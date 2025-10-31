Anzeige
Freitag, 31.10.2025
Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!
WKN: A2G9M1 | ISIN: DE000A2G9M17
Frankfurt
31.10.25 | 08:14
20,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
PTA-PVR: capsensixx AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

DJ PTA-PVR: capsensixx AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

capsensixx AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach -- 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Frankfurt am Main (pta000/31.10.2025/10:30 UTC+1) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten capsensixx AG, Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 31.10.2025

4. Aktienanteil 

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte 
     Neu      0,00       0 
Letzte Veröffentlichung 6,47

5. Einzelheiten 

absolut   absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, --  direkt  indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d 
  direkt           71d Abs. 1 AktG)          in %         Abs. 1 AktG) in % 
0       0                         0,00   0,00

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

