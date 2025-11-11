Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 11

Bodycotewww.bodycote.com

11 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

10 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,955

Highest price paid per share (pence per share):

618.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

609.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

614.22p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,691,348 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,619,056 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,764,824 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

124

613

10/11/2025 08:03:38

00498053869TRLO1.1.1

XLON

26

613.5

10/11/2025 08:03:38

00498053870TRLO1.1.1

XLON

2

612.5

10/11/2025 08:07:33

00498054371TRLO1.1.1

CHIX

15

612.5

10/11/2025 08:07:33

00498054374TRLO1.1.1

TRQX

23

612.5

10/11/2025 08:07:33

00498054372TRLO1.1.1

CHIX

24

612.5

10/11/2025 08:07:33

00498054373TRLO1.1.1

AQXE

109

613

10/11/2025 08:07:41

00498054385TRLO1.1.1

BATE

188

613

10/11/2025 08:10:55

00498054807TRLO1.1.1

XLON

65

610.5

10/11/2025 08:16:58

00498055672TRLO1.1.1

XLON

8

610.5

10/11/2025 08:16:58

00498055673TRLO1.1.1

XLON

74

610.5

10/11/2025 08:16:58

00498055674TRLO1.1.1

XLON

93

609.5

10/11/2025 08:20:21

00498056000TRLO1.1.1

BATE

1

609.5

10/11/2025 08:20:21

00498056001TRLO1.1.1

BATE

136

610.5

10/11/2025 08:25:25

00498056584TRLO1.1.1

XLON

29

610

10/11/2025 08:28:39

00498057029TRLO1.1.1

CHIX

100

610

10/11/2025 08:28:39

00498057028TRLO1.1.1

BATE

192

610.5

10/11/2025 08:29:00

00498057077TRLO1.1.1

XLON

16

610

10/11/2025 08:30:04

00498057200TRLO1.1.1

TRQX

12

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059061TRLO1.1.1

TRQX

167

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059062TRLO1.1.1

XLON

265

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059063TRLO1.1.1

XLON

95

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059064TRLO1.1.1

BATE

11

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059065TRLO1.1.1

BATE

21

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059067TRLO1.1.1

CHIX

29

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059066TRLO1.1.1

CHIX

74

610.5

10/11/2025 08:43:47

00498059068TRLO1.1.1

BATE

30

611

10/11/2025 09:13:44

00498062623TRLO1.1.1

CHIX

97

611

10/11/2025 09:13:44

00498062624TRLO1.1.1

BATE

97

611

10/11/2025 09:13:44

00498062625TRLO1.1.1

BATE

13

611

10/11/2025 09:13:44

00498062629TRLO1.1.1

XLON

30

611

10/11/2025 09:13:44

00498062626TRLO1.1.1

CHIX

156

611

10/11/2025 09:13:44

00498062627TRLO1.1.1

XLON

237

