Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
10 November 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1792.6421 pence per share:
Date of purchase:
7 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
23,000
Lowest price paid per share (GBp):
1782.0000
Highest price paid per share (GBp):
1812.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1792.6421
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,498,035. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,498,035. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1792.7587
15,000
BATS
1792.4235
8,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
267
1812.00
08:31:46
00077833567TRLO0
XLON
266
1808.00
08:55:16
00077835639TRLO0
XLON
244
1808.00
08:55:16
00077835640TRLO0
XLON
253
1808.00
09:03:53
00077836029TRLO0
XLON
18
1806.00
09:29:14
00077836859TRLO0
XLON
222
1806.00
09:29:14
00077836860TRLO0
XLON
161
1804.00
09:46:46
00077837739TRLO0
XLON
93
1804.00
09:46:46
00077837740TRLO0
XLON
80
1800.00
10:10:59
00077838656TRLO0
XLON
20
1800.00
10:10:59
00077838657TRLO0
XLON
11
1800.00
10:10:59
00077838658TRLO0
XLON
138
1800.00
10:10:59
00077838659TRLO0
XLON
4
1798.00
10:19:33
00077839053TRLO0
XLON
28
1798.00
10:19:33
00077839054TRLO0
XLON
12
1798.00
10:19:33
00077839055TRLO0
XLON
46
1798.00
10:19:33
00077839056TRLO0
XLON
78
1798.00
10:19:52
00077839067TRLO0
XLON
66
1798.00
10:21:07
00077839129TRLO0
XLON
4
1800.00
10:42:27
00077839899TRLO0
XLON
4
1800.00
10:42:27
00077839900TRLO0
XLON
57
1800.00
10:43:47
00077839946TRLO0
XLON
4
1800.00
10:43:47
00077839947TRLO0
XLON
3
1800.00
10:43:47
00077839948TRLO0
XLON
1
1800.00
10:43:47
00077839949TRLO0
XLON
31
1800.00
10:43:48
00077839951TRLO0
XLON
4
1800.00
10:43:48
00077839952TRLO0
XLON
167
1800.00
10:45:54
00077840008TRLO0
XLON
217
1800.00
10:45:54
00077840006TRLO0
BATE
138
1800.00
10:45:54
00077840007TRLO0
BATE
247
1798.00
11:01:26
00077840536TRLO0
BATE
80
1796.00
11:01:26
00077840537TRLO0
XLON
37
1796.00
11:01:26
00077840538TRLO0
XLON
22
1796.00
11:01:57
00077840576TRLO0
BATE
123
1796.00
11:02:03
00077840582TRLO0
BATE
26
1796.00
11:02:04
00077840583TRLO0
XLON
9
1796.00
11:02:04
00077840584TRLO0
XLON
9
1796.00
11:07:35
00077840932TRLO0
XLON
99
1796.00
11:07:35
00077840931TRLO0
BATE
93
1796.00
11:07:36
00077840934TRLO0
XLON
265
1796.00
11:15:05
00077841391TRLO0
XLON
54
1794.00
11:35:30
00077842621TRLO0
XLON
4
1794.00
11:35:32
00077842622TRLO0
XLON
47
1798.00
11:49:35
00077843183TRLO0
XLON
4
1798.00
11:49:35
00077843184TRLO0
XLON
94
1798.00
11:49:35
00077843185TRLO0
XLON
32
1798.00
11:49:35
00077843186TRLO0
XLON
240
1798.00
12:00:00
00077843665TRLO0
XLON
244
1798.00
12:00:00
00077843664TRLO0
BATE
274
1796.00
12:00:33
00077843685TRLO0
XLON
244
1796.00
12:00:33
00077843686TRLO0
BATE
262
1796.00
12:00:33
00077843687TRLO0
BATE
230
1794.00
12:19:11
00077844323TRLO0
XLON
264
1794.00
12:19:11
00077844321TRLO0
BATE
7
1794.00
12:19:11
00077844322TRLO0
BATE
239
1792.00
12:20:10
00077844344TRLO0
XLON
12
1792.00
12:20:29
00077844359TRLO0
XLON
213
1794.00
12:39:01
00077844901TRLO0
XLON
44
1794.00
12:39:01
00077844902TRLO0
