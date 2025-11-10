Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

Bodycotewww.bodycote.com

10 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

7 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,302

Highest price paid per share (pence per share):

621.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

604.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

608.43p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,731,303 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,579,101 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,724,869 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

342

620.5

07/11/2025 08:09:13

00497862391TRLO1.1.1

XLON

162

620.5

07/11/2025 08:12:45

00497863381TRLO1.1.1

XLON

26

621

07/11/2025 08:15:07

00497863883TRLO1.1.1

CHIX

87

620

07/11/2025 08:15:25

00497863975TRLO1.1.1

BATE

24

620

07/11/2025 08:15:32

00497864003TRLO1.1.1

AQXE

14

619

07/11/2025 08:15:44

00497864040TRLO1.1.1

TRQX

14

619

07/11/2025 08:15:44

00497864041TRLO1.1.1

TRQX

5

620

07/11/2025 08:17:12

00497864319TRLO1.1.1

CHIX

17

620

07/11/2025 08:17:12

00497864318TRLO1.1.1

CHIX

24

618

07/11/2025 08:17:12

00497864321TRLO1.1.1

AQXE

87

618

07/11/2025 08:17:12

00497864320TRLO1.1.1

BATE

191

618

07/11/2025 08:17:28

00497864402TRLO1.1.1

XLON

89

617.5

07/11/2025 08:19:47

00497865179TRLO1.1.1

BATE

21

617.5

07/11/2025 08:19:47

00497865180TRLO1.1.1

CHIX

164

617.5

07/11/2025 08:26:01

00497866625TRLO1.1.1

XLON

12

617.5

07/11/2025 08:28:02

00497866985TRLO1.1.1

TRQX

12

618

07/11/2025 08:28:28

00497867065TRLO1.1.1

AQXE

9

618

07/11/2025 08:28:28

00497867066TRLO1.1.1

AQXE

26

616.5

07/11/2025 08:28:43

00497867086TRLO1.1.1

CHIX

89

617

07/11/2025 08:28:57

00497867110TRLO1.1.1

BATE

120

616.5

07/11/2025 08:30:48

00497867827TRLO1.1.1

XLON

60

616.5

07/11/2025 08:33:06

00497868543TRLO1.1.1

XLON

58

616.5

07/11/2025 08:33:06

00497868544TRLO1.1.1

XLON

12

617

07/11/2025 08:34:46

00497869005TRLO1.1.1

TRQX

83

617

07/11/2025 08:35:40

00497869286TRLO1.1.1

BATE

21

617

07/11/2025 08:35:45

00497869313TRLO1.1.1

AQXE

22

616

07/11/2025 08:37:30

00497869845TRLO1.1.1

CHIX

1

617

07/11/2025 08:42:35

00497871267TRLO1.1.1

TRQX

12

617

07/11/2025 08:42:35

00497871266TRLO1.1.1

TRQX

24

616

07/11/2025 08:42:54

00497871331TRLO1.1.1

CHIX

258

616

07/11/2025 08:42:54

00497871332TRLO1.1.1

XLON

86

616

07/11/2025 08:44:42

00497871671TRLO1.1.1

BATE

9

616.5

07/11/2025 08:44:51

00497871704TRLO1.1.1

AQXE

12

617

07/11/2025 08:44:51

00497871705TRLO1.1.1

AQXE

12

616

07/11/2025 08:48:25

00497872517TRLO1.1.1

XLON

23

616

07/11/2025 08:48:25

00497872518TRLO1.1.1

XLON

181

616

07/11/2025 08:48:25

00497872519TRLO1.1.1

XLON

13

617

07/11/2025 08:49:47

00497873177TRLO1.1.1

TRQX

86

616

07/11/2025 08:50:11

00497873287TRLO1.1.1

BATE

150

616

07/11/2025 08:50:29

00497873429TRLO1.1.1

XLON

24

615.5

07/11/2025 08:52:40

00497874018TRLO1.1.1

CHIX

10

617

07/11/2025 08:53:52

00497874420TRLO1.1.1

AQXE

12

617

07/11/2025 08:53:52

00497874419TRLO1.1.1

AQXE

35

615.5

07/11/2025 08:54:14

00497874486TRLO1.1.1

XLON

17

615.5

07/11/2025 08:54:14

00497874487TRLO1.1.1

XLON

23

615.5

07/11/2025 08:54:14

00497874488TRLO1.1.1

XLON

61

615.5

07/11/2025 08:54:14

00497874489TRLO1.1.1

XLON

10

615.5

07/11/2025 08:54:15

00497874491TRLO1.1.1

TRQX

19

615

07/11/2025 08:57:03

00497875122TRLO1.1.1

CHIX

92

616.5

07/11/2025 08:59:26

00497875665TRLO1.1.1

BATE

233

616

07/11/2025 09:00:31

00497876000TRLO1.1.1

XLON

20

616

07/11/2025 09:05:09

00497877111TRLO1.1.1

CHIX

5

616.5

07/11/2025 09:05:09

00497877112TRLO1.1.1

CHIX

4

615.5

07/11/2025 09:05:12

00497877116TRLO1.1.1

TRQX

8

615.5

07/11/2025 09:05:13

00497877120TRLO1.1.1

TRQX

12

615.5

07/11/2025 09:06:26

00497877275TRLO1.1.1

BATE

77

615.5

07/11/2025 09:09:10

00497877896TRLO1.1.1

BATE

145

615.5

07/11/2025 09:09:10

00497877897TRLO1.1.1

XLON

22

615.5

07/11/2025 09:23:30

00497881621TRLO1.1.1

CHIX

39

616

07/11/2025 09:25:20

00497881991TRLO1.1.1

XLON

60

616

07/11/2025 09:25:20

00497881992TRLO1.1.1

XLON

57

616

07/11/2025 09:25:20

00497881994TRLO1.1.1

XLON

124

616

07/11/2025 09:25:20

00497881993TRLO1.1.1

XLON

182

616

07/11/2025 09:25:20

00497881995TRLO1.1.1

XLON

128

616

07/11/2025 09:28:10

00497882517TRLO1.1.1

XLON

19

615.5

07/11/2025 09:31:48

00497883444TRLO1.1.1

CHIX

1

615.5

07/11/2025 09:31:48

00497883447TRLO1.1.1

CHIX

24

615.5

07/11/2025 09:31:48

00497883448TRLO1.1.1

TRQX

95

615.5

07/11/2025 09:31:48

00497883445TRLO1.1.1

BATE

98

615.5

07/11/2025 09:31:48

00497883446TRLO1.1.1

