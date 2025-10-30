Fitch Ratings hat in einer neuen Branchenanalyse allen großen europäischen Versicherern ein starkes bis sehr starkes Zeugnis ausgestellt. Die Ratingagentur lobt die hohe Profitabilität, solide Kapitalausstattung und die robuste operative Leistung der Branche. Einige Schwergewichte stechen besonders hervor.Laut Fitch zeichnen sich alle großen europäischen Versicherer durch stark diversifizierte Ertragsquellen aus, die auch in schwächeren Konjunkturphasen Stabilität sichern. Zur von Fitch untersuchten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