XLON
240
1794.00
12:39:01
00077844900TRLO0
BATE
259
1798.00
12:48:25
00077845102TRLO0
XLON
17
1796.00
12:49:38
00077845192TRLO0
BATE
28
1796.00
12:49:38
00077845193TRLO0
BATE
166
1796.00
12:49:38
00077845194TRLO0
BATE
23
1796.00
12:49:40
00077845198TRLO0
BATE
16
1796.00
12:49:40
00077845199TRLO0
BATE
240
1796.00
13:12:56
00077845967TRLO0
XLON
150
1794.00
13:15:49
00077846038TRLO0
BATE
76
1796.00
13:16:00
00077846042TRLO0
XLON
62
1796.00
13:16:00
00077846043TRLO0
XLON
10
1796.00
13:16:00
00077846044TRLO0
XLON
240
1796.00
13:27:42
00077846420TRLO0
XLON
268
1794.00
13:33:10
00077846537TRLO0
XLON
136
1794.00
13:33:10
00077846535TRLO0
BATE
176
1794.00
13:33:10
00077846536TRLO0
BATE
94
1794.00
13:33:10
00077846538TRLO0
BATE
275
1792.00
13:39:37
00077846727TRLO0
BATE
265
1792.00
13:39:37
00077846728TRLO0
XLON
50
1798.00
13:53:55
00077847242TRLO0
XLON
86
1798.00
13:53:55
00077847243TRLO0
XLON
5
1798.00
13:53:55
00077847244TRLO0
XLON
86
1798.00
13:53:55
00077847245TRLO0
XLON
27
1798.00
13:54:14
00077847250TRLO0
XLON
92
1798.00
13:54:14
00077847251TRLO0
XLON
233
1796.00
13:54:17
00077847252TRLO0
XLON
94
1796.00
13:54:17
00077847253TRLO0
XLON
54
1796.00
13:54:17
00077847254TRLO0
XLON
23
1796.00
13:54:17
00077847255TRLO0
XLON
19
1796.00
13:54:17
00077847256TRLO0
XLON
271
1794.00
13:54:19
00077847257TRLO0
BATE
134
1792.00
14:01:44
00077847612TRLO0
XLON
38
1792.00
14:01:44
00077847613TRLO0
XLON
53
1790.00
14:02:38
00077847725TRLO0
BATE
137
1790.00
14:02:38
00077847726TRLO0
BATE
46
1790.00
14:02:38
00077847727TRLO0
BATE
231
1788.00
14:06:08
00077847855TRLO0
XLON
10
1790.00
14:16:02
00077848253TRLO0
XLON
88
1790.00
14:16:02
00077848254TRLO0
XLON
9
1790.00
14:16:02
00077848255TRLO0
XLON
113
1790.00
14:16:02
00077848256TRLO0
XLON
155
1794.00
14:29:55
00077848888TRLO0
XLON
5
1794.00
14:29:55
00077848889TRLO0
XLON
55
1794.00
14:29:55
00077848890TRLO0
XLON
96
1794.00
14:29:55
00077848891TRLO0
XLON
54
1794.00
14:31:44
00077849203TRLO0
XLON
63
1794.00
14:31:44
00077849204TRLO0
XLON
5
1794.00
14:31:44
00077849205TRLO0
XLON
81
1794.00
14:32:17
00077849257TRLO0
XLON
5
1794.00
14:32:17
00077849258TRLO0
XLON
59
1794.00
14:33:45
00077849362TRLO0
XLON
24
1794.00
14:33:45
00077849363TRLO0
XLON
53
1794.00
14:33:45
00077849364TRLO0
XLON
6
1794.00
14:33:45
00077849365TRLO0
XLON
7
1794.00
14:33:45
00077849366TRLO0
XLON
53
1794.00
14:35:45
00077849524TRLO0
XLON
3
1794.00
14:35:45
00077849525TRLO0
XLON
5
1794.00
14:35:45
00077849526TRLO0
XLON
6
1794.00
14:35:45
00077849527TRLO0
XLON
78
1794.00
14:35:45
00077849528TRLO0
XLON
271
1792.00
14:36:38
00077849582TRLO0
BATE
331
1792.00
14:36:38
00077849583TRLO0
BATE
100
1792.00
14:36:38
00077849584TRLO0
BATE
150
1792.00
14:36:38
00077849585TRLO0
BATE
163
1792.00
14:46:06
00077850140TRLO0
XLON
23
1792.00
14:46:06
00077850141TRLO0
XLON
32
1792.00
14:46:06
00077850142TRLO0
XLON
16
1798.00
14:58:00
00077850834TRLO0
XLON
21
1798.00
14:58:00
00077850835TRLO0
XLON
32
1798.00
14:58:00
00077850836TRLO0
XLON
60
1798.00
14:58:00
00077850837TRLO0
XLON
262
1798.00
14:58:02
00077850838TRLO0
BATE
353
1796.00
14:59:59
00077850952TRLO0
