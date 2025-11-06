Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 06.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
06.11.25 | 08:07
7,000 Euro
+1,45 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,0007,30008:44
PR Newswire
06.11.2025 08:06 Uhr
54 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 06

Bodycotewww.bodycote.com

6 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

5 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,684

Highest price paid per share (pence per share):

628.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

611.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

620.33p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,810,286 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,500,118 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,645,886 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

45

612.5

05/11/2025 08:03:27

00497393760TRLO1.1.1

XLON

91

612.5

05/11/2025 08:03:27

00497393761TRLO1.1.1

XLON

21

612

05/11/2025 08:05:58

00497394593TRLO1.1.1

CHIX

23

611.5

05/11/2025 08:06:17

00497394747TRLO1.1.1

BATE

11

613

05/11/2025 08:06:17

00497394750TRLO1.1.1

TRQX

23

613

05/11/2025 08:06:17

00497394748TRLO1.1.1

AQXE

55

613

05/11/2025 08:06:17

00497394749TRLO1.1.1

BATE

36

614

05/11/2025 08:06:45

00497394884TRLO1.1.1

XLON

100

614

05/11/2025 08:06:45

00497394885TRLO1.1.1

XLON

136

614

05/11/2025 08:10:03

00497395739TRLO1.1.1

XLON

78

614.5

05/11/2025 08:14:03

00497396941TRLO1.1.1

BATE

11

614.5

05/11/2025 08:14:03

00497396944TRLO1.1.1

TRQX

21

614.5

05/11/2025 08:14:03

00497396942TRLO1.1.1

CHIX

136

614.5

05/11/2025 08:14:03

00497396943TRLO1.1.1

XLON

28

614.5

05/11/2025 08:16:44

00497397755TRLO1.1.1

XLON

82

614.5

05/11/2025 08:16:44

00497397756TRLO1.1.1

XLON

13

614.5

05/11/2025 08:16:47

00497397768TRLO1.1.1

XLON

6

614.5

05/11/2025 08:16:57

00497397805TRLO1.1.1

XLON

7

614.5

05/11/2025 08:16:57

00497397806TRLO1.1.1

XLON

3

614.5

05/11/2025 08:18:32

00497398185TRLO1.1.1

CHIX

23

615

05/11/2025 08:18:32

00497398184TRLO1.1.1

AQXE

2

614.5

05/11/2025 08:18:32

00497398186TRLO1.1.1

CHIX

3

614.5

05/11/2025 08:18:32

00497398188TRLO1.1.1

CHIX

7

614.5

05/11/2025 08:18:32

00497398187TRLO1.1.1

CHIX

78

614.5

05/11/2025 08:18:34

00497398196TRLO1.1.1

BATE

136

614

05/11/2025 08:24:37

00497399742TRLO1.1.1

XLON

79

614.5

05/11/2025 08:25:41

00497399953TRLO1.1.1

BATE

23

615

05/11/2025 08:25:49

00497399980TRLO1.1.1

AQXE

136

614

05/11/2025 08:28:54

00497400572TRLO1.1.1

XLON

136

614.5

05/11/2025 08:31:01

00497401189TRLO1.1.1

XLON

11

614

05/11/2025 08:31:24

00497401302TRLO1.1.1

TRQX

22

614

05/11/2025 08:31:24

00497401301TRLO1.1.1

CHIX

79

614

05/11/2025 08:32:10

00497401588TRLO1.1.1

BATE

6

615

05/11/2025 08:32:16

00497401603TRLO1.1.1

AQXE

17

615

05/11/2025 08:32:16

00497401602TRLO1.1.1

AQXE

64

615

05/11/2025 08:33:04

00497401886TRLO1.1.1

XLON

72

615

05/11/2025 08:33:04

00497401887TRLO1.1.1

XLON

136

615

05/11/2025 08:39:08

00497403028TRLO1.1.1

XLON

23

615

05/11/2025 08:39:25

00497403054TRLO1.1.1

AQXE

136

615

05/11/2025 08:41:27

00497403458TRLO1.1.1

XLON

22

614.5

05/11/2025 08:43:02

00497403738TRLO1.1.1

CHIX

79

614.5

05/11/2025 08:43:02

00497403737TRLO1.1.1

BATE

11

614.5

05/11/2025 08:43:02

00497403740TRLO1.1.1

TRQX

22

614.5

05/11/2025 08:43:02

00497403739TRLO1.1.1

CHIX

11

614.5

05/11/2025 08:43:33

00497403802TRLO1.1.1

TRQX

136

615

05/11/2025 08:44:21

00497403909TRLO1.1.1

XLON

11

615.5

05/11/2025 08:46:09

00497404760TRLO1.1.1

TRQX

23

615.5

05/11/2025 08:46:21

00497404816TRLO1.1.1

AQXE

79

615.5

05/11/2025 08:46:21

00497404817TRLO1.1.1

BATE

22

615

05/11/2025 08:46:21

00497404818TRLO1.1.1

CHIX

20

616

05/11/2025 08:48:54

00497405372TRLO1.1.1

XLON

45

616

05/11/2025 08:48:54

00497405371TRLO1.1.1

XLON

71

616

05/11/2025 08:48:54

00497405370TRLO1.1.1

XLON

136

616

05/11/2025 08:51:59

00497406007TRLO1.1.1

XLON

11

615.5

05/11/2025 08:53:16

00497406237TRLO1.1.1

TRQX

4

616

05/11/2025 08:53:19

00497406253TRLO1.1.1

AQXE

79

615.5

05/11/2025 08:53:42

00497406390TRLO1.1.1

BATE

22

615.5

05/11/2025 08:55:15

00497406732TRLO1.1.1

CHIX

19

616

05/11/2025 08:55:15

00497406733TRLO1.1.1

AQXE

136

615

05/11/2025 08:55:45

00497406808TRLO1.1.1

XLON

136

613

05/11/2025 08:59:32

00497407525TRLO1.1.1

XLON

11

615

05/11/2025 09:00:06

00497407688TRLO1.1.1

TRQX

23

613.5

05/11/2025 09:00:24

00497407775TRLO1.1.1

AQXE

5

615

05/11/2025 09:00:32

00497407805TRLO1.1.1

CHIX

17

615

05/11/2025 09:00:32

00497407806TRLO1.1.1

CHIX

7

613.5

05/11/2025 09:00:41

00497407825TRLO1.1.1

BATE

17

613.5

05/11/2025 09:00:41

00497407826TRLO1.1.1

BATE

14

614.5

05/11/2025 09:00:41

00497407828TRLO1.1.1

BATE

22

614.5

05/11/2025 09:00:41

00497407827TRLO1.1.1

BATE

6

614.5

05/11/2025 09:01:18

00497407900TRLO1.1.1

BATE

13

614.5

05/11/2025 09:02:03

00497408051TRLO1.1.1

BATE

31

613

05/11/2025 09:04:25

00497408526TRLO1.1.1

XLON

4

613

05/11/2025 09:04:25

00497408528TRLO1.1.1

XLON

41

613

05/11/2025 09:04:25

00497408527TRLO1.1.1

XLON

60

613

05/11/2025 09:04:27

00497408533TRLO1.1.1

XLON

136

612.5

05/11/2025 09:09:22

00497409429TRLO1.1.1

XLON

11

613

05/11/2025 09:09:23

00497409432TRLO1.1.1

TRQX

14

613

05/11/2025 09:09:39

00497409472TRLO1.1.1

AQXE

6

613.5

05/11/2025 09:09:39

00497409473TRLO1.1.1

AQXE

3

613.5

05/11/2025 09:09:39

00497409474TRLO1.1.1

AQXE

22

612.5

05/11/2025 09:11:11

00497409681TRLO1.1.1

CHIX

79

613

05/11/2025 09:11:18

00497409697TRLO1.1.1

BATE

136

612.5

05/11/2025 09:14:21

00497410196TRLO1.1.1

XLON

11

612.5

05/11/2025 09:18:36

00497410808TRLO1.1.1

TRQX

23

612

05/11/2025 09:19:05

00497410914TRLO1.1.1

AQXE

9

612.5

05/11/2025 09:19:18

00497410948TRLO1.1.1

CHIX

13

612.5

05/11/2025 09:19:18

00497410949TRLO1.1.1

CHIX

31

612.5

05/11/2025 09:19:22

00497410964TRLO1.1.1

XLON

105

612.5

05/11/2025 09:19:22

00497410965TRLO1.1.1

XLON

79

612

05/11/2025 09:19:52

00497411035TRLO1.1.1

BATE

31

612.5

05/11/2025 09:24:23

00497412031TRLO1.1.1

XLON

42

612.5

05/11/2025 09:24:23

00497412032TRLO1.1.1

XLON

3

612.5

05/11/2025 09:24:23

00497412034TRLO1.1.1

XLON

4

612.5

05/11/2025 09:24:23

00497412033TRLO1.1.1

XLON

56

612.5

05/11/2025 09:24:47

00497412166TRLO1.1.1

XLON

11

612.5

05/11/2025 09:27:54

00497412913TRLO1.1.1

TRQX

22

612.5

05/11/2025 09:28:50

00497413101TRLO1.1.1

CHIX

136

612.5

05/11/2025 09:29:25

00497413199TRLO1.1.1

XLON

98

612.5

05/11/2025 09:33:49

00497414068TRLO1.1.1

XLON

38

612.5

05/11/2025 09:33:49

00497414069TRLO1.1.1

XLON

22

613

05/11/2025 09:45:32

00497416565TRLO1.1.1

CHIX

79

613

05/11/2025 09:45:32

00497416566TRLO1.1.1

BATE

22

613

05/11/2025 09:45:32

00497416568TRLO1.1.1

CHIX

79

613

05/11/2025 09:45:32

00497416567TRLO1.1.1

BATE

79

613

05/11/2025 09:45:32

00497416569TRLO1.1.1

BATE

7

613

05/11/2025 09:45:32

00497416572TRLO1.1.1

XLON

12

613

05/11/2025 09:45:32

00497416570TRLO1.1.1

XLON

24

613

05/11/2025 09:45:32

00497416573TRLO1.1.1

XLON

93

613

05/11/2025 09:45:32

00497416571TRLO1.1.1

XLON

1

613

05/11/2025 09:45:32

00497416574TRLO1.1.1

AQXE

7

613

05/11/2025 09:45:32

00497416575TRLO1.1.1

AQXE

11

613

05/11/2025 09:45:32

00497416576TRLO1.1.1

TRQX

2

613

05/11/2025 09:45:32

00497416578TRLO1.1.1

AQXE

10

613

05/11/2025 09:45:32

00497416577TRLO1.1.1

AQXE

26

613

05/11/2025 09:45:41

00497416600TRLO1.1.1

AQXE

23

613

05/11/2025 09:45:41

00497416601TRLO1.1.1

AQXE

11

613

05/11/2025 09:47:28

00497417008TRLO1.1.1

TRQX

54

613.5

05/11/2025 09:48:02

00497417093TRLO1.1.1

XLON

30

613.5

05/11/2025 09:48:02

00497417094TRLO1.1.1

XLON

62

613.5

05/11/2025 09:48:02

00497417096TRLO1.1.1

XLON

126

613.5

05/11/2025 09:48:02

00497417095TRLO1.1.1

XLON

22

613

05/11/2025 09:55:31

00497418424TRLO1.1.1

CHIX

23

613

05/11/2025 09:55:31

00497418426TRLO1.1.1

AQXE

79

613

05/11/2025 09:55:31

00497418425TRLO1.1.1

BATE

11

613

05/11/2025 09:55:31

00497418429TRLO1.1.1

TRQX

12

613

05/11/2025 09:55:31

00497418427TRLO1.1.1

XLON

124

613

05/11/2025 09:55:31

00497418428TRLO1.1.1

XLON

136

612.5

05/11/2025 09:56:07

00497418539TRLO1.1.1

XLON

11

613

05/11/2025 09:59:22

00497419206TRLO1.1.1

TRQX

7

613

05/11/2025 09:59:51

00497419291TRLO1.1.1

AQXE

16

613

05/11/2025 09:59:51

00497419290TRLO1.1.1

AQXE

79

613

05/11/2025 10:00:36

00497419404TRLO1.1.1

BATE

9

612

05/11/2025 10:01:25

00497419580TRLO1.1.1

XLON

22

612

05/11/2025 10:01:25

00497419579TRLO1.1.1

CHIX

26

612

05/11/2025 10:01:25

00497419578TRLO1.1.1

XLON

101

612

05/11/2025 10:01:25

00497419581TRLO1.1.1

XLON

91

612

05/11/2025 10:03:12

00497419974TRLO1.1.1

XLON

11

613

05/11/2025 10:06:52

00497420555TRLO1.1.1

TRQX

12

613

05/11/2025 10:07:12

00497420651TRLO1.1.1

AQXE

1

613

05/11/2025 10:07:12

00497420652TRLO1.1.1

AQXE

10

613

05/11/2025 10:07:12

00497420653TRLO1.1.1

AQXE

59

612.5

05/11/2025 10:07:25

00497420688TRLO1.1.1

XLON

100

612.5

05/11/2025 10:07:25

00497420687TRLO1.1.1

XLON

22

612.5

05/11/2025 10:07:25

00497420689TRLO1.1.1

XLON

15

612.5

05/11/2025 10:08:05

00497420801TRLO1.1.1

BATE

47

612.5

05/11/2025 10:08:05

00497420800TRLO1.1.1

BATE

17

612.5

05/11/2025 10:08:28

00497420887TRLO1.1.1

BATE

12

613

05/11/2025 10:12:10

00497421534TRLO1.1.1

XLON

45

613

05/11/2025 10:12:10

00497421535TRLO1.1.1

XLON

79

613

05/11/2025 10:12:10

00497421536TRLO1.1.1

XLON

11

613

05/11/2025 10:14:08

00497421894TRLO1.1.1

TRQX

23

613

05/11/2025 10:14:37

00497421972TRLO1.1.1

AQXE

7

613

05/11/2025 10:15:01

00497422014TRLO1.1.1

XLON

11

613

05/11/2025 10:15:01

00497422013TRLO1.1.1

XLON

5

613

05/11/2025 10:15:01

00497422015TRLO1.1.1

XLON

12

613

05/11/2025 10:15:01

00497422016TRLO1.1.1

XLON

12

613

05/11/2025 10:15:01

00497422018TRLO1.1.1

XLON

65

613

05/11/2025 10:15:01

00497422017TRLO1.1.1

XLON

24

613

05/11/2025 10:15:01

00497422019TRLO1.1.1

XLON

12

613

05/11/2025 10:19:57

00497422955TRLO1.1.1

XLON

12

613

05/11/2025 10:19:57

00497422956TRLO1.1.1

XLON

4

613

05/11/2025 10:19:57

00497422958TRLO1.1.1

XLON

9

613

05/11/2025 10:19:57

00497422960TRLO1.1.1

BATE

23

613

05/11/2025 10:19:57

00497422957TRLO1.1.1

XLON

85

613

05/11/2025 10:19:57

00497422959TRLO1.1.1

XLON

44

613

05/11/2025 10:19:57

00497422961TRLO1.1.1

BATE

22

613

05/11/2025 10:22:08

00497423456TRLO1.1.1

CHIX

22

613

05/11/2025 10:22:08

00497423457TRLO1.1.1

CHIX

23

613

05/11/2025 10:22:08

00497423458TRLO1.1.1

AQXE

11

613

05/11/2025 10:22:08

00497423459TRLO1.1.1

TRQX

79

613.5

05/11/2025 10:22:59

00497423582TRLO1.1.1

BATE

136

613.5

05/11/2025 10:22:59

00497423583TRLO1.1.1

XLON

136

613.5

05/11/2025 10:26:59

00497424318TRLO1.1.1

XLON

22

613

05/11/2025 10:26:59

00497424319TRLO1.1.1

CHIX

18

613.5

05/11/2025 10:30:36

00497425445TRLO1.1.1

BATE

61

613.5

05/11/2025 10:30:36

00497425446TRLO1.1.1

BATE

45

614

05/11/2025 10:31:47

00497425650TRLO1.1.1

XLON

91

614

05/11/2025 10:31:47

00497425649TRLO1.1.1

XLON

23

614

05/11/2025 10:36:01

00497426507TRLO1.1.1

XLON

24

614

05/11/2025 10:36:01

00497426508TRLO1.1.1

XLON

89

614

05/11/2025 10:36:01

00497426509TRLO1.1.1

XLON

79

614

05/11/2025 10:39:41

00497427205TRLO1.1.1

BATE

136

613.5

05/11/2025 10:40:52

00497427414TRLO1.1.1

XLON

22

613

05/11/2025 10:45:50

00497428483TRLO1.1.1

CHIX

23

613

05/11/2025 10:45:50

00497428482TRLO1.1.1

AQXE

46

613

05/11/2025 10:45:50

00497428481TRLO1.1.1

AQXE

22

613

05/11/2025 10:45:50

00497428484TRLO1.1.1

CHIX

22

613

05/11/2025 10:45:50

00497428486TRLO1.1.1

TRQX

136

613

05/11/2025 10:45:50

00497428485TRLO1.1.1

XLON

11

613

05/11/2025 10:45:50

00497428487TRLO1.1.1

TRQX

136

613.5

05/11/2025 10:53:29

00497430512TRLO1.1.1

XLON

65

613.5

05/11/2025 10:53:29

00497430513TRLO1.1.1

BATE

14

613.5

05/11/2025 10:53:29

00497430514TRLO1.1.1

BATE

136

613.5

05/11/2025 10:55:43

00497431020TRLO1.1.1

XLON

8

613.5

05/11/2025 10:57:52

00497431489TRLO1.1.1

BATE

71

613.5

05/11/2025 10:57:52

00497431488TRLO1.1.1

BATE

38

614

05/11/2025 11:10:53

00497434107TRLO1.1.1

XLON

20

614

05/11/2025 11:12:32

00497434478TRLO1.1.1

XLON

78

614

05/11/2025 11:12:32

00497434480TRLO1.1.1

BATE

234

614

05/11/2025 11:12:32

00497434477TRLO1.1.1

XLON

252

614

05/11/2025 11:12:32

00497434479TRLO1.1.1

XLON

11

614

05/11/2025 11:12:32

00497434481TRLO1.1.1

TRQX

22

614

05/11/2025 11:12:32

00497434482TRLO1.1.1

TRQX

136

614.5

05/11/2025 11:14:57

00497434880TRLO1.1.1

XLON

79

616.5

05/11/2025 11:17:13

00497435400TRLO1.1.1

BATE

106

616.5

05/11/2025 11:17:13

00497435403TRLO1.1.1

BATE

136

616.5

05/11/2025 11:17:13

00497435404TRLO1.1.1

XLON

115

616.5

05/11/2025 11:20:08

00497435987TRLO1.1.1

XLON

79

618

05/11/2025 11:29:45

00497437685TRLO1.1.1

BATE

79

618

05/11/2025 11:29:45

00497437686TRLO1.1.1

BATE

46

618

05/11/2025 11:33:45

00497438430TRLO1.1.1

AQXE

92

618

05/11/2025 11:33:45

00497438429TRLO1.1.1

AQXE

132

618

05/11/2025 11:33:45

00497438431TRLO1.1.1

CHIX

22

618

05/11/2025 11:33:45

00497438432TRLO1.1.1

CHIX

23

618

05/11/2025 11:33:45

00497438433TRLO1.1.1

AQXE

136

618

05/11/2025 11:33:45

00497438435TRLO1.1.1

XLON

157

618

05/11/2025 11:33:45

00497438434TRLO1.1.1

XLON

11

618

05/11/2025 11:33:45

00497438437TRLO1.1.1

TRQX

11

618

05/11/2025 11:33:45

00497438438TRLO1.1.1

TRQX

22

618

05/11/2025 11:33:45

00497438436TRLO1.1.1

TRQX

136

619

05/11/2025 11:42:27

00497439841TRLO1.1.1

XLON

272

619

05/11/2025 11:42:27

00497439842TRLO1.1.1

XLON

5

619

05/11/2025 11:42:27

00497439843TRLO1.1.1

CHIX

17

619

05/11/2025 11:42:33

00497439855TRLO1.1.1

CHIX

79

618.5

05/11/2025 11:42:33

00497439856TRLO1.1.1

BATE

136

618.5

05/11/2025 11:44:22

00497440117TRLO1.1.1

XLON

22

619

05/11/2025 11:45:08

00497440280TRLO1.1.1

CHIX

11

618.5

05/11/2025 11:45:20

00497440323TRLO1.1.1

BATE

68

618.5

05/11/2025 11:45:20

00497440322TRLO1.1.1

BATE

136

618.5

05/11/2025 11:46:58

00497440615TRLO1.1.1

XLON

22

619

05/11/2025 11:53:00

00497441709TRLO1.1.1

CHIX

79

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442226TRLO1.1.1

BATE

247

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442227TRLO1.1.1

XLON

11

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442229TRLO1.1.1

TRQX

22

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442230TRLO1.1.1

