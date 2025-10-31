DJ PTA-PVR: capsensixx AG: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

Frankfurt am Main (pta000/31.10.2025/10:30 UTC+1) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten capsensixx AG, Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

3. Datum der Schwellenberührung 31.10.2025

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 0,00 0 Letzte Veröffentlichung 6,47

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, -- direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in % 0 0 0,00 0,00

(Ende)

Aussender: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Constantin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: C.Stuerner@peh.de Website: www.capsensixx.de ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

