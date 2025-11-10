Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
07.11.25 | 15:09
20,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
10.11.2025 08:06 Uhr
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

10 November 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1792.6421 pence per share:

Date of purchase:

7 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

23,000

Lowest price paid per share (GBp):

1782.0000

Highest price paid per share (GBp):

1812.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1792.6421

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,498,035. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,498,035. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1792.7587

15,000

BATS

1792.4235

8,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

267

1812.00

08:31:46

00077833567TRLO0

XLON

266

1808.00

08:55:16

00077835639TRLO0

XLON

244

1808.00

08:55:16

00077835640TRLO0

XLON

253

1808.00

09:03:53

00077836029TRLO0

XLON

18

1806.00

09:29:14

00077836859TRLO0

XLON

222

1806.00

09:29:14

00077836860TRLO0

XLON

161

1804.00

09:46:46

00077837739TRLO0

XLON

93

1804.00

09:46:46

00077837740TRLO0

XLON

80

1800.00

10:10:59

00077838656TRLO0

XLON

20

1800.00

10:10:59

00077838657TRLO0

XLON

11

1800.00

10:10:59

00077838658TRLO0

XLON

138

1800.00

10:10:59

00077838659TRLO0

XLON

4

1798.00

10:19:33

00077839053TRLO0

XLON

28

1798.00

10:19:33

00077839054TRLO0

XLON

12

1798.00

10:19:33

00077839055TRLO0

XLON

46

1798.00

10:19:33

00077839056TRLO0

XLON

78

1798.00

10:19:52

00077839067TRLO0

XLON

66

1798.00

10:21:07

00077839129TRLO0

XLON

4

1800.00

10:42:27

00077839899TRLO0

XLON

4

1800.00

10:42:27

00077839900TRLO0

XLON

57

1800.00

10:43:47

00077839946TRLO0

XLON

4

1800.00

10:43:47

00077839947TRLO0

XLON

3

1800.00

10:43:47

00077839948TRLO0

XLON

1

1800.00

10:43:47

00077839949TRLO0

XLON

31

1800.00

10:43:48

00077839951TRLO0

XLON

4

1800.00

10:43:48

00077839952TRLO0

XLON

167

1800.00

10:45:54

00077840008TRLO0

XLON

217

1800.00

10:45:54

00077840006TRLO0

BATE

138

1800.00

10:45:54

00077840007TRLO0

BATE

247

1798.00

11:01:26

00077840536TRLO0

BATE

80

1796.00

11:01:26

00077840537TRLO0

XLON

37

1796.00

11:01:26

00077840538TRLO0

XLON

22

1796.00

11:01:57

00077840576TRLO0

BATE

123

1796.00

11:02:03

00077840582TRLO0

BATE

26

1796.00

11:02:04

00077840583TRLO0

XLON

9

1796.00

11:02:04

00077840584TRLO0

XLON

9

1796.00

11:07:35

00077840932TRLO0

XLON

99

1796.00

11:07:35

00077840931TRLO0

BATE

93

1796.00

11:07:36

00077840934TRLO0

XLON

265

1796.00

11:15:05

00077841391TRLO0

XLON

54

1794.00

11:35:30

00077842621TRLO0

XLON

4

1794.00

11:35:32

00077842622TRLO0

XLON

47

1798.00

11:49:35

00077843183TRLO0

XLON

4

1798.00

11:49:35

00077843184TRLO0

XLON

94

1798.00

11:49:35

00077843185TRLO0

XLON

32

1798.00

11:49:35

00077843186TRLO0

XLON

240

1798.00

12:00:00

00077843665TRLO0

XLON

244

1798.00

12:00:00

00077843664TRLO0

BATE

274

1796.00

12:00:33

00077843685TRLO0

XLON

244

1796.00

12:00:33

00077843686TRLO0

BATE

262

1796.00

12:00:33

00077843687TRLO0

BATE

230

1794.00

12:19:11

00077844323TRLO0

XLON

264

1794.00

12:19:11

00077844321TRLO0

BATE

7

1794.00

12:19:11

00077844322TRLO0

BATE

239

1792.00

12:20:10

00077844344TRLO0

XLON

12

1792.00

12:20:29

00077844359TRLO0

XLON

213

1794.00

12:39:01

00077844901TRLO0

XLON

44

1794.00

12:39:01

00077844902TRLO0

XLON

240

1794.00

12:39:01

00077844900TRLO0

BATE

259

1798.00

12:48:25

00077845102TRLO0

XLON

17

1796.00

12:49:38

00077845192TRLO0

BATE

28

1796.00

12:49:38

00077845193TRLO0

BATE

166

1796.00

12:49:38

00077845194TRLO0

BATE

23

1796.00

12:49:40

00077845198TRLO0

BATE

16

1796.00

12:49:40

00077845199TRLO0

BATE

240

1796.00

13:12:56

00077845967TRLO0

XLON

150

1794.00

13:15:49

00077846038TRLO0

BATE

76

1796.00

13:16:00

00077846042TRLO0

XLON

62

1796.00

13:16:00

00077846043TRLO0

XLON

10

1796.00

13:16:00

00077846044TRLO0

XLON

240

1796.00

13:27:42

00077846420TRLO0

XLON

268

1794.00

13:33:10

00077846537TRLO0

XLON

136

1794.00

13:33:10

00077846535TRLO0

BATE

176

1794.00

13:33:10

00077846536TRLO0

BATE

94

1794.00

13:33:10

00077846538TRLO0

BATE

275

1792.00

13:39:37

00077846727TRLO0

BATE

265

1792.00

13:39:37

00077846728TRLO0

XLON

50

1798.00

13:53:55

00077847242TRLO0

XLON

86

1798.00

13:53:55

00077847243TRLO0

XLON

5

1798.00

13:53:55

00077847244TRLO0

XLON

86

1798.00

13:53:55

00077847245TRLO0

XLON

27

1798.00

13:54:14

00077847250TRLO0

XLON

92

1798.00

13:54:14

00077847251TRLO0

XLON

233

1796.00

13:54:17

00077847252TRLO0

XLON

94

1796.00

13:54:17

00077847253TRLO0

XLON

54

1796.00

13:54:17

00077847254TRLO0

XLON

23

1796.00

13:54:17

00077847255TRLO0

XLON

19

1796.00

13:54:17

00077847256TRLO0

XLON

271

1794.00

13:54:19

00077847257TRLO0

BATE

134

1792.00

14:01:44

00077847612TRLO0

XLON

38

1792.00

14:01:44

00077847613TRLO0

XLON

53

1790.00

14:02:38

00077847725TRLO0

BATE

137

1790.00

14:02:38

00077847726TRLO0

BATE

46

1790.00

14:02:38

00077847727TRLO0

BATE

231

1788.00

14:06:08

00077847855TRLO0

XLON

10

1790.00

14:16:02

00077848253TRLO0

XLON

88

1790.00

14:16:02

00077848254TRLO0

XLON

9

1790.00

14:16:02

00077848255TRLO0

XLON

113

1790.00

14:16:02

00077848256TRLO0

XLON

155

1794.00

14:29:55

00077848888TRLO0

XLON

5

1794.00

14:29:55

00077848889TRLO0

XLON

55

1794.00

14:29:55

00077848890TRLO0

XLON

96

1794.00

14:29:55

00077848891TRLO0

XLON

54

1794.00

14:31:44

00077849203TRLO0

XLON

63

1794.00

14:31:44

00077849204TRLO0

XLON

5

1794.00

14:31:44

00077849205TRLO0

XLON

81

1794.00

14:32:17

00077849257TRLO0

XLON

5

1794.00

14:32:17

00077849258TRLO0

XLON

59

1794.00

14:33:45

00077849362TRLO0

XLON

24

1794.00

14:33:45

00077849363TRLO0

XLON

53

1794.00

14:33:45

00077849364TRLO0

XLON

6

1794.00

14:33:45

00077849365TRLO0

XLON

7

1794.00

14:33:45

00077849366TRLO0

XLON

53

1794.00

14:35:45

00077849524TRLO0

XLON

3

1794.00

14:35:45

00077849525TRLO0

XLON

5

1794.00

14:35:45

00077849526TRLO0

XLON

6

1794.00

14:35:45

00077849527TRLO0

XLON

78

1794.00

14:35:45

00077849528TRLO0

XLON

271

1792.00

14:36:38

00077849582TRLO0

BATE

331

1792.00

14:36:38

00077849583TRLO0

BATE

100

1792.00

14:36:38

00077849584TRLO0

BATE

150

1792.00

14:36:38

00077849585TRLO0

BATE

163

1792.00

14:46:06

00077850140TRLO0

XLON

23

1792.00

14:46:06

00077850141TRLO0

XLON

32

1792.00

14:46:06

00077850142TRLO0

XLON

16

1798.00

14:58:00

00077850834TRLO0

XLON

21

1798.00

14:58:00

00077850835TRLO0

XLON

32

1798.00

14:58:00

00077850836TRLO0

XLON

60

1798.00

14:58:00

00077850837TRLO0

XLON

262