TRQX

25

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442228TRLO1.1.1

XLON

46

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442231TRLO1.1.1

AQXE

23

618.5

05/11/2025 11:56:08

00497442232TRLO1.1.1

AQXE

22

620

05/11/2025 12:10:05

00497445400TRLO1.1.1

CHIX

10

620

05/11/2025 12:15:16

00497446281TRLO1.1.1

CHIX

12

620

05/11/2025 12:15:16

00497446280TRLO1.1.1

CHIX

22

620

05/11/2025 12:17:46

00497446919TRLO1.1.1

CHIX

79

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447140TRLO1.1.1

BATE

11

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447143TRLO1.1.1

TRQX

11

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447144TRLO1.1.1

TRQX

79

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447141TRLO1.1.1

BATE

79

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447142TRLO1.1.1

BATE

108

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447147TRLO1.1.1

XLON

272

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447145TRLO1.1.1

XLON

384

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447146TRLO1.1.1

XLON

52

619.5

05/11/2025 12:19:05

00497447148TRLO1.1.1

XLON

23

619.5

05/11/2025 12:19:06

00497447150TRLO1.1.1

AQXE

5

619.5

05/11/2025 12:22:00

00497447706TRLO1.1.1

TRQX

46

619.5

05/11/2025 12:22:00

00497447705TRLO1.1.1

AQXE

272

619.5

05/11/2025 12:30:07

00497449098TRLO1.1.1

XLON

136

619.5

05/11/2025 12:30:07

00497449099TRLO1.1.1

XLON

136

620.5

05/11/2025 12:33:38

00497449823TRLO1.1.1

XLON

136

621

05/11/2025 12:36:52

00497450399TRLO1.1.1

XLON

136

621

05/11/2025 12:40:06

00497451355TRLO1.1.1

XLON

136

621

05/11/2025 12:43:18

00497451947TRLO1.1.1

XLON

136

621

05/11/2025 12:46:33

00497452653TRLO1.1.1

XLON

23

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452654TRLO1.1.1

AQXE

23

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452655TRLO1.1.1

AQXE

23

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452656TRLO1.1.1

AQXE

158

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452657TRLO1.1.1

BATE

22

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452658TRLO1.1.1

CHIX

22

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452659TRLO1.1.1

CHIX

22

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452661TRLO1.1.1

CHIX

79

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452660TRLO1.1.1

BATE

11

620

05/11/2025 12:46:33

00497452664TRLO1.1.1

TRQX

22

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452663TRLO1.1.1

CHIX

79

620.5

05/11/2025 12:46:33

00497452662TRLO1.1.1

BATE

11

620

05/11/2025 12:46:33

00497452665TRLO1.1.1

TRQX

17

620

05/11/2025 12:46:33

00497452666TRLO1.1.1

TRQX

79

620.5

05/11/2025 12:48:27

00497453101TRLO1.1.1

BATE

44

621

05/11/2025 12:49:44

00497453350TRLO1.1.1

XLON

92

621

05/11/2025 12:49:44

00497453351TRLO1.1.1

XLON

32

621

05/11/2025 12:53:01

00497454008TRLO1.1.1

XLON

104

621

05/11/2025 12:53:01

00497454009TRLO1.1.1

XLON

2

621

05/11/2025 12:56:13

00497454586TRLO1.1.1

XLON

43

621

05/11/2025 12:56:13

00497454587TRLO1.1.1

XLON

91

621

05/11/2025 12:56:13

00497454588TRLO1.1.1

XLON

4

621

05/11/2025 12:59:26

00497455262TRLO1.1.1

XLON

132

621

05/11/2025 12:59:26

00497455263TRLO1.1.1

XLON

23

621

05/11/2025 13:00:00

00497455400TRLO1.1.1

AQXE

20

621

05/11/2025 13:00:13

00497455491TRLO1.1.1

BATE

59

621

05/11/2025 13:00:13

00497455490TRLO1.1.1

BATE

79

621

05/11/2025 13:00:13

00497455492TRLO1.1.1

BATE

23

621

05/11/2025 13:07:21

00497456760TRLO1.1.1

AQXE

44

621

05/11/2025 13:07:21

00497456759TRLO1.1.1

CHIX

79

621

05/11/2025 13:07:21

00497456758TRLO1.1.1

BATE

22

621

05/11/2025 13:07:21

00497456763TRLO1.1.1

CHIX

22

621

05/11/2025 13:07:21

00497456764TRLO1.1.1

CHIX

23

621

05/11/2025 13:07:21

00497456761TRLO1.1.1

AQXE

23

621

05/11/2025 13:07:21

00497456762TRLO1.1.1

AQXE

11

621

05/11/2025 13:07:21

00497456767TRLO1.1.1

TRQX

33

621

05/11/2025 13:07:21

00497456766TRLO1.1.1

TRQX

272

621

05/11/2025 13:07:21

00497456765TRLO1.1.1

XLON

2

621

05/11/2025 13:09:56

00497457203TRLO1.1.1

TRQX

9

621

05/11/2025 13:09:56

00497457206TRLO1.1.1

TRQX

136

621

05/11/2025 13:09:56

00497457205TRLO1.1.1

XLON

23

621

05/11/2025 13:10:50

00497457360TRLO1.1.1

AQXE

22

621

05/11/2025 13:13:12

00497457802TRLO1.1.1

CHIX

136

621

05/11/2025 13:13:24

00497457842TRLO1.1.1

XLON

79

621

05/11/2025 13:13:24

00497457844TRLO1.1.1

BATE

136

621

05/11/2025 13:16:57

00497458644TRLO1.1.1

XLON

79

621

05/11/2025 13:24:54

00497460222TRLO1.1.1

BATE

22

621

05/11/2025 13:24:54

00497460224TRLO1.1.1

CHIX

46

621

05/11/2025 13:24:54

00497460223TRLO1.1.1

AQXE

272

621

05/11/2025 13:24:54

00497460225TRLO1.1.1

XLON

11

621

05/11/2025 13:24:54

00497460226TRLO1.1.1

TRQX

11

621

05/11/2025 13:24:54

00497460227TRLO1.1.1

TRQX

136

621

05/11/2025 13:27:29

