:29:16
00496215806TRLO1.1.1
XLON
75
625
29/10/2025 11:29:16
00496215805TRLO1.1.1
XLON
18
624.5
29/10/2025 11:29:23
00496215842TRLO1.1.1
CHIX
34
625
29/10/2025 11:32:04
00496216330TRLO1.1.1
BATE
16
625
29/10/2025 11:34:34
00496216931TRLO1.1.1
BATE
18
625
29/10/2025 11:39:52
00496217736TRLO1.1.1
CHIX
13
625
29/10/2025 11:39:52
00496217737TRLO1.1.1
BATE
120
625
29/10/2025 11:39:52
00496217738TRLO1.1.1
XLON
8
625
29/10/2025 11:39:52
00496217739TRLO1.1.1
TRQX
20
625
29/10/2025 11:40:00
00496217753TRLO1.1.1
AQXE
12
625
29/10/2025 11:45:14
00496218665TRLO1.1.1
XLON
88
625.5
29/10/2025 12:03:36
00496221791TRLO1.1.1
XLON
152
625.5
29/10/2025 12:03:36
00496221792TRLO1.1.1
XLON
63
625.5
29/10/2025 12:03:43
00496221830TRLO1.1.1
BATE
18
625.5
29/10/2025 12:03:48
00496221853TRLO1.1.1
CHIX
81
625.5
29/10/2025 12:05:24
00496222105TRLO1.1.1
XLON
159
625.5
29/10/2025 12:05:24
00496222106TRLO1.1.1
XLON
63
625.5
29/10/2025 12:06:11
00496222233TRLO1.1.1
BATE
52
625.5
29/10/2025 12:07:35
00496222504TRLO1.1.1
XLON
56
625.5
29/10/2025 12:07:35
00496222503TRLO1.1.1
XLON
95
626.5
29/10/2025 12:14:40
00496223919TRLO1.1.1
XLON
15
626.5
29/10/2025 12:14:46
00496223924TRLO1.1.1
BATE
40
626.5
29/10/2025 12:16:51
00496224239TRLO1.1.1
AQXE
40
626.5
29/10/2025 12:16:51
00496224240TRLO1.1.1
AQXE
8
626.5
29/10/2025 12:16:51
00496224243TRLO1.1.1
TRQX
16
626.5
29/10/2025 12:16:51
00496224242TRLO1.1.1
TRQX
145
626.5
29/10/2025 12:16:51
00496224241TRLO1.1.1
XLON
111
626.5
29/10/2025 12:16:55
00496224264TRLO1.1.1
BATE
120
626.5
29/10/2025 12:19:28
00496224604TRLO1.1.1
XLON
8
626.5
29/10/2025 12:21:14
00496224851TRLO1.1.1
TRQX
120
626.5
29/10/2025 12:21:34
00496224881TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
29/10/2025 12:23:18
00496225106TRLO1.1.1
AQXE
63
626.5
29/10/2025 12:23:46
00496225178TRLO1.1.1
BATE
36
626.5
29/10/2025 12:25:44
00496225423TRLO1.1.1
CHIX
36
626.5
29/10/2025 12:25:44
00496225424TRLO1.1.1
CHIX
8
626.5
29/10/2025 12:25:44
00496225425TRLO1.1.1
TRQX
76
627
29/10/2025 12:25:54
00496225447TRLO1.1.1
XLON
44
627
29/10/2025 12:25:54
00496225448TRLO1.1.1
XLON
31
627
29/10/2025 12:30:07
00496226195TRLO1.1.1
XLON
22
627
29/10/2025 12:30:07
00496226197TRLO1.1.1
XLON
67
627
29/10/2025 12:30:07
00496226196TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
29/10/2025 12:30:49
00496226395TRLO1.1.1
CHIX
63
626.5
29/10/2025 12:32:23
00496226628TRLO1.1.1
BATE
91
627
29/10/2025 12:33:16
00496226779TRLO1.1.1
XLON
29
627