611

10/11/2025 09:13:44

00498062628TRLO1.1.1

XLON

14

611

10/11/2025 09:13:44

00498062631TRLO1.1.1

TRQX

14

611

10/11/2025 09:13:44

00498062632TRLO1.1.1

TRQX

62

611

10/11/2025 09:13:44

00498062630TRLO1.1.1

XLON

180

611

10/11/2025 09:15:33

00498062911TRLO1.1.1

XLON

14

610.5

10/11/2025 09:15:34

00498062912TRLO1.1.1

TRQX

76

611.5

10/11/2025 09:16:43

00498063048TRLO1.1.1

BATE

152

611.5

10/11/2025 09:18:05

00498063240TRLO1.1.1

XLON

27

612

10/11/2025 09:20:35

00498063413TRLO1.1.1

CHIX

8

612

10/11/2025 09:28:26

00498064158TRLO1.1.1

CHIX

13

612

10/11/2025 09:28:26

00498064157TRLO1.1.1

CHIX

58

612.5

10/11/2025 09:33:54

00498064640TRLO1.1.1

XLON

46

612.5

10/11/2025 09:33:54

00498064643TRLO1.1.1

XLON

100

612.5

10/11/2025 09:33:54

00498064642TRLO1.1.1

XLON

130

612.5

10/11/2025 09:33:54

00498064641TRLO1.1.1

XLON

47

612.5

10/11/2025 09:34:07

00498064655TRLO1.1.1

BATE

15

612.5

10/11/2025 09:34:56

00498064710TRLO1.1.1

TRQX

109

613

10/11/2025 09:36:00

00498064786TRLO1.1.1

BATE

144

613

10/11/2025 09:36:00

00498064787TRLO1.1.1

XLON

132

613

10/11/2025 09:39:27

00498065203TRLO1.1.1

XLON

12

614

10/11/2025 09:44:28

00498065625TRLO1.1.1

XLON

35

614

10/11/2025 09:44:28

00498065624TRLO1.1.1

XLON

15

614

10/11/2025 09:44:28

00498065626TRLO1.1.1

XLON

94

614

10/11/2025 09:44:28

00498065627TRLO1.1.1

XLON

31

613.5

10/11/2025 09:44:45

00498065646TRLO1.1.1

CHIX

13

613

10/11/2025 09:44:45

00498065649TRLO1.1.1

TRQX

14

613

10/11/2025 09:44:45

00498065648TRLO1.1.1

TRQX

91

613.5

10/11/2025 09:44:45

00498065647TRLO1.1.1

BATE

82

614

10/11/2025 09:50:22

00498066264TRLO1.1.1

XLON

44

614

10/11/2025 09:50:24

00498066272TRLO1.1.1

XLON

77

614

10/11/2025 09:50:26

00498066273TRLO1.1.1

BATE

14

613

10/11/2025 09:50:27

00498066281TRLO1.1.1

TRQX

23

613

10/11/2025 09:50:27

00498066280TRLO1.1.1

CHIX

132

613

10/11/2025 09:53:39

00498066574TRLO1.1.1

XLON

20

613

10/11/2025 09:55:37

00498066725TRLO1.1.1

CHIX

13

613.5

10/11/2025 09:56:41

00498066801TRLO1.1.1

TRQX

95

613.5

10/11/2025 10:03:21

00498067379TRLO1.1.1

BATE

12

613.5

10/11/2025 10:03:21

00498067380TRLO1.1.1

BATE

31

613.5

10/11/2025 10:03:57

00498067442TRLO1.1.1

CHIX

14

613.5

10/11/2025 10:04:39

00498067480TRLO1.1.1

TRQX

435

613.5

10/11/2025 10:08:14

00498067706TRLO1.1.1

XLON

23

613

10/11/2025 10:08:20

00498067718TRLO1.1.1

AQXE

138

613

10/11/2025 10:08:20

00498067717TRLO1.1.1

AQXE

97

613

10/11/2025 10:08:29

00498067741TRLO1.1.1

BATE

23

613.5

10/11/2025 10:10:15

00498067937TRLO1.1.1

AQXE

14

613.5

10/11/2025 10:14:57

00498068269TRLO1.1.1

TRQX

25

613.5

10/11/2025 10:16:07

00498068327TRLO1.1.1

