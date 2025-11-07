Das Wirkstoffforschungsgeschäft von Gubra muss derzeit eine schwächere Nachfrage in Kauf nehmen. Bereits am Donnerstagabend schraubte das Unternehmen die Umsatzprognose für das CRO-Business nach unten. Kein Beinbruch, denn unlängst verlagert sich der Fokus auf die Entwicklungspipeline der Biotech-Firma.Im CRO-Segment gingen die Erlöse dritten Quartal um ein Zehntel auf 49,1 Millionen Dänische Kronen (6,58 Millionen Euro) zurück. Das bereinigte EBIT betrug im Berichtszeitraum 7,6 Millionen Kronen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär