Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 30

Bodycotewww.bodycote.com

30 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

29 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,964

Highest price paid per share (pence per share):

633.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

624.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

627.60p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,037,293 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,273,111 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,418,879 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

8

630

29/10/2025 08:08:12

00496173428TRLO1.1.1

TRQX

63

630

29/10/2025 08:12:25

00496174720TRLO1.1.1

BATE

2

630

29/10/2025 08:12:25

00496174721TRLO1.1.1

CHIX

240

630.5

29/10/2025 08:12:25

00496174722TRLO1.1.1

XLON

120

630.5

29/10/2025 08:14:34

00496175064TRLO1.1.1

XLON

20

629.5

29/10/2025 08:14:39

00496175071TRLO1.1.1

AQXE

8

631

29/10/2025 08:16:16

00496175600TRLO1.1.1

TRQX

63

630

29/10/2025 08:18:00

00496175962TRLO1.1.1

BATE

34

630

29/10/2025 08:18:00

00496175963TRLO1.1.1

CHIX

11

629.5

29/10/2025 08:18:00

00496175966TRLO1.1.1

AQXE

24

629

29/10/2025 08:18:16

00496176020TRLO1.1.1

XLON

9

629.5

29/10/2025 08:18:16

00496176019TRLO1.1.1

AQXE

96

629

29/10/2025 08:18:16

00496176021TRLO1.1.1

XLON

28

629

29/10/2025 08:22:45

00496176966TRLO1.1.1

XLON

34

629

29/10/2025 08:22:45

00496176967TRLO1.1.1

XLON

58

629

29/10/2025 08:22:45

00496176968TRLO1.1.1

XLON

8

628

29/10/2025 08:24:19

00496177217TRLO1.1.1

TRQX

120

628.5

29/10/2025 08:27:11

00496177795TRLO1.1.1

XLON

8

629

29/10/2025 08:27:11

00496177797TRLO1.1.1

BATE

55

629

29/10/2025 08:27:11

00496177796TRLO1.1.1

BATE

18

629

29/10/2025 08:27:14

00496177802TRLO1.1.1

CHIX

20

629

29/10/2025 08:27:15

00496177808TRLO1.1.1

AQXE

120

627

29/10/2025 08:31:26

00496178482TRLO1.1.1

XLON

8

627.5

29/10/2025 08:32:07

00496178634TRLO1.1.1

TRQX

20

628

29/10/2025 08:34:11

00496179294TRLO1.1.1

AQXE

18

627.5

29/10/2025 08:34:21

00496179342TRLO1.1.1

CHIX

120

627.5

29/10/2025 08:35:20

00496179692TRLO1.1.1

XLON

63

627

29/10/2025 08:35:43

00496179807TRLO1.1.1

BATE

8

627

29/10/2025 08:39:13

00496180998TRLO1.1.1

TRQX

120

626.5

29/10/2025 08:39:15

00496181011TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

29/10/2025 08:41:48

00496181662TRLO1.1.1

AQXE

63

627

29/10/2025 08:43:05

00496181991TRLO1.1.1

BATE

120

627.5

29/10/2025 08:45:14

00496182577TRLO1.1.1

XLON

18

627.5

29/10/2025 08:45:15

00496182595TRLO1.1.1

CHIX

18

627.5

29/10/2025 08:49:30

00496183975TRLO1.1.1

CHIX

8

627

29/10/2025 08:50:02

00496184111TRLO1.1.1

TRQX

120

627

29/10/2025 08:50:02

00496184110TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

29/10/2025 08:50:14

00496184178TRLO1.1.1

AQXE

63

627

29/10/2025 08:50:47

00496184302TRLO1.1.1

BATE

11

627

29/10/2025 08:52:00

00496184595TRLO1.1.1

XLON

34

627

29/10/2025 08:52:00

00496184593TRLO1.1.1

XLON

75

627

29/10/2025 08:52:00

00496184594TRLO1.1.1

XLON

8

627

29/10/2025 08:53:16

00496184878TRLO1.1.1

TRQX

120

627

29/10/2025 08:54:58

00496185241TRLO1.1.1

XLON

5

626.5

29/10/2025 08:56:55

00496185634TRLO1.1.1

AQXE

15

626.5

29/10/2025 08:56:55

00496185633TRLO1.1.1

AQXE

17

625.5

29/10/2025 08:58:32

00496185970TRLO1.1.1

CHIX

19

626.5

29/10/2025 08:58:35

00496186020TRLO1.1.1

BATE

44

627

29/10/2025 08:58:35

00496186021TRLO1.1.1

BATE

33

626.5

29/10/2025 08:58:59

00496186112TRLO1.1.1

XLON

87

626.5

29/10/2025 08:58:59

00496186113TRLO1.1.1

XLON

8

626.5

29/10/2025 09:00:17

00496186427TRLO1.1.1

TRQX

1

625.5

29/10/2025 09:00:53

00496186580TRLO1.1.1

CHIX

120

626

29/10/2025 09:03:22

00496187122TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

29/10/2025 09:05:10

00496187511TRLO1.1.1

AQXE

18

626

29/10/2025 09:05:14

00496187518TRLO1.1.1

CHIX

120

626

29/10/2025 09:07:48

00496188113TRLO1.1.1

XLON

63

625.5

29/10/2025 09:07:51

00496188118TRLO1.1.1

BATE

8

626

29/10/2025 09:08:29

00496188260TRLO1.1.1

TRQX

49

625

29/10/2025 09:12:19

00496189355TRLO1.1.1

XLON

9

625

29/10/2025 09:12:19

00496189357TRLO1.1.1

XLON

62

625

29/10/2025 09:12:19

