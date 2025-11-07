EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf

Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt



07.11.2025 / 20:07 CET/CEST

Northern Data Group gibt Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. bekannt Frankfurt - 7. November 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "Northern Data"), hat heute den Verkauf ihrer historischen Beteiligung an Lancium Inc. für einen Gesamterlös von USD 30 Mio. bekanntgegeben. Die Beteiligung an Lancium Inc. wurde 2020 mit Anschaffungskosten in Höhe von EUR 1,4 Mio. ausgewiesen (USD 1,7 Mio.). Über Northern Data Group: Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über ein Netzwerk von eigenen und Colocation-Rechenzentren auf der ganzen Welt. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de . Investor Relations: Jose Cano Vice President, Investor Relations E-Mail: ir@northerndata.de



