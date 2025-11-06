Immer abstruser werden die Bewertungen im KI-Sektor und nur eine handvoll Unternehmen stehen für den starken Anstieg des S&P 500 und des Nasdaqs. Unternehmen wie Nvidia werden zu 5 Billionen bzw. 5.000 Milliarden USD Marktkapitalisierung gehandelt. Das ist mehr als die gesamte deutsche Volkswirtschaft mit 4,66 Billionen USD im vergangenen Jahr 2024 erwirtschaftet hat. Ob dies noch als nachhaltig gerechtfertigte Bewertung anzusehen ist, muss jeder Investor selber entscheiden und die alte Regel beachten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
