© Foto: Alexander Pohl - NurPhoto

Vor den Quartalszahlen in der nächsten Woche sichert sich die Allianz-Aktie eine neue Kaufempfehlung. Die Bank of America lobt die gute Diversifizierung. Für Fantasie könnte in den kommenden Jahren eine Übernahme sorgen.Die Analysten der Bank of America haben Allianz von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 400 auf 410 Euro angehoben. Der US-Finanzriese attestiert dem Münchner Versicherungskonzern ein starkes Gewinnwachstum, eine stabile Bilanz und attraktives Bewertungsniveau - ein "Klassiker", der laut Analysten "nie aus der Mode kommt". Mit einer erwarteten Gewinn- und Dividendensteigerung von jährlich rund 10 Prozent bis 2027 und einer prognostizierten Dividendenrendite …