CHIX

223

613.5

10/11/2025 10:16:07

00498068328TRLO1.1.1

XLON

21

613.5

10/11/2025 10:18:00

00498068429TRLO1.1.1

AQXE

93

613.5

10/11/2025 10:18:15

00498068448TRLO1.1.1

BATE

128

613.5

10/11/2025 10:18:30

00498068475TRLO1.1.1

XLON

22

613.5

10/11/2025 10:19:44

00498068555TRLO1.1.1

CHIX

13

613.5

10/11/2025 10:23:37

00498068831TRLO1.1.1

TRQX

12

613.5

10/11/2025 10:23:37

00498068833TRLO1.1.1

AQXE

1

613.5

10/11/2025 10:23:37

00498068834TRLO1.1.1

TRQX

2

613.5

10/11/2025 10:23:37

00498068835TRLO1.1.1

AQXE

6

613.5

10/11/2025 10:23:37

00498068836TRLO1.1.1

AQXE

144

613.5

10/11/2025 10:23:44

00498068846TRLO1.1.1

XLON

79

613.5

10/11/2025 10:29:10

00498069223TRLO1.1.1

BATE

1

613.5

10/11/2025 10:29:52

00498069291TRLO1.1.1

TRQX

11

613.5

10/11/2025 10:29:52

00498069292TRLO1.1.1

TRQX

187

613.5

10/11/2025 10:30:16

00498069340TRLO1.1.1

XLON

29

613.5

10/11/2025 10:30:23

00498069350TRLO1.1.1

CHIX

80

613.5

10/11/2025 10:33:22

00498069561TRLO1.1.1

BATE

213

613.5

10/11/2025 10:35:31

00498069758TRLO1.1.1

XLON

14

613.5

10/11/2025 10:39:04

00498070194TRLO1.1.1

TRQX

143

613.5

10/11/2025 10:39:04

00498070193TRLO1.1.1

XLON

23

614

10/11/2025 10:41:34

00498070461TRLO1.1.1

CHIX

29

614.5

10/11/2025 10:45:58

00498070809TRLO1.1.1

CHIX

102

614.5

10/11/2025 10:45:58

00498070808TRLO1.1.1

BATE

14

614.5

10/11/2025 10:45:58

00498070810TRLO1.1.1

TRQX

10

614

10/11/2025 10:46:01

00498070815TRLO1.1.1

AQXE

35

614

10/11/2025 10:46:01

00498070814TRLO1.1.1

AQXE

337

614

10/11/2025 10:48:29

00498071032TRLO1.1.1

XLON

96

614.5

10/11/2025 10:48:29

00498071031TRLO1.1.1

BATE

1

614

10/11/2025 10:48:32

00498071036TRLO1.1.1

AQXE

25

614.5

10/11/2025 10:52:09

00498071462TRLO1.1.1

CHIX

165

614

10/11/2025 10:56:51

00498072012TRLO1.1.1

XLON

31

614

10/11/2025 11:01:03

00498072489TRLO1.1.1

CHIX

167

614

10/11/2025 11:01:03

00498072490TRLO1.1.1

XLON

129

614

10/11/2025 11:06:00

00498073193TRLO1.1.1

XLON

13

614

10/11/2025 11:06:02

00498073199TRLO1.1.1

XLON

63

614

10/11/2025 11:09:51

00498073883TRLO1.1.1

XLON

71

614

10/11/2025 11:09:51

00498073882TRLO1.1.1

XLON

5

614.5

10/11/2025 11:12:00

00498074179TRLO1.1.1

AQXE

23

614.5

10/11/2025 11:12:00

00498074181TRLO1.1.1

AQXE

28

614.5

10/11/2025 11:12:00

00498074180TRLO1.1.1

AQXE

18

613.5

10/11/2025 11:12:07

00498074196TRLO1.1.1

TRQX

21

613.5

10/11/2025 11:12:07

00498074195TRLO1.1.1

TRQX

33

614

10/11/2025 11:12:07

00498074194TRLO1.1.1

CHIX

49

613.5

10/11/2025 11:12:07

00498074199TRLO1.1.1

BATE

69

613.5

10/11/2025 11:12:07

00498074197TRLO1.1.1

BATE

105

613.5

10/11/2025 11:12:07

00498074198TRLO1.1.1

BATE

208

613.5