00497460769TRLO1.1.1

XLON

22

621

05/11/2025 13:27:29

00497460770TRLO1.1.1

CHIX

79

621

05/11/2025 13:27:29

00497460771TRLO1.1.1

BATE

11

621.5

05/11/2025 13:30:18

00497461404TRLO1.1.1

TRQX

136

621

05/11/2025 13:30:55

00497461550TRLO1.1.1

XLON

22

621

05/11/2025 13:33:14

00497462028TRLO1.1.1

CHIX

5

621.5

05/11/2025 13:33:30

00497462077TRLO1.1.1

XLON

109

621.5

05/11/2025 13:33:30

00497462078TRLO1.1.1

XLON

22

621.5

05/11/2025 13:33:36

00497462097TRLO1.1.1

XLON

79

621

05/11/2025 13:34:31

00497462296TRLO1.1.1

BATE

15

621

05/11/2025 13:34:41

00497462347TRLO1.1.1

AQXE

8

621

05/11/2025 13:35:04

00497462518TRLO1.1.1

AQXE

11

621

05/11/2025 13:35:04

00497462519TRLO1.1.1

TRQX

23

620.5

05/11/2025 13:35:58

00497462708TRLO1.1.1

AQXE

30

621

05/11/2025 13:36:17

00497462776TRLO1.1.1

XLON

106

621

05/11/2025 13:36:17

00497462777TRLO1.1.1

XLON

1

621

05/11/2025 13:38:53

00497463409TRLO1.1.1

XLON

32

621

05/11/2025 13:38:53

00497463408TRLO1.1.1

XLON

44

621

05/11/2025 13:38:53

00497463410TRLO1.1.1

XLON

59

621

05/11/2025 13:38:53

00497463411TRLO1.1.1

XLON

79

620.5

05/11/2025 13:39:51

00497463675TRLO1.1.1

BATE

1

620.5

05/11/2025 13:41:19

00497464044TRLO1.1.1

AQXE

21

620.5

05/11/2025 13:41:34

00497464103TRLO1.1.1

XLON

5

621

05/11/2025 13:41:34

00497464104TRLO1.1.1

XLON

14

621

05/11/2025 13:41:34

00497464106TRLO1.1.1

XLON

44

621

05/11/2025 13:41:34

00497464105TRLO1.1.1

XLON

52

621

05/11/2025 13:41:47

00497464168TRLO1.1.1

XLON

79

620

05/11/2025 13:42:33

00497464313TRLO1.1.1

BATE

237

624

05/11/2025 14:12:50

00497472055TRLO1.1.1

BATE

5

624

05/11/2025 14:12:50

00497472056TRLO1.1.1

BATE

22

624

05/11/2025 14:12:50

00497472057TRLO1.1.1

CHIX

110

624

05/11/2025 14:12:50

00497472058TRLO1.1.1

CHIX

22

624

05/11/2025 14:12:50

00497472059TRLO1.1.1

CHIX

23

624

05/11/2025 14:12:50

00497472060TRLO1.1.1

AQXE

91

624

05/11/2025 14:12:50

00497472061TRLO1.1.1

AQXE

23

624

05/11/2025 14:12:50

00497472063TRLO1.1.1

AQXE

74

624

05/11/2025 14:12:50

00497472062TRLO1.1.1

BATE

79

624

05/11/2025 14:12:50

00497472064TRLO1.1.1

BATE

136

624

05/11/2025 14:12:50

00497472065TRLO1.1.1

XLON

136

624

05/11/2025 14:12:50

00497472067TRLO1.1.1

XLON

136

624

05/11/2025 14:12:50

00497472068TRLO1.1.1

XLON

952

624

05/11/2025 14:12:50

00497472066TRLO1.1.1

XLON

11

624

05/11/2025 14:12:50

00497472071TRLO1.1.1

TRQX

22

624

05/11/2025 14:12:50

00497472069TRLO1.1.1

TRQX

44

624

05/11/2025 14:12:50

00497472070TRLO1.1.1

TRQX

18

625

05/11/2025 14:17:30

00497473382TRLO1.1.1

AQXE

79

625

05/11/2025 14:17:41

00497473474TRLO1.1.1

BATE

40

625

05/11/2025 14:17:48

00497473503TRLO1.1.1

XLON

96

625

05/11/2025 14:17:48

00497473504TRLO1.1.1

XLON

6

625

05/11/2025 14:17:58

00497473532TRLO1.1.1

CHIX

5

625

05/11/2025 14:18:05

00497473569TRLO1.1.1

AQXE

16

625

05/11/2025 14:18:05

00497473568TRLO1.1.1

CHIX

136

624.5

05/11/2025 14:18:38

00497473713TRLO1.1.1

XLON

11

625

05/11/2025 14:18:38

00497473712TRLO1.1.1

TRQX

23

624.5

05/11/2025 14:21:18

00497474516TRLO1.1.1

AQXE

136

624.5

05/11/2025 14:21:20

00497474525TRLO1.1.1

XLON

22

624.5

05/11/2025 14:22:40

00497474902TRLO1.1.1

CHIX

79

624.5

05/11/2025 14:22:59

00497474979TRLO1.1.1

BATE

136

624

05/11/2025 14:24:46

00497475498TRLO1.1.1

XLON

11

624

05/11/2025 14:25:00

00497475607TRLO1.1.1

TRQX

23

624.5

05/11/2025 14:25:58

00497475871TRLO1.1.1

AQXE

136

624

05/11/2025 14:28:21

00497476641TRLO1.1.1

XLON

19

624.5

05/11/2025 14:30:49

00497479497TRLO1.1.1

XLON

33

624.5

05/11/2025 14:30:49

00497479498TRLO1.1.1

XLON

79

624.5

05/11/2025 14:31:59

00497481233TRLO1.1.1

BATE

84

624.5

05/11/2025 14:31:59

00497481234TRLO1.1.1

XLON

23

624.5

05/11/2025 14:32:12

00497481328TRLO1.1.1

AQXE

23

624.5

05/11/2025 14:34:14

00497482378TRLO1.1.1

AQXE

272

624.5

05/11/2025 14:34:18

00497482394TRLO1.1.1

XLON

79

624.5

05/11/2025 14:34:22

00497482422TRLO1.1.1

BATE

22

624

05/11/2025 14:35:24

00497482819TRLO1.1.1

CHIX

22

624

05/11/2025 14:35:24

00497482820TRLO1.1.1

CHIX

11

624

05/11/2025 14:35:24

00497482821TRLO1.1.1

TRQX

11

624

05/11/2025 14:35:24

00497482822TRLO1.1.1

TRQX

136

624

05/11/2025 14:36:25

00497483165TRLO1.1.1

XLON

79

624.5

05/11/2025 14:36:26

00497483177TRLO1.1.1

BATE

11

624

05/11/2025 14:37:07

00497483674TRLO1.1.1

TRQX

23

624.5

05/11/2025 14:37:20

00497483757TRLO1.1.1

AQXE

22

624

05/11/2025 14:38:28

00497484662TRLO1.1.1

CHIX

136

624

05/11/2025 14:38:49

00497485014TRLO1.1.1

XLON

79

624.5

05/11/2025 14:39:09

00497485180TRLO1.1.1

BATE

11

624

05/11/2025 14:39:59

00497485888TRLO1.1.1

TRQX

23

624

05/11/2025 14:40:21

00497486221TRLO1.1.1

AQXE

67

624

05/11/2025 14:40:47

00497486472TRLO1.1.1

XLON

75

624

05/11/2025 14:40:47

00497486474TRLO1.1.1

XLON

