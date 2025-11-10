Wallisellen - Cisco, weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, hat auf dem Partner Summit 2025 sein neues Cisco 360 Partnerprogramm vorgestellt, das am 25. Januar 2026 startet. Es bietet höheren Kundennutzen und stellt Partner in den Mittelpunkt einer KI-basierten Zukunft. Das gemeinsam mit Cisco-Partnern entwickelte Programm erschliesst das gesamte Potenzial des Cisco-Portfolios und -Ökosystems, um KI-fähige Rechenzentren, ...