XLON
279
1796.00
14:59:59
00077850951TRLO0
BATE
255
1796.00
14:59:59
00077850953TRLO0
BATE
5
1796.00
14:59:59
00077850954TRLO0
BATE
6
1796.00
15:01:15
00077851026TRLO0
XLON
167
1796.00
15:01:15
00077851027TRLO0
XLON
63
1796.00
15:01:15
00077851028TRLO0
XLON
254
1794.00
15:03:21
00077851192TRLO0
BATE
2
1790.00
15:23:11
00077852439TRLO0
BATE
251
1790.00
15:23:11
00077852442TRLO0
XLON
274
1790.00
15:23:11
00077852443TRLO0
XLON
268
1790.00
15:23:11
00077852440TRLO0
BATE
213
1790.00
15:23:11
00077852441TRLO0
BATE
225
1790.00
15:24:41
00077852536TRLO0
XLON
37
1790.00
15:24:41
00077852537TRLO0
BATE
230
1788.00
15:34:29
00077853137TRLO0
XLON
247
1788.00
15:34:29
00077853136TRLO0
BATE
266
1788.00
15:36:25
00077853242TRLO0
XLON
144
1788.00
15:39:33
00077853403TRLO0
XLON
75
1788.00
15:39:33
00077853404TRLO0
XLON
63
1788.00
15:39:35
00077853405TRLO0
BATE
52
1788.00
15:39:35
00077853406TRLO0
BATE
30
1788.00
15:39:42
00077853408TRLO0
XLON
25
1788.00
15:39:42
00077853409TRLO0
XLON
80
1788.00
15:39:42
00077853410TRLO0
XLON
128
1788.00
15:39:42
00077853411TRLO0
XLON
263
1786.00
15:43:45
00077853600TRLO0
BATE
249
1784.00
15:56:12
00077854492TRLO0
XLON
262
1784.00
15:58:41
00077854639TRLO0
BATE
95
1782.00
15:58:48
00077854644TRLO0
XLON
46
1784.00
15:59:05
00077854660TRLO0
XLON
19
1784.00
15:59:05
00077854661TRLO0
XLON
75
1784.00
15:59:05
00077854662TRLO0
XLON
54
1784.00
15:59:05
00077854663TRLO0
XLON
23
1784.00
15:59:05
00077854664TRLO0
XLON
9
1784.00
15:59:05
00077854665TRLO0
XLON
29
1784.00
15:59:05
00077854666TRLO0
XLON
29
1784.00
15:59:05
00077854667TRLO0
XLON
222
1784.00
15:59:06
00077854668TRLO0
XLON
260
1784.00
15:59:06
00077854669TRLO0
XLON
136
1782.00
15:59:06
|
00077854670TRLO0
XLON
18
1786.00
15:59:26
00077854685TRLO0
XLON
7
1786.00
15:59:26
00077854686TRLO0
XLON
22
1786.00
15:59:26
00077854687TRLO0
XLON
380
1786.00
15:59:26
00077854688TRLO0
XLON
261
1786.00
16:04:30
00077855002TRLO0
XLON
222
1786.00
16:04:48
00077855010TRLO0
XLON
25
1788.00
16:06:12
00077855079TRLO0
BATE
247
1788.00
16:06:18
00077855091TRLO0
XLON
109
1788.00
16:06:19
00077855095TRLO0
XLON
165
1786.00
16:06:41
00077855114TRLO0
BATE
109
1786.00
16:07:07
00077855153TRLO0
BATE
50
1786.00
16:07:07
00077855154TRLO0
BATE
158
1786.00
16:07:36
00077855180TRLO0
BATE
321
1786.00
16:08:17
00077855210TRLO0
XLON
70
1786.00
16:08:17
00077855209TRLO0
BATE
64
1784.00
16:09:09
00077855244TRLO0
XLON
170
1784.00
16:09:23
00077855251TRLO0
XLON
10
1784.00
16:09:53
00077855265TRLO0
XLON
148
1784.00
|
16:11:02
00077855315TRLO0
BATE
10
1784.00
16:11:47
00077855354TRLO0
XLON
229
1786.00
16:12:54
00077855421TRLO0
XLON
180
1784.00
16:12:56
00077855431TRLO0
XLON
14
1786.00
16:14:54
00077855548TRLO0
BATE
276
1786.00
16:14:57
00077855554TRLO0
XLON
10
1786.00
16:15:02
00077855563TRLO0
BATE
251
1784.00
16:15:08
00077855566TRLO0
XLON
109
1784.00
16:15:08
00077855564TRLO0
BATE
133
1784.00
16:15:08
00077855565TRLO0
BATE
232
1784.00
16:19:27
00077855829TRLO0
XLON
152
1782.00
16:21:30
00077855938TRLO0
XLON
16
1782.00
16:23:22
00077856037TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916