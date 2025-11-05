Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 05
5 November 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
4 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,684
Highest price paid per share (pence per share):
615.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
602.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
609.42p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,849,970 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,460,434 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,606,202 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
134
611
04/11/2025 08:04:04
00497068869TRLO1.1.1
XLON
10
612.5
04/11/2025 08:05:59
00497069771TRLO1.1.1
TRQX
22
612.5
04/11/2025 08:06:06
00497069826TRLO1.1.1
AQXE
21
612.5
04/11/2025 08:06:15
00497069899TRLO1.1.1
CHIX
77
612.5
04/11/2025 08:06:17
00497069913TRLO1.1.1
BATE
268
613
04/11/2025 08:11:19
00497071954TRLO1.1.1
XLON
10
613
04/11/2025 08:11:53
00497072144TRLO1.1.1
TRQX
22
613
04/11/2025 08:12:04
00497072226TRLO1.1.1
AQXE
77
613
04/11/2025 08:12:25
00497072360TRLO1.1.1
BATE
21
613
04/11/2025 08:12:27
00497072372TRLO1.1.1
CHIX
134
611.5
04/11/2025 08:15:00
00497073487TRLO1.1.1
XLON
20
610.5
04/11/2025 08:16:52
00497074228TRLO1.1.1
XLON
114
610.5
04/11/2025 08:16:52
00497074227TRLO1.1.1
XLON
10
613
04/11/2025 08:17:47
00497074681TRLO1.1.1
TRQX
22
611.5
04/11/2025 08:18:01
00497074796TRLO1.1.1
AQXE
21
610.5
|
04/11/2025 08:18:33
00497075002TRLO1.1.1
CHIX
77
610
04/11/2025 08:18:36
00497075018TRLO1.1.1
BATE
34
609.5
04/11/2025 08:19:30
00497075404TRLO1.1.1
XLON
100
609.5
04/11/2025 08:19:30
00497075405TRLO1.1.1
XLON
62
609.5
04/11/2025 08:22:47
00497076428TRLO1.1.1
XLON
72
609.5
04/11/2025 08:22:47
00497076429TRLO1.1.1
XLON
10
611.5
04/11/2025 08:23:43
00497076751TRLO1.1.1
TRQX
6
611
04/11/2025 08:24:00
00497076845TRLO1.1.1
AQXE
16
611
04/11/2025 08:24:00
00497076844TRLO1.1.1
AQXE
21
610.5
04/11/2025 08:24:46
00497077125TRLO1.1.1
CHIX
77
611
04/11/2025 08:25:43
00497077440TRLO1.1.1
BATE
134
611
04/11/2025 08:25:56
00497077525TRLO1.1.1
XLON
10
611
04/11/2025 08:29:42
00497078667TRLO1.1.1
TRQX
22
611
04/11/2025 08:30:00
00497078750TRLO1.1.1
AQXE
21
611
04/11/2025 08:30:58
00497079058TRLO1.1.1
CHIX
77
611
04/11/2025 08:31:10
00497079153TRLO1.1.1
BATE
10
611
04/11/2025 08:36:17
00497080616TRLO1.1.1
TRQX
22
611
04/11/2025 08:36:45
00497080717TRLO1.1.1
AQXE
21
610
04/11/2025 08:38:04
00497081068TRLO1.1.1
CHIX
77
611
04/11/2025 08:38:10
00497081093TRLO1.1.1
BATE
10
611
04/11/2025 08:43:06
00497082491TRLO1.1.1
TRQX
22
611
04/11/2025 08:43:35
00497082671TRLO1.1.1
AQXE
21
610
04/11/2025 08:45:02
00497083010TRLO1.1.1
CHIX
77
610
04/11/2025 08:45:15
00497083071TRLO1.1.1
BATE
54
609
04/11/2025 08:45:41
00497083206TRLO1.1.1
XLON
80
609
04/11/2025 08:45:41
00497083205TRLO1.1.1
XLON
134
609
04/11/2025 08:45:41
00497083207TRLO1.1.1
XLON
134
609
04/11/2025 08:45:41
00497083209TRLO1.1.1
XLON
268
609
04/11/2025 08:45:41
00497083208TRLO1.1.1
XLON
49
607.5
04/11/2025 08:47:47
00497083695TRLO1.1.1
XLON
85
607.5
04/11/2025 08:47:47
00497083696TRLO1.1.1
XLON
10
609
04/11/2025 08:49:46
00497084249TRLO1.1.1
TRQX
20
608.5
04/11/2025 08:50:23
00497084368TRLO1.1.1
AQXE
2
608.5
04/11/2025 08:50:23
00497084369TRLO1.1.1
AQXE
134
608.5
04/11/2025 08:51:17
00497084572TRLO1.1.1
XLON
21
608.5
04/11/2025 08:52:07
00497084757TRLO1.1.1
CHIX
77
607.5
04/11/2025 08:52:21
00497084820TRLO1.1.1
BATE
12
607
04/11/2025 08:55:05
00497085542TRLO1.1.1
XLON
4
607
04/11/2025 08:55:05
00497085544TRLO1.1.1
XLON
8
607
04/11/2025 08:55:05
|
00497085543TRLO1.1.1
XLON
10
607.5
04/11/2025 08:56:34
00497085835TRLO1.1.1
TRQX
21
608
04/11/2025 08:59:07
00497086510TRLO1.1.1
CHIX
77
607.5
04/11/2025 08:59:22
00497086595TRLO1.1.1
BATE
12
607
04/11/2025 09:01:43
00497087203TRLO1.1.1
AQXE
10
607
04/11/2025 09:01:43
00497087205TRLO1.1.1
AQXE
110
607
04/11/2025 09:01:43
00497087206TRLO1.1.1
XLON
73
605
04/11/2025 09:03:41
00497087699TRLO1.1.1
XLON
34
605.5
04/11/2025 09:03:41
00497087701TRLO1.1.1
XLON
36
605.5
04/11/2025 09:03:41
00497087700TRLO1.1.1
XLON
125
605.5
04/11/2025 09:03:41
00497087702TRLO1.1.1
XLON
10
607
04/11/2025 09:04:18
00497087940TRLO1.1.1
TRQX
22
605
04/11/2025 09:05:24
00497088225TRLO1.1.1
AQXE
30
605
04/11/2025 09:08:30
00497089109TRLO1.1.1
BATE
31
605
04/11/2025 09:08:30
00497089108TRLO1.1.1
BATE
16
605
04/11/2025 09:08:30
00497089110TRLO1.1.1
BATE
21
604.5
04/11/2025 09:09:01
00497089248TRLO1.1.1
CHIX
13
604.5
04/11/2025 09:09:01
00497089249TRLO1.1.1
XLON
121
604.5
04/11/2025 09:09:01
00497089250TRLO1.1.1
XLON
10
605
04/11/2025 09:13:13
00497090390TRLO1.1.1
TRQX
134
604
04/11/2025 09:13:22
00497090426TRLO1.1.1
XLON
5
605
04/11/2025 09:14:20
00497090622TRLO1.1.1
AQXE
17
605
04/11/2025 09:14:20
00497090621TRLO1.1.1
AQXE
18
605
04/11/2025 09:17:53
00497091542TRLO1.1.1
XLON