1798.00

14:58:02

00077850838TRLO0

BATE

353

1796.00

14:59:59

00077850952TRLO0

XLON

279

1796.00

14:59:59

00077850951TRLO0

BATE

255

1796.00

14:59:59

00077850953TRLO0

BATE

5

1796.00

14:59:59

00077850954TRLO0

BATE

6

1796.00

15:01:15

00077851026TRLO0

XLON

167

1796.00

15:01:15

00077851027TRLO0

XLON

63

1796.00

15:01:15

00077851028TRLO0

XLON

254

1794.00

15:03:21

00077851192TRLO0

BATE

2

1790.00

15:23:11

00077852439TRLO0

BATE

251

1790.00

15:23:11

00077852442TRLO0

XLON

274

1790.00

15:23:11

00077852443TRLO0

XLON

268

1790.00

15:23:11

00077852440TRLO0

BATE

213

1790.00

15:23:11

00077852441TRLO0

BATE

225

1790.00

15:24:41

00077852536TRLO0

XLON

37

1790.00

15:24:41

00077852537TRLO0

BATE

230

1788.00

15:34:29

00077853137TRLO0

XLON

247

1788.00

15:34:29

00077853136TRLO0

BATE

266

1788.00

15:36:25

00077853242TRLO0

XLON

144

1788.00

15:39:33

00077853403TRLO0

XLON

75

1788.00

15:39:33

00077853404TRLO0

XLON

63

1788.00

15:39:35

00077853405TRLO0

BATE

52

1788.00

15:39:35

00077853406TRLO0

BATE

30

1788.00

15:39:42

00077853408TRLO0

XLON

25

1788.00

15:39:42

00077853409TRLO0

XLON

80

1788.00

15:39:42

00077853410TRLO0

XLON

128

1788.00

15:39:42

00077853411TRLO0

XLON

263

1786.00

15:43:45

00077853600TRLO0

BATE

249

1784.00

15:56:12

00077854492TRLO0

XLON

262

1784.00

15:58:41

00077854639TRLO0

BATE

95

1782.00

15:58:48

00077854644TRLO0

XLON

46

1784.00

15:59:05

00077854660TRLO0

XLON

19

1784.00

15:59:05

00077854661TRLO0

XLON

75

1784.00

15:59:05

00077854662TRLO0

XLON

54

1784.00

15:59:05

00077854663TRLO0

XLON

23

1784.00

15:59:05

00077854664TRLO0

XLON

9

1784.00

15:59:05

00077854665TRLO0

XLON

29

1784.00

15:59:05

00077854666TRLO0

XLON

29

1784.00

15:59:05

00077854667TRLO0

XLON

222

1784.00

15:59:06

00077854668TRLO0

XLON

260

1784.00

15:59:06

00077854669TRLO0

XLON

136

1782.00

15:59:06

00077854670TRLO0

XLON

18

1786.00

15:59:26

00077854685TRLO0

XLON

7

1786.00

15:59:26

00077854686TRLO0

XLON

22

1786.00

15:59:26

00077854687TRLO0

XLON

380

1786.00

15:59:26

00077854688TRLO0

XLON

261

1786.00

16:04:30

00077855002TRLO0

XLON

222

1786.00

16:04:48

00077855010TRLO0

XLON

25

1788.00

16:06:12

00077855079TRLO0

BATE

247

1788.00

16:06:18

00077855091TRLO0

XLON

109

1788.00

16:06:19

00077855095TRLO0

XLON

165

1786.00

16:06:41

00077855114TRLO0

BATE

109

1786.00

16:07:07

00077855153TRLO0

BATE

50

1786.00

16:07:07

00077855154TRLO0

BATE

158

1786.00

16:07:36

00077855180TRLO0

BATE

321

1786.00

16:08:17

00077855210TRLO0

XLON

70

1786.00

16:08:17

00077855209TRLO0

BATE

64

1784.00

16:09:09

00077855244TRLO0

XLON

170

1784.00

16:09:23

00077855251TRLO0

XLON

10

1784.00

16:09:53

00077855265TRLO0

XLON

148

1784.00

16:11:02

00077855315TRLO0

BATE

10

1784.00

16:11:47

00077855354TRLO0

XLON

229

1786.00

16:12:54

00077855421TRLO0

XLON

180

1784.00

16:12:56

00077855431TRLO0

XLON

14

1786.00

16:14:54

00077855548TRLO0

BATE

276

1786.00

16:14:57

00077855554TRLO0

XLON

10

1786.00

16:15:02

00077855563TRLO0

BATE

251

1784.00

16:15:08

00077855566TRLO0

XLON

109

1784.00

16:15:08

00077855564TRLO0

BATE

133

1784.00

16:15:08

00077855565TRLO0

BATE

232

1784.00

16:19:27

00077855829TRLO0

XLON

152

1782.00

16:21:30

00077855938TRLO0

XLON

16

1782.00

16:23:22

00077856037TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
