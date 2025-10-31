Anzeige
Freitag, 31.10.2025
Attestation ist die Killer-App - Republic baut sie jetzt!
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
31.10.25 | 11:33
20,000 Euro
+66,67 % +8,000
31.10.2025 14:51 Uhr
PTA-AFR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Garching (pta000/31.10.2025/14:20 UTC+1) - Leo International Precision Health Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://spobag-ag.de/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Dieselstraße 21 
           85748 Garching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761916800254 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 09:20 ET (13:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
