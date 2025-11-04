|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|1ST SOURCE CORPORATION
|US3369011032
|0,4 USD
|0,3472 EUR
|BANCO BRADESCO SA
|BRBBDCACNPR8
|0,0189 BRL
|0,003 EUR
|FIRST COMMUNITY CORPORATION
|US3198351047
|0,16 USD
|0,1388 EUR
|GUOCOLAND LIMITED
|SG1R95002270
|0,07 SGD
|0,0465 EUR
|METLIFE INC
|US59156R1086
|0,5675 USD
|0,4925 EUR
|MTY FOOD GROUP INC
|CA55378N1078
|0,33 CAD
|0,2038 EUR
|PEOPLES BANCORP INC
|US7097891011
|0,41 USD
|0,3558 EUR
|PEOPLES INSURANCE COMPANY GROUP OF CHINA ...
|CNE100001MK7
|0,0822 HKD
|0,0091 EUR
|PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD
|CNE100000593
|0,263 HKD
|0,0293 EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,25 USD
|0,217 EUR
|TFF GROUP SA
|FR0013295789
|-
|0,5 EUR