10/11/2025 11:18:49

00498074894TRLO1.1.1

XLON

23

613.5

10/11/2025 11:20:17

00498075113TRLO1.1.1

CHIX

25

614.5

10/11/2025 11:26:16

00498075728TRLO1.1.1

AQXE

104

614.5

10/11/2025 11:26:16

00498075727TRLO1.1.1

BATE

21

614.5

10/11/2025 11:26:16

00498075729TRLO1.1.1

TRQX

19

615

10/11/2025 11:41:58

00498077425TRLO1.1.1

AQXE

27

615

10/11/2025 11:41:58

00498077424TRLO1.1.1

AQXE

30

615

10/11/2025 11:41:58

00498077427TRLO1.1.1

CHIX

45

615

10/11/2025 11:41:58

00498077428TRLO1.1.1

CHIX

101

615

10/11/2025 11:41:58

00498077426TRLO1.1.1

BATE

16

615

10/11/2025 11:41:58

00498077429TRLO1.1.1

TRQX

16

615

10/11/2025 11:41:58

00498077430TRLO1.1.1

TRQX

107

615

10/11/2025 11:41:58

00498077432TRLO1.1.1

XLON

157

615

10/11/2025 11:41:58

00498077433TRLO1.1.1

XLON

282

615

10/11/2025 11:41:58

00498077431TRLO1.1.1

XLON

144

615

10/11/2025 11:41:58

00498077434TRLO1.1.1

XLON

171

615

10/11/2025 11:41:58

00498077435TRLO1.1.1

XLON

108

616

10/11/2025 11:45:46

00498078080TRLO1.1.1

BATE

195

616

10/11/2025 11:45:46

00498078081TRLO1.1.1

XLON

111

616

10/11/2025 11:47:32

00498078282TRLO1.1.1

BATE

23

615.5

10/11/2025 11:49:17

00498078486TRLO1.1.1

AQXE

192

615

10/11/2025 11:50:31

00498078760TRLO1.1.1

XLON

24

614.5

10/11/2025 11:51:29

00498078927TRLO1.1.1

CHIX

16

614.5

10/11/2025 11:51:29

00498078928TRLO1.1.1

TRQX

33

615

10/11/2025 12:01:36

00498079911TRLO1.1.1

CHIX

24

614.5

10/11/2025 12:01:36

00498079913TRLO1.1.1

AQXE

18

615

10/11/2025 12:01:36

00498079912TRLO1.1.1

TRQX

24

614.5

10/11/2025 12:01:36

00498079914TRLO1.1.1

AQXE

231

614.5

10/11/2025 12:01:36

00498079915TRLO1.1.1

XLON

121

615

10/11/2025 12:01:39

00498079923TRLO1.1.1

BATE

243

614.5

10/11/2025 12:03:52

00498080200TRLO1.1.1

XLON

21

614.5

10/11/2025 12:04:01

00498080232TRLO1.1.1

TRQX

100

614.5

10/11/2025 12:05:04

00498080353TRLO1.1.1

BATE

141

614.5

10/11/2025 12:07:07

00498080543TRLO1.1.1

XLON

30

615

10/11/2025 12:07:16

00498080556TRLO1.1.1

CHIX

25

614.5

10/11/2025 12:07:24

00498080569TRLO1.1.1

AQXE

23

614.5

10/11/2025 12:11:16

00498081161TRLO1.1.1

BATE

72

614.5

10/11/2025 12:11:16

00498081162TRLO1.1.1

BATE

201

614.5

10/11/2025 12:11:16

00498081163TRLO1.1.1

XLON

15

614.5

10/11/2025 12:14:14

00498081501TRLO1.1.1

TRQX

165

614.5

10/11/2025 12:14:14

00498081502TRLO1.1.1

XLON

4

614.5

10/11/2025 12:14:19

00498081515TRLO1.1.1

CHIX

16

614.5

10/11/2025 12:14:19

00498081513TRLO1.1.1

CHIX

16

614.5

10/11/2025 12:14:19

00498081514TRLO1.1.1

CHIX

29

614.5

10/11/2025 12:18:50

00498081964TRLO1.1.1

AQXE

32

614.5

10/11/2025 12:18:55

00498081969TRLO1.1.1

CHIX

17

614.5

10/11/2025 12:19:20

00498082027TRLO1.1.1