39
605
04/11/2025 09:17:53
00497091541TRLO1.1.1
XLON
49
605
04/11/2025 09:18:02
00497091586TRLO1.1.1
XLON
77
605.5
04/11/2025 09:20:01
00497092152TRLO1.1.1
BATE
21
605
04/11/2025 09:20:03
00497092176TRLO1.1.1
CHIX
10
605
04/11/2025 09:22:15
00497092754TRLO1.1.1
TRQX
8
605
04/11/2025 09:22:50
00497092895TRLO1.1.1
XLON
58
605
04/11/2025 09:22:50
00497092896TRLO1.1.1
XLON
96
605
04/11/2025 09:22:50
00497092894TRLO1.1.1
XLON
7
605
04/11/2025 09:23:25
00497093082TRLO1.1.1
AQXE
15
605
04/11/2025 09:23:25
00497093081TRLO1.1.1
AQXE
12
604.5
04/11/2025 09:26:53
00497093872TRLO1.1.1
CHIX
9
604.5
04/11/2025 09:26:53
00497093873TRLO1.1.1
CHIX
6
604.5
04/11/2025 09:27:44
00497094062TRLO1.1.1
XLON
15
604.5
04/11/2025 09:27:44
00497094063TRLO1.1.1
XLON
113
605
04/11/2025 09:27:44
00497094064TRLO1.1.1
XLON
77
604
04/11/2025 09:29:19
00497094383TRLO1.1.1
BATE
10
605
04/11/2025 09:30:58
00497094803TRLO1.1.1
TRQX
22
605
04/11/2025 09:32:01
00497095071TRLO1.1.1
AQXE
6
605
04/11/2025 09:32:14
00497095100TRLO1.1.1
XLON
128
605
04/11/2025 09:32:14
00497095099TRLO1.1.1
XLON
21
604
04/11/2025 09:35:11
00497095845TRLO1.1.1
CHIX
77
603.5
04/11/2025 09:35:32
00497095958TRLO1.1.1
BATE
55
603.5
04/11/2025 09:36:20
00497096152TRLO1.1.1
XLON
79
603.5
04/11/2025 09:36:20
00497096153TRLO1.1.1
XLON
10
605
04/11/2025 09:38:31
00497096679TRLO1.1.1
TRQX
3
604
04/11/2025 09:39:37
00497096950TRLO1.1.1
AQXE
19
605
04/11/2025 09:39:37
00497096951TRLO1.1.1
AQXE
134
603.5
04/11/2025 09:40:30
00497097151TRLO1.1.1
XLON
21
603.5
04/11/2025 09:43:06
00497097844TRLO1.1.1
CHIX
77
603.5
04/11/2025 09:43:22
00497097902TRLO1.1.1
BATE
134
603.5
04/11/2025 09:45:03
00497098387TRLO1.1.1
XLON
10
603.5
04/11/2025 09:46:04
00497098588TRLO1.1.1
TRQX
22
604
04/11/2025 09:47:13
00497098839TRLO1.1.1
AQXE
134
603.5
04/11/2025 09:49:04
00497099287TRLO1.1.1
XLON
77
603
04/11/2025 09:51:18
00497099765TRLO1.1.1
BATE
21
602.5
04/11/2025 09:51:35
00497099866TRLO1.1.1
CHIX
134
602
04/11/2025 09:53:10
00497100394TRLO1.1.1
XLON
10
602
04/11/2025 09:53:34
00497100489TRLO1.1.1
TRQX
22
603.5
04/11/2025 09:54:52
00497100724TRLO1.1.1
AQXE
21
602
04/11/2025 09:58:42
00497101585TRLO1.1.1
CHIX
77
602
04/11/2025 09:59:11
00497101688TRLO1.1.1
BATE
22
603.5
04/11/2025 10:02:15
00497102455TRLO1.1.1
AQXE
268
603
04/11/2025 10:02:23
00497102486TRLO1.1.1
XLON
10
603
04/11/2025 10:02:23
00497102487TRLO1.1.1
TRQX
134
603.5
04/11/2025 10:06:04
00497103091TRLO1.1.1
XLON
77
603.5
04/11/2025 10:06:58
00497103210TRLO1.1.1
BATE
134
603.5
04/11/2025 10:08:48
00497103549TRLO1.1.1
XLON
21
603
04/11/2025 10:09:02
00497103603TRLO1.1.1
CHIX
10
603
04/11/2025 10:09:02
00497103604TRLO1.1.1
TRQX
22
602.5
04/11/2025 10:10:46
00497103988TRLO1.1.1
AQXE
77
603.5
04/11/2025 10:14:08
00497104619TRLO1.1.1
BATE
10
603
04/11/2025 10:15:08
00497104823TRLO1.1.1
TRQX
20
602.5
04/11/2025 10:16:45
00497105144TRLO1.1.1
AQXE
21
602.5
04/11/2025 10:16:45
00497105145TRLO1.1.1
CHIX
2
602.5
04/11/2025 10:16:45
00497105146TRLO1.1.1
AQXE
134
602.5
04/11/2025 10:16:45
00497105147TRLO1.1.1
XLON
134
603.5
04/11/2025 10:19:13
00497105452TRLO1.1.1
XLON
134
603.5
04/11/2025 10:21:40
00497105774TRLO1.1.1
XLON
6
604
04/11/2025 10:23:38
00497106097TRLO1.1.1
CHIX
15
604
04/11/2025 10:23:38
00497106096TRLO1.1.1
CHIX
12
603.5
04/11/2025 10:25:08
00497106297TRLO1.1.1
XLON
24
603.5
04/11/2025 10:25:08
00497106296TRLO1.1.1
XLON
77
603.5
04/11/2025 10:25:08
00497106295TRLO1.1.1
BATE
98
603.5
04/11/2025 10:25:08
00497106298TRLO1.1.1
XLON
77
603.5
04/11/2025 10:29:03
00497107164TRLO1.1.1
BATE
21
603.5
04/11/2025 10:29:03
00497107165TRLO1.1.1
CHIX
103
603.5
04/11/2025 10:29:03
00497107166TRLO1.1.1
XLON
10
603.5
04/11/2025 10:29:03
00497107168TRLO1.1.1
TRQX
31
603.5
04/11/2025 10:29:03
00497107167TRLO1.1.1
XLON
10
606
04/11/2025 10:35:26
00497108299TRLO1.1.1
TRQX
134
606
04/11/2025 10:35:26
00497108298TRLO1.1.1
XLON
44
606
04/11/2025 10:35:32
00497108319TRLO1.1.1
AQXE
5
607
04/11/2025 10:37:24
00497108658TRLO1.1.1
XLON
57
607
04/11/2025 10:37:24
00497108656TRLO1.1.1
XLON
72
607
04/11/2025 10:37:24
00497108657TRLO1.1.1
XLON
77
606.5
04/11/2025 10:37:47
00497108716TRLO1.1.1
BATE
10
606.5
04/11/2025 10:37:52
00497108725TRLO1.1.1
TRQX
21
606.5
04/11/2025 10:41:32
00497109601TRLO1.1.1
CHIX
22
606.5
04/11/2025 10:41:37
00497109626TRLO1.1.1
AQXE
20
607
04/11/2025 10:42:11
00497109722TRLO1.1.1
XLON
114
607
04/11/2025 10:42:11
00497109723TRLO1.1.1
XLON
21
607
04/11/2025 10:46:08
00497110556TRLO1.1.1
CHIX
10
607
04/11/2025 10:46:30
00497110612TRLO1.1.1
TRQX
77
607
04/11/2025 10:46:47
00497110682TRLO1.1.1
BATE
134
607
04/11/2025 10:46:56
00497110754TRLO1.1.1
XLON
22
607
04/11/2025 10:48:42
00497111303TRLO1.1.1
AQXE
73
608
04/11/2025 10:53:29
00497112609TRLO1.1.1
XLON
13
608
04/11/2025 10:53:29
00497112610TRLO1.1.1
XLON
48
608
04/11/2025 10:53:29
00497112611TRLO1.1.1
XLON
1
608.5
04/11/2025 10:55:10
00497113124TRLO1.1.1
CHIX
20
608.5
04/11/2025 10:55:10
00497113123TRLO1.1.1