BATE

12

615.5

07/11/2025 09:31:48

00497883449TRLO1.1.1

TRQX

23

615

07/11/2025 09:31:49

00497883454TRLO1.1.1

AQXE

62

615

07/11/2025 09:31:49

00497883455TRLO1.1.1

AQXE

25

615

07/11/2025 09:33:41

00497883954TRLO1.1.1

CHIX

166

615

07/11/2025 09:34:22

00497884160TRLO1.1.1

XLON

8

615

07/11/2025 09:35:15

00497884425TRLO1.1.1

AQXE

14

615

07/11/2025 09:35:15

00497884424TRLO1.1.1

AQXE

12

614.5

07/11/2025 09:36:41

00497884730TRLO1.1.1

TRQX

83

614.5

07/11/2025 09:38:29

00497885206TRLO1.1.1

BATE

164

614

07/11/2025 09:40:03

00497885716TRLO1.1.1

XLON

24

614.5

07/11/2025 09:41:25

00497886118TRLO1.1.1

CHIX

27

613

07/11/2025 09:43:27

00497886616TRLO1.1.1

XLON

116

613

07/11/2025 09:43:27

00497886617TRLO1.1.1

XLON

10

614.5

07/11/2025 09:43:31

00497886623TRLO1.1.1

TRQX

12

615

07/11/2025 09:44:05

00497886849TRLO1.1.1

AQXE

12

615

07/11/2025 09:44:05

00497886850TRLO1.1.1

AQXE

91

614.5

07/11/2025 09:46:19

00497887475TRLO1.1.1

BATE

19

614.5

07/11/2025 09:46:39

00497887500TRLO1.1.1

CHIX

24

613

07/11/2025 09:48:03

00497888000TRLO1.1.1

XLON

28

613

07/11/2025 09:48:03

00497888001TRLO1.1.1

XLON

8

613

07/11/2025 09:48:03

00497888002TRLO1.1.1

XLON

10

615

07/11/2025 09:53:24

00497889921TRLO1.1.1

AQXE

12

615

07/11/2025 09:53:24

00497889920TRLO1.1.1

AQXE

87

613

07/11/2025 09:54:54

00497890335TRLO1.1.1

BATE

14

613

07/11/2025 09:54:54

00497890338TRLO1.1.1

TRQX

25

613

07/11/2025 09:54:54

00497890336TRLO1.1.1

CHIX

177

613

07/11/2025 09:54:54

00497890337TRLO1.1.1

XLON

50

613

07/11/2025 09:58:00

00497892097TRLO1.1.1

XLON

102

613

07/11/2025 09:58:00

00497892098TRLO1.1.1

XLON

12

613

07/11/2025 10:00:34

00497893429TRLO1.1.1

TRQX

77

613

07/11/2025 10:00:34

00497893428TRLO1.1.1

BATE

1

613.5

07/11/2025 10:00:52

00497893456TRLO1.1.1

AQXE

21

613.5

07/11/2025 10:00:52

00497893457TRLO1.1.1

AQXE

100

613

07/11/2025 10:06:59

00497894891TRLO1.1.1

XLON

12

613.5

07/11/2025 10:09:47

00497895681TRLO1.1.1

AQXE

14

613.5

07/11/2025 10:09:47

00497895682TRLO1.1.1

AQXE

25

613

07/11/2025 10:11:27

00497896021TRLO1.1.1

CHIX

72

613

07/11/2025 10:11:27

00497896023TRLO1.1.1

BATE

12

613

07/11/2025 10:11:27

00497896025TRLO1.1.1

TRQX

184

613

07/11/2025 10:11:27

00497896024TRLO1.1.1

XLON

126

613

07/11/2025 10:11:47

00497896142TRLO1.1.1

XLON

22

613

07/11/2025 10:13:56

00497896478TRLO1.1.1

CHIX

76

613

07/11/2025 10:13:56

00497896477TRLO1.1.1

BATE

148

613

07/11/2025 10:13:56

00497896479TRLO1.1.1

XLON

12

613

07/11/2025 10:13:56

00497896480TRLO1.1.1

TRQX

12

613

07/11/2025 10:18:02

00497897310TRLO1.1.1

CHIX

12

613

07/11/2025 10:18:02

00497897311TRLO1.1.1

CHIX

3

613

07/11/2025 10:18:02

00497897312TRLO1.1.1

CHIX

190

613

07/11/2025 10:18:26

00497897382TRLO1.1.1

XLON

13

613

07/11/2025 10:20:31

00497897841TRLO1.1.1

TRQX

23

612.5

07/11/2025 10:22:59

00497898263TRLO1.1.1

AQXE

19

613

07/11/2025 10:23:42

00497898409TRLO1.1.1

CHIX

11

613

07/11/2025 10:25:50

00497898890TRLO1.1.1

TRQX

12

612.5

07/11/2025 10:31:05

00497899896TRLO1.1.1

XLON

13

612.5

07/11/2025 10:31:05

00497899897TRLO1.1.1

XLON

3

612.5

07/11/2025 10:31:05

00497899898TRLO1.1.1

XLON

165

612.5

07/11/2025 10:31:05

00497899899TRLO1.1.1

XLON

95

612.5

07/11/2025 10:31:06

00497899912TRLO1.1.1

BATE

21

612.5

07/11/2025 10:31:10

00497899936TRLO1.1.1

AQXE

22

613

07/11/2025 10:31:37

00497900007TRLO1.1.1

CHIX

105

612.5

07/11/2025 10:33:23

00497900336TRLO1.1.1

BATE

12

613

07/11/2025 10:33:27

00497900354TRLO1.1.1

TRQX

126

612.5

07/11/2025 10:33:32

00497900371TRLO1.1.1

XLON

45

612.5

07/11/2025 10:33:32

00497900372TRLO1.1.1

XLON

8

612.5

07/11/2025 10:35:32

00497900686TRLO1.1.1

AQXE

12

612.5

07/11/2025 10:35:32

00497900685TRLO1.1.1

AQXE

156

612.5

07/11/2025 10:36:07

00497900753TRLO1.1.1

XLON

26

613

07/11/2025 10:39:52

00497901297TRLO1.1.1

CHIX

75

612.5

07/11/2025 10:40:03

00497901328TRLO1.1.1

BATE

6

612.5

07/11/2025 10:41:06

00497901507TRLO1.1.1

AQXE

12

612.5

07/11/2025 10:41:06

00497901506TRLO1.1.1

AQXE

125

612.5

07/11/2025 10:41:32

00497901554TRLO1.1.1

XLON

5

612.5

07/11/2025 10:41:32

00497901555TRLO1.1.1

XLON

56

612.5

07/11/2025 10:41:32

00497901556TRLO1.1.1

XLON

12

613

07/11/2025 10:42:15

00497901633TRLO1.1.1

TRQX

46

612

07/11/2025 10:47:17

00497902560TRLO1.1.1

XLON

62

612

07/11/2025 10:47:17

00497902559TRLO1.1.1

XLON

23

612

07/11/2025 10:51:10

00497903254TRLO1.1.1

AQXE

12

613

07/11/2025 10:51:25

00497903294TRLO1.1.1

TRQX

13

612

07/11/2025 10:51:47

00497903360TRLO1.1.1

XLON

125

612

07/11/2025 10:51:47

00497903359TRLO1.1.1

XLON

107

612.5

07/11/2025 10:52:18

00497903434TRLO1.1.1

BATE

173

611

07/11/2025 10:57:25

00497904370TRLO1.1.1

XLON

25

610.5

07/11/2025 10:57:45

00497904422TRLO1.1.1

CHIX

12

611

07/11/2025 10:59:01

00497904677TRLO1.1.1

TRQX

94

611

07/11/2025 11:01:07

00497905171TRLO1.1.1

BATE

19

610.5

07/11/2025 11:01:39

00497905352TRLO1.1.1

CHIX

14

611.5

07/11/2025 11:02:04

00497905455TRLO1.1.1

AQXE

8

611.5

07/11/2025 11:02:04

00497905456TRLO1.1.1

AQXE

201

610.5

07/11/2025 11:02:59

00497905614TRLO1.1.1

XLON

23

610.5

07/11/2025 11:04:50

00497905949TRLO1.1.1

CHIX

12

611.5

07/11/2025 11:06:59

00497906252TRLO1.1.1

AQXE

7

611.5

07/11/2025 11:06:59

00497906253TRLO1.1.1

AQXE

173

610.5

07/11/2025 11:07:41

00497906357TRLO1.1.1

XLON

14

611

07/11/2025 11:10:10

00497906801TRLO1.1.1

TRQX

17

611

07/11/2025 11:10:10

00497906800TRLO1.1.1

BATE

53

611

07/11/2025 11:10:10

00497906799TRLO1.1.1

BATE

10

611

07/11/2025 11:10:10

00497906802TRLO1.1.1

BATE

27

611

07/11/2025 11:11:49

00497907068TRLO1.1.1

CHIX

57

611

07/11/2025 11:12:41

00497907209TRLO1.1.1

XLON

64

611

07/11/2025 11:12:41

00497907208TRLO1.1.1

XLON

14

611

07/11/2025 11:14:55

00497907704TRLO1.1.1

TRQX

23

611

07/11/2025 11:15:00

00497907728TRLO1.1.1

AQXE

200

611

07/11/2025 11:15:09

00497907782TRLO1.1.1

XLON

44

611

07/11/2025 11:16:05

00497908086TRLO1.1.1

BATE

49

611

07/11/2025 11:16:05

00497908087TRLO1.1.1

BATE

27

611

07/11/2025 11:18:52

00497908581TRLO1.1.1

CHIX

175

610.5

07/11/2025 11:19:29

00497908798TRLO1.1.1

XLON

13

610.5

07/11/2025 11:22:19

00497909175TRLO1.1.1

TRQX

22

610.5

07/11/2025 11:22:19

00497909174TRLO1.1.1

AQXE

19

611

07/11/2025 11:31:24

00497910875TRLO1.1.1

TRQX

128

611

07/11/2025 11:31:24

00497910873TRLO1.1.1

XLON

307

611

07/11/2025 11:31:24

00497910874TRLO1.1.1

XLON

106

611

07/11/2025 11:32:03

00497910992TRLO1.1.1

BATE

6

611

07/11/2025 11:32:03

00497910993TRLO1.1.1

BATE

38

611

07/11/2025 11:32:33

00497911102TRLO1.1.1

CHIX

10

611

07/11/2025 11:32:33

00497911103TRLO1.1.1

CHIX

13

611

07/11/2025 11:32:33

00497911105TRLO1.1.1

CHIX

21

611

07/11/2025 11:32:33

00497911104TRLO1.1.1

AQXE

103

611

07/11/2025 11:32:33

00497911106TRLO1.1.1

BATE

21

611.5

07/11/2025 11:36:01

00497911720TRLO1.1.1

AQXE

12

612

07/11/2025 12:03:01

00497916834TRLO1.1.1

XLON

7

612

07/11/2025 12:03:01

00497916835TRLO1.1.1

XLON

153

612

07/11/2025 12:03:01

00497916836TRLO1.1.1

XLON

302

612

07/11/2025 12:03:01

00497916837TRLO1.1.1

XLON

126

612

07/11/2025 12:03:01

00497916838TRLO1.1.1

XLON

132

612

07/11/2025 12:03:01

00497916839TRLO1.1.1

XLON

120

612

07/11/2025 12:03:01

00497916840TRLO1.1.1

XLON

71

612

07/11/2025 12:03:01

00497916841TRLO1.1.1

BATE

46

612

07/11/2025 12:03:01

00497916843TRLO1.1.1

XLON

91

612

07/11/2025 12:03:01

00497916842TRLO1.1.1

BATE

122

612

07/11/2025 12:03:01

00497916844TRLO1.1.1

XLON

12

612

07/11/2025 12:03:01

00497916845TRLO1.1.1

TRQX

13

612

07/11/2025 12:03:01

00497916847TRLO1.1.1

TRQX

14

612

07/11/2025 12:03:01

00497916846TRLO1.1.1

TRQX

13

612

07/11/2025 12:03:01

00497916848TRLO1.1.1

TRQX

79

612

07/11/2025 12:03:02

00497916851TRLO1.1.1

BATE

29

612

07/11/2025 12:03:02

00497916852TRLO1.1.1

BATE

67

612

07/11/2025 12:03:02

00497916853TRLO1.1.1

BATE

26

612

07/11/2025 12:03:02

00497916854TRLO1.1.1

CHIX

27

612

07/11/2025 12:03:02

00497916855TRLO1.1.1

CHIX

22

612

07/11/2025 12:03:02

00497916857TRLO1.1.1

AQXE

23

612

07/11/2025 12:03:02

00497916856TRLO1.1.1

CHIX

22

612

07/11/2025 12:03:02

00497916859TRLO1.1.1

AQXE

31

612

07/11/2025 12:03:02

00497916858TRLO1.1.1

AQXE

170

612

07/11/2025 12:07:30

00497917606TRLO1.1.1

XLON

95

612

07/11/2025 12:08:03

00497917711TRLO1.1.1

BATE

14

612

07/11/2025 12:08:07

00497917719TRLO1.1.1

TRQX

8

612

07/11/2025 12:08:42

00497917853TRLO1.1.1

CHIX

18

612

07/11/2025 12:08:42

00497917852TRLO1.1.1

CHIX

10

612

07/11/2025 12:08:55

00497917892TRLO1.1.1

AQXE

12

612

07/11/2025 12:08:55

00497917891TRLO1.1.1

AQXE

74

611.5

07/11/2025 12:13:38

00497918729TRLO1.1.1

XLON

58

612

07/11/2025 12:13:38

00497918730TRLO1.1.1

XLON

76

612

07/11/2025 12:13:38

00497918731TRLO1.1.1

XLON

21

611.5

07/11/2025 12:19:03

00497919686TRLO1.1.1

BATE

10

611.5

07/11/2025 12:19:03

00497919687TRLO1.1.1

BATE

2

611.5

07/11/2025 12:19:03

00497919688TRLO1.1.1

BATE

223

611.5

07/11/2025 12:19:58

00497919833TRLO1.1.1

XLON

28

611.5

07/11/2025 12:20:58

00497919952TRLO1.1.1

CHIX

26

611.5

07/11/2025 12:21:49

00497920134TRLO1.1.1

AQXE

18

611

07/11/2025 12:22:08

00497920200TRLO1.1.1

TRQX

71

611.5

07/11/2025 12:22:11

00497920215TRLO1.1.1

BATE

23

611.5

07/11/2025 12:26:43

00497920920TRLO1.1.1

AQXE

12