29/10/2025 12:33:16
00496226780TRLO1.1.1
XLON
120
627
29/10/2025 12:36:23
00496227395TRLO1.1.1
XLON
8
627
29/10/2025 12:36:23
00496227396TRLO1.1.1
TRQX
20
627
29/10/2025 12:36:34
00496227449TRLO1.1.1
AQXE
18
627
29/10/2025 12:36:59
00496227514TRLO1.1.1
CHIX
63
627
29/10/2025 12:37:56
00496227660TRLO1.1.1
BATE
8
627
29/10/2025 12:40:02
00496228057TRLO1.1.1
TRQX
120
627
29/10/2025 12:40:02
00496228056TRLO1.1.1
XLON
20
627
29/10/2025 12:40:10
00496228075TRLO1.1.1
AQXE
18
627
29/10/2025 12:42:54
00496228513TRLO1.1.1
CHIX
63
627
29/10/2025 12:44:42
00496228827TRLO1.1.1
BATE
120
627
29/10/2025 12:44:42
00496228828TRLO1.1.1
XLON
8
627
29/10/2025 12:44:55
00496228866TRLO1.1.1
TRQX
20
627
29/10/2025 12:44:55
00496228865TRLO1.1.1
AQXE
16
627
29/10/2025 12:55:17
00496230594TRLO1.1.1
TRQX
240
627
29/10/2025 12:55:17
00496230593TRLO1.1.1
XLON
55
627.5
29/10/2025 12:56:18
00496230731TRLO1.1.1
BATE
63
627.5
29/10/2025 12:57:16
00496230864TRLO1.1.1
XLON
151
627.5
29/10/2025 12:57:16
00496230863TRLO1.1.1
XLON
26
627.5
29/10/2025 12:57:16
00496230865TRLO1.1.1
XLON
37
627.5
29/10/2025 12:58:29
00496231093TRLO1.1.1
BATE
34
627.5
29/10/2025 12:59:30
00496231254TRLO1.1.1
BATE
18
627.5
29/10/2025 12:59:30
00496231255TRLO1.1.1
CHIX
18
627.5
29/10/2025 12:59:30
00496231256TRLO1.1.1
CHIX
120
627.5
29/10/2025 12:59:30
00496231257TRLO1.1.1
XLON
20
627.5
29/10/2025 12:59:30
00496231258TRLO1.1.1
AQXE
20
627.5
29/10/2025 12:59:30
00496231259TRLO1.1.1
AQXE
20
627.5
29/10/2025 13:01:37
00496231723TRLO1.1.1
AQXE
18
627.5
29/10/2025 13:01:57
00496231767TRLO1.1.1
CHIX
57
627.5
29/10/2025 13:02:46
00496231914TRLO1.1.1
XLON
63
627.5
29/10/2025 13:02:46
00496231913TRLO1.1.1
XLON
63
627.5
29/10/2025 13:05:11
00496232433TRLO1.1.1
BATE
23
627.5
29/10/2025 13:08:25
00496232865TRLO1.1.1
XLON
54
627.5
29/10/2025 13:08:25
00496232864TRLO1.1.1
XLON
8
627
29/10/2025 13:08:25
00496232867TRLO1.1.1
TRQX
43
627.5
29/10/2025 13:08:25
00496232866TRLO1.1.1
XLON
8
627
29/10/2025 13:10:32
00496233146TRLO1.1.1
TRQX
17
627.5
29/10/2025 13:12:31
00496233533TRLO1.1.1
AQXE
3
627.5
29/10/2025 13:12:31
00496233534TRLO1.1.1
AQXE
18
626
29/10/2025 13:18:17
00496234410TRLO1.1.1
CHIX
63
626
29/10/2025 13:18:17
00496234411TRLO1.1.1
BATE
120
626
29/10/2025 13:18:17
00496234412TRLO1.1.1
XLON
8
625.5
29/10/2025 13:19:56
00496234781TRLO1.1.1
TRQX
33
625.5
29/10/2025 13:20:32
00496234861TRLO1.1.1
XLON
87
625.5
29/10/2025 13:20:32
00496234862TRLO1.1.1
XLON
20
625.5
