Gold- und Rüstungsaktien haben in der vergangenen Woche ihre Verschnaufpause fortgesetzt. Dies bietet Chancen. Bei TKMS kauft ein Insider und Analysten sehen 25 % Kurspotenzial. Zudem sehen sie weiteres Upside, denn in Kanada tut sich etwas. Erneut überzeugende Bohrergebnisse liefert Kobo Resources. Goldfunde nahe der Oberfläche und in der Tiefe liefern neue Argumente für eine Übernahme. Vielleicht schon im kommenden Jahr? Ein möglicher Käufer fördert bereits Gold in der Nachbarschaft. Die Aktie von Gerresheimer kommt einfach nicht zu Ruhe. Vergangene Woche dann der Paukenschlag: Der CEO scheidet aus und ein alter Bekannter übernimmt. Was macht die Aktie?

Den vollständigen Artikel lesen ...