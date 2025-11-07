Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 07
7 November 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
6 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,681
Highest price paid per share (pence per share):
630.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
616.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
624.40p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,770,605 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,539,799 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,685,567 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
142
624
06/11/2025 08:03:33
00497595960TRLO1.1.1
XLON
144
628.5
06/11/2025 08:09:34
00497596826TRLO1.1.1
XLON
94
628.5
06/11/2025 08:09:36
00497596834TRLO1.1.1
BATE
24
628.5
06/11/2025 08:09:44
00497596841TRLO1.1.1
CHIX
24
627.5
06/11/2025 08:10:03
00497596977TRLO1.1.1
AQXE
31
628.5
06/11/2025 08:11:44
00497597346TRLO1.1.1
XLON
51
628.5
06/11/2025 08:11:44
00497597345TRLO1.1.1
XLON
61
628.5
06/11/2025 08:11:44
00497597344TRLO1.1.1
XLON
42
628.5
06/11/2025 08:11:44
00497597347TRLO1.1.1
XLON
20
627.5
06/11/2025 08:14:55
00497597880TRLO1.1.1
CHIX
70
627.5
06/11/2025 08:14:55
00497597879TRLO1.1.1
BATE
61
628.5
06/11/2025 08:15:04
00497597918TRLO1.1.1
XLON
21
628.5
06/11/2025 08:15:04
00497597920TRLO1.1.1
XLON
51
628.5
06/11/2025 08:15:04
00497597919TRLO1.1.1
XLON
126
628.5
06/11/2025 08:19:13
00497598867TRLO1.1.1
XLON
122
630
06/11/2025 08:27:54
00497599995TRLO1.1.1
XLON
28
630
06/11/2025 08:27:54
00497599996TRLO1.1.1
XLON
24
630
06/11/2025 08:31:37
00497600667TRLO1.1.1
CHIX
144
630
06/11/2025 08:31:37
00497600668TRLO1.1.1
XLON
25
629.5
06/11/2025 08:31:37
00497600669TRLO1.1.1
AQXE
12
629.5
06/11/2025 08:31:42
00497600690TRLO1.1.1
TRQX
52
629.5
06/11/2025 08:32:16
00497600844TRLO1.1.1
BATE
41
629.5
06/11/2025 08:32:16
00497600845TRLO1.1.1
BATE
138
629
06/11/2025 08:35:46
00497601469TRLO1.1.1
XLON
12
629
06/11/2025 08:37:56
00497601922TRLO1.1.1
TRQX
83
629
06/11/2025 08:38:34
00497601989TRLO1.1.1
BATE
88
629
06/11/2025 08:38:56
00497602026TRLO1.1.1
XLON
36
629
06/11/2025 08:38:58
00497602032TRLO1.1.1
XLON
22
629
06/11/2025 08:39:30
00497602076TRLO1.1.1
CHIX
139
629
06/11/2025 08:43:36
00497602737TRLO1.1.1
XLON
28
628.5
06/11/2025 08:43:48
00497602760TRLO1.1.1
AQXE
12
628.5
06/11/2025 08:45:21
00497602969TRLO1.1.1
TRQX
85
628.5
06/11/2025 08:46:44
00497603201TRLO1.1.1
BATE
25
628.5
06/11/2025 08:47:00
00497603227TRLO1.1.1
CHIX
23
628.5
06/11/2025 08:48:07
00497603369TRLO1.1.1
XLON
58
628.5
06/11/2025 08:48:07
00497603370TRLO1.1.1
XLON
94
628.5
06/11/2025 08:48:07
00497603371TRLO1.1.1
XLON
1
628.5
06/11/2025 08:50:22
00497603705TRLO1.1.1
AQXE
2
628.5
06/11/2025 08:50:22
00497603707TRLO1.1.1
AQXE
25
628.5
06/11/2025 08:50:22
00497603706TRLO1.1.1
AQXE
110
628.5
06/11/2025 08:50:53
00497603783TRLO1.1.1
XLON
12
628
06/11/2025 08:50:59
00497603786TRLO1.1.1
TRQX
24
628.5
06/11/2025 08:53:35
00497604262TRLO1.1.1
CHIX
19
628.5
06/11/2025 08:57:00
00497604896TRLO1.1.1
AQXE
20
629.5
06/11/2025 09:00:33
00497605371TRLO1.1.1
CHIX
104
629.5
06/11/2025 09:00:33
00497605370TRLO1.1.1
BATE
238
629.5
06/11/2025 09:00:33
00497605372TRLO1.1.1
XLON
12
628
06/11/2025 09:00:33
00497605373TRLO1.1.1
TRQX
20
629.5
06/11/2025 09:01:49
00497605757TRLO1.1.1
AQXE
75
629.5
06/11/2025 09:03:04
00497605980TRLO1.1.1
XLON
2
629.5
06/11/2025 09:03:04
00497605982TRLO1.1.1
XLON
75
629.5
06/11/2025 09:03:04
00497605981TRLO1.1.1
XLON
17
629.5
06/11/2025 09:07:30
00497606756TRLO1.1.1
CHIX
12
629.5
06/11/2025 09:07:30
00497606757TRLO1.1.1
TRQX
85
629
06/11/2025 09:10:03
00497607125TRLO1.1.1
BATE
150
629
06/11/2025 09:10:48
00497607229TRLO1.1.1
XLON
24
629.5
06/11/2025 09:11:14
00497607331TRLO1.1.1
AQXE
90
629
06/11/2025 09:12:47
00497607552TRLO1.1.1
BATE
75
629
06/11/2025 09:14:10
00497607762TRLO1.1.1
XLON
9
629
06/11/2025 09:14:10
00497607764TRLO1.1.1
XLON
76
629
06/11/2025 09:14:10
00497607763TRLO1.1.1
XLON
22
629.5
06/11/2025 09:18:13
00497608641TRLO1.1.1
CHIX
12
629
06/11/2025 09:19:25
00497608862TRLO1.1.1
TRQX
52
629
06/11/2025 09:21:02
00497609090TRLO1.1.1
XLON
65
629
06/11/2025 09:21:02
00497609091TRLO1.1.1
XLON
7
629.5
06/11/2025 09:21:02
00497609093TRLO1.1.1
XLON
55
629.5
06/11/2025 09:21:02
00497609092TRLO1.1.1
XLON
24
629
06/11/2025 09:21:13
00497609119TRLO1.1.1
AQXE
76
629
06/11/2025 09:23:45
00497609455TRLO1.1.1
BATE
133
630.5
06/11/2025 09:27:13
00497610083TRLO1.1.1
XLON
22
630.5
06/11/2025 09:27:26
00497610108TRLO1.1.1
CHIX
12
629
06/11/2025 09:29:42
00497610398TRLO1.1.1
TRQX
56
630.5
06/11/2025 09:32:55
00497610926TRLO1.1.1
XLON
10
630.5
06/11/2025 09:32:55
00497610929TRLO1.1.1
XLON
29
630.5
06/11/2025 09:32:55
00497610927TRLO1.1.1
XLON
75
630.5
06/11/2025 09:32:55
00497610928TRLO1.1.1
XLON
12
630.5
06/11/2025 09:32:55
00497610930TRLO1.1.1
XLON
36
630.5
06/11/2025 09:32:56
00497610931TRLO1.1.1
XLON
22
630.5
06/11/2025 09:32:58
00497610936TRLO1.1.1
CHIX
95
630.5
06/11/2025 09:37:17
00497611660TRLO1.1.1
BATE
23
630
06/11/2025 09:37:25
00497611682TRLO1.1.1
AQXE
190
630.5
06/11/2025 09:38:55
00497611820TRLO1.1.1
XLON
89
630
06/11/2025 09:44:03
00497612827TRLO1.1.1
BATE
99
630
06/11/2025 09:47:26
00497613238TRLO1.1.1
XLON
102
630
06/11/2025 09:47:26
00497613239TRLO1.1.1
XLON
14
630
06/11/2025 09:47:32
00497613261TRLO1.1.1
TRQX
16
630
06/11/2025 09:47:32
00497613260TRLO1.1.1
TRQX
22
630
06/11/2025 09:47:32
00497613259TRLO1.1.1
CHIX
25
630
06/11/2025 09:47:33
00497613267TRLO1.1.1
AQXE
23
630
06/11/2025 09:50:15
00497613594TRLO1.1.1
CHIX
27
630
06/11/2025 09:50:15
00497613595TRLO1.1.1
AQXE
92
630
06/11/2025 09:50:51
00497613679TRLO1.1.1
XLON