29/10/2025 13:23:17
00496235276TRLO1.1.1
AQXE
18
625.5
29/10/2025 13:23:40
00496235339TRLO1.1.1
CHIX
120
625.5
29/10/2025 13:25:17
00496235595TRLO1.1.1
XLON
63
625.5
29/10/2025 13:27:35
00496236061TRLO1.1.1
BATE
63
626
29/10/2025 13:40:27
00496244534TRLO1.1.1
BATE
18
626
29/10/2025 13:40:27
00496244535TRLO1.1.1
CHIX
120
626
29/10/2025 13:40:27
00496244536TRLO1.1.1
XLON
8
626
29/10/2025 13:40:27
00496244538TRLO1.1.1
TRQX
8
626
29/10/2025 13:40:27
00496244539TRLO1.1.1
TRQX
240
626
29/10/2025 13:40:27
00496244537TRLO1.1.1
XLON
120
626.5
29/10/2025 13:42:54
00496247306TRLO1.1.1
XLON
20
626.5
29/10/2025 13:42:59
00496247361TRLO1.1.1
AQXE
40
626.5
|
29/10/2025 13:42:59
00496247360TRLO1.1.1
AQXE
18
626.5
29/10/2025 13:43:26
00496247667TRLO1.1.1
CHIX
8
626
29/10/2025 13:46:06
00496249284TRLO1.1.1
TRQX
63
626
29/10/2025 13:46:06
00496249283TRLO1.1.1
BATE
100
625.5
29/10/2025 13:46:57
00496249780TRLO1.1.1
XLON
20
625.5
29/10/2025 13:46:57
00496249781TRLO1.1.1
XLON
18
626
29/10/2025 13:48:58
00496251361TRLO1.1.1
CHIX
63
627.5
29/10/2025 13:53:56
00496254365TRLO1.1.1
BATE
120
627.5
29/10/2025 13:53:57
00496254372TRLO1.1.1
XLON
8
627.5
29/10/2025 13:54:05
00496254463TRLO1.1.1
TRQX
|
120
627.5
29/10/2025 13:55:56
00496256099TRLO1.1.1
XLON
18
627.5
29/10/2025 13:57:00
00496257091TRLO1.1.1
CHIX
120
627.5
29/10/2025 13:59:07
00496259322TRLO1.1.1
XLON
8
627.5
29/10/2025 14:00:19
00496260097TRLO1.1.1
TRQX
63
627
29/10/2025 14:00:28
00496260179TRLO1.1.1
BATE
120
627
29/10/2025 14:02:43
00496261433TRLO1.1.1
XLON
18
627
29/10/2025 14:03:50
00496262160TRLO1.1.1
CHIX
8
627
29/10/2025 14:05:27
00496263266TRLO1.1.1
TRQX
63
627
29/10/2025 14:07:17
00496264728TRLO1.1.1
BATE
17
626.5
29/10/2025 14:09:34
00496266113TRLO1.1.1
AQXE
20
626.5
29/10/2025 14:09:42
00496266197TRLO1.1.1
AQXE
23
626.5
29/10/2025 14:09:42
00496266198TRLO1.1.1
AQXE
240
626.5
29/10/2025 14:09:42
00496266199TRLO1.1.1
XLON
16
627
29/10/2025 14:11:55
00496267418TRLO1.1.1
CHIX
2
627
29/10/2025 14:12:17
00496267600TRLO1.1.1
CHIX
8
626.5
29/10/2025 14:12:46
00496268002TRLO1.1.1
TRQX
120
626.5
29/10/2025 14:12:58
00496268148TRLO1.1.1
XLON
63
626.5
29/10/2025 14:14:47
00496269203TRLO1.1.1
BATE
50
626.5
29/10/2025 14:16:24
00496270187TRLO1.1.1
XLON
70
626.5
29/10/2025 14:16:24
00496270188TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
29/10/2025 14:17:01
00496270532TRLO1.1.1
CHIX
20
626.5
29/10/2025 14:17:02
00496270562TRLO1.1.1
AQXE
113
626.5
29/10/2025 14:19:43
00496272230TRLO1.1.1
XLON
63
626.5
29/10/2025 14:20:47
00496272867TRLO1.1.1
BATE
7
626.5
29/10/2025 14:22:00
00496273612TRLO1.1.1
XLON
8
626.5
29/10/2025 14:22:01
00496273616TRLO1.1.1
TRQX
20
626.5
29/10/2025 14:23:22
00496274536TRLO1.1.1
AQXE
120
626
29/10/2025 14:23:26
00496274583TRLO1.1.1
XLON
18
626.5
29/10/2025 14:23:36
00496274680TRLO1.1.1
CHIX
3
626.5
29/10/2025 14:23:47
00496274809TRLO1.1.1
TRQX
4
626.5
29/10/2025 14:24:02
00496275065TRLO1.1.1
TRQX
1
626.5
29/10/2025 14:26:30
00496276807TRLO1.1.1
TRQX
120
625.5
29/10/2025 14:26:37
00496276887TRLO1.1.1
XLON
63
624.5
29/10/2025 14:27:55
00496277699TRLO1.1.1
BATE
13
625
29/10/2025 14:29:55
00496278881TRLO1.1.1
AQXE
7
625
29/10/2025 14:29:55
00496278882TRLO1.1.1
AQXE
51
625
29/10/2025 14:30:04
00496279009TRLO1.1.1
XLON
69
625
29/10/2025 14:30:04
00496279010TRLO1.1.1
XLON
8
624.5
29/10/2025 14:30:18
00496279197TRLO1.1.1
TRQX
18
624.5
29/10/2025 14:30:18
00496279196TRLO1.1.1
CHIX
63
624.5
29/10/2025 14:31:22
00496280147TRLO1.1.1
BATE
20
625
29/10/2025 14:31:59
00496280551TRLO1.1.1
AQXE
20
625
29/10/2025 14:32:11
00496280748TRLO1.1.1
XLON
105
625
29/10/2025 14:32:11
00496280749TRLO1.1.1
XLON
51
625
29/10/2025 14:32:11
00496280750TRLO1.1.1
XLON
64
625
29/10/2025 14:32:11
00496280751TRLO1.1.1
XLON
18
624.5
29/10/2025 14:32:36
00496281082TRLO1.1.1
CHIX
8
624.5
29/10/2025 14:32:36
00496281083TRLO1.1.1
TRQX
13
624.5
29/10/2025 14:33:29
00496281654TRLO1.1.1
BATE
50
624.5
29/10/2025 14:33:29
00496281655TRLO1.1.1
BATE
20
625
29/10/2025 14:34:04
00496281982TRLO1.1.1
AQXE
240
624.5
29/10/2025 14:34:29
00496282246TRLO1.1.1
XLON
18
624.5
29/10/2025 14:34:42
00496282356TRLO1.1.1
CHIX
8
624.5
29/10/2025 14:34:46
00496282415TRLO1.1.1
TRQX
63
624.5
29/10/2025 14:36:04
00496283345TRLO1.1.1
BATE
2
625
29/10/2025 14:36:20
00496283640TRLO1.1.1
AQXE
18
625
29/10/2025 14:36:20
00496283641TRLO1.1.1
AQXE
240
624.5
29/10/2025 14:36:37
00496283938TRLO1.1.1
XLON
5
625.5
29/10/2025 14:37:57
00496284903TRLO1.1.1
BATE
18
626.5
29/10/2025 14:43:29
00496288238TRLO1.1.1
CHIX
8
626.5
29/10/2025 14:45:42
00496289569TRLO1.1.1
CHIX
10
626.5
29/10/2025 14:45:43
00496289573TRLO1.1.1
CHIX
36
626
29/10/2025 14:46:48
00496290317TRLO1.1.1
CHIX
18
626
29/10/2025 14:46:48
00496290318TRLO1.1.1
CHIX
18
626
29/10/2025 14:46:48
00496290319TRLO1.1.1
CHIX
360
626
29/10/2025 14:46:48
00496290320TRLO1.1.1
XLON
120
626
29/10/2025 14:46:48
00496290322TRLO1.1.1
XLON
120
626
29/10/2025 14:46:48