00496189356TRLO1.1.1

XLON

20

625

29/10/2025 09:13:52

00496189731TRLO1.1.1

AQXE

18

625

29/10/2025 09:13:55

00496189737TRLO1.1.1

CHIX

13

625

29/10/2025 09:16:19

00496190276TRLO1.1.1

BATE

17

625

29/10/2025 09:16:19

00496190278TRLO1.1.1

BATE

33

625

29/10/2025 09:16:19

00496190277TRLO1.1.1

BATE

360

626.5

29/10/2025 09:26:19

00496192445TRLO1.1.1

XLON

18

626

29/10/2025 09:26:24

00496192456TRLO1.1.1

CHIX

120

625.5

29/10/2025 09:30:21

00496193211TRLO1.1.1

XLON

18

626

29/10/2025 09:30:51

00496193293TRLO1.1.1

CHIX

120

625.5

29/10/2025 09:32:52

00496193640TRLO1.1.1

XLON

120

625.5

29/10/2025 09:35:26

00496194220TRLO1.1.1

XLON

1

626

29/10/2025 09:35:46

00496194283TRLO1.1.1

CHIX

17

626

29/10/2025 09:35:46

00496194284TRLO1.1.1

CHIX

63

626

29/10/2025 09:36:57

00496194547TRLO1.1.1

BATE

5

626

29/10/2025 09:38:03

00496194745TRLO1.1.1

XLON

107

626

29/10/2025 09:38:03

00496194746TRLO1.1.1

XLON

8

626

29/10/2025 09:38:03

00496194747TRLO1.1.1

XLON

16

626

29/10/2025 09:38:23

00496194794TRLO1.1.1

TRQX

126

626

29/10/2025 09:39:46

00496195048TRLO1.1.1

BATE

8

626

29/10/2025 09:40:31

00496195208TRLO1.1.1

TRQX

43

626.5

29/10/2025 09:40:39

00496195228TRLO1.1.1

XLON

77

626.5

29/10/2025 09:40:39

00496195229TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

29/10/2025 09:40:47

00496195259TRLO1.1.1

CHIX

63

626

29/10/2025 09:43:06

00496195803TRLO1.1.1

BATE

16

626

29/10/2025 09:43:06

00496195804TRLO1.1.1

TRQX

31

626.5

29/10/2025 09:43:13

00496195823TRLO1.1.1

XLON

40

626.5

29/10/2025 09:43:13

00496195821TRLO1.1.1

XLON

49

626.5

29/10/2025 09:43:13

00496195822TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

29/10/2025 09:45:41

00496196361TRLO1.1.1

CHIX

70

626.5

29/10/2025 09:48:18

00496196897TRLO1.1.1

XLON

50

626.5

29/10/2025 09:48:18

00496196901TRLO1.1.1

XLON

120

626.5

29/10/2025 09:50:40

00496197287TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

29/10/2025 09:51:32

00496197430TRLO1.1.1

CHIX

63

626

29/10/2025 09:51:34

00496197431TRLO1.1.1

BATE

20

626

29/10/2025 09:51:34

00496197434TRLO1.1.1

AQXE

35

626

29/10/2025 09:51:34

00496197433TRLO1.1.1

AQXE

60

626

29/10/2025 09:51:34

00496197432TRLO1.1.1

AQXE

5

626

29/10/2025 09:51:34

00496197435TRLO1.1.1

AQXE

120

626

29/10/2025 09:51:34

00496197436TRLO1.1.1

XLON

16

626

29/10/2025 09:51:34

00496197437TRLO1.1.1

TRQX

120

626

29/10/2025 09:53:28

00496197864TRLO1.1.1

XLON

63

626

29/10/2025 09:53:43

00496197893TRLO1.1.1

BATE

8

626

29/10/2025 09:54:46

00496198089TRLO1.1.1

TRQX

20

626

29/10/2025 09:55:39

00496198225TRLO1.1.1

AQXE

50

626

29/10/2025 09:56:05

00496198300TRLO1.1.1

XLON

70

626

29/10/2025 09:56:05

00496198301TRLO1.1.1

XLON

13

626

29/10/2025 09:58:11

00496198642TRLO1.1.1

BATE

50

626

29/10/2025 09:58:11

00496198643TRLO1.1.1

BATE

120

626

29/10/2025 09:58:40

00496198732TRLO1.1.1

XLON

18

626

29/10/2025 10:00:36

00496199280TRLO1.1.1

CHIX

8

626

29/10/2025 10:00:36

00496199281TRLO1.1.1

TRQX

20

626

29/10/2025 10:00:44

00496199349TRLO1.1.1

AQXE

120

626

29/10/2025 10:01:24

00496199458TRLO1.1.1

XLON

18

626

29/10/2025 10:02:18

00496199616TRLO1.1.1

CHIX

63

626

29/10/2025 10:03:44

00496199849TRLO1.1.1

BATE

120

626

29/10/2025 10:04:20

00496200006TRLO1.1.1

XLON

8

626

29/10/2025 10:04:36

00496200057TRLO1.1.1

TRQX

20

626

29/10/2025 10:06:19

00496200372TRLO1.1.1

AQXE

18

626

29/10/2025 10:06:21

00496200375TRLO1.1.1

CHIX

45

625.5

29/10/2025 10:07:19

00496200610TRLO1.1.1

XLON

75

625.5

29/10/2025 10:07:19

00496200609TRLO1.1.1

XLON

63

625.5

29/10/2025 10:09:33

00496201003TRLO1.1.1

BATE

8

625.5

29/10/2025 10:09:51

00496201054TRLO1.1.1

TRQX

4

625.5

29/10/2025 10:10:19

00496201121TRLO1.1.1

XLON

75

625.5

29/10/2025 10:10:19

00496201122TRLO1.1.1

XLON

41

625.5

29/10/2025 10:10:19

00496201123TRLO1.1.1

XLON

20

625.5

29/10/2025 10:12:01

00496201382TRLO1.1.1

AQXE

18

625

29/10/2025 10:12:10

00496201400TRLO1.1.1

CHIX

4

625.5

29/10/2025 10:13:14

00496201552TRLO1.1.1

XLON

116

625.5

29/10/2025 10:13:14

00496201553TRLO1.1.1

XLON

8

625.5

29/10/2025 10:15:12

00496201894TRLO1.1.1

TRQX

63

625.5

29/10/2025 10:15:26

00496201939TRLO1.1.1