TRQX

244

614.5

10/11/2025 12:19:33

00498082048TRLO1.1.1

XLON

5

615

10/11/2025 12:19:42

00498082066TRLO1.1.1

BATE

104

615

10/11/2025 12:19:42

00498082065TRLO1.1.1

BATE

143

614.5

10/11/2025 12:22:55

00498082406TRLO1.1.1

XLON

125

615

10/11/2025 12:23:36

00498082478TRLO1.1.1

BATE

20

614.5

10/11/2025 12:25:00

00498082617TRLO1.1.1

TRQX

33

614.5

10/11/2025 12:25:00

00498082616TRLO1.1.1

CHIX

159

614.5

10/11/2025 12:27:40

00498082883TRLO1.1.1

XLON

4

614.5

10/11/2025 12:30:35

00498083193TRLO1.1.1

TRQX

13

614.5

10/11/2025 12:30:35

00498083192TRLO1.1.1

TRQX

109

615

10/11/2025 12:30:49

00498083216TRLO1.1.1

BATE

30

614

10/11/2025 12:30:49

00498083217TRLO1.1.1

AQXE

234

614.5

10/11/2025 12:30:59

00498083231TRLO1.1.1

XLON

148

614.5

10/11/2025 12:34:49

00498083669TRLO1.1.1

XLON

36

614

10/11/2025 12:36:36

00498083899TRLO1.1.1

CHIX

27

614

10/11/2025 12:36:57

00498083979TRLO1.1.1

AQXE

109

614.5

10/11/2025 12:38:54

00498084237TRLO1.1.1

BATE

13

614.5

10/11/2025 12:40:23

00498084471TRLO1.1.1

TRQX

4

614.5

10/11/2025 12:40:23

00498084472TRLO1.1.1

TRQX

174

614

10/11/2025 12:40:28

00498084490TRLO1.1.1

XLON

29

614

10/11/2025 12:40:51

00498084598TRLO1.1.1

AQXE

15

614.5

10/11/2025 12:41:34

00498084719TRLO1.1.1

CHIX

15

614.5

10/11/2025 12:41:34

00498084720TRLO1.1.1

CHIX

131

614

10/11/2025 12:45:23

00498085307TRLO1.1.1

XLON

93

614

10/11/2025 12:45:35

00498085331TRLO1.1.1

BATE

13

614

10/11/2025 12:46:49

00498085468TRLO1.1.1

TRQX

6

614

10/11/2025 12:46:51

00498085476TRLO1.1.1

TRQX

162

614

10/11/2025 12:47:32

00498085572TRLO1.1.1

XLON

26

614

10/11/2025 12:47:56

00498085651TRLO1.1.1

CHIX

18

614

10/11/2025 12:48:15

00498085689TRLO1.1.1

AQXE

3

614

10/11/2025 12:48:15

00498085690TRLO1.1.1

AQXE

10

614

10/11/2025 12:48:15

00498085691TRLO1.1.1

AQXE

64

613

10/11/2025 12:50:57

00498086188TRLO1.1.1

XLON

72

613

10/11/2025 12:50:57

00498086189TRLO1.1.1

XLON

106

613

10/11/2025 12:53:14

00498086492TRLO1.1.1

XLON

4

613

10/11/2025 12:53:14

00498086493TRLO1.1.1

XLON

13

613

10/11/2025 12:54:37

00498086736TRLO1.1.1

BATE

46

613

10/11/2025 12:54:37

00498086737TRLO1.1.1

BATE

58

613

10/11/2025 12:54:37

00498086735TRLO1.1.1

BATE

23

613

10/11/2025 12:56:43

00498087083TRLO1.1.1

AQXE

22

612.5

10/11/2025 12:56:51

00498087097TRLO1.1.1

CHIX

77

613

10/11/2025 12:57:06

00498087132TRLO1.1.1

XLON

88

613

10/11/2025 12:57:06

00498087131TRLO1.1.1

XLON

21

613

10/11/2025 12:57:58

00498087247TRLO1.1.1

TRQX

83

613

10/11/2025 13:00:03

00498087660TRLO1.1.1

XLON

34

613

10/11/2025 13:00:03

00498087661TRLO1.1.1

XLON

87

613

10/11/2025 13:00:50

00498087806TRLO1.1.1

