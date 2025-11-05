Zürich, - 30'000 Mitglieder, 40'000 Rezensionen, 20'000 digitale Büchersammlungen, in denen Lieblingstitel oder Wunschlisten gepflegt werden. Seit dem Launch am 5. November 2020 hat sich der Book Circle von Orell Füssli zur grössten digitalen Lese-Community der Schweiz entwickelt und vereint Leserinnen und Leser aus allen Regionen und Generationen. Zum Jubiläum feiert Orell Füssli fünf Jahre Austausch, Begegnungen, Inspirationen und gemeinsame ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab