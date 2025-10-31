Die jüngste Delle im Goldpreis könnte sich als idealer Einstiegspunkt erweisen. Nach einer atemberaubenden Rally sorgten Gewinnmitnahmen für eine gesunde Konsolidierung, die die vorherige Überhitzung bereinigt hat. Doch die fundamentalen Treiber bleiben intakt: Geopolitische Spannungen, die Nachfrage nach sicheren Häfen und die Erwartung von Zinssenkungen stützen den Markt. Diese Kombination aus technischer Erholung und starken Fundamentaldaten macht die Phase zu einer vielversprechenden Chance. Davon könnten nun auch die Bergbauunternehmen Newmont, Kobo Resources und Agnico Eagle profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