BATE

29

612.5

10/11/2025 13:03:14

00498088173TRLO1.1.1

CHIX

58

612.5

10/11/2025 13:04:33

00498088355TRLO1.1.1

XLON

80

612.5

10/11/2025 13:04:33

00498088356TRLO1.1.1

XLON

28

612.5

10/11/2025 13:04:36

00498088366TRLO1.1.1

AQXE

15

613

10/11/2025 13:04:46

00498088399TRLO1.1.1

TRQX

111

612

10/11/2025 13:07:34

00498088815TRLO1.1.1

XLON

16

611.5

10/11/2025 13:12:34

00498089735TRLO1.1.1

TRQX

180

611.5

10/11/2025 13:13:06

00498089831TRLO1.1.1

XLON

5

611.5

10/11/2025 13:13:06

00498089832TRLO1.1.1

XLON

31

611.5

10/11/2025 13:13:15

00498089873TRLO1.1.1

CHIX

108

611.5

10/11/2025 13:19:59

00498091204TRLO1.1.1

BATE

14

611.5

10/11/2025 13:20:02

00498091220TRLO1.1.1

AQXE

208

611.5

10/11/2025 13:20:13

00498091262TRLO1.1.1

XLON

16

611.5

10/11/2025 13:20:18

00498091274TRLO1.1.1

TRQX

29

614

10/11/2025 13:24:41

00498092121TRLO1.1.1

AQXE

33

614.5

10/11/2025 13:25:17

00498092213TRLO1.1.1

CHIX

35

614.5

10/11/2025 13:31:30

00498093923TRLO1.1.1

CHIX

200

614.5

10/11/2025 13:31:30

00498093924TRLO1.1.1

XLON

18

614

10/11/2025 13:31:30

00498093927TRLO1.1.1

TRQX

124

614

10/11/2025 13:31:30

00498093926TRLO1.1.1

BATE

166

614.5

10/11/2025 13:31:30

00498093925TRLO1.1.1

XLON

6

614

10/11/2025 13:31:37

00498093947TRLO1.1.1

AQXE

20

614

10/11/2025 13:31:37

00498093948TRLO1.1.1

AQXE

25

614

10/11/2025 13:35:46

00498095116TRLO1.1.1

AQXE

19

613.5

10/11/2025 13:35:46

00498095118TRLO1.1.1

TRQX

119

613.5

10/11/2025 13:35:46

00498095117TRLO1.1.1

BATE

13

614

10/11/2025 13:38:24

00498095820TRLO1.1.1

CHIX

14

614

10/11/2025 13:38:24

00498095819TRLO1.1.1

CHIX

15

614.5

10/11/2025 13:39:54

00498096211TRLO1.1.1

XLON

146

614.5

10/11/2025 13:39:54

00498096210TRLO1.1.1

XLON

207

614.5

10/11/2025 13:39:54

00498096209TRLO1.1.1

XLON

52

614.5

10/11/2025 13:39:54

00498096212TRLO1.1.1

XLON

300

614.5

10/11/2025 13:41:45

00498096684TRLO1.1.1

XLON

213

614.5

10/11/2025 13:43:43

00498097199TRLO1.1.1

XLON

163

614.5

10/11/2025 13:46:08

00498097730TRLO1.1.1

XLON

97

614

10/11/2025 13:46:38

00498097848TRLO1.1.1

BATE

120

614

10/11/2025 13:46:38

00498097847TRLO1.1.1

BATE

16

614

10/11/2025 13:46:38

00498097851TRLO1.1.1

CHIX

25

614

10/11/2025 13:46:38

00498097850TRLO1.1.1

CHIX

33

614

10/11/2025 13:46:38

00498097849TRLO1.1.1

CHIX

36

614

10/11/2025 13:47:14

00498097971TRLO1.1.1

AQXE

18

614

10/11/2025 13:47:14

00498097973TRLO1.1.1

TRQX

25

614

10/11/2025 13:47:14

00498097972TRLO1.1.1

AQXE

21

614

10/11/2025 13:47:14

00498097974TRLO1.1.1

TRQX

128

614

10/11/2025 13:48:38

00498098260TRLO1.1.1

BATE

195

614

10/11/2025 13:48:57

00498098326TRLO1.1.1

XLON

13

614

10/11/2025 13:50:46