611.5

07/11/2025 12:26:45

00497920928TRLO1.1.1

BATE

88

611.5

07/11/2025 12:26:45

00497920929TRLO1.1.1

BATE

31

611.5

07/11/2025 12:26:51

00497920938TRLO1.1.1

CHIX

12

611

07/11/2025 12:29:45

00497921460TRLO1.1.1

TRQX

159

611

07/11/2025 12:29:45

00497921458TRLO1.1.1

XLON

12

611

07/11/2025 12:33:40

00497922183TRLO1.1.1

TRQX

201

611

07/11/2025 12:33:40

00497922182TRLO1.1.1

XLON

23

611.5

07/11/2025 12:33:40

00497922181TRLO1.1.1

CHIX

88

611.5

07/11/2025 12:35:41

00497922499TRLO1.1.1

BATE

12

611.5

07/11/2025 12:38:12

00497922819TRLO1.1.1

TRQX

92

611.5

07/11/2025 12:42:07

00497923556TRLO1.1.1

BATE

157

611.5

07/11/2025 12:42:07

00497923557TRLO1.1.1

XLON

14

611.5

07/11/2025 12:42:07

00497923559TRLO1.1.1

XLON

254

611.5

07/11/2025 12:42:07

00497923558TRLO1.1.1

XLON

10

611.5

07/11/2025 12:42:07

00497923560TRLO1.1.1

TRQX

27

611.5

07/11/2025 12:42:11

00497923567TRLO1.1.1

CHIX

17

611

07/11/2025 12:44:12

00497923891TRLO1.1.1

AQXE

17

611

07/11/2025 12:44:12

00497923892TRLO1.1.1

AQXE

118

611

07/11/2025 12:45:05

00497924033TRLO1.1.1

XLON

92

611

07/11/2025 12:45:56

00497924149TRLO1.1.1

BATE

23

611

07/11/2025 12:46:01

00497924165TRLO1.1.1

CHIX

22

611

07/11/2025 12:46:21

00497924221TRLO1.1.1

AQXE

12

611

07/11/2025 12:47:12

00497924393TRLO1.1.1

XLON

19

611

07/11/2025 12:47:12

00497924394TRLO1.1.1

XLON

120

611

07/11/2025 12:47:12

00497924395TRLO1.1.1

XLON

14

610.5

07/11/2025 12:49:43

00497924915TRLO1.1.1

TRQX

23

611

07/11/2025 12:51:00

00497925184TRLO1.1.1

AQXE

84

611

07/11/2025 12:53:38

00497925613TRLO1.1.1

BATE

56

611

07/11/2025 12:53:40

00497925621TRLO1.1.1

XLON

81

611

07/11/2025 12:53:40

00497925620TRLO1.1.1

XLON

125

611

07/11/2025 12:53:40

00497925622TRLO1.1.1

XLON

9

611

07/11/2025 12:53:40

00497925623TRLO1.1.1

XLON

27

611

07/11/2025 12:54:32

00497925722TRLO1.1.1

CHIX

12

611

07/11/2025 12:55:55

00497925926TRLO1.1.1

TRQX

24

611

07/11/2025 12:56:38

00497926019TRLO1.1.1

AQXE

93

611

07/11/2025 12:58:57

00497926405TRLO1.1.1

BATE

25

611

07/11/2025 12:59:25

00497926492TRLO1.1.1

CHIX

29

610.5

07/11/2025 12:59:41

00497926540TRLO1.1.1

XLON

215

610.5

07/11/2025 12:59:41

00497926541TRLO1.1.1

XLON

12

610.5

07/11/2025 13:02:09

00497927134TRLO1.1.1

TRQX

5

611

07/11/2025 13:03:51

00497927464TRLO1.1.1

AQXE

17

611

07/11/2025 13:03:51

00497927463TRLO1.1.1

AQXE

10

610.5

07/11/2025 13:04:11

00497927571TRLO1.1.1

XLON

82

610.5

07/11/2025 13:04:11

00497927572TRLO1.1.1

XLON

67

610.5

07/11/2025 13:04:11

00497927573TRLO1.1.1

XLON

12

610.5

07/11/2025 13:06:06

00497927943TRLO1.1.1

TRQX

24

610.5

07/11/2025 13:07:35

00497928306TRLO1.1.1

CHIX

87

610.5

07/11/2025 13:07:35

00497928307TRLO1.1.1

BATE

129

610.5

07/11/2025 13:07:35

00497928308TRLO1.1.1

XLON

134

610.5

07/11/2025 13:10:58

00497929073TRLO1.1.1

XLON

2

611

07/11/2025 13:12:25

00497929325TRLO1.1.1

AQXE

22

611

07/11/2025 13:12:25

00497929324TRLO1.1.1

AQXE

12

610.5

07/11/2025 13:12:58

00497929435TRLO1.1.1

TRQX

76

610.5

07/11/2025 13:13:02

00497929452TRLO1.1.1

BATE

134

610.5

07/11/2025 13:14:18

00497929711TRLO1.1.1

XLON

35

610.5

07/11/2025 13:16:27

00497930116TRLO1.1.1

CHIX

84

610.5

07/11/2025 13:17:22

00497930287TRLO1.1.1

BATE

134

610.5

07/11/2025 13:17:46

00497930318TRLO1.1.1

XLON

22

610.5

07/11/2025 13:17:53

00497930345TRLO1.1.1

AQXE

12

610.5

07/11/2025 13:18:24

00497930407TRLO1.1.1

TRQX

33

610.5

07/11/2025 13:24:39

00497931389TRLO1.1.1

BATE

38

610.5

07/11/2025 13:24:39

00497931388TRLO1.1.1

BATE

219

610.5

07/11/2025 13:24:39

00497931390TRLO1.1.1

XLON

27

610.5

07/11/2025 13:24:43

00497931399TRLO1.1.1

CHIX

21

610.5

07/11/2025 13:25:50

00497931548TRLO1.1.1

AQXE

13

610

07/11/2025 13:27:21

00497931798TRLO1.1.1

TRQX

126

609.5

07/11/2025 13:27:34

00497931825TRLO1.1.1

XLON

82

609

07/11/2025 13:30:20

00497932373TRLO1.1.1

XLON

53

609

07/11/2025 13:30:20

00497932374TRLO1.1.1

XLON

99

609

07/11/2025 13:30:28

00497932399TRLO1.1.1

BATE

11

609

07/11/2025 13:30:36

00497932412TRLO1.1.1

TRQX

25

609

07/11/2025 13:31:13

00497932530TRLO1.1.1

CHIX

12

609

07/11/2025 13:34:54

00497933206TRLO1.1.1

AQXE

13

609

07/11/2025 13:34:54

00497933207TRLO1.1.1

AQXE

1

609

07/11/2025 13:34:54

00497933208TRLO1.1.1

AQXE

234

608

07/11/2025 13:35:08

00497933267TRLO1.1.1

XLON

78

608.5

07/11/2025 13:36:09

00497933498TRLO1.1.1

BATE

12

608.5

07/11/2025 13:36:29

00497933555TRLO1.1.1

TRQX

20

608.5

07/11/2025 13:37:10

00497933673TRLO1.1.1

AQXE

11

608

07/11/2025 13:37:20

00497933722TRLO1.1.1

CHIX

14

608

07/11/2025 13:37:20

00497933721TRLO1.1.1

CHIX

65

608

07/11/2025 13:38:46