BATE

76

625.5

29/10/2025 10:16:09

00496202057TRLO1.1.1

XLON

44

625.5

29/10/2025 10:16:09

00496202058TRLO1.1.1

XLON

20

625.5

29/10/2025 10:17:44

00496202333TRLO1.1.1

AQXE

18

625

29/10/2025 10:17:56

00496202359TRLO1.1.1

CHIX

56

625.5

29/10/2025 10:19:07

00496202667TRLO1.1.1

XLON

64

625.5

29/10/2025 10:19:07

00496202668TRLO1.1.1

XLON

8

625.5

29/10/2025 10:20:25

00496202977TRLO1.1.1

TRQX

63

625.5

29/10/2025 10:21:17

00496203119TRLO1.1.1

BATE

45

625.5

29/10/2025 10:22:05

00496203261TRLO1.1.1

XLON

75

625.5

29/10/2025 10:22:05

00496203260TRLO1.1.1

XLON

20

625.5

29/10/2025 10:23:23

00496203475TRLO1.1.1

AQXE

18

625

29/10/2025 10:24:14

00496203632TRLO1.1.1

CHIX

93

625.5

29/10/2025 10:25:05

00496203805TRLO1.1.1

XLON

27

625.5

29/10/2025 10:25:05

00496203806TRLO1.1.1

XLON

8

625.5

29/10/2025 10:25:44

00496203918TRLO1.1.1

TRQX

17

625.5

29/10/2025 10:27:09

00496204162TRLO1.1.1

BATE

46

625.5

29/10/2025 10:27:09

00496204163TRLO1.1.1

BATE

43

625.5

29/10/2025 10:28:00

00496204347TRLO1.1.1

XLON

77

625.5

29/10/2025 10:28:00

00496204346TRLO1.1.1

XLON

13

625.5

29/10/2025 10:29:05

00496204525TRLO1.1.1

AQXE

5

625.5

29/10/2025 10:31:17

00496204953TRLO1.1.1

TRQX

120

625

29/10/2025 10:31:48

00496205065TRLO1.1.1

XLON

63

625

29/10/2025 10:33:43

00496205431TRLO1.1.1

BATE

11

625.5

29/10/2025 10:39:15

00496206456TRLO1.1.1

TRQX

27

625.5

29/10/2025 10:39:20

00496206474TRLO1.1.1

AQXE

18

625.5

29/10/2025 10:42:10

00496206967TRLO1.1.1

CHIX

63

625

29/10/2025 10:42:12

00496206974TRLO1.1.1

BATE

87

625

29/10/2025 10:42:14

00496206999TRLO1.1.1

XLON

35

625

29/10/2025 10:42:15

00496207001TRLO1.1.1

XLON

238

625

29/10/2025 10:42:28

00496207080TRLO1.1.1

XLON

20

625

29/10/2025 10:42:55

00496207137TRLO1.1.1

AQXE

36

625

29/10/2025 10:43:51

00496207302TRLO1.1.1

CHIX

8

624.5

29/10/2025 10:45:23

00496207586TRLO1.1.1

TRQX

120

625

29/10/2025 10:46:45

00496207810TRLO1.1.1

XLON

63

625

29/10/2025 10:48:15

00496208073TRLO1.1.1

BATE

120

625

29/10/2025 10:49:27

00496208291TRLO1.1.1

XLON

20

625

29/10/2025 10:49:56

00496208368TRLO1.1.1

AQXE

8

625

29/10/2025 10:50:54

00496208593TRLO1.1.1

TRQX

18

625

29/10/2025 10:51:03

00496208675TRLO1.1.1

CHIX

63

625

29/10/2025 10:55:30

00496209548TRLO1.1.1

BATE

20

625

29/10/2025 10:57:02

00496209862TRLO1.1.1

AQXE

18

625

29/10/2025 10:57:10

00496209900TRLO1.1.1

CHIX

8

625

29/10/2025 10:57:29

00496209981TRLO1.1.1

TRQX

56

625.5

29/10/2025 11:07:02

00496211740TRLO1.1.1

XLON

100

625.5

29/10/2025 11:07:02

00496211741TRLO1.1.1

XLON

36

625.5

29/10/2025 11:10:49

00496212419TRLO1.1.1

CHIX

126

625.5

29/10/2025 11:10:49

00496212420TRLO1.1.1

BATE

40

625.5

29/10/2025 11:10:49

00496212421TRLO1.1.1

AQXE

204

625.5

29/10/2025 11:10:49

00496212423TRLO1.1.1

XLON

360

625.5

29/10/2025 11:10:49

00496212422TRLO1.1.1

XLON

120

625.5

29/10/2025 11:10:49

00496212424TRLO1.1.1

XLON

8

625.5

29/10/2025 11:11:02

00496212464TRLO1.1.1

TRQX

16

625.5

29/10/2025 11:11:02

00496212463TRLO1.1.1

TRQX

63

625

29/10/2025 11:13:43

00496212838TRLO1.1.1

BATE

9

625.5

29/10/2025 11:14:19

00496212925TRLO1.1.1

AQXE

9

625.5

29/10/2025 11:14:19

00496212926TRLO1.1.1

AQXE

2

625.5

29/10/2025 11:14:19

00496212927TRLO1.1.1

AQXE

120

625

29/10/2025 11:16:51

00496213466TRLO1.1.1

XLON

18

625

29/10/2025 11:17:20

00496213549TRLO1.1.1

CHIX

8

625

29/10/2025 11:18:46

00496213817TRLO1.1.1

TRQX

16

625

29/10/2025 11:18:57

00496213871TRLO1.1.1

XLON

49

625

29/10/2025 11:18:57

00496213870TRLO1.1.1

XLON

55

625

29/10/2025 11:18:57

00496213872TRLO1.1.1

XLON

63

625

29/10/2025 11:19:29

00496213986TRLO1.1.1

BATE

20

625.5

29/10/2025 11:19:52

00496214049TRLO1.1.1

AQXE

44

625

29/10/2025 11:20:57

00496214273TRLO1.1.1

XLON

76

625

29/10/2025 11:20:57

00496214272TRLO1.1.1

XLON

46

625

29/10/2025 11:23:27

00496214653TRLO1.1.1

XLON

74

625

29/10/2025 11:23:27

00496214654TRLO1.1.1

XLON

8

625

29/10/2025 11:23:55

00496214769TRLO1.1.1

TRQX

18

624.5

29/10/2025 11:24:06

00496214794TRLO1.1.1

CHIX

63

625

29/10/2025 11:25:13

00496214995TRLO1.1.1

BATE

20

625

29/10/2025 11:25:28

00496215048TRLO1.1.1

AQXE

2

625

29/10/2025 11:26:23

00496215211TRLO1.1.1

XLON

49

625

29/10/2025 11:26:23

00496215212TRLO1.1.1

XLON

7

625

29/10/2025 11:26:23

00496215213TRLO1.1.1

XLON

62

625

29/10/2025 11:26:23

00496215214TRLO1.1.1

XLON

8

625

29/10/2025 11:29:07

00496215761TRLO1.1.1

TRQX

45

625

29/10/2025 11:29:16

00496215806TRLO1.1.1

XLON

75

625

29/10/2025 11:29:16

00496215805TRLO1.1.1

XLON

18

624.5

29/10/2025 11:29:23

00496215842TRLO1.1.1

CHIX

34

625

29/10/2025 11:32:04

00496216330TRLO1.1.1

BATE

16

625

29/10/2025 11:34:34

00496216931TRLO1.1.1

BATE

18

625

29/10/2025 11:39:52

00496217736TRLO1.1.1

CHIX

13

625

29/10/2025 11:39:52

00496217737TRLO1.1.1

BATE

120

625

29/10/2025 11:39:52

00496217738TRLO1.1.1

XLON

8

625

29/10/2025 11:39:52

00496217739TRLO1.1.1

TRQX

20

625

29/10/2025 11:40:00

00496217753TRLO1.1.1

AQXE

12

625

29/10/2025 11:45:14

00496218665TRLO1.1.1

XLON

88

625.5

29/10/2025 12:03:36

00496221791TRLO1.1.1

XLON

152

625.5

29/10/2025 12:03:36

00496221792TRLO1.1.1

XLON

63

625.5

29/10/2025 12:03:43

00496221830TRLO1.1.1

BATE

18

625.5

29/10/2025 12:03:48

00496221853TRLO1.1.1

CHIX

81

625.5

29/10/2025 12:05:24

00496222105TRLO1.1.1

XLON

159

625.5

29/10/2025 12:05:24

00496222106TRLO1.1.1

XLON

63

625.5

29/10/2025 12:06:11

00496222233TRLO1.1.1

BATE

52

625.5

29/10/2025 12:07:35

00496222504TRLO1.1.1

XLON

56

625.5

29/10/2025 12:07:35

00496222503TRLO1.1.1

XLON

95

626.5

29/10/2025 12:14:40

00496223919TRLO1.1.1

XLON

15

626.5

29/10/2025 12:14:46

00496223924TRLO1.1.1

BATE

40

626.5

29/10/2025 12:16:51

00496224239TRLO1.1.1

AQXE

40

626.5

29/10/2025 12:16:51

00496224240TRLO1.1.1

AQXE

8

626.5

29/10/2025 12:16:51

00496224243TRLO1.1.1

TRQX

16

626.5

29/10/2025 12:16:51

00496224242TRLO1.1.1

TRQX

145

626.5

29/10/2025 12:16:51

00496224241TRLO1.1.1

XLON

111

626.5

29/10/2025 12:16:55

00496224264TRLO1.1.1

BATE

120

626.5

29/10/2025 12:19:28

00496224604TRLO1.1.1

XLON

8

626.5

29/10/2025 12:21:14

00496224851TRLO1.1.1

TRQX

120

626.5

29/10/2025 12:21:34

00496224881TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

29/10/2025 12:23:18

00496225106TRLO1.1.1

AQXE

63

626.5

29/10/2025 12:23:46

00496225178TRLO1.1.1

BATE

36

626.5

29/10/2025 12:25:44

00496225423TRLO1.1.1

CHIX

36

626.5

29/10/2025 12:25:44

00496225424TRLO1.1.1

CHIX

8

626.5

29/10/2025 12:25:44

00496225425TRLO1.1.1

TRQX

76

627

29/10/2025 12:25:54

00496225447TRLO1.1.1

XLON

44

627

29/10/2025 12:25:54

00496225448TRLO1.1.1

XLON

31

627

29/10/2025 12:30:07

00496226195TRLO1.1.1

XLON

22

627

29/10/2025 12:30:07

00496226197TRLO1.1.1

XLON

67

627

29/10/2025 12:30:07

00496226196TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

29/10/2025 12:30:49

00496226395TRLO1.1.1

CHIX

63

626.5

29/10/2025 12:32:23

00496226628TRLO1.1.1

BATE

91

627

29/10/2025 12:33:16

00496226779TRLO1.1.1

XLON

29

627

29/10/2025 12:33:16

00496226780TRLO1.1.1

XLON

120

627

29/10/2025 12:36:23

00496227395TRLO1.1.1

XLON

8

627

29/10/2025 12:36:23

00496227396TRLO1.1.1

TRQX

20

627

29/10/2025 12:36:34

00496227449TRLO1.1.1

AQXE

18

627

29/10/2025 12:36:59

00496227514TRLO1.1.1

CHIX

63

627

29/10/2025 12:37:56

00496227660TRLO1.1.1

BATE

8

627

29/10/2025 12:40:02

00496228057TRLO1.1.1

TRQX

120

627

29/10/2025 12:40:02

00496228056TRLO1.1.1

XLON

20

627

29/10/2025 12:40:10

00496228075TRLO1.1.1

AQXE

18

627

29/10/2025 12:42:54

00496228513TRLO1.1.1

CHIX

63

627

29/10/2025 12:44:42

00496228827TRLO1.1.1

BATE

120

627

29/10/2025 12:44:42

00496228828TRLO1.1.1

XLON

8

627

29/10/2025 12:44:55

00496228866TRLO1.1.1

TRQX

20

627

29/10/2025 12:44:55

00496228865TRLO1.1.1

AQXE

16

627

29/10/2025 12:55:17

00496230594TRLO1.1.1

TRQX

240

627

29/10/2025 12:55:17

00496230593TRLO1.1.1

XLON

55

627.5

29/10/2025 12:56:18

00496230731TRLO1.1.1

BATE

63

627.5

29/10/2025 12:57:16

00496230864TRLO1.1.1

XLON

151

627.5

29/10/2025 12:57:16

00496230863TRLO1.1.1

XLON

26

627.5

29/10/2025 12:57:16

00496230865TRLO1.1.1

XLON

37

627.5

29/10/2025 12:58:29

00496231093TRLO1.1.1

BATE

34

627.5

29/10/2025 12:59:30

00496231254TRLO1.1.1

BATE

18

627.5

29/10/2025 12:59:30

00496231255TRLO1.1.1

CHIX

18

627.5

29/10/2025 12:59:30

