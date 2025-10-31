DJ PTA-AFR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Garching (pta000/31.10.2025/14:20 UTC+1) - Leo International Precision Health Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://spobag-ag.de/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025
Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Dieselstraße 21 85748 Garching Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