00498098746TRLO1.1.1

TRQX

7

614

10/11/2025 13:50:46

00498098747TRLO1.1.1

TRQX

25

614

10/11/2025 13:51:32

00498098918TRLO1.1.1

AQXE

37

614

10/11/2025 13:52:19

00498099088TRLO1.1.1

XLON

57

614

10/11/2025 13:52:19

00498099090TRLO1.1.1

XLON

137

614

10/11/2025 13:52:19

00498099089TRLO1.1.1

XLON

44

614.5

10/11/2025 13:54:54

00498099692TRLO1.1.1

XLON

102

614.5

10/11/2025 13:54:54

00498099693TRLO1.1.1

XLON

32

614

10/11/2025 13:54:59

00498099713TRLO1.1.1

CHIX

125

614

10/11/2025 13:54:59

00498099712TRLO1.1.1

BATE

25

614

10/11/2025 13:54:59

00498099714TRLO1.1.1

AQXE

19

614

10/11/2025 13:55:10

00498099759TRLO1.1.1

TRQX

23

614

10/11/2025 13:57:11

00498100275TRLO1.1.1

AQXE

25

614

10/11/2025 13:57:15

00498100283TRLO1.1.1

CHIX

128

614

10/11/2025 13:57:17

00498100289TRLO1.1.1

BATE

74

614.5

10/11/2025 13:57:38

00498100342TRLO1.1.1

XLON

147

614.5

10/11/2025 13:57:38

00498100343TRLO1.1.1

XLON

138

614.5

10/11/2025 13:59:58

00498100772TRLO1.1.1

XLON

30

614

10/11/2025 13:59:58

00498100773TRLO1.1.1

CHIX

17

615

10/11/2025 14:01:11

00498101084TRLO1.1.1

TRQX

111

615

10/11/2025 14:01:11

00498101088TRLO1.1.1

BATE

25

616

10/11/2025 14:04:33

00498101951TRLO1.1.1

AQXE

20

616.5

10/11/2025 14:10:17

00498103275TRLO1.1.1

CHIX

16

616.5

10/11/2025 14:10:17

00498103276TRLO1.1.1

CHIX

19

615

10/11/2025 14:10:38

00498103363TRLO1.1.1

TRQX

103

615

10/11/2025 14:10:38

00498103362TRLO1.1.1

BATE

259

615

10/11/2025 14:10:38

00498103364TRLO1.1.1

XLON

291

615

10/11/2025 14:10:38

00498103365TRLO1.1.1

XLON

26

615

10/11/2025 14:10:38

00498103366TRLO1.1.1

AQXE

10

614.5

10/11/2025 14:13:17

00498103957TRLO1.1.1

TRQX

5

614.5

10/11/2025 14:13:17

00498103958TRLO1.1.1

TRQX

25

614.5

10/11/2025 14:14:08

00498104191TRLO1.1.1

CHIX

137

614

10/11/2025 14:15:01

00498104540TRLO1.1.1

XLON

115

614

10/11/2025 14:15:29

00498104654TRLO1.1.1

BATE

25

615

10/11/2025 14:17:09

00498105185TRLO1.1.1

AQXE

114

614.5

10/11/2025 14:18:21

00498105470TRLO1.1.1

XLON

13

614.5

10/11/2025 14:18:54

00498105587TRLO1.1.1

TRQX

5

614.5

10/11/2025 14:20:00

00498105832TRLO1.1.1

TRQX

136

614.5

10/11/2025 14:20:20

00498105911TRLO1.1.1

XLON

29

614.5

10/11/2025 14:20:47

00498106054TRLO1.1.1

CHIX

8

614.5

10/11/2025 14:23:57

00498106890TRLO1.1.1

AQXE

18

614.5

10/11/2025 14:24:36

00498107090TRLO1.1.1

AQXE

90

614.5

10/11/2025 14:24:36

00498107089TRLO1.1.1

BATE

30

614.5

10/11/2025 14:24:52

00498107207TRLO1.1.1

CHIX

245

614.5

10/11/2025 14:25:54

00498107613TRLO1.1.1

XLON

16

614.5

10/11/2025 14:26:17

00498107717TRLO1.1.1

TRQX

100

614.5

10/11/2025 14:28:00

00498108186TRLO1.1.1

BATE

153

614.5