00496231256TRLO1.1.1

CHIX

120

627.5

29/10/2025 12:59:30

00496231257TRLO1.1.1

XLON

20

627.5

29/10/2025 12:59:30

00496231258TRLO1.1.1

AQXE

20

627.5

29/10/2025 12:59:30

00496231259TRLO1.1.1

AQXE

20

627.5

29/10/2025 13:01:37

00496231723TRLO1.1.1

AQXE

18

627.5

29/10/2025 13:01:57

00496231767TRLO1.1.1

CHIX

57

627.5

29/10/2025 13:02:46

00496231914TRLO1.1.1

XLON

63

627.5

29/10/2025 13:02:46

00496231913TRLO1.1.1

XLON

63

627.5

29/10/2025 13:05:11

00496232433TRLO1.1.1

BATE

23

627.5

29/10/2025 13:08:25

00496232865TRLO1.1.1

XLON

54

627.5

29/10/2025 13:08:25

00496232864TRLO1.1.1

XLON

8

627

29/10/2025 13:08:25

00496232867TRLO1.1.1

TRQX

43

627.5

29/10/2025 13:08:25

00496232866TRLO1.1.1

XLON

8

627

29/10/2025 13:10:32

00496233146TRLO1.1.1

TRQX

17

627.5

29/10/2025 13:12:31

00496233533TRLO1.1.1

AQXE

3

627.5

29/10/2025 13:12:31

00496233534TRLO1.1.1

AQXE

18

626

29/10/2025 13:18:17

00496234410TRLO1.1.1

CHIX

63

626

29/10/2025 13:18:17

00496234411TRLO1.1.1

BATE

120

626

29/10/2025 13:18:17

00496234412TRLO1.1.1

XLON

8

625.5

29/10/2025 13:19:56

00496234781TRLO1.1.1

TRQX

33

625.5

29/10/2025 13:20:32

00496234861TRLO1.1.1

XLON

87

625.5

29/10/2025 13:20:32

00496234862TRLO1.1.1

XLON

20

625.5

29/10/2025 13:23:17

00496235276TRLO1.1.1

AQXE

18

625.5

29/10/2025 13:23:40

00496235339TRLO1.1.1

CHIX

120

625.5

29/10/2025 13:25:17

00496235595TRLO1.1.1

XLON

63

625.5

29/10/2025 13:27:35

00496236061TRLO1.1.1

BATE

63

626

29/10/2025 13:40:27

00496244534TRLO1.1.1

BATE

18

626

29/10/2025 13:40:27

00496244535TRLO1.1.1

CHIX

120

626

29/10/2025 13:40:27

00496244536TRLO1.1.1

XLON

8

626

29/10/2025 13:40:27

00496244538TRLO1.1.1

TRQX

8

626

29/10/2025 13:40:27

00496244539TRLO1.1.1

TRQX

240

626

29/10/2025 13:40:27

00496244537TRLO1.1.1

XLON

120

626.5

29/10/2025 13:42:54

00496247306TRLO1.1.1

XLON

20

626.5

29/10/2025 13:42:59

00496247361TRLO1.1.1

AQXE

40

626.5

29/10/2025 13:42:59

00496247360TRLO1.1.1

AQXE

18

626.5

29/10/2025 13:43:26

00496247667TRLO1.1.1

CHIX

8

626

29/10/2025 13:46:06

00496249284TRLO1.1.1

TRQX

63

626

29/10/2025 13:46:06

00496249283TRLO1.1.1

BATE

100

625.5

29/10/2025 13:46:57

00496249780TRLO1.1.1

XLON

20

625.5

29/10/2025 13:46:57

00496249781TRLO1.1.1

XLON

18

626

29/10/2025 13:48:58

00496251361TRLO1.1.1

CHIX

63

627.5

29/10/2025 13:53:56

00496254365TRLO1.1.1

BATE

120

627.5

29/10/2025 13:53:57

00496254372TRLO1.1.1

XLON

8

627.5

29/10/2025 13:54:05

00496254463TRLO1.1.1

TRQX

120

627.5

29/10/2025 13:55:56

00496256099TRLO1.1.1

XLON

18

627.5

29/10/2025 13:57:00

00496257091TRLO1.1.1

CHIX

120

627.5

29/10/2025 13:59:07

00496259322TRLO1.1.1

XLON

8

627.5

29/10/2025 14:00:19

00496260097TRLO1.1.1

TRQX

63

627

29/10/2025 14:00:28

00496260179TRLO1.1.1

BATE

120

627

29/10/2025 14:02:43

00496261433TRLO1.1.1

XLON

18

627

29/10/2025 14:03:50

00496262160TRLO1.1.1

CHIX

8

627

29/10/2025 14:05:27

00496263266TRLO1.1.1

TRQX

63

627

29/10/2025 14:07:17

00496264728TRLO1.1.1

BATE

17

626.5

29/10/2025 14:09:34

00496266113TRLO1.1.1

AQXE

20

626.5

29/10/2025 14:09:42

00496266197TRLO1.1.1

AQXE

23

626.5

29/10/2025 14:09:42

00496266198TRLO1.1.1

AQXE

240

626.5

29/10/2025 14:09:42

00496266199TRLO1.1.1

XLON

16

627

29/10/2025 14:11:55

00496267418TRLO1.1.1

CHIX

2

627

29/10/2025 14:12:17

00496267600TRLO1.1.1

CHIX

8

626.5

29/10/2025 14:12:46

00496268002TRLO1.1.1

TRQX

120

626.5

29/10/2025 14:12:58

00496268148TRLO1.1.1

XLON

63

626.5

29/10/2025 14:14:47

00496269203TRLO1.1.1

BATE

50

626.5

29/10/2025 14:16:24

00496270187TRLO1.1.1

XLON

70

626.5

29/10/2025 14:16:24

00496270188TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

29/10/2025 14:17:01

00496270532TRLO1.1.1

CHIX

20

626.5

29/10/2025 14:17:02

00496270562TRLO1.1.1

AQXE

113

626.5

29/10/2025 14:19:43

00496272230TRLO1.1.1

XLON

63

626.5

29/10/2025 14:20:47

00496272867TRLO1.1.1

BATE

7

626.5

29/10/2025 14:22:00

00496273612TRLO1.1.1

XLON

8

626.5

29/10/2025 14:22:01

00496273616TRLO1.1.1

TRQX

20

626.5

29/10/2025 14:23:22

00496274536TRLO1.1.1

AQXE

120

626

29/10/2025 14:23:26

00496274583TRLO1.1.1

XLON

18

626.5

29/10/2025 14:23:36

00496274680TRLO1.1.1

CHIX

3

626.5

29/10/2025 14:23:47

00496274809TRLO1.1.1

TRQX

4

626.5

29/10/2025 14:24:02

00496275065TRLO1.1.1

TRQX

1

626.5

29/10/2025 14:26:30

00496276807TRLO1.1.1

TRQX

120

625.5

29/10/2025 14:26:37

00496276887TRLO1.1.1

XLON

63

624.5

29/10/2025 14:27:55

00496277699TRLO1.1.1

BATE

13

625

29/10/2025 14:29:55

00496278881TRLO1.1.1

AQXE

7

625

29/10/2025 14:29:55

00496278882TRLO1.1.1

AQXE

51

625

29/10/2025 14:30:04

00496279009TRLO1.1.1

XLON

69

625

29/10/2025 14:30:04

00496279010TRLO1.1.1

XLON

8

624.5

29/10/2025 14:30:18

00496279197TRLO1.1.1

TRQX

18

624.5

29/10/2025 14:30:18

00496279196TRLO1.1.1

CHIX

63

624.5

29/10/2025 14:31:22

00496280147TRLO1.1.1

BATE

20

625

29/10/2025 14:31:59

00496280551TRLO1.1.1

AQXE

20

625

29/10/2025 14:32:11

00496280748TRLO1.1.1

XLON

105

625

29/10/2025 14:32:11

00496280749TRLO1.1.1

XLON

51

625

29/10/2025 14:32:11

00496280750TRLO1.1.1

XLON

64

625

29/10/2025 14:32:11

00496280751TRLO1.1.1

XLON

18

624.5

29/10/2025 14:32:36

00496281082TRLO1.1.1

CHIX

8

624.5

29/10/2025 14:32:36

00496281083TRLO1.1.1

TRQX

13

624.5

29/10/2025 14:33:29

00496281654TRLO1.1.1

BATE

50

624.5

29/10/2025 14:33:29

00496281655TRLO1.1.1

BATE

20

625

29/10/2025 14:34:04

00496281982TRLO1.1.1

AQXE

240

624.5

29/10/2025 14:34:29

00496282246TRLO1.1.1

XLON

18

624.5

29/10/2025 14:34:42

00496282356TRLO1.1.1

CHIX

8

624.5

29/10/2025 14:34:46

00496282415TRLO1.1.1

TRQX

63

624.5

29/10/2025 14:36:04

00496283345TRLO1.1.1

BATE

2

625

29/10/2025 14:36:20

00496283640TRLO1.1.1

AQXE

18

625

29/10/2025 14:36:20

00496283641TRLO1.1.1

AQXE

240

624.5

29/10/2025 14:36:37

00496283938TRLO1.1.1

XLON

5

625.5

29/10/2025 14:37:57

00496284903TRLO1.1.1

BATE

18

626.5

29/10/2025 14:43:29

00496288238TRLO1.1.1

CHIX

8

626.5

29/10/2025 14:45:42

00496289569TRLO1.1.1

CHIX

10

626.5

29/10/2025 14:45:43

00496289573TRLO1.1.1

CHIX

36

626

29/10/2025 14:46:48

00496290317TRLO1.1.1

CHIX

18

626

29/10/2025 14:46:48

00496290318TRLO1.1.1

CHIX

18

626

29/10/2025 14:46:48

00496290319TRLO1.1.1

CHIX

360

626

29/10/2025 14:46:48

00496290320TRLO1.1.1

XLON

120

626

29/10/2025 14:46:48

00496290322TRLO1.1.1

XLON

120

626

29/10/2025 14:46:48

00496290323TRLO1.1.1

XLON

120

626

29/10/2025 14:46:48

00496290324TRLO1.1.1

XLON

240

626

29/10/2025 14:46:48

00496290321TRLO1.1.1

XLON

120

626

29/10/2025 14:46:48

00496290325TRLO1.1.1

XLON

120

626

29/10/2025 14:46:48

00496290326TRLO1.1.1

XLON

8

626

29/10/2025 14:46:48

00496290328TRLO1.1.1

TRQX

8

626

29/10/2025 14:46:48

00496290329TRLO1.1.1

TRQX

32

626

29/10/2025 14:46:48

00496290327TRLO1.1.1

TRQX

58

625.5

29/10/2025 14:46:49

00496290343TRLO1.1.1

BATE

63

625.5

29/10/2025 14:46:49

00496290344TRLO1.1.1

BATE

63

625.5

29/10/2025 14:46:49

00496290345TRLO1.1.1

BATE

63

625.5

29/10/2025 14:46:49

00496290346TRLO1.1.1

BATE

63

625.5

29/10/2025 14:46:49

00496290347TRLO1.1.1

BATE

20

625.5

29/10/2025 14:46:53

00496290391TRLO1.1.1

AQXE

20

625.5

29/10/2025 14:46:53

00496290393TRLO1.1.1

AQXE

60

625.5

29/10/2025 14:46:53

00496290392TRLO1.1.1

AQXE

120

626.5

29/10/2025 14:53:18

00496294593TRLO1.1.1

XLON

120

626.5

29/10/2025 14:53:18

00496294594TRLO1.1.1

XLON

18

627

29/10/2025 14:59:53

00496299840TRLO1.1.1

CHIX

18

627

29/10/2025 15:00:12

00496300191TRLO1.1.1

CHIX

240

627.5

29/10/2025 15:03:58

00496302828TRLO1.1.1

XLON

120

627.5

29/10/2025 15:12:59

00496308745TRLO1.1.1

XLON

389

627.5

29/10/2025 15:12:59

00496308746TRLO1.1.1

XLON

545

627.5

29/10/2025 15:12:59

00496308744TRLO1.1.1

XLON

1226

627.5

29/10/2025 15:13:31

00496309069TRLO1.1.1

XLON

120

627.5

29/10/2025 15:13:31

00496309070TRLO1.1.1

XLON

80

627.5

29/10/2025 15:13:31

00496309071TRLO1.1.1

BATE

162

627.5

29/10/2025 15:13:44

00496309207TRLO1.1.1

CHIX

613

627.5

29/10/2025 15:13:44

00496309208TRLO1.1.1

BATE

18

627.5

29/10/2025 15:13:44

00496309210TRLO1.1.1

CHIX

63

627.5

29/10/2025 15:13:44

00496309209TRLO1.1.1

BATE

19

627

29/10/2025 15:14:09

00496309541TRLO1.1.1

TRQX

18

627

29/10/2025 15:15:33

00496310385TRLO1.1.1

CHIX

8

627

29/10/2025 15:15:33

00496310388TRLO1.1.1

TRQX

85

627

29/10/2025 15:15:33