CHIX
134
608.5
04/11/2025 10:56:24
00497113467TRLO1.1.1
XLON
10
607.5
04/11/2025 10:59:20
00497114303TRLO1.1.1
AQXE
12
607.5
04/11/2025 10:59:20
00497114302TRLO1.1.1
AQXE
77
607
04/11/2025 10:59:20
00497114304TRLO1.1.1
BATE
10
607
04/11/2025 10:59:20
00497114305TRLO1.1.1
TRQX
134
607
04/11/2025 11:02:34
00497115172TRLO1.1.1
XLON
77
606.5
04/11/2025 11:03:27
00497115364TRLO1.1.1
BATE
12
606.5
04/11/2025 11:03:27
00497115365TRLO1.1.1
CHIX
10
606.5
04/11/2025 11:03:27
00497115366TRLO1.1.1
TRQX
9
606.5
04/11/2025 11:03:27
00497115367TRLO1.1.1
CHIX
22
607
04/11/2025 11:04:18
00497115569TRLO1.1.1
AQXE
134
606.5
04/11/2025 11:04:48
00497115657TRLO1.1.1
XLON
10
606.5
04/11/2025 11:08:33
00497116401TRLO1.1.1
TRQX
134
606
04/11/2025 11:08:33
00497116402TRLO1.1.1
XLON
21
606
04/11/2025 11:09:15
00497116536TRLO1.1.1
CHIX
22
606.5
04/11/2025 11:10:13
00497116743TRLO1.1.1
AQXE
77
606
04/11/2025 11:10:55
00497116933TRLO1.1.1
BATE
134
606
04/11/2025 11:11:00
00497116961TRLO1.1.1
XLON
96
606.5
04/11/2025 11:13:46
00497117491TRLO1.1.1
XLON
38
606.5
04/11/2025 11:13:46
00497117492TRLO1.1.1
XLON
21
606.5
04/11/2025 11:15:48
00497118026TRLO1.1.1
CHIX
77
608
04/11/2025 11:18:36
00497118758TRLO1.1.1
BATE
22
607.5
04/11/2025 11:18:37
00497118762TRLO1.1.1
AQXE
10
607.5
04/11/2025 11:18:37
00497118764TRLO1.1.1
TRQX
134
607.5
04/11/2025 11:18:37
00497118763TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:20:13
00497119212TRLO1.1.1
XLON
21
608
04/11/2025 11:21:49
00497119470TRLO1.1.1
CHIX
77
608
04/11/2025 11:21:59
00497119512TRLO1.1.1
BATE
21
608
04/11/2025 11:27:33
00497120588TRLO1.1.1
CHIX
77
608
04/11/2025 11:28:03
00497120666TRLO1.1.1
BATE
21
608
04/11/2025 11:34:40
00497122224TRLO1.1.1
CHIX
16
608
04/11/2025 11:35:25
00497122657TRLO1.1.1
BATE
12
608
04/11/2025 11:35:25
00497122658TRLO1.1.1
BATE
49
608
04/11/2025 11:35:25
00497122659TRLO1.1.1
BATE
22
608
04/11/2025 11:40:43
00497124318TRLO1.1.1
AQXE
21
608
04/11/2025 11:42:30
00497125182TRLO1.1.1
CHIX
22
608
04/11/2025 11:42:51
00497125280TRLO1.1.1
AQXE
77
608
04/11/2025 11:43:24
00497125540TRLO1.1.1
BATE
21
608
04/11/2025 11:50:24
00497127449TRLO1.1.1
CHIX
22
608
04/11/2025 11:50:25
00497127452TRLO1.1.1
AQXE
77
608
04/11/2025 11:51:12
00497127581TRLO1.1.1
BATE
10
608
04/11/2025 11:51:55
00497127730TRLO1.1.1
TRQX
22
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128217TRLO1.1.1
AQXE
22
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128218TRLO1.1.1
AQXE
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128219TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128220TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128221TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128222TRLO1.1.1
XLON
21
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128225TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128223TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128224TRLO1.1.1
XLON
10
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128227TRLO1.1.1
TRQX
10
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128228TRLO1.1.1
TRQX
10
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128230TRLO1.1.1
TRQX
10
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128232TRLO1.1.1
TRQX
113
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128234TRLO1.1.1
XLON
134
607.5
04/11/2025 11:54:09
00497128235TRLO1.1.1
XLON
10
607.5
04/11/2025 11:56:23
00497128711TRLO1.1.1
TRQX
91
608
04/11/2025 11:56:51
00497128839TRLO1.1.1
XLON
43
608
04/11/2025 11:56:51
00497128840TRLO1.1.1
XLON
22
608
04/11/2025 11:58:05
00497129106TRLO1.1.1
AQXE
21
608
04/11/2025 11:58:13
00497129129TRLO1.1.1
CHIX
77
607.5
04/11/2025 11:59:07
00497129356TRLO1.1.1
BATE
61
608
04/11/2025 11:59:12
00497129374TRLO1.1.1
XLON
73
608
04/11/2025 11:59:12
00497129373TRLO1.1.1
XLON
10
607.5
04/11/2025 12:02:43
00497130261TRLO1.1.1
TRQX
10
607.5
04/11/2025 12:02:46
00497130290TRLO1.1.1
XLON
124
607.5
04/11/2025 12:02:46
00497130291TRLO1.1.1
XLON
12
608
04/11/2025 12:05:38
00497130891TRLO1.1.1
CHIX
9
608
04/11/2025 12:05:38
00497130892TRLO1.1.1
CHIX
21
608
04/11/2025 12:12:46
00497131963TRLO1.1.1
CHIX
21
608
04/11/2025 12:19:57
00497133150TRLO1.1.1
CHIX
71
608
04/11/2025 12:26:19
00497134355TRLO1.1.1
XLON
268
608
04/11/2025 12:26:19
00497134356TRLO1.1.1
XLON
465
608
04/11/2025 12:26:19
00497134357TRLO1.1.1
XLON
154
608
04/11/2025 12:26:20
00497134361TRLO1.1.1
BATE
36
608
04/11/2025 12:26:20
00497134362TRLO1.1.1
BATE
41
608
04/11/2025 12:26:20
00497134363TRLO1.1.1
BATE
44
608.5
04/11/2025 12:26:23
00497134364TRLO1.1.1
AQXE
20
608
04/11/2025 12:26:26
00497134376TRLO1.1.1
TRQX
10
608
04/11/2025 12:26:26
00497134377TRLO1.1.1
TRQX
21
608
04/11/2025 12:27:10
00497134506TRLO1.1.1
CHIX
21
609
04/11/2025 12:33:39
00497135518TRLO1.1.1
CHIX
134
609
04/11/2025 12:35:26
00497135798TRLO1.1.1
XLON
268
609
04/11/2025 12:37:26
00497136104TRLO1.1.1
XLON
134
609
04/11/2025 12:39:31
00497136508TRLO1.1.1
XLON
21
609
