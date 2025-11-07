Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
06.11.25 | 08:07
7,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9007,20008:15
PR Newswire
07.11.2025 08:06 Uhr
43 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 07

Bodycotewww.bodycote.com

7 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

6 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,681

Highest price paid per share (pence per share):

630.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

616.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

624.40p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,770,605 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,539,799 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,685,567 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

142

624

06/11/2025 08:03:33

00497595960TRLO1.1.1

XLON

144

628.5

06/11/2025 08:09:34

00497596826TRLO1.1.1

XLON

94

628.5

06/11/2025 08:09:36

00497596834TRLO1.1.1

BATE

24

628.5

06/11/2025 08:09:44

00497596841TRLO1.1.1

CHIX

24

627.5

06/11/2025 08:10:03

00497596977TRLO1.1.1

AQXE

31

628.5

06/11/2025 08:11:44

00497597346TRLO1.1.1

XLON

51

628.5

06/11/2025 08:11:44

00497597345TRLO1.1.1

XLON

61

628.5

06/11/2025 08:11:44

00497597344TRLO1.1.1

XLON

42

628.5

06/11/2025 08:11:44

00497597347TRLO1.1.1

XLON

20

627.5

06/11/2025 08:14:55

00497597880TRLO1.1.1

CHIX

70

627.5

06/11/2025 08:14:55

00497597879TRLO1.1.1

BATE

61

628.5

06/11/2025 08:15:04

00497597918TRLO1.1.1

XLON

21

628.5

06/11/2025 08:15:04

00497597920TRLO1.1.1

XLON

51

628.5

06/11/2025 08:15:04

00497597919TRLO1.1.1

XLON

126

628.5

06/11/2025 08:19:13

00497598867TRLO1.1.1

XLON

122

630

06/11/2025 08:27:54

00497599995TRLO1.1.1

XLON

28

630

06/11/2025 08:27:54

00497599996TRLO1.1.1

XLON

24

630

06/11/2025 08:31:37

00497600667TRLO1.1.1

CHIX

144

630

06/11/2025 08:31:37

00497600668TRLO1.1.1

XLON

25

629.5

06/11/2025 08:31:37

00497600669TRLO1.1.1

AQXE

12

629.5

06/11/2025 08:31:42

00497600690TRLO1.1.1

TRQX

52

629.5

06/11/2025 08:32:16

00497600844TRLO1.1.1

BATE

41

629.5

06/11/2025 08:32:16

00497600845TRLO1.1.1

BATE

138

629

06/11/2025 08:35:46

00497601469TRLO1.1.1

XLON

12

629

06/11/2025 08:37:56

00497601922TRLO1.1.1

TRQX

83

629

06/11/2025 08:38:34

00497601989TRLO1.1.1

BATE

88

629

06/11/2025 08:38:56

00497602026TRLO1.1.1

XLON

36

629

06/11/2025 08:38:58

00497602032TRLO1.1.1

XLON

22

629

06/11/2025 08:39:30

00497602076TRLO1.1.1

CHIX

139

629

06/11/2025 08:43:36

00497602737TRLO1.1.1

XLON

28

628.5

06/11/2025 08:43:48

00497602760TRLO1.1.1

AQXE

12

628.5

06/11/2025 08:45:21

00497602969TRLO1.1.1

TRQX

85

628.5

06/11/2025 08:46:44

00497603201TRLO1.1.1

BATE

25

628.5

06/11/2025 08:47:00

00497603227TRLO1.1.1

CHIX

23

628.5

06/11/2025 08:48:07

00497603369TRLO1.1.1

XLON

58

628.5

06/11/2025 08:48:07

00497603370TRLO1.1.1

XLON

94

628.5

06/11/2025 08:48:07

00497603371TRLO1.1.1

XLON

1

628.5

06/11/2025 08:50:22

00497603705TRLO1.1.1

AQXE

2

628.5

06/11/2025 08:50:22

00497603707TRLO1.1.1