00497933984TRLO1.1.1

XLON

89

608

07/11/2025 13:38:46

00497933985TRLO1.1.1

XLON

26

608

07/11/2025 13:38:46

00497933986TRLO1.1.1

XLON

72

608

07/11/2025 13:40:39

00497934321TRLO1.1.1

BATE

40

608

07/11/2025 13:42:32

00497934689TRLO1.1.1

XLON

64

608

07/11/2025 13:42:32

00497934687TRLO1.1.1

XLON

82

608

07/11/2025 13:42:32

00497934688TRLO1.1.1

XLON

12

607

07/11/2025 13:42:53

00497934738TRLO1.1.1

CHIX

13

607

07/11/2025 13:42:53

00497934739TRLO1.1.1

CHIX

22

606.5

07/11/2025 13:42:53

00497934740TRLO1.1.1

AQXE

13

607

07/11/2025 13:43:16

00497934894TRLO1.1.1

TRQX

98

606.5

07/11/2025 13:45:35

00497935361TRLO1.1.1

BATE

11

607

07/11/2025 13:46:36

00497935587TRLO1.1.1

TRQX

3

606.5

07/11/2025 13:46:46

00497935610TRLO1.1.1

AQXE

15

606.5

07/11/2025 13:46:46

00497935609TRLO1.1.1

AQXE

24

607

07/11/2025 13:48:26

00497935971TRLO1.1.1

CHIX

12

607

07/11/2025 13:49:40

00497936224TRLO1.1.1

TRQX

82

606.5

07/11/2025 13:52:00

00497936686TRLO1.1.1

BATE

25

606.5

07/11/2025 13:52:43

00497936789TRLO1.1.1

CHIX

22

606.5

07/11/2025 13:54:06

00497937038TRLO1.1.1

AQXE

10

606.5

07/11/2025 13:54:29

00497937131TRLO1.1.1

TRQX

118

605.5

07/11/2025 13:55:25

00497937334TRLO1.1.1

XLON

112

605.5

07/11/2025 13:55:25

00497937335TRLO1.1.1

XLON

198

605.5

07/11/2025 13:55:25

00497937336TRLO1.1.1

XLON

78

605.5

07/11/2025 13:56:33

00497937618TRLO1.1.1

BATE

300

605.5

07/11/2025 13:57:24

00497937805TRLO1.1.1

XLON

25

606

07/11/2025 13:58:05

00497937888TRLO1.1.1

CHIX

21

606

07/11/2025 13:58:33

00497937985TRLO1.1.1

AQXE

70

605

07/11/2025 13:59:54

00497938303TRLO1.1.1

BATE

14

605

07/11/2025 14:00:57

00497938851TRLO1.1.1

TRQX

109

605

07/11/2025 14:01:51

00497939038TRLO1.1.1

XLON

93

605

07/11/2025 14:01:51

00497939039TRLO1.1.1

XLON

25

605

07/11/2025 14:04:28

00497939649TRLO1.1.1

CHIX

12

605

07/11/2025 14:04:58

00497939850TRLO1.1.1

TRQX

17

604.5

07/11/2025 14:05:22

00497940023TRLO1.1.1

AQXE

158

605

07/11/2025 14:05:52

00497940168TRLO1.1.1

XLON

87

604.5

07/11/2025 14:08:37

00497940803TRLO1.1.1

BATE

110

605

07/11/2025 14:08:44

00497940836TRLO1.1.1

XLON

9

604.5

07/11/2025 14:10:55

00497941303TRLO1.1.1

AQXE

12

604.5

07/11/2025 14:10:55

00497941302TRLO1.1.1

AQXE

12

605

07/11/2025 14:11:14

00497941396TRLO1.1.1

TRQX

24

605

07/11/2025 14:11:33

00497941457TRLO1.1.1

CHIX

16

605

07/11/2025 14:11:40

00497941494TRLO1.1.1

XLON

97

605

07/11/2025 14:11:40

00497941495TRLO1.1.1

XLON

90

604.5

07/11/2025 14:12:48

00497941695TRLO1.1.1

BATE

25

604.5

07/11/2025 14:16:36

00497942480TRLO1.1.1

AQXE

46

604.5

07/11/2025 14:16:48

00497942563TRLO1.1.1

XLON

109

604.5

07/11/2025 14:16:48

00497942562TRLO1.1.1

XLON

26

604.5

07/11/2025 14:16:59

00497942593TRLO1.1.1

CHIX

18

604.5

07/11/2025 14:20:29

00497943362TRLO1.1.1

XLON

168

604.5

07/11/2025 14:20:29

00497943363TRLO1.1.1

XLON

21

604.5

07/11/2025 14:23:17

00497944088TRLO1.1.1

CHIX

92

604.5

07/11/2025 14:23:17

00497944087TRLO1.1.1

BATE

25

604.5

07/11/2025 14:24:18

00497944377TRLO1.1.1

AQXE

14

604.5

07/11/2025 14:26:56

00497945188TRLO1.1.1

TRQX

231

604.5

07/11/2025 14:26:56

00497945187TRLO1.1.1

XLON

13

604.5

07/11/2025 14:26:56

00497945189TRLO1.1.1

TRQX

83

604.5

07/11/2025 14:27:09

00497945265TRLO1.1.1

BATE

18

604.5

07/11/2025 14:29:25

00497946080TRLO1.1.1

AQXE

91

604

07/11/2025 14:30:38

00497947425TRLO1.1.1

XLON

89

604

07/11/2025 14:30:38

00497947426TRLO1.1.1

XLON

2

604.5

07/11/2025 14:30:38

00497947427TRLO1.1.1

XLON

23

604.5

07/11/2025 14:34:06

00497950194TRLO1.1.1

CHIX

90

604.5

07/11/2025 14:34:06

00497950193TRLO1.1.1

BATE

125

604.5

07/11/2025 14:34:06

00497950195TRLO1.1.1

XLON

19

604.5

07/11/2025 14:35:07

00497950997TRLO1.1.1

AQXE

25

604.5

07/11/2025 14:36:09

00497951768TRLO1.1.1

CHIX

12

604.5

07/11/2025 14:36:09

00497951769TRLO1.1.1

CHIX

9

604.5

07/11/2025 14:36:10

00497951777TRLO1.1.1

CHIX

14

604.5

07/11/2025 14:36:23

00497951989TRLO1.1.1

XLON

122

604.5

07/11/2025 14:36:23

00497951988TRLO1.1.1

XLON

15

604

07/11/2025 14:36:39

00497952184TRLO1.1.1

XLON

21

604

07/11/2025 14:36:39

00497952186TRLO1.1.1

TRQX

129

604

07/11/2025 14:36:39

00497952185TRLO1.1.1

XLON

23

604

07/11/2025 14:36:39

00497952187TRLO1.1.1

TRQX

4

604.5

07/11/2025 14:37:05

00497952606TRLO1.1.1

AQXE

17

604.5

07/11/2025 14:37:05

00497952607TRLO1.1.1

AQXE

100

604

07/11/2025 14:37:12

00497952673TRLO1.1.1

BATE

3

604

07/11/2025 14:37:12

00497952674TRLO1.1.1

BATE

108

604

07/11/2025 14:38:56

00497953559TRLO1.1.1

XLON

27

604

07/11/2025 14:39:25

00497953865TRLO1.1.1

CHIX

153

604

07/11/2025 14:39:25

00497953866TRLO1.1.1

XLON

71

604