04/11/2025 12:39:37
00497136518TRLO1.1.1
CHIX
134
609
04/11/2025 12:41:57
00497136986TRLO1.1.1
XLON
44
609
04/11/2025 12:47:14
00497137805TRLO1.1.1
AQXE
66
609
04/11/2025 12:47:14
00497137804TRLO1.1.1
AQXE
21
609
04/11/2025 12:47:14
00497137807TRLO1.1.1
CHIX
22
609
04/11/2025 12:47:14
00497137806TRLO1.1.1
AQXE
134
609
04/11/2025 12:47:14
00497137808TRLO1.1.1
XLON
10
608.5
04/11/2025 12:49:11
00497138183TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 12:49:11
00497138184TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 12:49:11
00497138185TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 12:49:11
00497138186TRLO1.1.1
TRQX
134
608.5
04/11/2025 12:49:32
00497138265TRLO1.1.1
XLON
22
608
04/11/2025 12:49:32
00497138268TRLO1.1.1
BATE
77
608
04/11/2025 12:49:32
00497138266TRLO1.1.1
BATE
154
608
04/11/2025 12:49:32
00497138267TRLO1.1.1
BATE
55
608
04/11/2025 12:49:32
00497138270TRLO1.1.1
BATE
77
608
04/11/2025 12:49:32
00497138269TRLO1.1.1
BATE
21
608.5
04/11/2025 12:51:40
00497138640TRLO1.1.1
CHIX
10
608.5
04/11/2025 12:55:41
00497139353TRLO1.1.1
AQXE
12
608.5
04/11/2025 12:55:41
00497139352TRLO1.1.1
AQXE
134
608
04/11/2025 12:55:41
00497139354TRLO1.1.1
XLON
10
608
04/11/2025 12:55:42
00497139355TRLO1.1.1
TRQX
1
608.5
|
04/11/2025 12:57:35
00497139589TRLO1.1.1
CHIX
77
609
04/11/2025 13:03:23
00497140632TRLO1.1.1
BATE
77
609
04/11/2025 13:05:23
00497140938TRLO1.1.1
BATE
44
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141754TRLO1.1.1
AQXE
20
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141755TRLO1.1.1
CHIX
20
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141757TRLO1.1.1
CHIX
22
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141756TRLO1.1.1
AQXE
134
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141758TRLO1.1.1
XLON
134
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141760TRLO1.1.1
XLON
268
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141759TRLO1.1.1
XLON
10
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141762TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141763TRLO1.1.1
TRQX
134
608.5
04/11/2025 13:09:58
00497141761TRLO1.1.1
XLON
16
608.5
04/11/2025 13:11:09
00497141921TRLO1.1.1
CHIX
77
609
04/11/2025 13:11:21
00497141937TRLO1.1.1
BATE
55
609
04/11/2025 13:18:00
00497142958TRLO1.1.1
BATE
22
609
04/11/2025 13:18:00
00497142959TRLO1.1.1
BATE
6
608.5
04/11/2025 13:18:31
00497143047TRLO1.1.1
CHIX
19
608.5
04/11/2025 13:18:31
00497143050TRLO1.1.1
XLON
115
608.5
04/11/2025 13:18:31
00497143048TRLO1.1.1
XLON
134
608.5
04/11/2025 13:18:31
00497143049TRLO1.1.1
XLON
10
608.5
04/11/2025 13:18:31
00497143051TRLO1.1.1
TRQX
134
608.5
04/11/2025 13:20:41
00497143552TRLO1.1.1
XLON
21
608.5
04/11/2025 13:23:02
00497144101TRLO1.1.1
CHIX
134
608.5
04/11/2025 13:23:02
00497144102TRLO1.1.1
XLON
77
608.5
04/11/2025 13:24:34
00497144349TRLO1.1.1
BATE
1
608.5
04/11/2025 13:25:13
00497144438TRLO1.1.1
TRQX
20
608.5
04/11/2025 13:25:13
00497144437TRLO1.1.1
TRQX
134
608.5
04/11/2025 13:25:13
00497144435TRLO1.1.1
XLON
14
608.5
04/11/2025 13:25:32
00497144477TRLO1.1.1
CHIX
9
608.5
04/11/2025 13:25:32
00497144478TRLO1.1.1
TRQX
22
609
04/11/2025 13:26:05
00497144582TRLO1.1.1
AQXE
12
609
04/11/2025 13:27:55
00497144879TRLO1.1.1
AQXE
134
609
04/11/2025 13:28:29
00497144968TRLO1.1.1
XLON
10
609
04/11/2025 13:28:30
00497144971TRLO1.1.1
AQXE
77
609
04/11/2025 13:30:53
00497145319TRLO1.1.1
BATE
134
609
04/11/2025 13:31:29
00497145476TRLO1.1.1
XLON
8
609.5
04/11/2025 13:34:08
00497145928TRLO1.1.1
XLON
126
609.5
04/11/2025 13:34:08
00497145929TRLO1.1.1
XLON
45
609.5
04/11/2025 13:36:46
00497146359TRLO1.1.1
XLON
72
609.5
04/11/2025 13:36:46
00497146360TRLO1.1.1
XLON
17
609.5
04/11/2025 13:36:46
00497146361TRLO1.1.1
XLON
77
609
04/11/2025 13:36:49
00497146367TRLO1.1.1
BATE
10
609
04/11/2025 13:36:49
00497146370TRLO1.1.1
TRQX
21
609
04/11/2025 13:36:49
00497146369TRLO1.1.1
CHIX
28
609
04/11/2025 13:36:49
00497146368TRLO1.1.1
CHIX
22
609
04/11/2025 13:43:01
00497147509TRLO1.1.1
AQXE
44
609
04/11/2025 13:43:01
00497147508TRLO1.1.1
AQXE
77
609
04/11/2025 13:43:01
00497147510TRLO1.1.1
BATE
21
609
04/11/2025 13:43:01
00497147511TRLO1.1.1
CHIX
134
609
04/11/2025 13:43:01
00497147512TRLO1.1.1
XLON
10
609
04/11/2025 13:43:01
00497147513TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 13:45:01
00497147804TRLO1.1.1
TRQX
268
608.5
04/11/2025 13:45:16
00497147846TRLO1.1.1
XLON
21
608.5
04/11/2025 13:45:25
00497147881TRLO1.1.1
CHIX
12
608.5
04/11/2025 13:45:59
00497147978TRLO1.1.1
BATE
65
608.5
04/11/2025 13:45:59
00497147979TRLO1.1.1
BATE
72
608.5
04/11/2025 13:47:30
00497148258TRLO1.1.1
XLON
19
608.5
04/11/2025 13:47:31
00497148260TRLO1.1.1
XLON
43
608.5
04/11/2025 13:47:31
00497148259TRLO1.1.1
XLON
22
608
04/11/2025 13:48:23
00497148407TRLO1.1.1
AQXE
10
608.5
04/11/2025 13:51:55
00497149214TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 13:54:06
00497149781TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 13:58:55
