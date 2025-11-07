Das Wirkstoffforschungsgeschäft von Gubra muss derzeit eine schwächere Nachfrage in Kauf nehmen. Bereits am Donnerstagabend schraubte das Unternehmen die Umsatzprognose für das CRO-Business nach unten. Kein Beinbruch, denn unlängst verlagert sich der Fokus auf die Entwicklungspipeline der Biotech-Firma.Im CRO-Segment gingen die Erlöse dritten Quartal um ein Zehntel auf 49,1 Millionen Dänische Kronen (6,58 Millionen Euro) zurück. Das bereinigte EBIT betrug im Berichtszeitraum 7,6 Millionen Kronen. ...