00496290323TRLO1.1.1
XLON
120
626
29/10/2025 14:46:48
00496290324TRLO1.1.1
XLON
240
626
29/10/2025 14:46:48
00496290321TRLO1.1.1
XLON
120
626
29/10/2025 14:46:48
00496290325TRLO1.1.1
XLON
120
626
29/10/2025 14:46:48
00496290326TRLO1.1.1
XLON
8
626
29/10/2025 14:46:48
00496290328TRLO1.1.1
TRQX
8
626
29/10/2025 14:46:48
00496290329TRLO1.1.1
TRQX
32
626
29/10/2025 14:46:48
00496290327TRLO1.1.1
TRQX
58
625.5
29/10/2025 14:46:49
00496290343TRLO1.1.1
BATE
63
625.5
29/10/2025 14:46:49
00496290344TRLO1.1.1
BATE
63
625.5
29/10/2025 14:46:49
00496290345TRLO1.1.1
BATE
63
625.5
29/10/2025 14:46:49
00496290346TRLO1.1.1
BATE
63
625.5
29/10/2025 14:46:49
00496290347TRLO1.1.1
BATE
20
625.5
29/10/2025 14:46:53
00496290391TRLO1.1.1
AQXE
20
625.5
29/10/2025 14:46:53
00496290393TRLO1.1.1
AQXE
60
625.5
29/10/2025 14:46:53
00496290392TRLO1.1.1
AQXE
120
626.5
29/10/2025 14:53:18
00496294593TRLO1.1.1
XLON
120
626.5
29/10/2025 14:53:18
00496294594TRLO1.1.1
XLON
18
627
29/10/2025 14:59:53
00496299840TRLO1.1.1
CHIX
18
627
29/10/2025 15:00:12
00496300191TRLO1.1.1
CHIX
240
627.5
29/10/2025 15:03:58
00496302828TRLO1.1.1
XLON
120
627.5
29/10/2025 15:12:59
00496308745TRLO1.1.1
XLON
389
627.5
29/10/2025 15:12:59
00496308746TRLO1.1.1
XLON
545
627.5
29/10/2025 15:12:59
00496308744TRLO1.1.1
XLON
1226
627.5
29/10/2025 15:13:31
00496309069TRLO1.1.1
XLON
120
627.5
29/10/2025 15:13:31
00496309070TRLO1.1.1
XLON
80
627.5
29/10/2025 15:13:31
00496309071TRLO1.1.1
BATE
162
627.5
29/10/2025 15:13:44
00496309207TRLO1.1.1
CHIX
613
627.5
29/10/2025 15:13:44
00496309208TRLO1.1.1
BATE
18
627.5
29/10/2025 15:13:44
00496309210TRLO1.1.1
CHIX
63
627.5
29/10/2025 15:13:44
00496309209TRLO1.1.1
BATE
19
627
29/10/2025 15:14:09
00496309541TRLO1.1.1
TRQX
18
627
29/10/2025 15:15:33
00496310385TRLO1.1.1
CHIX
8
627
29/10/2025 15:15:33
00496310388TRLO1.1.1
TRQX
85
627
29/10/2025 15:15:33
00496310386TRLO1.1.1
TRQX
120
627
29/10/2025 15:15:33
00496310387TRLO1.1.1
XLON
8
627
29/10/2025 15:15:33
00496310389TRLO1.1.1
TRQX
63
629
29/10/2025 15:17:08
00496311515TRLO1.1.1
BATE
14
629
29/10/2025 15:17:59
00496312151TRLO1.1.1
XLON
33
629
29/10/2025 15:17:59
00496312152TRLO1.1.1
XLON
73
629
29/10/2025 15:18:17
00496312325TRLO1.1.1
XLON
139
629
29/10/2025 15:18:17
00496312324TRLO1.1.1
XLON
33
629.5
29/10/2025 15:20:42
00496313915TRLO1.1.1
XLON
14
629.5
29/10/2025 15:20:42
00496313917TRLO1.1.1
XLON
120
629.5
29/10/2025 15:20:42
00496313916TRLO1.1.1
XLON
120
629.5
29/10/2025 15:22:44