00497151174TRLO1.1.1
TRQX
134
608.5
04/11/2025 13:58:56
00497151178TRLO1.1.1
XLON
79
608.5
04/11/2025 14:01:10
00497152103TRLO1.1.1
XLON
7
608.5
04/11/2025 14:01:10
00497152104TRLO1.1.1
XLON
71
608.5
04/11/2025 14:01:10
00497152105TRLO1.1.1
XLON
111
608.5
04/11/2025 14:01:10
00497152106TRLO1.1.1
XLON
42
608
04/11/2025 14:02:14
00497152435TRLO1.1.1
CHIX
77
608
04/11/2025 14:02:14
00497152436TRLO1.1.1
BATE
21
608
04/11/2025 14:02:14
00497152438TRLO1.1.1
CHIX
21
608
04/11/2025 14:02:14
00497152439TRLO1.1.1
CHIX
77
608
04/11/2025 14:02:14
00497152437TRLO1.1.1
BATE
134
608
04/11/2025 14:02:14
00497152440TRLO1.1.1
XLON
268
608
04/11/2025 14:02:14
00497152441TRLO1.1.1
XLON
22
608
04/11/2025 14:03:07
00497152845TRLO1.1.1
AQXE
22
608
04/11/2025 14:03:07
00497152846TRLO1.1.1
AQXE
77
608
04/11/2025 14:04:40
00497153308TRLO1.1.1
BATE
10
608.5
04/11/2025 14:04:51
00497153341TRLO1.1.1
TRQX
21
608
04/11/2025 14:05:00
00497153356TRLO1.1.1
AQXE
62
608
04/11/2025 14:07:29
00497153982TRLO1.1.1
XLON
72
608
04/11/2025 14:07:29
00497153981TRLO1.1.1
XLON
10
608.5
04/11/2025 14:10:51
00497154817TRLO1.1.1
TRQX
10
608.5
04/11/2025 14:17:06
00497156392TRLO1.1.1
TRQX
21
608
04/11/2025 14:21:22
00497157506TRLO1.1.1
CHIX
21
608
04/11/2025 14:21:22
00497157507TRLO1.1.1
CHIX
77
608
04/11/2025 14:21:22
00497157505TRLO1.1.1
BATE
23
608
04/11/2025 14:21:22
00497157508TRLO1.1.1
AQXE
23
608
04/11/2025 14:21:22
00497157509TRLO1.1.1
AQXE
77
608
04/11/2025 14:21:22
00497157510TRLO1.1.1
BATE
134
608
04/11/2025 14:21:22
00497157511TRLO1.1.1
XLON
134
608
04/11/2025 14:21:22
00497157512TRLO1.1.1
XLON
134
608
04/11/2025 14:21:22
00497157513TRLO1.1.1
XLON
10
608
04/11/2025 14:23:15
00497157956TRLO1.1.1
TRQX
21
608
04/11/2025 14:23:20
00497157987TRLO1.1.1
AQXE
10
608
04/11/2025 14:23:29
00497158022TRLO1.1.1
XLON
72
608
04/11/2025 14:23:29
00497158021TRLO1.1.1
XLON
52
608
04/11/2025 14:23:29
00497158023TRLO1.1.1
XLON
21
608
04/11/2025 14:23:42
00497158074TRLO1.1.1
BATE
56
608
04/11/2025 14:23:42
00497158073TRLO1.1.1
BATE
21
612.5
04/11/2025 14:26:15
00497158737TRLO1.1.1
CHIX
134
612.5
04/11/2025 14:26:15
00497158738TRLO1.1.1
XLON
77
612
04/11/2025 14:27:40
00497159224TRLO1.1.1
BATE
22
612
04/11/2025 14:27:40
00497159225TRLO1.1.1
AQXE
84
|
612.5
04/11/2025 14:28:02
00497159409TRLO1.1.1
XLON
50
612.5
04/11/2025 14:28:02
00497159410TRLO1.1.1
XLON
10
612
04/11/2025 14:29:21
00497159838TRLO1.1.1
TRQX
4
612.5
04/11/2025 14:30:30
00497161624TRLO1.1.1
XLON
32
612.5
04/11/2025 14:30:30
00497161626TRLO1.1.1
XLON
78
612.5
04/11/2025 14:30:30
00497161625TRLO1.1.1
XLON
20
612.5
04/11/2025 14:30:30
00497161627TRLO1.1.1
XLON
21
612
04/11/2025 14:31:32
00497162950TRLO1.1.1
CHIX
45
612.5
04/11/2025 14:32:29
00497163724TRLO1.1.1
XLON
10
612.5
04/11/2025 14:32:29
00497163725TRLO1.1.1
XLON
79
612.5
04/11/2025 14:32:29
00497163726TRLO1.1.1
XLON
22
612
04/11/2025 14:33:03
00497164300TRLO1.1.1
AQXE
77
612
04/11/2025 14:33:03
00497164299TRLO1.1.1
BATE
10
|
612
04/11/2025 14:33:03
00497164301TRLO1.1.1
TRQX
51
612
04/11/2025 14:34:29
00497165861TRLO1.1.1
XLON
68
612
04/11/2025 14:34:29
00497165860TRLO1.1.1
XLON
15
612
04/11/2025 14:34:29
00497165862TRLO1.1.1
XLON
21
612
04/11/2025 14:37:27
00497170414TRLO1.1.1
CHIX
77
612
04/11/2025 14:37:27
00497170415TRLO1.1.1
BATE
10
612
04/11/2025 14:37:27
00497170418TRLO1.1.1
TRQX
22
612
04/11/2025 14:37:27
00497170416TRLO1.1.1
AQXE
134
612
04/11/2025 14:37:27
00497170417TRLO1.1.1
XLON
2
611.5
04/11/2025 14:39:41
00497172372TRLO1.1.1
CHIX
18
611.5
04/11/2025 14:39:41
00497172373TRLO1.1.1
CHIX
10
611.5
04/11/2025 14:39:41
00497172374TRLO1.1.1
TRQX
11
611.5
04/11/2025 14:39:41
00497172375TRLO1.1.1
AQXE
1
611.5
04/11/2025 14:39:41
00497172376TRLO1.1.1
CHIX
11
611.5
04/11/2025 14:39:41
00497172377TRLO1.1.1
AQXE
134
611.5
04/11/2025 14:39:45
00497172470TRLO1.1.1
XLON
77
612
04/11/2025 14:39:48
00497172576TRLO1.1.1
BATE
268
611.5
04/11/2025 14:42:09
00497174932TRLO1.1.1
XLON
134
611.5
04/11/2025 14:42:09
00497174933TRLO1.1.1
XLON
22
611.5
04/11/2025 14:42:09
00497174944TRLO1.1.1
AQXE
10
611.5
04/11/2025 14:42:09
00497174946TRLO1.1.1
TRQX
21
611.5
04/11/2025 14:42:09
00497174945TRLO1.1.1
CHIX
77
611.5
04/11/2025 14:42:43
00497175478TRLO1.1.1
BATE
16
612.5
04/11/2025 14:45:29
00497177737TRLO1.1.1
CHIX
5
612.5
04/11/2025 14:45:29
00497177738TRLO1.1.1
CHIX
77
612
04/11/2025 14:45:57
00497178220TRLO1.1.1
BATE
49
612.5
04/11/2025 14:46:10
00497178449TRLO1.1.1
XLON
85
612.5
04/11/2025 14:46:10
00497178448TRLO1.1.1
XLON
2
612.5
04/11/2025 14:48:32
00497180921TRLO1.1.1
XLON
3
612.5
04/11/2025 14:48:32
00497180920TRLO1.1.1
XLON
115
612.5
04/11/2025 14:48:32
00497180923TRLO1.1.1
XLON
148
612.5
04/11/2025 14:48:32
00497180922TRLO1.1.1
XLON
77
612
04/11/2025 14:48:32
00497180930TRLO1.1.1
BATE
21
612
04/11/2025 14:48:32
00497180933TRLO1.1.1
CHIX
22
612
04/11/2025 14:48:32
00497180932TRLO1.1.1
AQXE
44
612
04/11/2025 14:48:32
