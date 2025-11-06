NurExone unter den Finalisten: Mit Exosomen-Therapie ins Zentrum der Wissenschaftselite

Anzeige / Werbung

Wenn sich im November die internationale Wissenschaftselite in Berlin versammelt, geht es um mehr als nur Forschung - es geht um Ideen mit echtem Veränderungspotenzial. Im Mittelpunkt steht der renommierte Wettbewerb Falling Walls Venture, der Start-ups auszeichnet, die Wissenschaft in konkrete Anwendungen überführen. In diesem Jahr zählt NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) zu den 25 Finalisten - ein starkes Signal für die Innovationskraft des israelisch-kanadischen Biotech-Unternehmens.

Die Auswahl erfolgte unter insgesamt 187 Bewerbern. Im Fokus: NurExones Ansatz, Rückenmarksschäden sowie Verletzungen des zentralen Nervensystems durch eine exosomenbasierte, regenerative Therapie zu behandeln. Die Nominierung unterstreicht, wie sehr das Unternehmen mit seiner Technologie einen Nerv trifft - im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Berlin als Bühne - und Sprungbrett für globale Sichtbarkeit

Die Bedeutung der Falling Walls geht weit über die Preisvergabe hinaus. Ehemalige Finalisten wie T3 Pharmaceuticals haben es vorgemacht: Das Schweizer Biotech-Start-up gewann 2018 mit einer Therapieplattform, bei der lebende Bakterien gegen Krebszellen eingesetzt werden - fünf Jahre später folgte die Übernahme durch Boehringer Ingelheim. Ein Beispiel dafür, wie tiefgreifend Innovationen aus dem Wettbewerb in die Industrie hineinwirken können.

Auch große Konzerne wie Bayer (WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017) sind eng mit dem Netzwerk verknüpft. Über die Bayer Foundation werden Initiativen wie Female Science Talents und das Falling Walls Lab gefördert. So entsteht ein Ökosystem, das Forschung, Gesellschaft und Wirtschaft miteinander verzahnt - und Start-ups wie NurExone eine Plattform bietet, ihre Vision global sichtbar zu machen.

Medizinischer Fokus trifft Innovationsgeist

Was NurExone besonders macht, ist der klar umrissene Therapieansatz. Die firmeneigene Plattform ExoPTEN nutzt biologisch aktive Exosomen, um geschädigte Nerven zur Regeneration anzuregen - nicht-invasiv und mit ermutigenden Ergebnissen aus ersten präklinischen Studien. Dieses medizinische Ziel verbindet sich mit wissenschaftlicher Präzision - ein Profil, das in Berlin auf offene Ohren stößt.

Hinzu kommen regulatorische Fortschritte und ein wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum. Die Teilnahme am Finale der Falling Walls hebt NurExone in einen Rahmen, der Innovation nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Transformation versteht.

Biotech neu gedacht: NurExone im Aufwind

Mit der Finalteilnahme stellt sich NurExone in eine Reihe von Unternehmen, die Biotechnologie auf neue Weise interpretieren. Statt traditioneller Wirkstoffpfade setzt das Unternehmen auf exosomenbasierte regenerative Medizin - ein Ansatz, der das Potenzial hat, ganze Therapiegebiete neu zu definieren.

In einem Marktumfeld, das sich rasant entwickelt, zeigt NurExone: Biotech-Innovationen können nah an der Forschung bleiben und zugleich klare Anwendungsperspektiven bieten. Für Anlegerinnen und Anleger ist das ein spannender Hinweis auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines Unternehmens, das Wissenschaft, Technologie und medizinischen Fortschritt auf besondere Weise verbindet.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66791022-disruptive-wissenschaft-auf-grosser-buehne-nurexone-qualifiziert-sich-als-finalist-bei-falling-walls-venture-2025-176.htm