00496315327TRLO1.1.1
XLON
54
629.5
29/10/2025 15:25:16
00496317265TRLO1.1.1
CHIX
189
629.5
29/10/2025 15:25:16
00496317264TRLO1.1.1
BATE
18
629.5
29/10/2025 15:25:16
00496317267TRLO1.1.1
CHIX
63
629.5
29/10/2025 15:25:16
00496317268TRLO1.1.1
BATE
120
629.5
29/10/2025 15:25:16
00496317270TRLO1.1.1
XLON
3
630
29/10/2025 15:25:22
00496317368TRLO1.1.1
TRQX
5
630
29/10/2025 15:25:22
00496317369TRLO1.1.1
TRQX
8
630
29/10/2025 15:25:22
00496317370TRLO1.1.1
TRQX
18
629.5
29/10/2025 15:27:16
00496318561TRLO1.1.1
CHIX
63
629.5
29/10/2025 15:27:16
00496318563TRLO1.1.1
BATE
414
629.5
29/10/2025 15:27:16
00496318564TRLO1.1.1
XLON
8
630
29/10/2025 15:27:47
00496318874TRLO1.1.1
TRQX
8
630
29/10/2025 15:29:49
00496320301TRLO1.1.1
TRQX
20
630
29/10/2025 15:30:13
00496320651TRLO1.1.1
BATE
32
630
29/10/2025 15:30:28
00496320888TRLO1.1.1
XLON
328
630
29/10/2025 15:30:33
00496320926TRLO1.1.1
XLON
120
630
29/10/2025 15:30:33
00496320927TRLO1.1.1
XLON
120
631
29/10/2025 15:34:03
00496323327TRLO1.1.1
XLON
54
632
29/10/2025 15:39:14
00496327110TRLO1.1.1
CHIX
106
632
29/10/2025 15:39:14
00496327112TRLO1.1.1
BATE
18
632
29/10/2025 15:39:14
00496327113TRLO1.1.1
CHIX
20
632
29/10/2025 15:39:14
00496327116TRLO1.1.1
AQXE
63
632
29/10/2025 15:39:14
00496327114TRLO1.1.1
BATE
420
632
29/10/2025 15:39:14
00496327115TRLO1.1.1
AQXE
120
632
29/10/2025 15:39:14
00496327117TRLO1.1.1
XLON
240
632
29/10/2025 15:39:14
00496327118TRLO1.1.1
XLON
8
632
29/10/2025 15:39:14
00496327120TRLO1.1.1
TRQX
32
632
29/10/2025 15:39:14
00496327119TRLO1.1.1
TRQX
120
631.5
29/10/2025 15:41:02
00496328311TRLO1.1.1
XLON
3
632
29/10/2025 15:41:33
00496328669TRLO1.1.1
TRQX
5
632
29/10/2025 15:41:33
00496328670TRLO1.1.1
TRQX
63
632
29/10/2025 15:41:40
00496328740TRLO1.1.1
BATE
69
631.5
29/10/2025 15:42:36
00496329428TRLO1.1.1
XLON
13
631.5
29/10/2025 15:42:36
00496329433TRLO1.1.1
XLON
18
631.5
29/10/2025 15:42:58
00496329665TRLO1.1.1
CHIX
38
631.5
29/10/2025 15:42:58
00496329666TRLO1.1.1
XLON
20
631.5
29/10/2025 15:43:00
00496329682TRLO1.1.1
AQXE
63
632
29/10/2025 15:44:02
00496330373TRLO1.1.1
BATE
8
632
29/10/2025 15:44:03
00496330453TRLO1.1.1
TRQX
120
631.5
29/10/2025 15:45:03
00496331166TRLO1.1.1
XLON
120
633
29/10/2025 15:47:27
00496332824TRLO1.1.1
XLON
63
633
29/10/2025 15:48:16
00496333502TRLO1.1.1
BATE
18
633
29/10/2025 15:48:17
00496333514TRLO1.1.1
CHIX
20
632.5
29/10/2025 15:48:34
00496333676TRLO1.1.1
AQXE
8
632.5
29/10/2025 15:48:34
00496333678TRLO1.1.1
TRQX
120
632.5
29/10/2025 15:48:34
00496333677TRLO1.1.1
XLON
18
632.5
29/10/2025 15:50:05
00496334505TRLO1.1.1
CHIX
120
632.5
29/10/2025 15:50:43
00496334895TRLO1.1.1
XLON
8
633
29/10/2025 15:50:49
00496334956TRLO1.1.1
TRQX
20
632.5
29/10/2025 15:50:54
00496335001TRLO1.1.1
AQXE
63
632.5
29/10/2025 15:51:32
00496335371TRLO1.1.1
BATE
21
632.5
29/10/2025 15:52:48
00496336097TRLO1.1.1
XLON
45
632.5
29/10/2025 15:52:48
00496336098TRLO1.1.1
XLON
54
632.5
29/10/2025 15:52:48
00496336099TRLO1.1.1
XLON
20
632.5
29/10/2025 15:53:12
00496336414TRLO1.1.1
AQXE
18
632
29/10/2025 15:54:00
00496336916TRLO1.1.1
CHIX
120
631.5
29/10/2025 15:54:00
00496336917TRLO1.1.1
XLON
8
632
29/10/2025 15:54:26
00496337198TRLO1.1.1
TRQX
19
632
29/10/2025 15:56:00
00496338300TRLO1.1.1
XLON
101
632
29/10/2025 15:56:00
00496338301TRLO1.1.1
XLON
63
631.5
29/10/2025 15:56:00
00496338308TRLO1.1.1
BATE
20
632
29/10/2025 15:56:33
00496338605TRLO1.1.1
AQXE
18
632
29/10/2025 15:56:45
00496338748TRLO1.1.1
CHIX
8
632
29/10/2025 15:57:58
00496339668TRLO1.1.1
TRQX
44
631.5
29/10/2025 15:57:59
00496339673TRLO1.1.1
XLON
76
631.5
29/10/2025 15:59:17
00496340591TRLO1.1.1
XLON
62
630
29/10/2025 15:59:25
00496340662TRLO1.1.1
BATE
1
630
29/10/2025 15:59:25
00496340663TRLO1.1.1
BATE
20
630
29/10/2025 16:00:12
00496341286TRLO1.1.1
AQXE
18
629.5
29/10/2025 16:00:20
00496341410TRLO1.1.1
CHIX
8
630
29/10/2025 16:00:49
00496341787TRLO1.1.1
TRQX
63
629.5
29/10/2025 16:01:44
00496342477TRLO1.1.1
BATE
240
628.5
29/10/2025 16:02:18
00496343084TRLO1.1.1
XLON
120
628.5
29/10/2025 16:02:18
00496343085TRLO1.1.1
XLON
120
628.5
29/10/2025 16:02:18
00496343086TRLO1.1.1
XLON
18
628.5
29/10/2025 16:02:20
00496343107TRLO1.1.1
CHIX
20
630
29/10/2025 16:02:47
00496343419TRLO1.1.1
AQXE
8
628.5
29/10/2025 16:02:54
00496343495TRLO1.1.1
TRQX
63
628
29/10/2025 16:03:51
00496344199TRLO1.1.1
BATE
8
627
29/10/2025 16:03:52
00496344210TRLO1.1.1
XLON
20
627
29/10/2025 16:04:02
00496344348TRLO1.1.1
AQXE
92
627
29/10/2025 16:04:02
00496344349TRLO1.1.1
XLON
3
627
29/10/2025 16:06:14
00496346023TRLO1.1.1
BATE
8
628
29/10/2025 16:08:05
00496347643TRLO1.1.1
TRQX
18
628
29/10/2025 16:08:05
00496347642TRLO1.1.1
CHIX
80
628.5
29/10/2025 16:14:22
00496352775TRLO1.1.1
AQXE
63
628.5
29/10/2025 16:14:23
00496352788TRLO1.1.1
BATE
249
628.5
29/10/2025 16:14:23
00496352789TRLO1.1.1
BATE
120
628.5
29/10/2025 16:14:24
00496352798TRLO1.1.1
XLON
100
628.5
29/10/2025 16:14:24
00496352800TRLO1.1.1
XLON