00497180931TRLO1.1.1
AQXE
10
612
04/11/2025 14:48:32
00497180934TRLO1.1.1
TRQX
10
612
04/11/2025 14:48:32
00497180935TRLO1.1.1
TRQX
10
612
04/11/2025 14:50:25
00497183148TRLO1.1.1
TRQX
77
612
04/11/2025 14:50:31
00497183229TRLO1.1.1
BATE
21
611.5
04/11/2025 14:50:32
00497183259TRLO1.1.1
CHIX
134
611.5
04/11/2025 14:50:32
00497183260TRLO1.1.1
XLON
134
611.5
04/11/2025 14:50:32
00497183261TRLO1.1.1
XLON
21
613
04/11/2025 14:53:04
00497187176TRLO1.1.1
CHIX
134
613
04/11/2025 14:53:04
00497187177TRLO1.1.1
XLON
77
614
04/11/2025 14:53:53
00497188507TRLO1.1.1
BATE
10
614
04/11/2025 14:53:55
00497188555TRLO1.1.1
TRQX
1
614
04/11/2025 14:56:15
00497191750TRLO1.1.1
CHIX
134
614
04/11/2025 14:56:26
00497191922TRLO1.1.1
XLON
77
614.5
04/11/2025 14:56:29
00497191951TRLO1.1.1
BATE
12
614.5
04/11/2025 14:58:28
00497193715TRLO1.1.1
AQXE
20
614.5
04/11/2025 14:58:28
00497193716TRLO1.1.1
CHIX
10
614.5
04/11/2025 14:58:28
00497193717TRLO1.1.1
AQXE
22
614.5
04/11/2025 14:58:28
00497193718TRLO1.1.1
AQXE
134
614.5
04/11/2025 14:58:28
00497193719TRLO1.1.1
XLON
77
614.5
04/11/2025 14:59:35
00497194586TRLO1.1.1
BATE
21
614.5
04/11/2025 15:00:30
00497195497TRLO1.1.1
CHIX
134
614.5
04/11/2025 15:00:43
00497195746TRLO1.1.1
XLON
10
614
04/11/2025 15:00:56
00497195957TRLO1.1.1
TRQX
20
614
04/11/2025 15:00:56
00497195956TRLO1.1.1
TRQX
44
614.5
04/11/2025 15:01:12
00497196565TRLO1.1.1
AQXE
76
614.5
04/11/2025 15:02:13
00497197839TRLO1.1.1
BATE
1
614.5
04/11/2025 15:02:13
00497197840TRLO1.1.1
BATE
21
615.5
04/11/2025 15:03:34
00497199299TRLO1.1.1
CHIX
22
615
04/11/2025 15:03:51
00497199641TRLO1.1.1
AQXE
134
615
04/11/2025 15:03:51
00497199642TRLO1.1.1
|
XLON
134
615
04/11/2025 15:03:51
00497199644TRLO1.1.1
XLON
402
615
04/11/2025 15:03:51
00497199643TRLO1.1.1
XLON
70
615
04/11/2025 15:07:57
00497203733TRLO1.1.1
XLON
77
615
04/11/2025 15:08:02
00497203825TRLO1.1.1
BATE
21
615
04/11/2025 15:08:02
00497203828TRLO1.1.1
CHIX
64
615
04/11/2025 15:08:02
00497203827TRLO1.1.1
XLON
77
615
04/11/2025 15:08:02
00497203826TRLO1.1.1
BATE
7
615
04/11/2025 15:08:02
00497203830TRLO1.1.1
XLON
21
615
04/11/2025 15:08:02
00497203829TRLO1.1.1
CHIX
127
615
04/11/2025 15:08:02
00497203831TRLO1.1.1
XLON
10
615
04/11/2025 15:08:02
00497203833TRLO1.1.1
TRQX
20
615
04/11/2025 15:08:02
00497203834TRLO1.1.1
TRQX
134
615
04/11/2025 15:08:02
00497203832TRLO1.1.1
XLON
22
615
04/11/2025 15:08:41
00497204404TRLO1.1.1
AQXE
44
615
04/11/2025 15:08:41
00497204403TRLO1.1.1
AQXE
21
615
04/11/2025 15:08:41
00497204405TRLO1.1.1
CHIX
134
614.5
04/11/2025 15:08:42
00497204495TRLO1.1.1
XLON
3
615.5
04/11/2025 15:17:51
00497211906TRLO1.1.1
BATE
74
615.5
04/11/2025 15:17:51
00497211905TRLO1.1.1
BATE
21
615
04/11/2025 15:17:51
00497211907TRLO1.1.1
CHIX
21
615
04/11/2025 15:17:51
00497211908TRLO1.1.1
CHIX
21
615
04/11/2025 15:17:51
00497211909TRLO1.1.1
CHIX
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211910TRLO1.1.1
XLON
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211911TRLO1.1.1
XLON
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211912TRLO1.1.1
XLON
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211913TRLO1.1.1
XLON
|
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211914TRLO1.1.1
XLON
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211915TRLO1.1.1
XLON
134
615
04/11/2025 15:17:51
00497211916TRLO1.1.1
XLON
44
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212723TRLO1.1.1
AQXE
21
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212725TRLO1.1.1
CHIX
22
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212724TRLO1.1.1
AQXE
77
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212727TRLO1.1.1
BATE
154
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212726TRLO1.1.1
BATE
46
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212729TRLO1.1.1
XLON
77
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212728TRLO1.1.1
BATE
88
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212730TRLO1.1.1
XLON
10
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212731TRLO1.1.1
TRQX
10
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212732TRLO1.1.1
TRQX
|
10
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212733TRLO1.1.1
TRQX
10
614.5
04/11/2025 15:18:49
00497212734TRLO1.1.1
TRQX
21
614.5
04/11/2025 15:20:31
00497214424TRLO1.1.1
CHIX
77
614.5
04/11/2025 15:20:49
00497214630TRLO1.1.1
BATE
10
614.5
04/11/2025 15:20:56
00497214708TRLO1.1.1
TRQX
108
614.5
04/11/2025 15:21:01
00497214848TRLO1.1.1
XLON
26
614.5
04/11/2025 15:21:01
00497214849TRLO1.1.1
XLON
22
614.5
04/11/2025 15:21:11
00497215006TRLO1.1.1
AQXE
21
614.5
04/11/2025 15:22:32
00497216056TRLO1.1.1
CHIX
10
614.5
04/11/2025 15:23:11
00497216446TRLO1.1.1
TRQX
108
614.5
04/11/2025 15:23:12
00497216457TRLO1.1.1
XLON
72
614.5
04/11/2025 15:23:12
00497216458TRLO1.1.1
XLON
88
614.5
04/11/2025 15:23:12
00497216459TRLO1.1.1
XLON
4
|
614.5
04/11/2025 15:23:19
00497216550TRLO1.1.1
BATE
73
614.5