00496310386TRLO1.1.1

TRQX

120

627

29/10/2025 15:15:33

00496310387TRLO1.1.1

XLON

8

627

29/10/2025 15:15:33

00496310389TRLO1.1.1

TRQX

63

629

29/10/2025 15:17:08

00496311515TRLO1.1.1

BATE

14

629

29/10/2025 15:17:59

00496312151TRLO1.1.1

XLON

33

629

29/10/2025 15:17:59

00496312152TRLO1.1.1

XLON

73

629

29/10/2025 15:18:17

00496312325TRLO1.1.1

XLON

139

629

29/10/2025 15:18:17

00496312324TRLO1.1.1

XLON

33

629.5

29/10/2025 15:20:42

00496313915TRLO1.1.1

XLON

14

629.5

29/10/2025 15:20:42

00496313917TRLO1.1.1

XLON

120

629.5

29/10/2025 15:20:42

00496313916TRLO1.1.1

XLON

120

629.5

29/10/2025 15:22:44

00496315327TRLO1.1.1

XLON

54

629.5

29/10/2025 15:25:16

00496317265TRLO1.1.1

CHIX

189

629.5

29/10/2025 15:25:16

00496317264TRLO1.1.1

BATE

18

629.5

29/10/2025 15:25:16

00496317267TRLO1.1.1

CHIX

63

629.5

29/10/2025 15:25:16

00496317268TRLO1.1.1

BATE

120

629.5

29/10/2025 15:25:16

00496317270TRLO1.1.1

XLON

3

630

29/10/2025 15:25:22

00496317368TRLO1.1.1

TRQX

5

630

29/10/2025 15:25:22

00496317369TRLO1.1.1

TRQX

8

630

29/10/2025 15:25:22

00496317370TRLO1.1.1

TRQX

18

629.5

29/10/2025 15:27:16

00496318561TRLO1.1.1

CHIX

63

629.5

29/10/2025 15:27:16

00496318563TRLO1.1.1

BATE

414

629.5

29/10/2025 15:27:16

00496318564TRLO1.1.1

XLON

8

630

29/10/2025 15:27:47

00496318874TRLO1.1.1

TRQX

8

630

29/10/2025 15:29:49

00496320301TRLO1.1.1

TRQX

20

630

29/10/2025 15:30:13

00496320651TRLO1.1.1

BATE

32

630

29/10/2025 15:30:28

00496320888TRLO1.1.1

XLON

328

630

29/10/2025 15:30:33

00496320926TRLO1.1.1

XLON

120

630

29/10/2025 15:30:33

00496320927TRLO1.1.1

XLON

120

631

29/10/2025 15:34:03

00496323327TRLO1.1.1

XLON

54

632

29/10/2025 15:39:14

00496327110TRLO1.1.1

CHIX

106

632

29/10/2025 15:39:14

00496327112TRLO1.1.1

BATE

18

632

29/10/2025 15:39:14

00496327113TRLO1.1.1

CHIX

20

632

29/10/2025 15:39:14

00496327116TRLO1.1.1

AQXE

63

632

29/10/2025 15:39:14

00496327114TRLO1.1.1

BATE

420

632

29/10/2025 15:39:14

00496327115TRLO1.1.1

AQXE

120

632

29/10/2025 15:39:14

00496327117TRLO1.1.1

XLON

240

632

29/10/2025 15:39:14

00496327118TRLO1.1.1

XLON

8

632

29/10/2025 15:39:14

00496327120TRLO1.1.1

TRQX

32

632

29/10/2025 15:39:14

00496327119TRLO1.1.1

TRQX

120

631.5

29/10/2025 15:41:02

00496328311TRLO1.1.1

XLON

3

632

29/10/2025 15:41:33

00496328669TRLO1.1.1

TRQX

5

632

29/10/2025 15:41:33

00496328670TRLO1.1.1

TRQX

63

632

29/10/2025 15:41:40

00496328740TRLO1.1.1

BATE

69

631.5

29/10/2025 15:42:36

00496329428TRLO1.1.1

XLON

13

631.5

29/10/2025 15:42:36

00496329433TRLO1.1.1

XLON

18

631.5

29/10/2025 15:42:58

00496329665TRLO1.1.1

CHIX

38

631.5

29/10/2025 15:42:58

00496329666TRLO1.1.1

XLON

20

631.5

29/10/2025 15:43:00

00496329682TRLO1.1.1

AQXE

63

632

29/10/2025 15:44:02

00496330373TRLO1.1.1

BATE

8

632

29/10/2025 15:44:03

00496330453TRLO1.1.1

TRQX

120

631.5

29/10/2025 15:45:03

00496331166TRLO1.1.1

XLON

120

633

29/10/2025 15:47:27

00496332824TRLO1.1.1

XLON

63

633

29/10/2025 15:48:16

00496333502TRLO1.1.1

BATE

18

633

29/10/2025 15:48:17

00496333514TRLO1.1.1

CHIX

20

632.5

29/10/2025 15:48:34

00496333676TRLO1.1.1

AQXE

8

632.5

29/10/2025 15:48:34

00496333678TRLO1.1.1

TRQX

120

632.5

29/10/2025 15:48:34

00496333677TRLO1.1.1

XLON

18

632.5

29/10/2025 15:50:05

00496334505TRLO1.1.1

CHIX

120

632.5

29/10/2025 15:50:43

00496334895TRLO1.1.1

XLON

8

633

29/10/2025 15:50:49

00496334956TRLO1.1.1

TRQX

20

632.5

29/10/2025 15:50:54

00496335001TRLO1.1.1

AQXE

63

632.5

29/10/2025 15:51:32

00496335371TRLO1.1.1

BATE

21

632.5

29/10/2025 15:52:48

00496336097TRLO1.1.1

XLON

45

632.5

29/10/2025 15:52:48

00496336098TRLO1.1.1

XLON

54

632.5

29/10/2025 15:52:48

00496336099TRLO1.1.1

XLON

20

632.5

29/10/2025 15:53:12

00496336414TRLO1.1.1

AQXE

18

632

29/10/2025 15:54:00

00496336916TRLO1.1.1

CHIX

120

631.5

29/10/2025 15:54:00

00496336917TRLO1.1.1

XLON

8

632

29/10/2025 15:54:26

00496337198TRLO1.1.1

TRQX

19

632

29/10/2025 15:56:00

00496338300TRLO1.1.1

XLON

101

632

29/10/2025 15:56:00

00496338301TRLO1.1.1

XLON

63

631.5

29/10/2025 15:56:00

00496338308TRLO1.1.1

BATE

20

632

29/10/2025 15:56:33

00496338605TRLO1.1.1

AQXE

18

632

29/10/2025 15:56:45

00496338748TRLO1.1.1

CHIX

8

632

29/10/2025 15:57:58

00496339668TRLO1.1.1

TRQX

44

631.5

29/10/2025 15:57:59

00496339673TRLO1.1.1

XLON

76

631.5

29/10/2025 15:59:17

00496340591TRLO1.1.1

XLON

62

630

29/10/2025 15:59:25

00496340662TRLO1.1.1

BATE

1

630

29/10/2025 15:59:25

00496340663TRLO1.1.1

BATE

20

630

29/10/2025 16:00:12

00496341286TRLO1.1.1

AQXE

18

629.5

29/10/2025 16:00:20

00496341410TRLO1.1.1

CHIX

8

630

29/10/2025 16:00:49

00496341787TRLO1.1.1

TRQX

63

629.5

29/10/2025 16:01:44

00496342477TRLO1.1.1

BATE

240

628.5

29/10/2025 16:02:18

00496343084TRLO1.1.1

XLON

120

628.5

29/10/2025 16:02:18

00496343085TRLO1.1.1

XLON

120

628.5

29/10/2025 16:02:18

00496343086TRLO1.1.1

XLON

18

628.5

29/10/2025 16:02:20

00496343107TRLO1.1.1

CHIX

20

630

29/10/2025 16:02:47

00496343419TRLO1.1.1

AQXE

8

628.5

29/10/2025 16:02:54

00496343495TRLO1.1.1

TRQX

63

628

29/10/2025 16:03:51

00496344199TRLO1.1.1

BATE

8

627

29/10/2025 16:03:52

00496344210TRLO1.1.1

XLON

20

627

29/10/2025 16:04:02

00496344348TRLO1.1.1

AQXE

92

627

29/10/2025 16:04:02

00496344349TRLO1.1.1

XLON

3

627

29/10/2025 16:06:14

00496346023TRLO1.1.1

BATE

8

628

29/10/2025 16:08:05

00496347643TRLO1.1.1

TRQX

18

628

29/10/2025 16:08:05

00496347642TRLO1.1.1

CHIX

80

628.5

29/10/2025 16:14:22

00496352775TRLO1.1.1

AQXE

63

628.5

29/10/2025 16:14:23

00496352788TRLO1.1.1

BATE

249

628.5

29/10/2025 16:14:23

00496352789TRLO1.1.1

BATE

120

628.5

29/10/2025 16:14:24

00496352798TRLO1.1.1

XLON

100

628.5

29/10/2025 16:14:24

00496352800TRLO1.1.1

XLON

72

628.5

29/10/2025 16:14:33

00496352894TRLO1.1.1

CHIX

8

628.5

29/10/2025 16:14:33

00496352896TRLO1.1.1

TRQX

1000

628.5

29/10/2025 16:14:33

00496352895TRLO1.1.1

XLON

32

628.5

29/10/2025 16:14:59

00496353218TRLO1.1.1

TRQX

80

628.5

29/10/2025 16:16:35

00496354562TRLO1.1.1

AQXE

84

628.5

29/10/2025 16:16:39

00496354588TRLO1.1.1

XLON

120

628.5

29/10/2025 16:16:39

00496354589TRLO1.1.1

XLON

74

628.5

29/10/2025 16:16:39

00496354590TRLO1.1.1

XLON

240

628.5

29/10/2025 16:16:39

00496354592TRLO1.1.1

XLON

283

628.5

29/10/2025 16:16:39

00496354591TRLO1.1.1

XLON

27

628

29/10/2025 16:17:18

00496355102TRLO1.1.1

BATE

36

628

29/10/2025 16:17:18

00496355103TRLO1.1.1

BATE

52

628

29/10/2025 16:17:18

00496355104TRLO1.1.1

BATE

18

628

29/10/2025 16:17:18

00496355105TRLO1.1.1

CHIX

18

628

29/10/2025 16:17:18

00496355108TRLO1.1.1

CHIX

37

628

29/10/2025 16:17:18

00496355107TRLO1.1.1

CHIX

84

628

29/10/2025 16:17:18

00496355106TRLO1.1.1

BATE

18

628

29/10/2025 16:17:18

00496355110TRLO1.1.1

CHIX

63

628

29/10/2025 16:17:18

00496355109TRLO1.1.1

BATE

8

628

29/10/2025 16:17:18

00496355112TRLO1.1.1

TRQX

28

628

29/10/2025 16:17:18

00496355111TRLO1.1.1

TRQX

17

628.5

29/10/2025 16:18:30

00496355956TRLO1.1.1

AQXE

24

628.5

29/10/2025 16:18:30

00496355957TRLO1.1.1

AQXE

239

628

29/10/2025 16:18:32

00496356009TRLO1.1.1

XLON

18

628

29/10/2025 16:18:48

00496356241TRLO1.1.1

CHIX

58

628

29/10/2025 16:18:48

00496356240TRLO1.1.1

BATE

13

628

29/10/2025 16:19:37

00496356780TRLO1.1.1

TRQX

18

628.5

29/10/2025 16:20:09

00496357214TRLO1.1.1

AQXE

284

628.5

29/10/2025 16:20:49

00496357851TRLO1.1.1

XLON

87

628.5

29/10/2025 16:21:20

00496358325TRLO1.1.1

BATE

25

628.5

29/10/2025 16:22:24

00496359285TRLO1.1.1

AQXE

22

628

29/10/2025 16:22:34

00496359404TRLO1.1.1

CHIX

11

628

29/10/2025 16:22:34

00496359406TRLO1.1.1

TRQX

92

628

29/10/2025 16:22:34

00496359405TRLO1.1.1

XLON

2

628

29/10/2025 16:23:55

00496360466TRLO1.1.1

XLON

163

628

29/10/2025 16:24:03

00496360574TRLO1.1.1

XLON

90

628.5

29/10/2025 16:24:03

00496360573TRLO1.1.1

BATE

35

628.5

29/10/2025 16:24:29

00496360897TRLO1.1.1

CHIX

26

628.5

29/10/2025 16:24:52

00496361184TRLO1.1.1

AQXE

378

628.5

29/10/2025 16:25:53

00496362076TRLO1.1.1

XLON

149

628.5

29/10/2025 16:27:07

00496362961TRLO1.1.1

XLON

3

628.5

29/10/2025 16:27:32

00496363230TRLO1.1.1

AQXE

12

628.5

29/10/2025 16:27:34

00496363260TRLO1.1.1

AQXE

17

628.5

29/10/2025 16:27:34

00496363259TRLO1.1.1

CHIX

69

628.5

29/10/2025 16:27:34

00496363258TRLO1.1.1

BATE