72
628.5
29/10/2025 16:14:33
00496352894TRLO1.1.1
CHIX
8
628.5
29/10/2025 16:14:33
00496352896TRLO1.1.1
TRQX
1000
628.5
29/10/2025 16:14:33
00496352895TRLO1.1.1
XLON
32
628.5
29/10/2025 16:14:59
00496353218TRLO1.1.1
TRQX
80
628.5
29/10/2025 16:16:35
00496354562TRLO1.1.1
AQXE
84
628.5
29/10/2025 16:16:39
00496354588TRLO1.1.1
XLON
120
628.5
29/10/2025 16:16:39
00496354589TRLO1.1.1
XLON
74
628.5
29/10/2025 16:16:39
00496354590TRLO1.1.1
XLON
240
628.5
29/10/2025 16:16:39
00496354592TRLO1.1.1
XLON
283
628.5
29/10/2025 16:16:39
00496354591TRLO1.1.1
XLON
27
628
29/10/2025 16:17:18
00496355102TRLO1.1.1
BATE
36
628
29/10/2025 16:17:18
00496355103TRLO1.1.1
BATE
52
628
29/10/2025 16:17:18
00496355104TRLO1.1.1
BATE
18
628
29/10/2025 16:17:18
00496355105TRLO1.1.1
CHIX
18
628
29/10/2025 16:17:18
00496355108TRLO1.1.1
CHIX
37
628
29/10/2025 16:17:18
00496355107TRLO1.1.1
CHIX
84
628
29/10/2025 16:17:18
00496355106TRLO1.1.1
BATE
18
628
29/10/2025 16:17:18
00496355110TRLO1.1.1
CHIX
63
628
29/10/2025 16:17:18
00496355109TRLO1.1.1
BATE
8
628
29/10/2025 16:17:18
00496355112TRLO1.1.1
TRQX
28
628
29/10/2025 16:17:18
00496355111TRLO1.1.1
TRQX
17
628.5
29/10/2025 16:18:30
00496355956TRLO1.1.1
AQXE
24
628.5
29/10/2025 16:18:30
00496355957TRLO1.1.1
AQXE
239
628
29/10/2025 16:18:32
00496356009TRLO1.1.1
XLON
18
628
29/10/2025 16:18:48
00496356241TRLO1.1.1
CHIX
58
628
29/10/2025 16:18:48
00496356240TRLO1.1.1
BATE
13
628
29/10/2025 16:19:37
00496356780TRLO1.1.1
TRQX
18
628.5
29/10/2025 16:20:09
00496357214TRLO1.1.1
AQXE
284
628.5
29/10/2025 16:20:49
00496357851TRLO1.1.1
XLON
87
628.5
29/10/2025 16:21:20
00496358325TRLO1.1.1
BATE
25
628.5
29/10/2025 16:22:24
00496359285TRLO1.1.1
AQXE
22
628
29/10/2025 16:22:34
00496359404TRLO1.1.1
CHIX
11
628
29/10/2025 16:22:34
00496359406TRLO1.1.1
TRQX
92
628
29/10/2025 16:22:34
00496359405TRLO1.1.1
XLON
2
628
29/10/2025 16:23:55
00496360466TRLO1.1.1
XLON
163
628
29/10/2025 16:24:03
00496360574TRLO1.1.1
XLON
90
628.5
29/10/2025 16:24:03
00496360573TRLO1.1.1
BATE
35
628.5
29/10/2025 16:24:29
00496360897TRLO1.1.1
CHIX
26
628.5
29/10/2025 16:24:52
00496361184TRLO1.1.1
AQXE
378
628.5
29/10/2025 16:25:53
00496362076TRLO1.1.1
XLON
149
628.5
29/10/2025 16:27:07
00496362961TRLO1.1.1
XLON
3
628.5
29/10/2025 16:27:32
00496363230TRLO1.1.1
AQXE
12
628.5
29/10/2025 16:27:34
00496363260TRLO1.1.1
AQXE
17
628.5
29/10/2025 16:27:34
00496363259TRLO1.1.1
CHIX
69
628.5
29/10/2025 16:27:34
00496363258TRLO1.1.1
BATE