AQXE

25

628.5

06/11/2025 08:50:22

00497603706TRLO1.1.1

AQXE

110

628.5

06/11/2025 08:50:53

00497603783TRLO1.1.1

XLON

12

628

06/11/2025 08:50:59

00497603786TRLO1.1.1

TRQX

24

628.5

06/11/2025 08:53:35

00497604262TRLO1.1.1

CHIX

19

628.5

06/11/2025 08:57:00

00497604896TRLO1.1.1

AQXE

20

629.5

06/11/2025 09:00:33

00497605371TRLO1.1.1

CHIX

104

629.5

06/11/2025 09:00:33

00497605370TRLO1.1.1

BATE

238

629.5

06/11/2025 09:00:33

00497605372TRLO1.1.1

XLON

12

628

06/11/2025 09:00:33

00497605373TRLO1.1.1

TRQX

20

629.5

06/11/2025 09:01:49

00497605757TRLO1.1.1

AQXE

75

629.5

06/11/2025 09:03:04

00497605980TRLO1.1.1

XLON

2

629.5

06/11/2025 09:03:04

00497605982TRLO1.1.1

XLON

75

629.5

06/11/2025 09:03:04

00497605981TRLO1.1.1

XLON

17

629.5

06/11/2025 09:07:30

00497606756TRLO1.1.1

CHIX

12

629.5

06/11/2025 09:07:30

00497606757TRLO1.1.1

TRQX

85

629

06/11/2025 09:10:03

00497607125TRLO1.1.1

BATE

150

629

06/11/2025 09:10:48

00497607229TRLO1.1.1

XLON

24

629.5

06/11/2025 09:11:14

00497607331TRLO1.1.1

AQXE

90

629

06/11/2025 09:12:47

00497607552TRLO1.1.1

BATE

75

629

06/11/2025 09:14:10

00497607762TRLO1.1.1

XLON

9

629

06/11/2025 09:14:10

00497607764TRLO1.1.1

XLON

76

629

06/11/2025 09:14:10

00497607763TRLO1.1.1

XLON

22

629.5

06/11/2025 09:18:13

00497608641TRLO1.1.1

CHIX

12

629

06/11/2025 09:19:25

00497608862TRLO1.1.1

TRQX

52

629

06/11/2025 09:21:02

00497609090TRLO1.1.1

XLON

65

629

06/11/2025 09:21:02

00497609091TRLO1.1.1

XLON

7

629.5

06/11/2025 09:21:02

00497609093TRLO1.1.1

XLON

55

629.5

06/11/2025 09:21:02

00497609092TRLO1.1.1

XLON

24

629

06/11/2025 09:21:13

00497609119TRLO1.1.1

AQXE

76

629

06/11/2025 09:23:45

00497609455TRLO1.1.1

BATE

133

630.5

06/11/2025 09:27:13

00497610083TRLO1.1.1

XLON

22

630.5

06/11/2025 09:27:26

00497610108TRLO1.1.1

CHIX

12

629

06/11/2025 09:29:42

00497610398TRLO1.1.1

TRQX

56

630.5

06/11/2025 09:32:55

00497610926TRLO1.1.1

XLON

10

630.5

06/11/2025 09:32:55

00497610929TRLO1.1.1

XLON

29

630.5

06/11/2025 09:32:55

00497610927TRLO1.1.1

XLON

75

630.5

06/11/2025 09:32:55

00497610928TRLO1.1.1

XLON

12

630.5

06/11/2025 09:32:55

00497610930TRLO1.1.1

XLON

36

630.5

06/11/2025 09:32:56

00497610931TRLO1.1.1

XLON

22

630.5

06/11/2025 09:32:58

00497610936TRLO1.1.1

CHIX

95

630.5

06/11/2025 09:37:17

00497611660TRLO1.1.1

BATE

23

630

06/11/2025 09:37:25

00497611682TRLO1.1.1

AQXE

190

630.5

06/11/2025 09:38:55

00497611820TRLO1.1.1

XLON

89

630

06/11/2025 09:44:03

00497612827TRLO1.1.1

BATE

99

630

06/11/2025 09:47:26

00497613238TRLO1.1.1

XLON

102

630

06/11/2025 09:47:26

00497613239TRLO1.1.1

XLON

14

630

06/11/2025 09:47:32

00497613261TRLO1.1.1

TRQX

16

630

06/11/2025 09:47:32

00497613260TRLO1.1.1

TRQX

22

630

06/11/2025 09:47:32

00497613259TRLO1.1.1

CHIX

25

630

06/11/2025 09:47:33

00497613267TRLO1.1.1

AQXE

23

630

06/11/2025 09:50:15

00497613594TRLO1.1.1

CHIX

27

630

06/11/2025 09:50:15

00497613595TRLO1.1.1

AQXE

92

630

06/11/2025 09:50:51

00497613679TRLO1.1.1

XLON

29

630

06/11/2025 09:50:51

00497613681TRLO1.1.1

XLON

62

630