124

624

05/11/2025 14:40:47

00497486473TRLO1.1.1

XLON

6

624

05/11/2025 14:40:47

00497486475TRLO1.1.1

XLON

22

623.5

05/11/2025 14:41:06

00497486737TRLO1.1.1

CHIX

136

623

05/11/2025 14:42:31

00497488851TRLO1.1.1

XLON

79

623

05/11/2025 14:43:08

00497489962TRLO1.1.1

BATE

22

623

05/11/2025 14:43:08

00497489963TRLO1.1.1

CHIX

11

623

05/11/2025 14:43:10

00497490125TRLO1.1.1

TRQX

23

623.5

05/11/2025 14:43:29

00497490616TRLO1.1.1

AQXE

22

623

05/11/2025 14:45:44

00497493380TRLO1.1.1

CHIX

79

623

05/11/2025 14:45:44

00497493381TRLO1.1.1

BATE

272

623

05/11/2025 14:45:51

00497493477TRLO1.1.1

XLON

11

623

05/11/2025 14:46:06

00497493756TRLO1.1.1

TRQX

23

623

05/11/2025 14:46:43

00497494474TRLO1.1.1

AQXE

4

624

05/11/2025 14:48:12

00497496153TRLO1.1.1

CHIX

18

624

05/11/2025 14:48:12

00497496158TRLO1.1.1

CHIX

8

624

05/11/2025 14:48:22

00497496281TRLO1.1.1

BATE

25

624.5

05/11/2025 14:49:46

00497497503TRLO1.1.1

XLON

111

624.5

05/11/2025 14:49:46

00497497504TRLO1.1.1

XLON

136

624.5

05/11/2025 14:51:40

00497499819TRLO1.1.1

XLON

1

625

05/11/2025 14:56:23

00497504508TRLO1.1.1

XLON

7

625

05/11/2025 14:56:23

00497504509TRLO1.1.1

XLON

128

625

05/11/2025 14:56:23

00497504510TRLO1.1.1

XLON

22

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504921TRLO1.1.1

CHIX

71

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504922TRLO1.1.1

BATE

22

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504923TRLO1.1.1

CHIX

79

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504924TRLO1.1.1

BATE

79

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504925TRLO1.1.1

BATE

136

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504927TRLO1.1.1

XLON

272

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504926TRLO1.1.1

XLON

11

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504928TRLO1.1.1

TRQX

11

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504929TRLO1.1.1

TRQX

11

624.5

05/11/2025 14:56:47

00497504930TRLO1.1.1

TRQX

136

624.5

05/11/2025 14:58:45

00497506457TRLO1.1.1

XLON

35

624.5

05/11/2025 14:58:54

00497506548TRLO1.1.1

BATE

44

624.5

05/11/2025 14:58:54

00497506549TRLO1.1.1

BATE

11

624.5

05/11/2025 14:59:06

00497506760TRLO1.1.1

TRQX

22

624

05/11/2025 15:00:12

00497507617TRLO1.1.1

CHIX

23

624

05/11/2025 15:00:12

00497507618TRLO1.1.1

AQXE

23

624

05/11/2025 15:00:12

00497507619TRLO1.1.1

AQXE

46

624

05/11/2025 15:00:12

00497507620TRLO1.1.1

AQXE

67

624

05/11/2025 15:00:37

00497508107TRLO1.1.1

XLON

11

624.5

05/11/2025 15:00:37

00497508108TRLO1.1.1

XLON

68

624.5

05/11/2025 15:00:37

00497508109TRLO1.1.1

XLON

3

624.5

05/11/2025 15:00:37

00497508111TRLO1.1.1

XLON

123

624.5

05/11/2025 15:00:37

00497508110TRLO1.1.1

XLON

37

624

05/11/2025 15:01:09

00497508544TRLO1.1.1

BATE

42

624

05/11/2025 15:01:09

00497508545TRLO1.1.1

BATE

11

624

05/11/2025 15:01:39

00497508896TRLO1.1.1

TRQX

23

624

05/11/2025 15:02:03

00497509142TRLO1.1.1

AQXE

22

624

05/11/2025 15:02:38

00497509647TRLO1.1.1

CHIX

123

624

05/11/2025 15:02:53

00497509801TRLO1.1.1

XLON

13

624

05/11/2025 15:02:53

00497509802TRLO1.1.1

XLON

79

624

05/11/2025 15:03:23

00497510253TRLO1.1.1

BATE

22

624.5

05/11/2025 15:04:56

00497511293TRLO1.1.1

CHIX

272

624

05/11/2025 15:05:12

00497511617TRLO1.1.1

XLON

136

624

05/11/2025 15:05:12

00497511618TRLO1.1.1

XLON

11

624

05/11/2025 15:05:12

00497511620TRLO1.1.1

TRQX

23

624

05/11/2025 15:05:12

00497511619TRLO1.1.1

AQXE

79

624

05/11/2025 15:05:20

00497511680TRLO1.1.1

BATE

24

624.5

05/11/2025 15:09:10

00497514588TRLO1.1.1

XLON

20

624.5

05/11/2025 15:09:10

00497514589TRLO1.1.1

XLON

22

624.5

05/11/2025 15:09:18

00497514719TRLO1.1.1

CHIX

22

624.5

05/11/2025 15:09:18

00497514720TRLO1.1.1

CHIX

92

624.5

05/11/2025 15:09:18

00497514721TRLO1.1.1

XLON

11

624.5

05/11/2025 15:09:18

00497514723TRLO1.1.1

TRQX

11

624.5

05/11/2025 15:09:18

00497514724TRLO1.1.1

TRQX

272

624.5

05/11/2025 15:09:18

00497514722TRLO1.1.1

XLON

136

625

05/11/2025 15:12:37

00497517050TRLO1.1.1

XLON

79

625

05/11/2025 15:12:38

00497517052TRLO1.1.1

BATE

22

625

05/11/2025 15:12:43

00497517223TRLO1.1.1

CHIX

79

625

05/11/2025 15:14:31

00497517933TRLO1.1.1

BATE

22

625

05/11/2025 15:15:03

00497518187TRLO1.1.1

CHIX

79

625

05/11/2025 15:15:03

00497518186TRLO1.1.1

BATE

22

625

05/11/2025 15:15:03

00497518189TRLO1.1.1

CHIX

69

625

05/11/2025 15:15:03

00497518188TRLO1.1.1

AQXE

136

625

05/11/2025 15:15:03

00497518190TRLO1.1.1

XLON

79

624.5

05/11/2025 15:15:03

00497518191TRLO1.1.1

BATE

11

624.5

05/11/2025 15:15:03

00497518192TRLO1.1.1

TRQX

21

624

05/11/2025 15:15:03

00497518195TRLO1.1.1

XLON

22

625

05/11/2025 15:16:51

00497518950TRLO1.1.1

CHIX

23

625

05/11/2025 15:17:21

00497519109TRLO1.1.1

AQXE