04/11/2025 15:23:19
00497216549TRLO1.1.1
BATE
44
614.5
04/11/2025 15:23:36
00497216787TRLO1.1.1
AQXE
21
614.5
04/11/2025 15:24:41
00497217565TRLO1.1.1
CHIX
38
614
04/11/2025 15:25:05
00497217884TRLO1.1.1
XLON
1
614.5
04/11/2025 15:25:07
00497217931TRLO1.1.1
TRQX
9
614.5
04/11/2025 15:25:07
00497217932TRLO1.1.1
TRQX
19
614.5
04/11/2025 15:25:15
00497218091TRLO1.1.1
BATE
58
614.5
04/11/2025 15:25:15
00497218090TRLO1.1.1
BATE
96
614
04/11/2025 15:25:16
00497218107TRLO1.1.1
XLON
134
614
04/11/2025 15:25:16
00497218108TRLO1.1.1
XLON
2
614.5
04/11/2025 15:26:04
00497218658TRLO1.1.1
AQXE
20
614.5
04/11/2025 15:26:04
00497218659TRLO1.1.1
AQXE
134
|
614
04/11/2025 15:27:29
00497219937TRLO1.1.1
XLON
10
614
04/11/2025 15:27:29
00497219940TRLO1.1.1
TRQX
21
614
04/11/2025 15:27:29
00497219939TRLO1.1.1
CHIX
14
614
04/11/2025 15:27:38
00497220020TRLO1.1.1
BATE
63
614
04/11/2025 15:27:38
00497220021TRLO1.1.1
BATE
22
613.5
04/11/2025 15:28:14
00497220470TRLO1.1.1
AQXE
26
614
04/11/2025 15:29:36
00497221503TRLO1.1.1
XLON
51
614
04/11/2025 15:29:36
00497221504TRLO1.1.1
XLON
57
614
04/11/2025 15:29:36
00497221502TRLO1.1.1
XLON
10
613.5
04/11/2025 15:29:52
00497221707TRLO1.1.1
TRQX
21
613.5
04/11/2025 15:29:52
00497221706TRLO1.1.1
CHIX
77
613.5
04/11/2025 15:30:10
00497222122TRLO1.1.1
BATE
22
613.5
04/11/2025 15:30:33
00497222408TRLO1.1.1
AQXE
62
614
04/11/2025 15:31:23
00497223255TRLO1.1.1
XLON
72
614
04/11/2025 15:31:23
00497223254TRLO1.1.1
XLON
10
613.5
04/11/2025 15:31:53
00497223699TRLO1.1.1
TRQX
134
613
04/11/2025 15:32:01
00497223787TRLO1.1.1
XLON
134
613
04/11/2025 15:32:01
00497223788TRLO1.1.1
XLON
21
613
04/11/2025 15:32:38
00497224329TRLO1.1.1
CHIX
25
613.5
04/11/2025 15:33:36
00497224997TRLO1.1.1
BATE
52
613.5
04/11/2025 15:33:36
00497224996TRLO1.1.1
BATE
22
613.5
04/11/2025 15:34:04
00497225292TRLO1.1.1
AQXE
10
613.5
04/11/2025 15:34:22
00497225508TRLO1.1.1
TRQX
54
613.5
04/11/2025 15:34:26
00497225546TRLO1.1.1
XLON
100
613.5
04/11/2025 15:34:26
00497225547TRLO1.1.1
XLON
114
613.5
04/11/2025 15:34:26
00497225548TRLO1.1.1
XLON
21
613.5
04/11/2025 15:36:17
00497227238TRLO1.1.1
CHIX
2
613
04/11/2025 15:37:05
00497228296TRLO1.1.1
XLON
132
613
04/11/2025 15:37:05
00497228295TRLO1.1.1
XLON
77
613
04/11/2025 15:37:18
00497228451TRLO1.1.1
BATE
22
613
04/11/2025 15:37:39
00497228813TRLO1.1.1
AQXE
10
613
04/11/2025 15:37:56
00497229013TRLO1.1.1
TRQX
55
613
04/11/2025 15:38:58
00497230062TRLO1.1.1
XLON
79
613
04/11/2025 15:38:58
00497230063TRLO1.1.1
XLON
21
613
04/11/2025 15:39:59
00497231033TRLO1.1.1
CHIX
77
613
04/11/2025 15:40:59
00497231790TRLO1.1.1
BATE
86
613
04/11/2025 15:41:07
00497231930TRLO1.1.1
XLON
48
613
04/11/2025 15:41:07
00497231931TRLO1.1.1
XLON
2
613
04/11/2025 15:41:17
00497232055TRLO1.1.1
AQXE
20
613
04/11/2025 15:41:17
00497232056TRLO1.1.1
AQXE
10
613
04/11/2025 15:41:28
00497232255TRLO1.1.1
TRQX
108
613
04/11/2025 15:43:02
00497233433TRLO1.1.1
XLON
26
613
04/11/2025 15:43:02
00497233434TRLO1.1.1
XLON
10
613
04/11/2025 15:43:41
00497233812TRLO1.1.1
CHIX
11
613
04/11/2025 15:43:41
00497233813TRLO1.1.1
CHIX
12
613
04/11/2025 15:44:52
00497234690TRLO1.1.1
AQXE
10
613
04/11/2025 15:44:52
00497234691TRLO1.1.1
AQXE
10
613
04/11/2025 15:45:03
00497234820TRLO1.1.1
TRQX
36
612.5
04/11/2025 15:45:03
00497234825TRLO1.1.1
BATE
41
612.5
04/11/2025 15:45:04
00497234826TRLO1.1.1
BATE
134
612.5
04/11/2025 15:45:11
00497234923TRLO1.1.1
XLON
108
612
04/11/2025 15:47:00
00497236385TRLO1.1.1
XLON
26
612
04/11/2025 15:47:00
00497236386TRLO1.1.1
XLON
21
612
04/11/2025 15:47:24
00497236678TRLO1.1.1
CHIX
22
612
04/11/2025 15:48:27
00497237507TRLO1.1.1
AQXE
77
612
04/11/2025 15:48:29
00497237528TRLO1.1.1
BATE
10
611.5
04/11/2025 15:48:33
00497237579TRLO1.1.1
TRQX
26
612
04/11/2025 15:49:03
00497237919TRLO1.1.1
XLON
108
612
04/11/2025 15:49:03
00497237918TRLO1.1.1
XLON
21
614
04/11/2025 15:51:08
00497239612TRLO1.1.1
CHIX
134
614
04/11/2025 15:51:08
00497239611TRLO1.1.1
XLON
22
614
04/11/2025 15:52:00
00497240301TRLO1.1.1
AQXE
77
614
04/11/2025 15:52:12
00497240413TRLO1.1.1
BATE
10
613.5
04/11/2025 15:52:12
00497240415TRLO1.1.1
TRQX
134
613.5
04/11/2025 15:52:12
00497240414TRLO1.1.1
XLON
134
614
04/11/2025 15:54:47
00497242931TRLO1.1.1
XLON
21
614
04/11/2025 15:54:51
00497242985TRLO1.1.1
CHIX
10
613.5
04/11/2025 15:56:03
00497243886TRLO1.1.1
TRQX
77
613.5
04/11/2025 15:56:03
00497243885TRLO1.1.1
BATE
134
613
04/11/2025 15:57:04
00497244547TRLO1.1.1
XLON
21
613.5
04/11/2025 15:58:32
00497245756TRLO1.1.1
CHIX
10
613.5
04/11/2025 15:59:12
00497246258TRLO1.1.1
TRQX
134
613.5
04/11/2025 15:59:53
00497246817TRLO1.1.1
XLON
22
613.5
04/11/2025 16:00:13
00497247197TRLO1.1.1
AQXE
77
613.5
04/11/2025 16:00:21
00497247340TRLO1.1.1
BATE
21
613.5
04/11/2025 16:01:21
00497248490TRLO1.1.1
CHIX
10
613.5
04/11/2025 16:01:27
00497248561TRLO1.1.1
TRQX
134
613
04/11/2025 16:01:45
00497248844TRLO1.1.1
XLON
134
613
04/11/2025 16:01:45
00497248845TRLO1.1.1
XLON
