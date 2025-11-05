Die 3U HOLDING AG kappt ihre Erwartungen für 2025. Statt der bislang avisierten 62-66 Mio. € Umsatz peilt der Konzern nun 54-56 Mio. € an (2024: 55,8 Mio. €). Besonders schmerzhaft: Beim Ergebnis stellt der Vorstand ein negatives EBITDA von -2,5 bis -3,5 Mio. € in Aussicht - nach +3,8 Mio. € im Vorjahr und zuvor lediglich vage "negativ" angekündigt. SHK-Markt im Gegenwind: Maßnahmen verpuffen vorerst Auslöser ist das anhaltend trübe Umfeld im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK)-Markt. Unsichere politische und konjunkturelle Rahmenbedingungen bremsen die Investitionsfreude, Bestellungen ...

