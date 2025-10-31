Der DAX ist am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der EZB weiter auf der Stelle getreten. Aus dem Handel ging er am Ende fünf Punkte unter dem Vortagesniveau bei 24.118,89 Punkten. Und auch zum Start in den Freitag ist kein neuer Schwung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 24.100 Zähler.Nach den mit Quartalszahlen und Zinsentscheiden gespickten Vortagen ist es zum Wochenschluss auf der Terminseite recht ruhig. ExxonMobil, Chevron, Linde und ...

