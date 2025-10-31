Turin - Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo hat im dritten Quartal einen weniger deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet als erwartet. Der Nettogewinn erreichte mit 2,37 Milliarden Euro nahezu das Ergebnis des Vorjahreszeitraums, wie das Institut am Freitag in Turin mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang auf 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Italiens grösste Bank verzeichnete indes sinkende Erträge im klassischen Kreditgeschäft. Die Aktie gab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab