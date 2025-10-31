Der Musikstreaming-Riese Spotify hat in den zurückliegenden Jahren eine beeindruckende operative Performance erzielt. Aktueller Börsenwert: satte 135 Milliarden Dollar. Ebenfalls in Schweden beheimatet ist die deutlich kleinere Acast. Das Unternehmen betreibt eine Podcast-Monetarisierungsplattform, mit der die Gesellschaft nun auch unter dem Strich Geld verdient. Nach den Q3-Zahlen am Donnerstag schießt der AKTIONÄR-Hot-Stock um 30 Prozent nach oben.Acast steigerte die Erlöse um 35 Prozent auf gut ...