29
630
06/11/2025 09:50:51
00497613681TRLO1.1.1
XLON
62
630
06/11/2025 09:50:51
00497613680TRLO1.1.1
XLON
90
629.5
06/11/2025 09:55:16
00497614269TRLO1.1.1
BATE
18
630
06/11/2025 09:55:32
00497614297TRLO1.1.1
TRQX
21
629.5
06/11/2025 09:56:50
00497614544TRLO1.1.1
CHIX
17
629.5
06/11/2025 09:56:53
00497614549TRLO1.1.1
XLON
55
629.5
06/11/2025 09:56:53
00497614548TRLO1.1.1
XLON
68
630
06/11/2025 09:56:53
00497614550TRLO1.1.1
XLON
21
630
06/11/2025 09:58:39
00497614789TRLO1.1.1
AQXE
11
630
06/11/2025 10:00:11
00497615007TRLO1.1.1
XLON
17
630
06/11/2025 10:00:11
00497615009TRLO1.1.1
XLON
52
630
06/11/2025 10:00:11
00497615010TRLO1.1.1
XLON
76
630
06/11/2025 10:00:11
00497615008TRLO1.1.1
XLON
92
629.5
06/11/2025 10:00:27
00497615052TRLO1.1.1
BATE
1
630
06/11/2025 10:03:01
00497615434TRLO1.1.1
TRQX
2
630
06/11/2025 10:03:01
00497615435TRLO1.1.1
TRQX
9
630
06/11/2025 10:03:01
00497615436TRLO1.1.1
TRQX
24
630
06/11/2025 10:06:24
00497615918TRLO1.1.1
AQXE
200
629.5
06/11/2025 10:07:04
00497615993TRLO1.1.1
XLON
12
630
06/11/2025 10:10:10
00497616452TRLO1.1.1
TRQX
24
630
06/11/2025 10:11:40
00497616634TRLO1.1.1
AQXE
200
629.5
06/11/2025 10:11:53
00497616661TRLO1.1.1
XLON
12
630
06/11/2025 10:17:34
00497617501TRLO1.1.1
TRQX
24
629
06/11/2025 10:18:09
00497617572TRLO1.1.1
CHIX
27
629
06/11/2025 10:18:09
00497617571TRLO1.1.1
CHIX
86
629
06/11/2025 10:18:09
00497617569TRLO1.1.1
BATE
110
629
06/11/2025 10:18:09
00497617570TRLO1.1.1
BATE
240
629
06/11/2025 10:19:21
00497617770TRLO1.1.1
XLON
9
629
06/11/2025 10:23:09
00497618408TRLO1.1.1
BATE
34
629
06/11/2025 10:23:09
00497618409TRLO1.1.1
BATE
1
630
06/11/2025 10:23:10
00497618420TRLO1.1.1
AQXE
12
630
06/11/2025 10:23:10
00497618421TRLO1.1.1
AQXE
11
630
06/11/2025 10:23:10
00497618422TRLO1.1.1
AQXE
3
630
06/11/2025 10:26:17
00497619040TRLO1.1.1
TRQX
10
630
06/11/2025 10:26:17
00497619041TRLO1.1.1
TRQX
7
629.5
06/11/2025 10:26:26
00497619067TRLO1.1.1
CHIX
30
629.5
06/11/2025 10:26:26
00497619068TRLO1.1.1
CHIX
2
630
06/11/2025 10:27:23
00497619181TRLO1.1.1
AQXE
14
630
06/11/2025 10:27:23
00497619180TRLO1.1.1
AQXE
8
630
06/11/2025 10:27:23
00497619182TRLO1.1.1
AQXE
11
630
06/11/2025 10:32:03
00497619856TRLO1.1.1
TRQX
14
629.5
06/11/2025 10:37:59
00497620632TRLO1.1.1
CHIX
10
629.5
06/11/2025 10:37:59
00497620635TRLO1.1.1
CHIX
222
629.5
06/11/2025 10:37:59
00497620634TRLO1.1.1
XLON
440
629.5
06/11/2025 10:37:59
00497620633TRLO1.1.1
XLON
6
630
06/11/2025 10:40:08
00497620975TRLO1.1.1
AQXE
11
630
06/11/2025 10:40:08
00497620974TRLO1.1.1
AQXE
9
630
06/11/2025 10:40:08
00497620976TRLO1.1.1
AQXE
12
630
06/11/2025 10:42:07
00497621281TRLO1.1.1
TRQX
106
629.5
06/11/2025 10:44:07
00497621585TRLO1.1.1
XLON
79
629
06/11/2025 10:44:16
00497621601TRLO1.1.1
BATE
94
629
06/11/2025 10:44:16
00497621602TRLO1.1.1
BATE
27
629
06/11/2025 10:45:51
00497621854TRLO1.1.1
CHIX
90
629
06/11/2025 10:46:53
00497622013TRLO1.1.1
BATE
1
629.5
06/11/2025 10:46:57
00497622252TRLO1.1.1
AQXE
21
629.5
06/11/2025 10:46:57
00497622253TRLO1.1.1
AQXE
49.91643685
630.0846663
06/11/2025 08:03:33
00497595960TRLO1.1.2
XLON
49.86443545
630.0943734
06/11/2025 08:03:33
00497596826TRLO1.1.2
XLON
49.81243406
630.1040805
06/11/2025 08:03:33
00497596834TRLO1.1.2
BATE
49.76043267
630.1137876
06/11/2025 08:03:33
00497596841TRLO1.1.2
CHIX
49.70843128
630.1234947
06/11/2025 08:03:33
00497596977TRLO1.1.2
AQXE
49.65642989
630.1332019
06/11/2025 08:03:33
00497597346TRLO1.1.2
XLON
49.60442849
630.142909
06/11/2025 08:03:33
00497597345TRLO1.1.2
XLON
49.5524271
630.1526161
06/11/2025 08:03:33
00497597344TRLO1.1.2
XLON
49.50042571
630.1623232
06/11/2025 08:03:33
00497597347TRLO1.1.2
XLON
49.44842432
630.1720303
06/11/2025 08:03:33
00497597880TRLO1.1.2
CHIX
49.39642293
630.1817374
06/11/2025 08:03:33
00497597879TRLO1.1.2
BATE
49.34442153
630.1914445
06/11/2025 08:03:33
00497597918TRLO1.1.2
XLON
49.29242014
630.2011516
06/11/2025 08:03:33
00497597920TRLO1.1.2
XLON
49.24041875
630.2108587
06/11/2025 08:03:33
00497597919TRLO1.1.2
XLON
49.18841736
630.2205659
06/11/2025 08:03:33
00497598867TRLO1.1.2
XLON
49.13641597
630.230273
06/11/2025 08:03:33
00497599995TRLO1.1.2
XLON
49.08441457
630.2399801
06/11/2025 08:03:33
00497599996TRLO1.1.2
XLON
49.03241318
630.2496872
06/11/2025 08:03:33
00497600667TRLO1.1.2
CHIX
48.98041179
630.2593943
06/11/2025 08:03:33
00497600668TRLO1.1.2
XLON
48.9284104
630.2691014
06/11/2025 08:03:33
00497600669TRLO1.1.2
AQXE
48.87640901
630.2788085
06/11/2025 08:03:33
00497600690TRLO1.1.2
TRQX
48.82440762
630.2885156
06/11/2025 08:03:33
00497600844TRLO1.1.2
BATE
48.77240622
630.2982228
06/11/2025 08:03:33
00497600845TRLO1.1.2
BATE
48.72040483
630.3079299
06/11/2025 08:03:33
00497601469TRLO1.1.2
XLON
48.66840344
630.317637
06/11/2025 08:03:33
00497601922TRLO1.1.2
TRQX
48.61640205
630.3273441
06/11/2025 08:03:33
00497601989TRLO1.1.2
BATE
48.56440066
630.3370512
06/11/2025 08:03:33
00497602026TRLO1.1.2
XLON
48.51239926
630.3467583
06/11/2025 08:03:33
00497602032TRLO1.1.2
XLON
48.46039787
630.3564654
06/11/2025 08:03:33
00497602076TRLO1.1.2
CHIX
48.40839648
630.3661725
06/11/2025 08:03:33
00497602737TRLO1.1.2
XLON
48.35639509
630.3758796
06/11/2025 08:03:33
00497602760TRLO1.1.2
AQXE
48.3043937
630.3855868
06/11/2025 08:03:33
00497602969TRLO1.1.2
TRQX
48.2523923
630.3952939
06/11/2025 08:03:33
00497603201TRLO1.1.2
BATE
48.20039091
630.405001
06/11/2025 08:03:33
00497603227TRLO1.1.2
CHIX
48.14838952
630.4147081
06/11/2025 08:03:33
00497603369TRLO1.1.2
XLON
48.09638813
630.4244152
06/11/2025 08:03:33
00497603370TRLO1.1.2
XLON
48.04438674
630.4341223
06/11/2025 08:03:33
00497603371TRLO1.1.2
XLON
47.99238535
630.4438294
06/11/2025 08:03:33
00497603705TRLO1.1.2
AQXE
47.94038395
630.4535365
06/11/2025 08:03:33