07/11/2025 14:39:25

00497953868TRLO1.1.1

BATE

22

604.5

07/11/2025 14:40:46

00497954479TRLO1.1.1

AQXE

16

604

07/11/2025 14:41:34

00497954934TRLO1.1.1

XLON

86

604.5

07/11/2025 14:42:16

00497955216TRLO1.1.1

BATE

21

604.5

07/11/2025 14:43:09

00497955699TRLO1.1.1

AQXE

13

604.5

07/11/2025 14:43:16

00497955734TRLO1.1.1

TRQX

24

604.5

07/11/2025 14:43:18

00497955745TRLO1.1.1

CHIX

157

604.5

07/11/2025 14:43:36

00497955885TRLO1.1.1

XLON

97

604.5

07/11/2025 14:45:06

00497956388TRLO1.1.1

BATE

24

605.5

07/11/2025 14:46:31

00497957076TRLO1.1.1

XLON

201

605.5

07/11/2025 14:46:31

00497957078TRLO1.1.1

XLON

294

605.5

07/11/2025 14:46:31

00497957077TRLO1.1.1

XLON

21

606

07/11/2025 14:50:31

00497964009TRLO1.1.1

TRQX

100

606

07/11/2025 14:50:32

00497964022TRLO1.1.1

BATE

6

606

07/11/2025 14:50:32

00497964023TRLO1.1.1

BATE

22

605.5

07/11/2025 14:50:35

00497964063TRLO1.1.1

CHIX

23

605.5

07/11/2025 14:50:35

00497964064TRLO1.1.1

CHIX

143

605.5

07/11/2025 14:50:35

00497964065TRLO1.1.1

XLON

76

606

07/11/2025 14:52:56

00497965645TRLO1.1.1

XLON

9

606

07/11/2025 14:52:56

00497965646TRLO1.1.1

XLON

63

606

07/11/2025 14:52:56

00497965648TRLO1.1.1

XLON

106

606

07/11/2025 14:53:16

00497965859TRLO1.1.1

BATE

77

606

07/11/2025 14:55:28

00497967002TRLO1.1.1

XLON

6

606

07/11/2025 14:55:28

00497967004TRLO1.1.1

XLON

68

606

07/11/2025 14:55:28

00497967003TRLO1.1.1

XLON

26

606

07/11/2025 14:56:52

00497967880TRLO1.1.1

CHIX

74

606

07/11/2025 14:57:18

00497968176TRLO1.1.1

BATE

172

606

07/11/2025 14:57:35

00497968338TRLO1.1.1

XLON

26

606

07/11/2025 14:57:36

00497968346TRLO1.1.1

TRQX

73

606

07/11/2025 14:57:40

00497968377TRLO1.1.1

AQXE

19

606

07/11/2025 14:59:01

00497969006TRLO1.1.1

CHIX

87

605.5

07/11/2025 14:59:01

00497969007TRLO1.1.1

BATE

141

605.5

07/11/2025 14:59:01

00497969008TRLO1.1.1

XLON

13

606

07/11/2025 14:59:33

00497969328TRLO1.1.1

TRQX

25

606

07/11/2025 15:00:06

00497970054TRLO1.1.1

AQXE

26

605

07/11/2025 15:00:49

00497971086TRLO1.1.1

CHIX

102

605

07/11/2025 15:00:49

00497971087TRLO1.1.1

XLON

110

605

07/11/2025 15:00:49

00497971088TRLO1.1.1

XLON

24

606

07/11/2025 15:01:21

00497971575TRLO1.1.1

TRQX

87

605

07/11/2025 15:01:34

00497971774TRLO1.1.1

BATE

23

605.5

07/11/2025 15:01:59

00497972110TRLO1.1.1

AQXE

135

605

07/11/2025 15:02:09

00497972239TRLO1.1.1

XLON

27

605

07/11/2025 15:02:42

00497972560TRLO1.1.1

CHIX

15

605

07/11/2025 15:03:52

00497973505TRLO1.1.1

BATE

84

605

07/11/2025 15:03:52

00497973506TRLO1.1.1

BATE

13

605.5

07/11/2025 15:04:00

00497973570TRLO1.1.1

TRQX

240

605

07/11/2025 15:04:17

00497973742TRLO1.1.1

XLON

27

605

07/11/2025 15:04:20

00497973782TRLO1.1.1

CHIX

23

605

07/11/2025 15:04:29

00497973861TRLO1.1.1

AQXE

121

604.5

07/11/2025 15:05:36

00497974710TRLO1.1.1

XLON

82

605

07/11/2025 15:06:12

00497975277TRLO1.1.1

BATE

26

604.5

07/11/2025 15:06:40

00497975597TRLO1.1.1

CHIX

12

604.5

07/11/2025 15:06:50

00497975716TRLO1.1.1

AQXE

1

604.5

07/11/2025 15:06:51

00497975727TRLO1.1.1

AQXE

13

604

07/11/2025 15:07:32

00497976246TRLO1.1.1

TRQX

158

604.5

07/11/2025 15:08:07

00497976552TRLO1.1.1

XLON

9

604.5

07/11/2025 15:08:41

00497976895TRLO1.1.1

AQXE

11

604.5

07/11/2025 15:08:41

00497976896TRLO1.1.1

AQXE

114

604.5

07/11/2025 15:09:49

00497977562TRLO1.1.1

XLON

32

604.5

07/11/2025 15:09:49

00497977563TRLO1.1.1

XLON

47

604

07/11/2025 15:09:49

00497977564TRLO1.1.1

BATE

10

604.5

07/11/2025 15:10:58

00497978388TRLO1.1.1

TRQX

14

604.5

07/11/2025 15:13:32

00497979936TRLO1.1.1

TRQX

14

604.5

07/11/2025 15:13:32

00497979937TRLO1.1.1

TRQX

69

605

07/11/2025 15:13:43

00497980003TRLO1.1.1

XLON

69

605

07/11/2025 15:13:43

00497980004TRLO1.1.1

XLON

101

605

07/11/2025 15:13:52

00497980093TRLO1.1.1

BATE

2

605

07/11/2025 15:15:15

00497980831TRLO1.1.1

XLON

127

605

07/11/2025 15:15:15

00497980830TRLO1.1.1

XLON

26

605.5

07/11/2025 15:16:14

00497981516TRLO1.1.1

AQXE

52

605.5

07/11/2025 15:16:14

00497981515TRLO1.1.1

AQXE

10

605.5

07/11/2025 15:16:40

00497981748TRLO1.1.1

XLON

130

605.5

07/11/2025 15:16:40

00497981747TRLO1.1.1

XLON

15

605.5

07/11/2025 15:16:58

00497981911TRLO1.1.1

BATE

109

605.5

07/11/2025 15:16:58

00497981910TRLO1.1.1

BATE

136

605.5

07/11/2025 15:17:30

00497982387TRLO1.1.1

XLON

23

605.5

07/11/2025 15:17:30

00497982389TRLO1.1.1

BATE

70

605.5

07/11/2025 15:17:30

00497982388TRLO1.1.1

XLON

142

606

07/11/2025 15:22:34

00497985778TRLO1.1.1

XLON

28

606

07/11/2025 15:22:35

00497985789TRLO1.1.1

CHIX

186

606

07/11/2025 15:23:05

00497986186TRLO1.1.1

XLON

56

606

07/11/2025 15:23:05

00497986187TRLO1.1.1

XLON

93

606

07/11/2025 15:23:36

00497986532TRLO1.1.1

CHIX

139

606

07/11/2025 15:23:36

00497986531TRLO1.1.1

BATE

28

606

07/11/2025 15:23:36

00497986534TRLO1.1.1

CHIX

94

606

07/11/2025 15:23:36

00497986533TRLO1.1.1

BATE

23

606

07/11/2025 15:23:36

00497986537TRLO1.1.1

XLON

28

606

07/11/2025 15:23:36

00497986535TRLO1.1.1

CHIX

149

606

07/11/2025 15:23:36

00497986536TRLO1.1.1

XLON

14

606

07/11/2025 15:23:36

00497986538TRLO1.1.1

TRQX

28

606

07/11/2025 15:23:36

00497986539TRLO1.1.1

TRQX

14

606

07/11/2025 15:23:36

00497986540TRLO1.1.1

TRQX

149

606

07/11/2025 15:23:36

00497986542TRLO1.1.1

XLON

391

606

07/11/2025 15:23:36

00497986541TRLO1.1.1

XLON

72

606.5

07/11/2025 15:26:55

00497989829TRLO1.1.1

XLON

254

606.5

07/11/2025 15:26:55

00497989831TRLO1.1.1

XLON

84

606.5

07/11/2025 15:26:57

00497989870TRLO1.1.1

BATE

152

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994670TRLO1.1.1

XLON

97

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994673TRLO1.1.1

BATE

108

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994672TRLO1.1.1

BATE

172

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994671TRLO1.1.1

XLON

17

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994677TRLO1.1.1

XLON

23

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994675TRLO1.1.1

CHIX

42

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994674TRLO1.1.1

CHIX

92

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994676TRLO1.1.1

BATE

161

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994679TRLO1.1.1

XLON

171

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994678TRLO1.1.1

XLON

11

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994682TRLO1.1.1

TRQX

12

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994680TRLO1.1.1

TRQX

13

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994681TRLO1.1.1

TRQX

13

606.5

07/11/2025 15:35:11

00497994683TRLO1.1.1

TRQX

23

606.5

07/11/2025 15:35:21

00497994798TRLO1.1.1

AQXE

27

606.5

07/11/2025 15:35:25

00497994859TRLO1.1.1

AQXE

1

606.5

07/11/2025 15:35:25

00497994860TRLO1.1.1

AQXE

11

606.5

07/11/2025 15:35:25

00497994861TRLO1.1.1

AQXE

1

606.5

07/11/2025 15:35:25

00497994862TRLO1.1.1

AQXE

27

606.5

07/11/2025 15:35:25

00497994864TRLO1.1.1

AQXE

44

606.5

07/11/2025 15:35:25

00497994863TRLO1.1.1

AQXE

138

606.5

07/11/2025 15:37:15

00497995836TRLO1.1.1

XLON

23

606.5

07/11/2025 15:37:19

00497995882TRLO1.1.1

CHIX

89

606.5

07/11/2025 15:37:23

00497995913TRLO1.1.1

BATE

13

606.5

07/11/2025 15:37:49

00497996131TRLO1.1.1

TRQX

10

606.5

07/11/2025 15:37:54

00497996209TRLO1.1.1

AQXE

15

606.5

07/11/2025 15:37:54

00497996208TRLO1.1.1

AQXE

94

606.5

07/11/2025 15:39:38

00497999660TRLO1.1.1

XLON

123

606.5

07/11/2025 15:39:38

00497999659TRLO1.1.1

XLON

21

606.5

07/11/2025 15:39:38

00497999661TRLO1.1.1

XLON

19

606.5

07/11/2025 15:39:47

00497999722TRLO1.1.1

AQXE

102

606.5

07/11/2025 15:40:07

00498000020TRLO1.1.1

BATE

13

606.5

07/11/2025 15:41:36

00498000729TRLO1.1.1

TRQX

21

605.5

07/11/2025 15:42:04

00498001070TRLO1.1.1

CHIX

115

605.5

07/11/2025 15:42:05

00498001095TRLO1.1.1

XLON

78

605.5

07/11/2025 15:44:17

00498002694TRLO1.1.1

BATE

147

605.5

07/11/2025 15:44:17

00498002695TRLO1.1.1

XLON

13

605.5

07/11/2025 15:45:29

00498003494TRLO1.1.1

TRQX

27

605

07/11/2025 15:45:32

00498003515TRLO1.1.1

CHIX

26

605

07/11/2025 15:46:21

00498003941TRLO1.1.1

AQXE

79

605

07/11/2025 15:46:47

00498004238TRLO1.1.1

XLON

126

605

07/11/2025 15:46:47

00498004240TRLO1.1.1

XLON

9

605

07/11/2025 15:46:47

00498004244TRLO1.1.1

XLON

25

605

07/11/2025 15:47:35

00498004932TRLO1.1.1

CHIX

21

604.5

07/11/2025 15:48:35

00498005736TRLO1.1.1

CHIX

53

605.5

07/11/2025 15:50:49

00498006872TRLO1.1.1

XLON

4

605.5

07/11/2025 15:50:49

00498006874TRLO1.1.1

XLON

79

605.5

07/11/2025 15:50:49

00498006873TRLO1.1.1

XLON

52

605.5

07/11/2025 15:52:33

00498007752TRLO1.1.1

XLON

17

605.5

07/11/2025 15:52:33

00498007754TRLO1.1.1

XLON

74

605.5

07/11/2025 15:52:33

00498007753TRLO1.1.1

XLON

20

606

07/11/2025 15:55:02

00498009049TRLO1.1.1

XLON

20

606

07/11/2025 15:55:02

00498009050TRLO1.1.1

XLON

111

606

07/11/2025 15:55:02

00498009051TRLO1.1.1

XLON

82

605.5

07/11/2025 15:56:42

00498010077TRLO1.1.1

BATE

53

606

07/11/2025 15:57:23

00498010332TRLO1.1.1

XLON

73

606

07/11/2025 15:57:23

00498010334TRLO1.1.1

XLON

78

606

07/11/2025 15:57:23

00498010333TRLO1.1.1

XLON

78

606

07/11/2025 15:57:23

00498010335TRLO1.1.1

XLON

9

605.5

07/11/2025 15:57:31

00498010411TRLO1.1.1

BATE

24

605.5

07/11/2025 15:57:31

00498010412TRLO1.1.1

CHIX

15

605.5

07/11/2025 15:57:31

00498010414TRLO1.1.1

TRQX

159

605.5

07/11/2025 15:57:31

00498010413TRLO1.1.1

BATE

13

605.5

07/11/2025 15:57:31

00498010415TRLO1.1.1

TRQX

25

605.5

07/11/2025 15:57:32

00498010416TRLO1.1.1

AQXE

41

605.5

07/11/2025 15:57:32

00498010417TRLO1.1.1

AQXE

105

605.5

07/11/2025 15:59:58

00498011958TRLO1.1.1

BATE

168

605.5

07/11/2025 15:59:58

00498011960TRLO1.1.1

XLON

17

605.5

07/11/2025 16:01:10

00498012999TRLO1.1.1

AQXE

24

605.5

07/11/2025 16:01:11

00498013018TRLO1.1.1

CHIX

30

605.5

07/11/2025 16:01:11

00498013017TRLO1.1.1

CHIX

8

605.5

07/11/2025 16:01:11

00498013019TRLO1.1.1

AQXE

12

605.5

07/11/2025 16:01:11

00498013021TRLO1.1.1

TRQX

16

605.5

07/11/2025 16:01:11

00498013020TRLO1.1.1

TRQX

228

605.5

07/11/2025 16:01:46

00498013319TRLO1.1.1

XLON

96

605.5

07/11/2025 16:02:21

00498013696TRLO1.1.1

BATE

1

605.5

07/11/2025 16:02:21

00498013697TRLO1.1.1

BATE

8

605.5

07/11/2025 16:02:21

00498013698TRLO1.1.1

BATE

164

605

07/11/2025 16:03:52

00498014430TRLO1.1.1

XLON

155

605

07/11/2025 16:07:01

00498016174TRLO1.1.1

XLON

71

605

07/11/2025 16:07:01

00498016177TRLO1.1.1

BATE

118

605

07/11/2025 16:07:01

00498016176TRLO1.1.1

XLON

149

605

07/11/2025 16:07:01

00498016175TRLO1.1.1

XLON

17

605

07/11/2025 16:07:01

00498016178TRLO1.1.1

AQXE

9

605

07/11/2025 16:07:01

00498016180TRLO1.1.1

AQXE

29

605

07/11/2025 16:07:01

00498016179TRLO1.1.1

BATE

23

605

07/11/2025 16:07:01

00498016182TRLO1.1.1

CHIX

31

605

07/11/2025 16:07:01

00498016184TRLO1.1.1

XLON

33

605

07/11/2025 16:07:01

00498016183TRLO1.1.1

CHIX

35

605

07/11/2025 16:07:01

00498016181TRLO1.1.1

AQXE

12

605

07/11/2025 16:07:01

00498016185TRLO1.1.1

TRQX

12

605

07/11/2025 16:07:01

00498016186TRLO1.1.1

TRQX

12

605

07/11/2025 16:07:01

00498016187TRLO1.1.1

TRQX

157

605

07/11/2025 16:08:50

00498017221TRLO1.1.1

XLON

23

605

07/11/2025 16:08:56

00498017273TRLO1.1.1

AQXE

25

605

07/11/2025 16:09:05

00498017376TRLO1.1.1

CHIX

12

605

07/11/2025 16:09:22

00498017539TRLO1.1.1

TRQX

2

605

07/11/2025 16:09:22

00498017540TRLO1.1.1

TRQX

95

605

07/11/2025 16:09:27

00498017589TRLO1.1.1

BATE

25

604.5

07/11/2025 16:09:38

00498017676TRLO1.1.1

CHIX

126

604.5

07/11/2025 16:09:38

00498017677TRLO1.1.1

XLON

93

605

07/11/2025 16:11:19

00498018685TRLO1.1.1

BATE

10

605

07/11/2025 16:11:19

00498018692TRLO1.1.1

TRQX

24

605

07/11/2025 16:11:19

00498018690TRLO1.1.1

AQXE

79

605

07/11/2025 16:11:19

00498018688TRLO1.1.1

BATE

158

605

07/11/2025 16:11:19

00498018691TRLO1.1.1

XLON

12

605

07/11/2025 16:13:13

00498019861TRLO1.1.1

TRQX

72

605

07/11/2025 16:13:13

00498019860TRLO1.1.1

BATE

5

605

07/11/2025 16:13:19

00498019903TRLO1.1.1

CHIX

19

605

07/11/2025 16:13:19

00498019902TRLO1.1.1

CHIX

1

605

07/11/2025 16:13:25

00498020037TRLO1.1.1

XLON

11

605

07/11/2025 16:13:25

00498020036TRLO1.1.1

XLON

1

605

07/11/2025 16:13:25

00498020039TRLO1.1.1

XLON

11

605

07/11/2025 16:13:25

00498020038TRLO1.1.1

XLON

112

605

07/11/2025 16:13:25

00498020040TRLO1.1.1

XLON

20

605

07/11/2025 16:14:10

00498020480TRLO1.1.1

AQXE

103

605

07/11/2025 16:14:59

00498020924TRLO1.1.1

BATE

12

605

07/11/2025 16:15:05

00498021025TRLO1.1.1

TRQX

11

605

07/11/2025 16:15:11

00498021105TRLO1.1.1

TRQX

25

605

07/11/2025 16:15:15

00498021180TRLO1.1.1

TRQX

81

605

07/11/2025 16:15:22

00498021248TRLO1.1.1

CHIX

314

605

07/11/2025 16:15:35

00498021400TRLO1.1.1

XLON

358

605

07/11/2025 16:15:35

00498021401TRLO1.1.1

XLON

28

605

07/11/2025 16:15:35

00498021402TRLO1.1.1

XLON

26

605

07/11/2025 16:16:24

00498022000TRLO1.1.1

AQXE

287

605

07/11/2025 16:17:10

00498022620TRLO1.1.1

BATE

339

604.5

07/11/2025 16:17:37

00498022785TRLO1.1.1

XLON

51

605

07/11/2025 16:17:44

00498022824TRLO1.1.1

CHIX

18

605

07/11/2025 16:17:46

00498022866TRLO1.1.1

TRQX

80

605

07/11/2025 16:18:14

00498023116TRLO1.1.1

AQXE

100

605

07/11/2025 16:19:06

00498023556TRLO1.1.1

BATE

456

605

07/11/2025 16:19:30

00498023931TRLO1.1.1

XLON

13

605

07/11/2025 16:19:37

00498023957TRLO1.1.1

TRQX

1

605

07/11/2025 16:20:36

00498024562TRLO1.1.1

AQXE

263

605

07/11/2025 16:21:36

00498025262TRLO1.1.1

XLON

15

605

07/11/2025 16:21:54

00498025375TRLO1.1.1

TRQX

206

605

07/11/2025 16:25:03

00498027192TRLO1.1.1

XLON

9

605

07/11/2025 16:25:09

00498027231TRLO1.1.1

TRQX

31

605

07/11/2025 16:25:52

00498027814TRLO1.1.1

AQXE

459

605

07/11/2025 16:27:08

00498028518TRLO1.1.1

XLON

35

605

07/11/2025 16:28:04

00498029065TRLO1.1.1

AQXE

7

605

07/11/2025 16:28:30

00498029284TRLO1.1.1

TRQX

22

605

07/11/2025 16:29:55

00498030196TRLO1.1.1

AQXE

11

605

07/11/2025 16:29:55

00498030197TRLO1.1.1

TRQX