40

625.5

05/11/2025 15:18:06

00497519377TRLO1.1.1

XLON

22

626

05/11/2025 15:19:19

00497519896TRLO1.1.1

CHIX

79

626

05/11/2025 15:19:30

00497519995TRLO1.1.1

BATE

47

626

05/11/2025 15:19:31

00497520009TRLO1.1.1

XLON

62

626

05/11/2025 15:19:31

00497520010TRLO1.1.1

XLON

89

626

05/11/2025 15:19:31

00497520008TRLO1.1.1

XLON

109

626

05/11/2025 15:19:31

00497520011TRLO1.1.1

XLON

448

626

05/11/2025 15:19:31

00497520014TRLO1.1.1

XLON

136

626.5

05/11/2025 15:21:04

00497520860TRLO1.1.1

XLON

23

626.5

05/11/2025 15:21:17

00497520932TRLO1.1.1

AQXE

46

626.5

05/11/2025 15:21:17

00497520931TRLO1.1.1

AQXE

79

626.5

05/11/2025 15:21:17

00497520933TRLO1.1.1

BATE

22

626.5

05/11/2025 15:21:56

00497521134TRLO1.1.1

CHIX

79

628

05/11/2025 15:24:01

00497522186TRLO1.1.1

BATE

79

628

05/11/2025 15:24:01

00497522187TRLO1.1.1

BATE

136

628

05/11/2025 15:24:08

00497522392TRLO1.1.1

XLON

22

627.5

05/11/2025 15:24:45

00497522768TRLO1.1.1

CHIX

136

627.5

05/11/2025 15:24:45

00497522769TRLO1.1.1

XLON

136

627.5

05/11/2025 15:24:45

00497522770TRLO1.1.1

XLON

22

628

05/11/2025 15:26:19

00497523745TRLO1.1.1

BATE

57

628

05/11/2025 15:26:19

00497523746TRLO1.1.1

BATE

79

628

05/11/2025 15:28:44

00497524806TRLO1.1.1

BATE

22

627.5

05/11/2025 15:29:25

00497525344TRLO1.1.1

CHIX

22

627.5

05/11/2025 15:29:25

00497525345TRLO1.1.1

CHIX

46

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525713TRLO1.1.1

AQXE

23

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525714TRLO1.1.1

AQXE

23

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525715TRLO1.1.1

AQXE

136

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525716TRLO1.1.1

XLON

136

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525717TRLO1.1.1

XLON

11

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525718TRLO1.1.1

TRQX

66

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525719TRLO1.1.1

TRQX

11

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525722TRLO1.1.1

TRQX

136

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525720TRLO1.1.1

XLON

136

627.5

05/11/2025 15:30:20

00497525721TRLO1.1.1

XLON

79

627.5

05/11/2025 15:31:33

00497526271TRLO1.1.1

BATE

22

627.5

05/11/2025 15:31:46

00497526343TRLO1.1.1

CHIX

136

627.5

05/11/2025 15:32:09

00497526516TRLO1.1.1

XLON

11

627.5

05/11/2025 15:32:20

00497526557TRLO1.1.1

TRQX

23

628

05/11/2025 15:32:25

00497526607TRLO1.1.1

AQXE

136

627.5

05/11/2025 15:34:23

00497527195TRLO1.1.1

XLON

22

627.5

05/11/2025 15:35:02

00497527418TRLO1.1.1

CHIX

136

627

05/11/2025 15:35:03

00497527424TRLO1.1.1

XLON

11

627.5

05/11/2025 15:35:05

00497527435TRLO1.1.1

TRQX

79

627

05/11/2025 15:35:19

00497527551TRLO1.1.1

BATE

23

627.5

05/11/2025 15:36:03

00497527740TRLO1.1.1

AQXE

136

627

05/11/2025 15:37:01

00497528060TRLO1.1.1

XLON

13

626.5

05/11/2025 15:38:51

00497528621TRLO1.1.1

CHIX

9

626.5

05/11/2025 15:38:51

00497528622TRLO1.1.1

CHIX

11

626.5

05/11/2025 15:38:51

00497528623TRLO1.1.1

TRQX

79

626.5

05/11/2025 15:39:04

00497528679TRLO1.1.1

BATE

63

627

05/11/2025 15:39:18

00497528760TRLO1.1.1

XLON

73

627

05/11/2025 15:39:18

00497528759TRLO1.1.1

XLON

23

626.5

05/11/2025 15:39:45

00497528985TRLO1.1.1

AQXE

136

626

05/11/2025 15:41:21

00497529878TRLO1.1.1

XLON

22

626

05/11/2025 15:42:33

00497530389TRLO1.1.1

CHIX

11

626.5

05/11/2025 15:42:34

00497530390TRLO1.1.1

TRQX

27

626.5

05/11/2025 15:42:48

00497530462TRLO1.1.1

BATE

52

626.5

05/11/2025 15:42:48

00497530461TRLO1.1.1

BATE

23

626.5

05/11/2025 15:43:27

00497530671TRLO1.1.1

AQXE

136

626

05/11/2025 15:43:35

00497530708TRLO1.1.1

XLON

11

626

05/11/2025 15:46:11

00497532041TRLO1.1.1

TRQX

22

626

05/11/2025 15:46:18

00497532074TRLO1.1.1

CHIX

79

626.5

05/11/2025 15:46:33

00497532169TRLO1.1.1

BATE

14

626.5

05/11/2025 15:47:09

00497532351TRLO1.1.1

AQXE

9

626.5

05/11/2025 15:47:09

00497532352TRLO1.1.1

AQXE

11

626

05/11/2025 15:49:50

00497533438TRLO1.1.1

TRQX

22

626

05/11/2025 15:49:58

00497533475TRLO1.1.1

CHIX

49

625

05/11/2025 15:49:58

00497533480TRLO1.1.1

XLON

87

625

05/11/2025 15:49:58

00497533481TRLO1.1.1

XLON

136

625

05/11/2025 15:49:58

00497533482TRLO1.1.1

XLON

136

625

05/11/2025 15:49:58

00497533483TRLO1.1.1

XLON

79

625

05/11/2025 15:50:21

00497533630TRLO1.1.1

BATE

10

625.5

05/11/2025 15:50:51

00497533814TRLO1.1.1

AQXE

13

625.5

05/11/2025 15:50:51

00497533815TRLO1.1.1

AQXE

136

625.5

05/11/2025 15:52:09

00497534332TRLO1.1.1

XLON

11

625.5

05/11/2025 15:53:32

00497534814TRLO1.1.1

TRQX

22

626

05/11/2025 15:53:43

00497534879TRLO1.1.1

CHIX

30

625.5

05/11/2025 15:53:59

00497534975TRLO1.1.1

BATE

49

625.5

05/11/2025 15:53:59

00497534976TRLO1.1.1

BATE

136

625.5

05/11/2025 15:54:13

00497535092TRLO1.1.1

XLON

23

625.5

05/11/2025 15:54:32

00497535195TRLO1.1.1

AQXE

136

625

05/11/2025 15:55:38

00497535637TRLO1.1.1

XLON

11

625

05/11/2025 15:57:11

00497536298TRLO1.1.1

TRQX

22

624.5

05/11/2025 15:57:47

00497536486TRLO1.1.1

CHIX

3

625

05/11/2025 15:57:47

00497536484TRLO1.1.1

BATE

76

625.5

05/11/2025 15:57:47

00497536485TRLO1.1.1

BATE

136

624.5

05/11/2025 15:58:10

00497536660TRLO1.1.1

XLON

9

625

05/11/2025 15:58:12

00497536664TRLO1.1.1

AQXE

14

625

05/11/2025 15:58:12

00497536665TRLO1.1.1

AQXE

136

624.5

05/11/2025 16:00:28

00497537775TRLO1.1.1

XLON

136

624.5

05/11/2025 16:00:28

00497537776TRLO1.1.1

XLON

11

624.5

05/11/2025 16:00:45

00497537892TRLO1.1.1

TRQX

22

624.5

05/11/2025 16:00:45

00497537891TRLO1.1.1

CHIX

23

625

05/11/2025 16:00:59

00497538038TRLO1.1.1

AQXE

79

626

05/11/2025 16:02:46

00497538639TRLO1.1.1

BATE

136

625.5

05/11/2025 16:03:11

00497538823TRLO1.1.1

XLON

136

625.5

05/11/2025 16:03:11

00497538824TRLO1.1.1

XLON

23

626

05/11/2025 16:04:06

00497539104TRLO1.1.1

AQXE

136

626

05/11/2025 16:04:06

00497539103TRLO1.1.1

XLON

11

626

05/11/2025 16:04:06

00497539106TRLO1.1.1

TRQX

79

626

05/11/2025 16:06:05

00497539779TRLO1.1.1

BATE

11

626

05/11/2025 16:06:05

00497539783TRLO1.1.1

TRQX

22

626

05/11/2025 16:06:05

00497539781TRLO1.1.1

CHIX

22

626

05/11/2025 16:06:05

00497539782TRLO1.1.1

CHIX

79

626

05/11/2025 16:06:05

00497539780TRLO1.1.1

BATE

18

626

05/11/2025 16:06:12

00497539813TRLO1.1.1

AQXE

136

626

05/11/2025 16:06:19

00497539856TRLO1.1.1

XLON

23

626

05/11/2025 16:08:15

00497540542TRLO1.1.1

AQXE

11

626

05/11/2025 16:08:15

00497540543TRLO1.1.1

TRQX

79

626

05/11/2025 16:08:25

00497540596TRLO1.1.1

BATE

136

626

05/11/2025 16:08:29

00497540605TRLO1.1.1

XLON

11

626.5

05/11/2025 16:11:47

00497542249TRLO1.1.1

TRQX

79

626.5

05/11/2025 16:11:47

00497542248TRLO1.1.1

BATE

23

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542888TRLO1.1.1

AQXE

23

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542889TRLO1.1.1

AQXE

28

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542887TRLO1.1.1

AQXE

22

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542891TRLO1.1.1

CHIX

44

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542892TRLO1.1.1

CHIX

79

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542890TRLO1.1.1

BATE

79

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542893TRLO1.1.1

BATE

22

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542894TRLO1.1.1

CHIX

136

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542895TRLO1.1.1

XLON

680

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542896TRLO1.1.1

XLON

11

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542898TRLO1.1.1

TRQX

11

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542899TRLO1.1.1

TRQX

136

626.5

05/11/2025 16:12:55

00497542897TRLO1.1.1

XLON

79

626.5

05/11/2025 16:14:39

00497543836TRLO1.1.1

BATE

136

626.5

05/11/2025 16:14:47

00497543881TRLO1.1.1

XLON

665

626.5

05/11/2025 16:15:57

00497544674TRLO1.1.1

XLON

54

626.5

05/11/2025 16:15:57

00497544675TRLO1.1.1

CHIX

62

626.5

05/11/2025 16:15:57

00497544676TRLO1.1.1

BATE

11

626.5

05/11/2025 16:15:57

00497544677TRLO1.1.1

TRQX

40

626.5

05/11/2025 16:15:57

00497544678TRLO1.1.1

TRQX

205

626.5

05/11/2025 16:17:31

00497545705TRLO1.1.1

XLON

23

626.5

05/11/2025 16:18:01

00497546280TRLO1.1.1

AQXE

83

626.5

05/11/2025 16:18:01

00497546279TRLO1.1.1

AQXE

247

626.5

05/11/2025 16:18:05

00497546315TRLO1.1.1

BATE

17

626.5

05/11/2025 16:18:31

00497546529TRLO1.1.1

CHIX

12

626.5

05/11/2025 16:19:35

00497547081TRLO1.1.1

TRQX

306

626.5

05/11/2025 16:19:45

00497547183TRLO1.1.1

XLON

23

626.5

05/11/2025 16:20:06

00497547397TRLO1.1.1

BATE

55

626.5

05/11/2025 16:20:06

00497547398TRLO1.1.1

BATE

65

626.5

05/11/2025 16:20:29

00497547660TRLO1.1.1

CHIX

35

626.5

05/11/2025 16:20:29

00497547663TRLO1.1.1

AQXE

280

626.5

05/11/2025 16:21:53

00497548467TRLO1.1.1

XLON

101

626.5

05/11/2025 16:22:31

00497548813TRLO1.1.1

BATE

24

626.5

05/11/2025 16:24:26

00497549981TRLO1.1.1

CHIX

113

626.5

05/11/2025 16:26:18

00497551070TRLO1.1.1

XLON

212

626.5

05/11/2025 16:26:18

00497551069TRLO1.1.1

XLON

50

626.5

05/11/2025 16:26:18

00497551071TRLO1.1.1

XLON

162

626.5

05/11/2025 16:26:18

00497551072TRLO1.1.1

XLON

31

627

05/11/2025 16:28:56

00497552329TRLO1.1.1

CHIX

9

627

05/11/2025 16:28:56

00497552331TRLO1.1.1

CHIX

126

627

05/11/2025 16:28:56

00497552332TRLO1.1.1

XLON

144

627

05/11/2025 16:28:56

00497552330TRLO1.1.1

BATE

3

627

05/11/2025 16:28:56

00497552334TRLO1.1.1

TRQX

11

627

05/11/2025 16:28:56

00497552333TRLO1.1.1

TRQX

26

627

05/11/2025 16:28:56

00497552335TRLO1.1.1

TRQX

67

627

05/11/2025 16:29:51

00497553288TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.