06/11/2025 09:50:51

00497613680TRLO1.1.1

XLON

90

629.5

06/11/2025 09:55:16

00497614269TRLO1.1.1

BATE

18

630

06/11/2025 09:55:32

00497614297TRLO1.1.1

TRQX

21

629.5

06/11/2025 09:56:50

00497614544TRLO1.1.1

CHIX

17

629.5

06/11/2025 09:56:53

00497614549TRLO1.1.1

XLON

55

629.5

06/11/2025 09:56:53

00497614548TRLO1.1.1

XLON

68

630

06/11/2025 09:56:53

00497614550TRLO1.1.1

XLON

21

630

06/11/2025 09:58:39

00497614789TRLO1.1.1

AQXE

11

630

06/11/2025 10:00:11

00497615007TRLO1.1.1

XLON

17

630

06/11/2025 10:00:11

00497615009TRLO1.1.1

XLON

52

630

06/11/2025 10:00:11

00497615010TRLO1.1.1

XLON

76

630

06/11/2025 10:00:11

00497615008TRLO1.1.1

XLON

92

629.5

06/11/2025 10:00:27

00497615052TRLO1.1.1

BATE

1

630

06/11/2025 10:03:01

00497615434TRLO1.1.1

TRQX

2

630

06/11/2025 10:03:01

00497615435TRLO1.1.1

TRQX

9

630

06/11/2025 10:03:01

00497615436TRLO1.1.1

TRQX

24

630

06/11/2025 10:06:24

00497615918TRLO1.1.1

AQXE

200

629.5

06/11/2025 10:07:04

00497615993TRLO1.1.1

XLON

12

630

06/11/2025 10:10:10

00497616452TRLO1.1.1

TRQX

24

630

06/11/2025 10:11:40

00497616634TRLO1.1.1

AQXE

200

629.5

06/11/2025 10:11:53

00497616661TRLO1.1.1

XLON

12

630

06/11/2025 10:17:34

00497617501TRLO1.1.1

TRQX

24

629

06/11/2025 10:18:09

00497617572TRLO1.1.1

CHIX

27

629

06/11/2025 10:18:09

00497617571TRLO1.1.1

CHIX

86

629

06/11/2025 10:18:09

00497617569TRLO1.1.1

BATE

110

629

06/11/2025 10:18:09

00497617570TRLO1.1.1

BATE

240

629

06/11/2025 10:19:21

00497617770TRLO1.1.1

XLON

9

629

06/11/2025 10:23:09

00497618408TRLO1.1.1

BATE

34

629

06/11/2025 10:23:09

00497618409TRLO1.1.1

BATE

1

630

06/11/2025 10:23:10

00497618420TRLO1.1.1

AQXE

12

630

06/11/2025 10:23:10

00497618421TRLO1.1.1

AQXE

11

630

06/11/2025 10:23:10

00497618422TRLO1.1.1

AQXE

3

630

06/11/2025 10:26:17

00497619040TRLO1.1.1

TRQX

10

630

06/11/2025 10:26:17

00497619041TRLO1.1.1

TRQX

7

629.5

06/11/2025 10:26:26

00497619067TRLO1.1.1

CHIX

30

629.5

06/11/2025 10:26:26

00497619068TRLO1.1.1

CHIX

2

630

06/11/2025 10:27:23

00497619181TRLO1.1.1

AQXE

14

630

06/11/2025 10:27:23

00497619180TRLO1.1.1

AQXE

8

630

06/11/2025 10:27:23

00497619182TRLO1.1.1

AQXE

11

630

06/11/2025 10:32:03

00497619856TRLO1.1.1

TRQX

14

629.5

06/11/2025 10:37:59

00497620632TRLO1.1.1

CHIX

10

629.5

06/11/2025 10:37:59

00497620635TRLO1.1.1

CHIX

222

629.5

06/11/2025 10:37:59

00497620634TRLO1.1.1

XLON

440

629.5

06/11/2025 10:37:59

00497620633TRLO1.1.1

XLON

6

630

06/11/2025 10:40:08

00497620975TRLO1.1.1

AQXE

11

630

06/11/2025 10:40:08

00497620974TRLO1.1.1

AQXE

9

630

06/11/2025 10:40:08

00497620976TRLO1.1.1

AQXE

12

630

06/11/2025 10:42:07

00497621281TRLO1.1.1

TRQX

106

629.5

06/11/2025 10:44:07

00497621585TRLO1.1.1

XLON

79

629

06/11/2025 10:44:16

00497621601TRLO1.1.1

BATE

94

629

06/11/2025 10:44:16

00497621602TRLO1.1.1

BATE

27

629

06/11/2025 10:45:51

00497621854TRLO1.1.1

CHIX

90

629

06/11/2025 10:46:53

00497622013TRLO1.1.1

BATE

1

629.5

06/11/2025 10:46:57

00497622252TRLO1.1.1

AQXE

21

629.5

06/11/2025 10:46:57

00497622253TRLO1.1.1

AQXE

49.91643685