22
613.5
04/11/2025 16:01:59
00497249073TRLO1.1.1
AQXE
77
613
04/11/2025 16:02:14
00497249237TRLO1.1.1
BATE
10
613.5
04/11/2025 16:03:35
00497250124TRLO1.1.1
TRQX
21
613
04/11/2025 16:04:00
00497250495TRLO1.1.1
CHIX
134
613
04/11/2025 16:04:00
00497250496TRLO1.1.1
XLON
77
613
04/11/2025 16:04:18
00497250820TRLO1.1.1
BATE
11
613.5
04/11/2025 16:04:43
00497251157TRLO1.1.1
AQXE
11
613.5
04/11/2025 16:04:43
00497251158TRLO1.1.1
AQXE
77
613
04/11/2025 16:06:01
00497252163TRLO1.1.1
BATE
134
613
04/11/2025 16:06:03
00497252184TRLO1.1.1
XLON
10
613.5
04/11/2025 16:06:04
00497252224TRLO1.1.1
TRQX
21
613
04/11/2025 16:06:17
00497252390TRLO1.1.1
CHIX
113
612.5
04/11/2025 16:06:25
00497252502TRLO1.1.1
XLON
116
612.5
04/11/2025 16:06:25
00497252503TRLO1.1.1
XLON
22
612.5
04/11/2025 16:06:25
00497252504TRLO1.1.1
AQXE
22
612.5
04/11/2025 16:06:25
00497252505TRLO1.1.1
AQXE
39
612.5
04/11/2025 16:06:25
00497252506TRLO1.1.1
XLON
134
612.5
04/11/2025 16:06:25
00497252507TRLO1.1.1
XLON
134
612.5
04/11/2025 16:08:08
00497254181TRLO1.1.1
XLON
77
613
04/11/2025 16:08:11
00497254223TRLO1.1.1
BATE
21
612.5
04/11/2025 16:08:32
00497254496TRLO1.1.1
CHIX
22
612.5
04/11/2025 16:08:36
00497254536TRLO1.1.1
AQXE
10
612.5
04/11/2025 16:08:46
00497254638TRLO1.1.1
TRQX
21
612
04/11/2025 16:09:10
00497254925TRLO1.1.1
CHIX
12
612
04/11/2025 16:09:10
00497254928TRLO1.1.1
XLON
71
612
04/11/2025 16:09:10
00497254929TRLO1.1.1
XLON
256
612
04/11/2025 16:09:10
00497254927TRLO1.1.1
XLON
10
612
04/11/2025 16:09:10
00497254931TRLO1.1.1
TRQX
63
612
04/11/2025 16:09:10
00497254930TRLO1.1.1
XLON
77
612.5
04/11/2025 16:09:35
00497255314TRLO1.1.1
BATE
21
613.5
04/11/2025 16:11:03
00497256354TRLO1.1.1
CHIX
50
613.5
04/11/2025 16:11:59
00497257305TRLO1.1.1
BATE
22
613.5
04/11/2025 16:11:59
00497257308TRLO1.1.1
AQXE
27
613.5
04/11/2025 16:11:59
00497257306TRLO1.1.1
BATE
134
613.5
04/11/2025 16:11:59
00497257307TRLO1.1.1
XLON
10
613.5
04/11/2025 16:11:59
00497257310TRLO1.1.1
TRQX
22
613.5
04/11/2025 16:11:59
00497257309TRLO1.1.1
AQXE
21
613.5
04/11/2025 16:13:39
00497259008TRLO1.1.1
CHIX
77
613.5
04/11/2025 16:16:26
00497261880TRLO1.1.1
BATE
81
613.5
04/11/2025 16:16:26
00497261882TRLO1.1.1
CHIX
240
613.5
04/11/2025 16:16:26
00497261881TRLO1.1.1
BATE
134
613.5
04/11/2025 16:16:26
00497261883TRLO1.1.1
XLON
10
613.5
04/11/2025 16:20:26
00497265677TRLO1.1.1
AQXE
134
613.5
04/11/2025 16:21:49
00497267119TRLO1.1.1
XLON
8
613.5
04/11/2025 16:21:49
00497267121TRLO1.1.1
XLON
126
613.5
04/11/2025 16:21:49
00497267120TRLO1.1.1
XLON
219
613.5
04/11/2025 16:21:49
00497267122TRLO1.1.1
XLON
12
613.5
04/11/2025 16:23:21
00497268736TRLO1.1.1
AQXE
22
613.5
04/11/2025 16:23:21
00497268738TRLO1.1.1
AQXE
50
613.5
04/11/2025 16:23:21
00497268737TRLO1.1.1
AQXE
22
613.5
04/11/2025 16:23:21
00497268739TRLO1.1.1
AQXE
22
613.5
04/11/2025 16:23:21
00497268740TRLO1.1.1
AQXE
22
|
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269453TRLO1.1.1
AQXE
22
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269454TRLO1.1.1
AQXE
31
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269455TRLO1.1.1
CHIX
21
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269457TRLO1.1.1
CHIX
68
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269458TRLO1.1.1
BATE
184
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269456TRLO1.1.1
BATE
585
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269459TRLO1.1.1
XLON
134
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269460TRLO1.1.1
XLON
134
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269462TRLO1.1.1
XLON
649
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269461TRLO1.1.1
XLON
10
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269463TRLO1.1.1
TRQX
10
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269464TRLO1.1.1
TRQX
10
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269465TRLO1.1.1
TRQX
10
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269466TRLO1.1.1
TRQX
10
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269468TRLO1.1.1
TRQX
10
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269469TRLO1.1.1
TRQX
24
613.5
04/11/2025 16:23:55
00497269467TRLO1.1.1
TRQX
2
613.5
04/11/2025 16:26:13
00497271830TRLO1.1.1
TRQX
4
613.5
04/11/2025 16:26:13
00497271831TRLO1.1.1
TRQX
114
613.5
04/11/2025 16:26:25
00497272043TRLO1.1.1
XLON
50
613.5
04/11/2025 16:26:25
00497272044TRLO1.1.1
XLON
133
613.5
04/11/2025 16:26:25
00497272045TRLO1.1.1
XLON
14
613.5
04/11/2025 16:26:27
00497272073TRLO1.1.1
TRQX
43
613.5
04/11/2025 16:27:24
00497272941TRLO1.1.1
AQXE
54
613.5
04/11/2025 16:27:45
00497273362TRLO1.1.1
CHIX
3
613
04/11/2025 16:28:04
00497273671TRLO1.1.1
BATE
55
613.5
04/11/2025 16:28:52
00497274386TRLO1.1.1
BATE
104
613.5
04/11/2025 16:28:52
00497274387TRLO1.1.1
BATE
5
613.5
04/11/2025 16:28:56
00497274461TRLO1.1.1
BATE
74
613.5
04/11/2025 16:29:03
00497274609TRLO1.1.1
XLON
3
613.5
04/11/2025 16:29:03
00497274610TRLO1.1.1
XLON