00497603707TRLO1.1.2
AQXE
47.88838256
630.4632437
06/11/2025 08:03:33
00497603706TRLO1.1.2
AQXE
47.83638117
630.4729508
06/11/2025 08:03:33
00497603783TRLO1.1.2
XLON
47.78437978
630.4826579
06/11/2025 08:03:33
00497603786TRLO1.1.2
TRQX
47.73237839
630.492365
06/11/2025 08:03:33
00497604262TRLO1.1.2
CHIX
47.68037699
630.5020721
06/11/2025 08:03:33
00497604896TRLO1.1.2
AQXE
47.6283756
630.5117792
06/11/2025 08:03:33
00497605371TRLO1.1.2
CHIX
47.57637421
630.5214863
06/11/2025 08:03:33
00497605370TRLO1.1.2
BATE
47.52437282
630.5311934
06/11/2025 08:03:33
00497605372TRLO1.1.2
XLON
47.47237143
630.5409005
06/11/2025 08:03:33
00497605373TRLO1.1.2
TRQX
47.42037003
630.5506077
06/11/2025 08:03:33
00497605757TRLO1.1.2
AQXE
47.36836864
630.5603148
06/11/2025 08:03:33
00497605980TRLO1.1.2
XLON
47.31636725
630.5700219
06/11/2025 08:03:33
00497605982TRLO1.1.2
XLON
47.26436586
630.579729
06/11/2025 08:03:33
00497605981TRLO1.1.2
XLON
47.21236447
630.5894361
06/11/2025 08:03:33
00497606756TRLO1.1.2
CHIX
47.16036308
630.5991432
06/11/2025 08:03:33
00497606757TRLO1.1.2
TRQX
47.10836168
630.6088503
06/11/2025 08:03:33
00497607125TRLO1.1.2
BATE
47.05636029
630.6185574
06/11/2025 08:03:33
00497607229TRLO1.1.2
XLON
47.0043589
630.6282645
06/11/2025 08:03:33
00497607331TRLO1.1.2
AQXE
46.95235751
630.6379717
06/11/2025 08:03:33
00497607552TRLO1.1.2
BATE
46.90035612
630.6476788
06/11/2025 08:03:33
00497607762TRLO1.1.2
XLON
46.84835472
630.6573859
06/11/2025 08:03:33
00497607764TRLO1.1.2
XLON
46.79635333
630.667093
06/11/2025 08:03:33
00497607763TRLO1.1.2
XLON
46.74435194
630.6768001
06/11/2025 08:03:33
00497608641TRLO1.1.2
CHIX
46.69235055
630.6865072
06/11/2025 08:03:33
00497608862TRLO1.1.2
TRQX
46.64034916
630.6962143
06/11/2025 08:03:33
00497609090TRLO1.1.2
XLON
46.58834776
630.7059214
06/11/2025 08:03:33
00497609091TRLO1.1.2
XLON
46.53634637
630.7156286
06/11/2025 08:03:33
00497609093TRLO1.1.2
XLON
46.48434498
630.7253357
06/11/2025 08:03:33
00497609092TRLO1.1.2
XLON
46.43234359
630.7350428
06/11/2025 08:03:33
00497609119TRLO1.1.2
AQXE
46.3803422
630.7447499
06/11/2025 08:03:33
00497609455TRLO1.1.2
BATE
46.3283408
630.754457
06/11/2025 08:03:33
00497610083TRLO1.1.2
XLON
46.27633941
630.7641641
06/11/2025 08:03:33
00497610108TRLO1.1.2
CHIX
46.22433802
630.7738712
06/11/2025 08:03:33
00497610398TRLO1.1.2
TRQX
46.17233663
630.7835783
06/11/2025 08:03:33
00497610926TRLO1.1.2
XLON
46.12033524
630.7932854
06/11/2025 08:03:33
00497610929TRLO1.1.2
XLON
46.06833385
630.8029926
06/11/2025 08:03:33
00497610927TRLO1.1.2
XLON
46.01633245
630.8126997
06/11/2025 08:03:33
00497610928TRLO1.1.2
XLON
45.96433106
630.8224068
06/11/2025 08:03:33
00497610930TRLO1.1.2
XLON
45.91232967
630.8321139
06/11/2025 08:03:33
00497610931TRLO1.1.2
XLON
45.86032828
630.841821
06/11/2025 08:03:33
00497610936TRLO1.1.2
CHIX
45.80832689
630.8515281
06/11/2025 08:03:33
00497611660TRLO1.1.2
BATE
45.75632549
630.8612352
06/11/2025 08:03:33
00497611682TRLO1.1.2
AQXE
45.7043241
630.8709423
06/11/2025 08:03:33
00497611820TRLO1.1.2
XLON
45.65232271
630.8806494
06/11/2025 08:03:33
00497612827TRLO1.1.2
BATE
45.60032132
630.8903566
06/11/2025 08:03:33
00497613238TRLO1.1.2
XLON
45.54831993
630.9000637
06/11/2025 08:03:33
00497613239TRLO1.1.2
XLON
45.49631853
630.9097708
06/11/2025 08:03:33
00497613261TRLO1.1.2
TRQX
45.44431714
630.9194779
06/11/2025 08:03:33
00497613260TRLO1.1.2
TRQX
45.39231575
630.929185
06/11/2025 08:03:33
00497613259TRLO1.1.2
CHIX
45.34031436
630.9388921
06/11/2025 08:03:33
00497613267TRLO1.1.2
AQXE
45.28831297
630.9485992
06/11/2025 08:03:33
00497613594TRLO1.1.2
CHIX
45.23631158
630.9583063
06/11/2025 08:03:33
00497613595TRLO1.1.2
AQXE
45.18431018
630.9680135
06/11/2025 08:03:33
00497613679TRLO1.1.2
XLON
45.13230879
630.9777206
06/11/2025 08:03:33
00497613681TRLO1.1.2
XLON
45.0803074
630.9874277
06/11/2025 08:03:33
00497613680TRLO1.1.2
XLON
45.02830601
630.9971348
06/11/2025 08:03:33
00497614269TRLO1.1.2
BATE
44.97630462
631.0068419
06/11/2025 08:03:33
00497614297TRLO1.1.2
TRQX
44.92430322
631.016549
06/11/2025 08:03:33
00497614544TRLO1.1.2
CHIX
44.87230183
631.0262561
06/11/2025 08:03:33
00497614549TRLO1.1.2
XLON
44.82030044
631.0359632
06/11/2025 08:03:33
00497614548TRLO1.1.2
XLON
44.76829905
631.0456703
06/11/2025 08:03:33
00497614550TRLO1.1.2
XLON
44.71629766
631.0553775
06/11/2025 08:03:33
00497614789TRLO1.1.2
AQXE
44.66429626
631.0650846
06/11/2025 08:03:33
00497615007TRLO1.1.2
XLON
44.61229487
631.0747917
06/11/2025 08:03:33
00497615009TRLO1.1.2
XLON
44.56029348
631.0844988
06/11/2025 08:03:33
00497615010TRLO1.1.2
XLON
44.50829209
631.0942059
06/11/2025 08:03:33
00497615008TRLO1.1.2
XLON
44.4562907
631.103913
06/11/2025 08:03:33
00497615052TRLO1.1.2
BATE
44.40428931
631.1136201
06/11/2025 08:03:33
00497615434TRLO1.1.2
TRQX
44.35228791
631.1233272
06/11/2025 08:03:33
00497615435TRLO1.1.2
TRQX
44.30028652
631.1330343
06/11/2025 08:03:33
00497615436TRLO1.1.2
TRQX
44.24828513
631.1427415
06/11/2025 08:03:33
00497615918TRLO1.1.2
AQXE
44.19628374
631.1524486
06/11/2025 08:03:33
00497615993TRLO1.1.2
XLON
44.14428235
631.1621557
06/11/2025 08:03:33
00497616452TRLO1.1.2
TRQX
44.09228095
631.1718628
06/11/2025 08:03:33
00497616634TRLO1.1.2
AQXE
44.04027956
631.1815699
06/11/2025 08:03:33
00497616661TRLO1.1.2
XLON
43.98827817
631.191277
06/11/2025 08:03:33
00497617501TRLO1.1.2
TRQX
43.93627678
631.2009841
06/11/2025 08:03:33
00497617572TRLO1.1.2
CHIX
43.88427539
631.2106912
06/11/2025 08:03:33
00497617571TRLO1.1.2
CHIX
43.83227399
631.2203984
06/11/2025 08:03:33
00497617569TRLO1.1.2
BATE
43.7802726
631.2301055
06/11/2025 08:03:33
00497617570TRLO1.1.2
BATE
43.72827121
631.2398126
06/11/2025 08:03:33
00497617770TRLO1.1.2
XLON
43.67626982
631.2495197
06/11/2025 08:03:33
00497618408TRLO1.1.2
BATE
43.62426843
631.2592268
06/11/2025 08:03:33
00497618409TRLO1.1.2
BATE
43.57226703
631.2689339
06/11/2025 08:03:33
00497618420TRLO1.1.2
AQXE
43.52026564
631.278641
06/11/2025 08:03:33
00497618421TRLO1.1.2
AQXE
43.46826425
631.2883481
06/11/2025 08:03:33
00497618422TRLO1.1.2
AQXE
43.41626286
631.2980552
06/11/2025 08:03:33
00497619040TRLO1.1.2
TRQX
43.36426147
631.3077624
06/11/2025 08:03:33
00497619041TRLO1.1.2
TRQX
43.31226008
631.3174695
06/11/2025 08:03:33
00497619067TRLO1.1.2
CHIX
|
43.26025868
631.3271766
06/11/2025 08:03:33
00497619068TRLO1.1.2
CHIX
43.20825729
631.3368837
06/11/2025 08:03:33
00497619181TRLO1.1.2
AQXE
43.1562559
631.3465908
06/11/2025 08:03:33
00497619180TRLO1.1.2
AQXE
43.10425451
631.3562979
06/11/2025 08:03:33
00497619182TRLO1.1.2
AQXE
43.05225312
631.366005
06/11/2025 08:03:33
00497619856TRLO1.1.2
TRQX
43.00025172
631.3757121
06/11/2025 08:03:33
00497620632TRLO1.1.2
CHIX
42.94825033
631.3854193
06/11/2025 08:03:33
00497620635TRLO1.1.2
CHIX
42.89624894
631.3951264
06/11/2025 08:03:33
00497620634TRLO1.1.2
XLON
42.84424755
631.4048335
06/11/2025 08:03:33
00497620633TRLO1.1.2
XLON
42.79224616
631.4145406
06/11/2025 08:03:33
00497620975TRLO1.1.2
AQXE
42.74024476
631.4242477
06/11/2025 08:03:33
00497620974TRLO1.1.2
AQXE
42.68824337
631.4339548
06/11/2025 08:03:33
00497620976TRLO1.1.2
AQXE
42.63624198
631.4436619
06/11/2025 08:03:33
00497621281TRLO1.1.2
TRQX
42.58424059
631.453369
06/11/2025 08:03:33
00497621585TRLO1.1.2
XLON
42.5322392
631.4630761
06/11/2025 08:03:33
00497621601TRLO1.1.2
BATE
42.48023781
631.4727833
06/11/2025 08:03:33
00497621602TRLO1.1.2
BATE
42.42823641
631.4824904
06/11/2025 08:03:33
00497621854TRLO1.1.2
CHIX
42.37623502
631.4921975
06/11/2025 08:03:33
00497622013TRLO1.1.2
BATE
42.32423363
631.5019046
06/11/2025 08:03:33
00497622252TRLO1.1.2
AQXE
42.27223224
631.5116117
06/11/2025 08:03:33
00497622253TRLO1.1.2
AQXE
42.22023085
631.5213188
06/11/2025 08:03:33
00497595960TRLO1.1.3
XLON
42.16822945
631.5310259
06/11/2025 08:03:33
00497596826TRLO1.1.3
XLON
42.11622806
631.540733
06/11/2025 08:03:33
00497596834TRLO1.1.3
BATE
42.06422667
631.5504401
06/11/2025 08:03:33
00497596841TRLO1.1.3
CHIX
42.01222528
631.5601473
06/11/2025 08:03:33
00497596977TRLO1.1.3
AQXE
41.96022389
631.5698544
06/11/2025 08:03:33
00497597346TRLO1.1.3
XLON
41.90822249
631.5795615
06/11/2025 08:03:33
00497597345TRLO1.1.3
XLON
41.8562211
631.5892686
06/11/2025 08:03:33
00497597344TRLO1.1.3
XLON
41.80421971
631.5989757
06/11/2025 08:03:33
00497597347TRLO1.1.3
XLON
41.75221832
631.6086828
06/11/2025 08:03:33
00497597880TRLO1.1.3
CHIX
41.70021693
631.6183899
06/11/2025 08:03:33
00497597879TRLO1.1.3
BATE
41.64821554
631.628097
06/11/2025 08:03:33
00497597918TRLO1.1.3
XLON
41.59621414
631.6378042
06/11/2025 08:03:33
00497597920TRLO1.1.3
XLON
41.54421275
631.6475113
06/11/2025 08:03:33
00497597919TRLO1.1.3
XLON
41.49221136
631.6572184
06/11/2025 08:03:33
00497598867TRLO1.1.3
XLON
41.44020997
631.6669255
06/11/2025 08:03:33
00497599995TRLO1.1.3
XLON
41.38820858
631.6766326
06/11/2025 08:03:33
00497599996TRLO1.1.3
XLON
41.33620718
631.6863397
06/11/2025 08:03:33
00497600667TRLO1.1.3
CHIX
41.28420579
631.6960468
06/11/2025 08:03:33
00497600668TRLO1.1.3
XLON
41.2322044
631.7057539
06/11/2025 08:03:33
00497600669TRLO1.1.3
AQXE
41.18020301
631.715461
06/11/2025 08:03:33
00497600690TRLO1.1.3
TRQX
41.12820162
631.7251682
06/11/2025 08:03:33
00497600844TRLO1.1.3
BATE
41.07620022
631.7348753
06/11/2025 08:03:33
00497600845TRLO1.1.3
BATE
41.02419883
631.7445824
06/11/2025 08:03:33
00497601469TRLO1.1.3
XLON
40.97219744
631.7542895
06/11/2025 08:03:33
00497601922TRLO1.1.3
TRQX
40.92019605
631.7639966
06/11/2025 08:03:33
00497601989TRLO1.1.3
BATE
40.86819466
631.7737037
06/11/2025 08:03:33
00497602026TRLO1.1.3
XLON
40.81619326
631.7834108
06/11/2025 08:03:33
00497602032TRLO1.1.3
XLON
40.76419187
631.7931179
06/11/2025 08:03:33
00497602076TRLO1.1.3
CHIX
40.71219048
631.802825
06/11/2025 08:03:33
00497602737TRLO1.1.3
XLON
40.66018909
631.8125322
06/11/2025 08:03:33
00497602760TRLO1.1.3
AQXE
40.6081877
631.8222393
06/11/2025 08:03:33
00497602969TRLO1.1.3
TRQX
40.55618631
631.8319464
06/11/2025 08:03:33
00497603201TRLO1.1.3
BATE
40.50418491
631.8416535
06/11/2025 08:03:33
00497603227TRLO1.1.3
CHIX
40.45218352
631.8513606
06/11/2025 08:03:33
00497603369TRLO1.1.3
XLON
40.40018213
631.8610677
06/11/2025 08:03:33
00497603370TRLO1.1.3
XLON
40.34818074
631.8707748
06/11/2025 08:03:33
00497603371TRLO1.1.3
XLON
40.29617935
631.8804819
06/11/2025 08:03:33
00497603705TRLO1.1.3
AQXE
40.24417795
631.8901891
06/11/2025 08:03:33
00497603707TRLO1.1.3
AQXE
40.19217656
631.8998962
06/11/2025 08:03:33
00497603706TRLO1.1.3
AQXE
40.14017517
631.9096033
06/11/2025 08:03:33
00497603783TRLO1.1.3
XLON
40.08817378
631.9193104
06/11/2025 08:03:33
00497603786TRLO1.1.3
TRQX
40.03617239
631.9290175
06/11/2025 08:03:33
00497604262TRLO1.1.3
CHIX
39.98417099
631.9387246
06/11/2025 08:03:33
00497604896TRLO1.1.3
AQXE
39.9321696
631.9484317
06/11/2025 08:03:33
00497605371TRLO1.1.3
CHIX
39.88016821
631.9581388
06/11/2025 08:03:33
00497605370TRLO1.1.3
BATE
39.82816682
631.9678459
06/11/2025 08:03:33
00497605372TRLO1.1.3
XLON
39.77616543
631.9775531
06/11/2025 08:03:33
00497605373TRLO1.1.3
TRQX
39.72416404
631.9872602
06/11/2025 08:03:33
00497605757TRLO1.1.3
AQXE
39.67216264
631.9969673
06/11/2025 08:03:33
00497605980TRLO1.1.3
XLON
39.62016125
632.0066744
06/11/2025 08:03:33
00497605982TRLO1.1.3
XLON
39.56815986
632.0163815
06/11/2025 08:03:33
00497605981TRLO1.1.3
XLON
39.51615847
632.0260886
06/11/2025 08:03:33
00497606756TRLO1.1.3
CHIX
39.46415708
632.0357957
06/11/2025 08:03:33
00497606757TRLO1.1.3
TRQX
39.41215568
632.0455028
06/11/2025 08:03:33
00497607125TRLO1.1.3
BATE
39.36015429
632.0552099
06/11/2025 08:03:33
00497607229TRLO1.1.3
XLON
39.3081529
632.0649171
06/11/2025 08:03:33
00497607331TRLO1.1.3
AQXE
39.25615151
632.0746242
06/11/2025 08:03:33
00497607552TRLO1.1.3
BATE
39.20415012
632.0843313
06/11/2025 08:03:33
00497607762TRLO1.1.3
XLON
39.15214872
632.0940384
06/11/2025 08:03:33
00497607764TRLO1.1.3
XLON
39.10014733
632.1037455
06/11/2025 08:03:33
00497607763TRLO1.1.3
XLON
39.04814594
632.1134526
06/11/2025 08:03:33
00497608641TRLO1.1.3
CHIX
38.99614455
632.1231597
06/11/2025 08:03:33
00497608862TRLO1.1.3
TRQX
38.94414316
632.1328668
06/11/2025 08:03:33
00497609090TRLO1.1.3
XLON
38.89214177
632.142574
06/11/2025 08:03:33
00497609091TRLO1.1.3
XLON
38.84014037
632.1522811
06/11/2025 08:03:33
00497609093TRLO1.1.3
XLON
38.78813898
632.1619882
06/11/2025 08:03:33
00497609092TRLO1.1.3
XLON
38.73613759
632.1716953
06/11/2025 08:03:33
00497609119TRLO1.1.3
AQXE
38.6841362
632.1814024
06/11/2025 08:03:33
00497609455TRLO1.1.3
BATE
38.63213481
632.1911095
06/11/2025 08:03:33
00497610083TRLO1.1.3
XLON
38.58013341
632.2008166
06/11/2025 08:03:33
00497610108TRLO1.1.3
CHIX
38.52813202
632.2105237
06/11/2025 08:03:33
00497610398TRLO1.1.3
TRQX
38.47613063
632.2202308
06/11/2025 08:03:33
00497610926TRLO1.1.3
XLON
38.42412924
632.229938
06/11/2025 08:03:33
00497610929TRLO1.1.3
XLON
38.37212785
632.2396451
06/11/2025 08:03:33
00497610927TRLO1.1.3
XLON
38.32012645
632.2493522
06/11/2025 08:03:33
00497610928TRLO1.1.3
XLON
38.26812506
632.2590593
06/11/2025 08:03:33
00497610930TRLO1.1.3
XLON
38.21612367
632.2687664
06/11/2025 08:03:33
00497610931TRLO1.1.3
XLON
38.16412228
632.2784735
06/11/2025 08:03:33
00497610936TRLO1.1.3
CHIX
38.11212089
632.2881806
06/11/2025 08:03:33
00497611660TRLO1.1.3
BATE
38.06011949
632.2978877
06/11/2025 08:03:33
00497611682TRLO1.1.3
AQXE
38.0081181
632.3075949
06/11/2025 08:03:33
00497611820TRLO1.1.3
XLON
37.95611671
632.317302
06/11/2025 08:03:33
00497612827TRLO1.1.3
BATE
37.90411532
632.3270091
06/11/2025 08:03:33
00497613238TRLO1.1.3
XLON
37.85211393
632.3367162
06/11/2025 08:03:33
00497613239TRLO1.1.3
XLON
37.80011254
632.3464233
06/11/2025 08:03:33
00497613261TRLO1.1.3
TRQX
37.74811114
632.3561304
06/11/2025 08:03:33
00497613260TRLO1.1.3
TRQX
37.69610975
632.3658375
06/11/2025 08:03:33
00497613259TRLO1.1.3
CHIX
37.64410836
632.3755446
06/11/2025 08:03:33
00497613267TRLO1.1.3
AQXE
37.59210697
632.3852517
06/11/2025 08:03:33
00497613594TRLO1.1.3
CHIX
37.54010558
632.3949589
06/11/2025 08:03:33
00497613595TRLO1.1.3
AQXE
37.48810418
632.404666
06/11/2025 08:03:33
00497613679TRLO1.1.3
XLON
37.43610279
632.4143731
06/11/2025 08:03:33
00497613681TRLO1.1.3
XLON
37.3841014
632.4240802
06/11/2025 08:03:33
00497613680TRLO1.1.3
XLON
37.33210001
632.4337873
06/11/2025 08:03:33
00497614269TRLO1.1.3
BATE
37.28009862
632.4434944
06/11/2025 08:03:33
00497614297TRLO1.1.3
TRQX
37.22809722
632.4532015
06/11/2025 08:03:33
00497614544TRLO1.1.3
CHIX
37.17609583
632.4629086
06/11/2025 08:03:33
00497614549TRLO1.1.3
XLON
37.12409444
632.4726157
06/11/2025 08:03:33
00497614548TRLO1.1.3
XLON
37.07209305
632.4823229
06/11/2025 08:03:33
00497614550TRLO1.1.3
XLON
37.02009166
632.49203
06/11/2025 08:03:33
00497614789TRLO1.1.3
AQXE
36.96809027
632.5017371
06/11/2025 08:03:33
00497615007TRLO1.1.3
XLON
36.91608887
632.5114442
06/11/2025 08:03:33
00497615009TRLO1.1.3
XLON
36.86408748
632.5211513
06/11/2025 08:03:33
00497615010TRLO1.1.3
XLON
36.81208609
632.5308584
06/11/2025 08:03:33
00497615008TRLO1.1.3
XLON
36.7600847
632.5405655
06/11/2025 08:03:33
00497615052TRLO1.1.3
BATE
36.70808331
632.5502726
06/11/2025 08:03:33
00497615434TRLO1.1.3
TRQX
36.65608191
632.5599798
06/11/2025 08:03:33
00497615435TRLO1.1.3
TRQX
36.60408052
632.5696869
06/11/2025 08:03:33
00497615436TRLO1.1.3
TRQX
36.55207913
632.579394
|
06/11/2025 08:03:33
00497615918TRLO1.1.3
AQXE
36.50007774
632.5891011
06/11/2025 08:03:33
00497615993TRLO1.1.3
XLON
36.44807635
632.5988082
06/11/2025 08:03:33
00497616452TRLO1.1.3
TRQX
36.39607495
632.6085153
06/11/2025 08:03:33
00497616634TRLO1.1.3
AQXE
36.34407356
632.6182224
06/11/2025 08:03:33
00497616661TRLO1.1.3
XLON
36.29207217
632.6279295
06/11/2025 08:03:33
00497617501TRLO1.1.3
TRQX
36.24007078
632.6376366
06/11/2025 08:03:33
00497617572TRLO1.1.3
CHIX
36.18806939
632.6473438
06/11/2025 08:03:33
00497617571TRLO1.1.3
CHIX
36.136068
632.6570509
06/11/2025 08:03:33
00497617569TRLO1.1.3
BATE
36.0840666
632.666758
06/11/2025 08:03:33
00497617570TRLO1.1.3
BATE
36.03206521
632.6764651
06/11/2025 08:03:33
00497617770TRLO1.1.3
XLON
35.98006382
632.6861722
06/11/2025 08:03:33
00497618408TRLO1.1.3
BATE
35.92806243
632.6958793
06/11/2025 08:03:33
00497618409TRLO1.1.3
BATE
35.87606104
632.7055864
06/11/2025 08:03:33
00497618420TRLO1.1.3
AQXE
35.82405964
632.7152935
06/11/2025 08:03:33
00497618421TRLO1.1.3
AQXE
35.77205825
632.7250006
06/11/2025 08:03:33
00497618422TRLO1.1.3
AQXE
35.72005686
632.7347078
06/11/2025 08:03:33
00497619040TRLO1.1.3
TRQX
35.66805547
632.7444149
06/11/2025 08:03:33
00497619041TRLO1.1.3
TRQX
35.61605408
632.754122
06/11/2025 08:03:33
00497619067TRLO1.1.3
CHIX
35.56405268
632.7638291
06/11/2025 08:03:33
00497619068TRLO1.1.3
CHIX
35.51205129
632.7735362
06/11/2025 08:03:33
00497619181TRLO1.1.3
AQXE
35.4600499
632.7832433
06/11/2025 08:03:33
00497619180TRLO1.1.3
AQXE
35.40804851
632.7929504
06/11/2025 08:03:33
00497619182TRLO1.1.3
AQXE
35.35604712
632.8026575
06/11/2025 08:03:33
00497619856TRLO1.1.3
TRQX
35.30404572
632.8123647
06/11/2025 08:03:33
00497620632TRLO1.1.3
CHIX
35.25204433
632.8220718
06/11/2025 08:03:33
00497620635TRLO1.1.3
CHIX
35.20004294
632.8317789
06/11/2025 08:03:33
00497620634TRLO1.1.3
XLON
35.14804155
632.841486
06/11/2025 08:03:33
00497620633TRLO1.1.3
XLON
35.09604016
632.8511931
06/11/2025 08:03:33
00497620975TRLO1.1.3
AQXE
35.04403877
632.8609002
06/11/2025 08:03:33
00497620974TRLO1.1.3
AQXE
34.99203737
632.8706073
06/11/2025 08:03:33
00497620976TRLO1.1.3
AQXE
34.94003598
632.8803144
06/11/2025 08:03:33
00497621281TRLO1.1.3
TRQX
34.88803459
632.8900215
06/11/2025 08:03:33
00497621585TRLO1.1.3
XLON
34.8360332
632.8997287
06/11/2025 08:03:33
00497621601TRLO1.1.3
BATE
34.78403181
632.9094358
06/11/2025 08:03:33
00497621602TRLO1.1.3
BATE
34.73203041
632.9191429
06/11/2025 08:03:33
00497621854TRLO1.1.3
CHIX
34.68002902
632.92885
06/11/2025 08:03:33
00497622013TRLO1.1.3
BATE
34.62802763
632.9385571
06/11/2025 08:03:33
00497622252TRLO1.1.3
AQXE
34.57602624
632.9482642
06/11/2025 08:03:33
00497622253TRLO1.1.3
AQXE
34.52402485
632.9579713
06/11/2025 08:03:33
00497595960TRLO1.1.4
XLON
34.47202345
632.9676784
06/11/2025 08:03:33
00497596826TRLO1.1.4
XLON
34.42002206
632.9773855
06/11/2025 08:03:33
00497596834TRLO1.1.4
BATE
34.36802067
632.9870927
06/11/2025 08:03:33
00497596841TRLO1.1.4
CHIX
34.31601928
632.9967998
06/11/2025 08:03:33
00497596977TRLO1.1.4
AQXE
34.26401789
633.0065069
06/11/2025 08:03:33
00497597346TRLO1.1.4
XLON
34.2120165
633.016214
06/11/2025 08:03:33
00497597345TRLO1.1.4
XLON
34.1600151
633.0259211
06/11/2025 08:03:33
00497597344TRLO1.1.4
XLON
34.10801371
633.0356282
06/11/2025 08:03:33
00497597347TRLO1.1.4
XLON
34.05601232
633.0453353
06/11/2025 08:03:33
00497597880TRLO1.1.4
CHIX
34.00401093
633.0550424
06/11/2025 08:03:33
00497597879TRLO1.1.4
BATE
33.95200954
633.0647496
06/11/2025 08:03:33
00497597918TRLO1.1.4
XLON
33.90000814
633.0744567
06/11/2025 08:03:33
00497597920TRLO1.1.4
XLON
33.84800675
633.0841638
06/11/2025 08:03:33
00497597919TRLO1.1.4
XLON
33.79600536
633.0938709
06/11/2025 08:03:33
00497598867TRLO1.1.4
XLON
33.74400397
633.103578
06/11/2025 08:03:33
00497599995TRLO1.1.4
XLON
33.69200258
633.1132851
06/11/2025 08:03:33
00497599996TRLO1.1.4
XLON
33.64000118
633.1229922
06/11/2025 08:03:33
00497600667TRLO1.1.4
CHIX
33.58799979
633.1326993
06/11/2025 08:03:33
00497600668TRLO1.1.4
XLON
33.5359984
633.1424064
06/11/2025 08:03:33
00497600669TRLO1.1.4
AQXE
33.48399701
633.1521136
06/11/2025 08:03:33
00497600690TRLO1.1.4
TRQX
33.43199562
633.1618207
06/11/2025 08:03:33
00497600844TRLO1.1.4
BATE
33.37999423
633.1715278
06/11/2025 08:03:33
00497600845TRLO1.1.4
BATE
33.32799283
633.1812349
06/11/2025 08:03:33
00497601469TRLO1.1.4
XLON
33.27599144
633.190942
06/11/2025 08:03:33
00497601922TRLO1.1.4
TRQX
33.22399005
633.2006491
06/11/2025 08:03:33
00497601989TRLO1.1.4
BATE
33.17198866
633.2103562
06/11/2025 08:03:33
00497602026TRLO1.1.4
XLON
33.11998727
633.2200633
06/11/2025 08:03:33
00497602032TRLO1.1.4
XLON
33.06798587
633.2297704
06/11/2025 08:03:33
00497602076TRLO1.1.4
CHIX
33.01598448
633.2394776
06/11/2025 08:03:33
00497602737TRLO1.1.4
XLON
32.96398309
633.2491847
06/11/2025 08:03:33
00497602760TRLO1.1.4
AQXE
32.9119817
633.2588918
06/11/2025 08:03:33
00497602969TRLO1.1.4
TRQX
32.85998031
633.2685989
06/11/2025 08:03:33
00497603201TRLO1.1.4
BATE
32.80797891
633.278306
06/11/2025 08:03:33
00497603227TRLO1.1.4
CHIX
32.75597752
633.2880131
06/11/2025 08:03:33
00497603369TRLO1.1.4
XLON
32.70397613
633.2977202
06/11/2025 08:03:33
00497603370TRLO1.1.4
XLON
32.65197474
633.3074273
06/11/2025 08:03:33
00497603371TRLO1.1.4
XLON
32.59997335
633.3171345
06/11/2025 08:03:33
00497603705TRLO1.1.4
AQXE
32.54797195
633.3268416
06/11/2025 08:03:33
00497603707TRLO1.1.4
AQXE
32.49597056
633.3365487
06/11/2025 08:03:33
00497603706TRLO1.1.4
AQXE
32.44396917
633.3462558
06/11/2025 08:03:33
00497603783TRLO1.1.4
XLON
32.39196778
633.3559629
06/11/2025 08:03:33
00497603786TRLO1.1.4
TRQX
32.33996639
633.36567
06/11/2025 08:03:33
00497604262TRLO1.1.4
CHIX
32.287965
633.3753771
06/11/2025 08:03:33
00497604896TRLO1.1.4
AQXE
32.2359636
633.3850842
06/11/2025 08:03:33
00497605371TRLO1.1.4
CHIX
32.18396221
633.3947913
06/11/2025 08:03:33
00497605370TRLO1.1.4
BATE
32.13196082
633.4044985
06/11/2025 08:03:33
00497605372TRLO1.1.4
XLON
32.07995943
633.4142056
06/11/2025 08:03:33
00497605373TRLO1.1.4
TRQX
32.02795804
633.4239127
06/11/2025 08:03:33
00497605757TRLO1.1.4
AQXE
31.97595664
633.4336198
06/11/2025 08:03:33
00497605980TRLO1.1.4
XLON
31.92395525
633.4433269
06/11/2025 08:03:33
00497605982TRLO1.1.4
XLON
31.87195386
633.453034
06/11/2025 08:03:33
00497605981TRLO1.1.4
XLON
31.81995247
633.4627411
06/11/2025 08:03:33
00497606756TRLO1.1.4
CHIX
31.76795108
633.4724482
06/11/2025 08:03:33
00497606757TRLO1.1.4
TRQX
31.71594968
633.4821554
06/11/2025 08:03:33
00497607125TRLO1.1.4
BATE
31.66394829
633.4918625
06/11/2025 08:03:33
00497607229TRLO1.1.4
XLON
31.6119469
633.5015696
06/11/2025 08:03:33
00497607331TRLO1.1.4
AQXE
31.55994551
633.5112767
06/11/2025 08:03:33
00497607552TRLO1.1.4
BATE
31.50794412
633.5209838
06/11/2025 08:03:33
00497607762TRLO1.1.4
XLON
31.45594273
633.5306909
06/11/2025 08:03:33
00497607764TRLO1.1.4
XLON
31.40394133
633.540398
06/11/2025 08:03:33
00497607763TRLO1.1.4
XLON
31.35193994
633.5501051
06/11/2025 08:03:33
00497608641TRLO1.1.4
CHIX
31.29993855
633.5598122
06/11/2025 08:03:33
00497608862TRLO1.1.4
TRQX
31.24793716
633.5695194
06/11/2025 08:03:33
00497609090TRLO1.1.4
XLON
31.19593577
633.5792265
06/11/2025 08:03:33
00497609091TRLO1.1.4
XLON
31.14393437
633.5889336
06/11/2025 08:03:33
00497609093TRLO1.1.4
XLON
31.09193298
633.5986407
06/11/2025 08:03:33
00497609092TRLO1.1.4
XLON
31.03993159
633.6083478
06/11/2025 08:03:33
00497609119TRLO1.1.4
AQXE
30.9879302
633.6180549
06/11/2025 08:03:33
00497609455TRLO1.1.4
BATE
30.93592881
633.627762
06/11/2025 08:03:33
00497610083TRLO1.1.4
XLON
30.88392741
633.6374691
06/11/2025 08:03:33
00497610108TRLO1.1.4
CHIX
30.83192602
633.6471762
06/11/2025 08:03:33
00497610398TRLO1.1.4
TRQX
30.77992463
633.6568834
06/11/2025 08:03:33
00497610926TRLO1.1.4
XLON
30.72792324
633.6665905
06/11/2025 08:03:33
00497610929TRLO1.1.4
XLON
30.67592185
633.6762976
06/11/2025 08:03:33
00497610927TRLO1.1.4
XLON
30.62392046
633.6860047
06/11/2025 08:03:33
00497610928TRLO1.1.4
XLON
30.57191906
633.6957118
06/11/2025 08:03:33
00497610930TRLO1.1.4
XLON
30.51991767
633.7054189
06/11/2025 08:03:33
00497610931TRLO1.1.4
XLON
30.46791628
633.715126
06/11/2025 08:03:33
00497610936TRLO1.1.4
CHIX
30.41591489
633.7248331
06/11/2025 08:03:33
00497611660TRLO1.1.4
BATE
30.3639135
633.7345403
06/11/2025 08:03:33
00497611682TRLO1.1.4
AQXE
30.3119121
633.7442474
06/11/2025 08:03:33
00497611820TRLO1.1.4
XLON
30.25991071
633.7539545
06/11/2025 08:03:33
00497612827TRLO1.1.4
BATE
30.20790932
633.7636616
06/11/2025 08:03:33
00497613238TRLO1.1.4
XLON
30.15590793
633.7733687
06/11/2025 08:03:33
00497613239TRLO1.1.4
XLON
30.10390654
633.7830758
06/11/2025 08:03:33
00497613261TRLO1.1.4
TRQX
30.05190514
633.7927829
06/11/2025 08:03:33
00497613260TRLO1.1.4
TRQX
29.99990375
633.80249
06/11/2025 08:03:33
00497613259TRLO1.1.4
CHIX
29.94790236
633.8121971
06/11/2025 08:03:33
00497613267TRLO1.1.4
AQXE
29.89590097
633.8219043
06/11/2025 08:03:33
00497613594TRLO1.1.4
CHIX
29.84389958
633.8316114
06/11/2025 08:03:33
00497613595TRLO1.1.4
AQXE
29.79189818
633.8413185
06/11/2025 08:03:33
00497613679TRLO1.1.4
XLON
29.73989679
633.8510256
06/11/2025 08:03:33
00497613681TRLO1.1.4
XLON
29.6878954
633.8607327
06/11/2025 08:03:33
00497613680TRLO1.1.4
XLON
29.63589401
633.8704398
06/11/2025 08:03:33
00497614269TRLO1.1.4
BATE
29.58389262
633.8801469
06/11/2025 08:03:33
00497614297TRLO1.1.4
TRQX
29.53189123
633.889854
06/11/2025 08:03:33
00497614544TRLO1.1.4
CHIX
29.47988983
633.8995611
06/11/2025 08:03:33
00497614549TRLO1.1.4
XLON
29.42788844
633.9092683
06/11/2025 08:03:33
00497614548TRLO1.1.4
XLON
29.37588705
633.9189754
06/11/2025 08:03:33
00497614550TRLO1.1.4
XLON
29.32388566
633.9286825
06/11/2025 08:03:33
00497614789TRLO1.1.4
AQXE
29.27188427
633.9383896
06/11/2025 08:03:33
00497615007TRLO1.1.4
XLON
29.21988287
633.9480967
06/11/2025 08:03:33
00497615009TRLO1.1.4
XLON
29.16788148
633.9578038
06/11/2025 08:03:33
00497615010TRLO1.1.4
XLON
29.11588009
633.9675109
06/11/2025 08:03:33
00497615008TRLO1.1.4
XLON
29.0638787
633.977218
06/11/2025 08:03:33
00497615052TRLO1.1.4
BATE
29.01187731
633.9869252
06/11/2025 08:03:33
00497615434TRLO1.1.4
TRQX
28.95987591
633.9966323
06/11/2025 08:03:33
00497615435TRLO1.1.4
TRQX
28.90787452
634.0063394
06/11/2025 08:03:33
00497615436TRLO1.1.4
TRQX
28.85587313
634.0160465
06/11/2025 08:03:33
00497615918TRLO1.1.4
AQXE
28.80387174
634.0257536
06/11/2025 08:03:33
00497615993TRLO1.1.4
XLON
28.75187035
634.0354607
06/11/2025 08:03:33
00497616452TRLO1.1.4
TRQX
28.69986896
634.0451678
06/11/2025 08:03:33
00497616634TRLO1.1.4
AQXE
28.64786756
634.0548749
06/11/2025 08:03:33
00497616661TRLO1.1.4
XLON
28.59586617
634.064582
06/11/2025 08:03:33
00497617501TRLO1.1.4
TRQX
28.54386478
634.0742892
06/11/2025 08:03:33
00497617572TRLO1.1.4
CHIX
28.49186339
634.0839963
06/11/2025 08:03:33
00497617571TRLO1.1.4
CHIX
28.439862
634.0937034
06/11/2025 08:03:33
00497617569TRLO1.1.4
BATE
28.3878606
634.1034105
06/11/2025 08:03:33
00497617570TRLO1.1.4
BATE
28.33585921
634.1131176
06/11/2025 08:03:33
00497617770TRLO1.1.4
XLON
28.28385782
634.1228247
06/11/2025 08:03:33
00497618408TRLO1.1.4
BATE
28.23185643
634.1325318
06/11/2025 08:03:33
00497618409TRLO1.1.4
BATE
28.17985504
634.1422389
06/11/2025 08:03:33
00497618420TRLO1.1.4
AQXE
28.12785364
634.151946
06/11/2025 08:03:33
00497618421TRLO1.1.4
AQXE
28.07585225
634.1616532
06/11/2025 08:03:33
00497618422TRLO1.1.4
AQXE
28.02385086
634.1713603
06/11/2025 08:03:33
00497619040TRLO1.1.4
TRQX
27.97184947
634.1810674
06/11/2025 08:03:33
00497619041TRLO1.1.4
TRQX
27.91984808
634.1907745
06/11/2025 08:03:33
00497619067TRLO1.1.4
CHIX
27.86784669
634.2004816
06/11/2025 08:03:33
00497619068TRLO1.1.4
CHIX
27.81584529
634.2101887
06/11/2025 08:03:33
00497619181TRLO1.1.4
AQXE
27.7638439
634.2198958
06/11/2025 08:03:33
00497619180TRLO1.1.4
AQXE
27.71184251
634.2296029
06/11/2025 08:03:33
00497619182TRLO1.1.4
AQXE
27.65984112
634.2393101
06/11/2025 08:03:33
00497619856TRLO1.1.4
TRQX
27.60783973
634.2490172
06/11/2025 08:03:33
00497620632TRLO1.1.4
CHIX
27.55583833
634.2587243
06/11/2025 08:03:33
00497620635TRLO1.1.4
CHIX
27.50383694
634.2684314
06/11/2025 08:03:33
00497620634TRLO1.1.4
XLON
27.45183555
634.2781385
06/11/2025 08:03:33
00497620633TRLO1.1.4
XLON
27.39983416
634.2878456
06/11/2025 08:03:33
00497620975TRLO1.1.4
AQXE
27.34783277
634.2975527
06/11/2025 08:03:33
00497620974TRLO1.1.4
AQXE
27.29583137
634.3072598
06/11/2025 08:03:33
00497620976TRLO1.1.4
AQXE
27.24382998
634.3169669
06/11/2025 08:03:33
00497621281TRLO1.1.4
TRQX
27.19182859
634.3266741
06/11/2025 08:03:33
00497621585TRLO1.1.4
XLON
27.1398272
634.3363812
06/11/2025 08:03:33
00497621601TRLO1.1.4
BATE
27.08782581
634.3460883
06/11/2025 08:03:33
00497621602TRLO1.1.4
BATE
27.03582442
634.3557954
06/11/2025 08:03:33
00497621854TRLO1.1.4
CHIX
26.98382302
634.3655025
06/11/2025 08:03:33
00497622013TRLO1.1.4
BATE
26.93182163
634.3752096
06/11/2025 08:03:33
00497622252TRLO1.1.4
AQXE
26.87982024
634.3849167
06/11/2025 08:03:33
00497622253TRLO1.1.4
AQXE
26.82781885
634.3946238
06/11/2025 08:03:33
00497595960TRLO1.1.5
XLON
26.77581746
634.404331
06/11/2025 08:03:33
00497596826TRLO1.1.5
XLON
26.72381606
634.4140381
06/11/2025 08:03:33
00497596834TRLO1.1.5
BATE
26.67181467
634.4237452
06/11/2025 08:03:33
00497596841TRLO1.1.5
CHIX
26.61981328
634.4334523
06/11/2025 08:03:33
00497596977TRLO1.1.5
AQXE
26.56781189
634.4431594
06/11/2025 08:03:33
00497597346TRLO1.1.5
XLON
26.5158105
634.4528665
06/11/2025 08:03:33
00497597345TRLO1.1.5
XLON
26.4638091
634.4625736
06/11/2025 08:03:33
00497597344TRLO1.1.5
XLON
26.41180771
634.4722807
06/11/2025 08:03:33
00497597347TRLO1.1.5
XLON
26.35980632
634.4819878
06/11/2025 08:03:33
00497597880TRLO1.1.5
CHIX
26.30780493
634.491695
06/11/2025 08:03:33
00497597879TRLO1.1.5
BATE
26.25580354
634.5014021
06/11/2025 08:03:33
00497597918TRLO1.1.5
XLON
26.20380214
634.5111092
06/11/2025 08:03:33
00497597920TRLO1.1.5
XLON
26.15180075
634.5208163
06/11/2025 08:03:33
00497597919TRLO1.1.5
XLON
26.09979936
634.5305234
06/11/2025 08:03:33
00497598867TRLO1.1.5
XLON
26.04779797
634.5402305
06/11/2025 08:03:33
00497599995TRLO1.1.5
XLON
25.99579658
634.5499376
06/11/2025 08:03:33
00497599996TRLO1.1.5
XLON
25.94379519
634.5596447
06/11/2025 08:03:33
00497600667TRLO1.1.5
CHIX
25.89179379
634.5693518
06/11/2025 08:03:33
00497600668TRLO1.1.5
XLON
25.8397924
634.579059
06/11/2025 08:03:33
00497600669TRLO1.1.5
AQXE
25.78779101
634.5887661
06/11/2025 08:03:33
00497600690TRLO1.1.5
TRQX
25.73578962
634.5984732
06/11/2025 08:03:33
00497600844TRLO1.1.5
BATE
25.68378823
634.6081803
06/11/2025 08:03:33
00497600845TRLO1.1.5
BATE
25.63178683
634.6178874
06/11/2025 08:03:33
00497601469TRLO1.1.5
XLON
25.57978544
634.6275945
06/11/2025 08:03:33
00497601922TRLO1.1.5
TRQX
25.52778405
634.6373016
06/11/2025 08:03:33
00497601989TRLO1.1.5
BATE
25.47578266
634.6470087
06/11/2025 08:03:33
00497602026TRLO1.1.5
XLON
25.42378127
634.6567159
06/11/2025 08:03:33
00497602032TRLO1.1.5
XLON
25.37177987
634.666423
06/11/2025 08:03:33
00497602076TRLO1.1.5
CHIX
25.31977848
634.6761301
06/11/2025 08:03:33
00497602737TRLO1.1.5
XLON
25.26777709
634.6858372
06/11/2025 08:03:33
00497602760TRLO1.1.5
AQXE
25.2157757
634.6955443
06/11/2025 08:03:33
00497602969TRLO1.1.5
TRQX
25.16377431
634.7052514
06/11/2025 08:03:33
00497603201TRLO1.1.5
BATE
25.11177292
634.7149585
06/11/2025 08:03:33
00497603227TRLO1.1.5
CHIX
25.05977152
634.7246656
06/11/2025 08:03:33
00497603369TRLO1.1.5
XLON
25.00777013
634.7343727
06/11/2025 08:03:33
00497603370TRLO1.1.5
XLON
24.95576874
634.7440799
06/11/2025 08:03:33
00497603371TRLO1.1.5
XLON
24.90376735
634.753787
06/11/2025 08:03:33
00497603705TRLO1.1.5
AQXE
24.85176596
634.7634941
06/11/2025 08:03:33
00497603707TRLO1.1.5
AQXE
24.79976456
634.7732012
06/11/2025 08:03:33
00497603706TRLO1.1.5
AQXE
24.74776317
634.7829083
06/11/2025 08:03:33
00497603783TRLO1.1.5
XLON
24.69576178
634.7926154
06/11/2025 08:03:33
00497603786TRLO1.1.5
TRQX
24.64376039
634.8023225
06/11/2025 08:03:33
00497604262TRLO1.1.5
CHIX
24.591759
634.8120296
06/11/2025 08:03:33
00497604896TRLO1.1.5
AQXE
24.5397576
634.8217367
06/11/2025 08:03:33
00497605371TRLO1.1.5
CHIX
24.48775621
634.8314439
06/11/2025 08:03:33
00497605370TRLO1.1.5
BATE
24.43575482
634.841151
06/11/2025 08:03:33
00497605372TRLO1.1.5
XLON
24.38375343
634.8508581
06/11/2025 08:03:33
00497605373TRLO1.1.5
TRQX
24.33175204
634.8605652
06/11/2025 08:03:33
00497605757TRLO1.1.5
AQXE
24.27975065
634.8702723
06/11/2025 08:03:33
00497605980TRLO1.1.5
XLON
24.22774925
634.8799794
06/11/2025 08:03:33
00497605982TRLO1.1.5
XLON
24.17574786
634.8896865
06/11/2025 08:03:33
00497605981TRLO1.1.5
XLON
24.12374647
634.8993936
06/11/2025 08:03:33
00497606756TRLO1.1.5
CHIX
24.07174508
634.9091008
06/11/2025 08:03:33
00497606757TRLO1.1.5
TRQX
24.01974369
634.9188079
06/11/2025 08:03:33
00497607125TRLO1.1.5
BATE
23.96774229
634.928515
06/11/2025 08:03:33
00497607229TRLO1.1.5
XLON
23.9157409
634.9382221
06/11/2025 08:03:33
00497607331TRLO1.1.5
AQXE
23.86373951
634.9479292
06/11/2025 08:03:33
00497607552TRLO1.1.5
BATE
23.81173812
634.9576363
06/11/2025 08:03:33
00497607762TRLO1.1.5
XLON
23.75973673
634.9673434
06/11/2025 08:03:33
00497607764TRLO1.1.5
XLON
23.70773533
634.9770505
06/11/2025 08:03:33
00497607763TRLO1.1.5
XLON
23.65573394
634.9867576
06/11/2025 08:03:33
00497608641TRLO1.1.5
CHIX
23.60373255
634.9964648
06/11/2025 08:03:33
00497608862TRLO1.1.5
TRQX
23.55173116
635.0061719
06/11/2025 08:03:33
00497609090TRLO1.1.5
XLON
23.49972977
635.015879
06/11/2025 08:03:33
00497609091TRLO1.1.5
XLON
23.44772837
635.0255861
06/11/2025 08:03:33
00497609093TRLO1.1.5
XLON
23.39572698
635.0352932
06/11/2025 08:03:33
00497609092TRLO1.1.5
XLON
23.34372559
635.0450003
06/11/2025 08:03:33
00497609119TRLO1.1.5
AQXE
23.2917242
635.0547074
06/11/2025 08:03:33
00497609455TRLO1.1.5
BATE
23.23972281
635.0644145
06/11/2025 08:03:33
00497610083TRLO1.1.5
XLON
23.18772142
635.0741216
06/11/2025 08:03:33
00497610108TRLO1.1.5
CHIX
23.13572002
635.0838288
06/11/2025 08:03:33
00497610398TRLO1.1.5
TRQX
23.08371863
635.0935359
06/11/2025 08:03:33
00497610926TRLO1.1.5
XLON
23.03171724
635.103243
06/11/2025 08:03:33
00497610929TRLO1.1.5
XLON
22.97971585
635.1129501
06/11/2025 08:03:33
00497610927TRLO1.1.5
XLON
22.92771446
635.1226572
06/11/2025 08:03:33
00497610928TRLO1.1.5
XLON
22.87571306
635.1323643
06/11/2025 08:03:33
00497610930TRLO1.1.5
XLON
22.82371167
635.1420714
06/11/2025 08:03:33
00497610931TRLO1.1.5
XLON
22.77171028
635.1517785
06/11/2025 08:03:33
00497610936TRLO1.1.5
CHIX
22.71970889
635.1614857
06/11/2025 08:03:33
00497611660TRLO1.1.5
BATE
22.6677075
635.1711928
06/11/2025 08:03:33
00497611682TRLO1.1.5
AQXE
22.6157061
635.1808999
06/11/2025 08:03:33
00497611820TRLO1.1.5
XLON
22.56370471
635.190607
06/11/2025 08:03:33
00497612827TRLO1.1.5
BATE
22.51170332
635.2003141
06/11/2025 08:03:33
00497613238TRLO1.1.5
XLON