10/11/2025 14:29:14

00498108516TRLO1.1.1

XLON

28

614.5

10/11/2025 14:30:57

00498110592TRLO1.1.1

CHIX

30

614.5

10/11/2025 14:30:57

00498110591TRLO1.1.1

AQXE

7

614

10/11/2025 14:32:16

00498111817TRLO1.1.1

TRQX

13

614

10/11/2025 14:32:16

00498111816TRLO1.1.1

TRQX

50

613

10/11/2025 14:32:46

00498112213TRLO1.1.1

XLON

52

613

10/11/2025 14:34:38

00498113338TRLO1.1.1

BATE

72

613

10/11/2025 14:34:38

00498113339TRLO1.1.1

BATE

144

613

10/11/2025 14:34:38

00498113340TRLO1.1.1

XLON

27

613

10/11/2025 14:34:49

00498113513TRLO1.1.1

AQXE

20

613.5

10/11/2025 14:35:32

00498114088TRLO1.1.1

TRQX

6

613.5

10/11/2025 14:36:33

00498115310TRLO1.1.1

XLON

164

613.5

10/11/2025 14:36:33

00498115311TRLO1.1.1

XLON

118

613.5

10/11/2025 14:36:54

00498115606TRLO1.1.1

BATE

1

613.5

10/11/2025 14:40:02

00498118093TRLO1.1.1

XLON

31

613.5

10/11/2025 14:40:02

00498118092TRLO1.1.1

CHIX

33

613.5

10/11/2025 14:40:02

00498118091TRLO1.1.1

CHIX

16

613.5

10/11/2025 14:40:02

00498118096TRLO1.1.1

TRQX

150

613.5

10/11/2025 14:40:02

00498118095TRLO1.1.1

XLON

264

613.5

10/11/2025 14:40:02

00498118094TRLO1.1.1

XLON

115

613.5

10/11/2025 14:41:33

00498119244TRLO1.1.1

BATE

286

613.5

10/11/2025 14:42:11

00498119632TRLO1.1.1

XLON

18

613.5

10/11/2025 14:42:29

00498119836TRLO1.1.1

TRQX

223

613.5

10/11/2025 14:44:46

00498121591TRLO1.1.1

XLON

73

613.5

10/11/2025 14:44:46

00498121592TRLO1.1.1

BATE

27

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126614TRLO1.1.1

CHIX

33

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126613TRLO1.1.1

CHIX

18

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126617TRLO1.1.1

TRQX

31

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126615TRLO1.1.1

CHIX

110

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126616TRLO1.1.1

BATE

18

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126618TRLO1.1.1

TRQX

166

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126620TRLO1.1.1

XLON

172

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126619TRLO1.1.1

XLON

160

613.5

10/11/2025 14:50:04

00498126621TRLO1.1.1

XLON

61

613.5

10/11/2025 14:50:11

00498126721TRLO1.1.1

AQXE

28

613.5

10/11/2025 14:50:11

00498126723TRLO1.1.1

AQXE

25

613.5

10/11/2025 14:52:21

00498128192TRLO1.1.1

AQXE

216

613

10/11/2025 14:52:25

00498128224TRLO1.1.1

XLON

28

613.5

10/11/2025 14:54:16

00498129669TRLO1.1.1

AQXE

162

613

10/11/2025 14:54:20

00498129706TRLO1.1.1

XLON

18

612.5

10/11/2025 14:55:31

00498130494TRLO1.1.1

TRQX

32

612.5

10/11/2025 14:55:31

00498130495TRLO1.1.1

CHIX

28

613.5

10/11/2025 14:57:58

00498132174TRLO1.1.1

AQXE

168

613.5

10/11/2025 14:58:57

00498132842TRLO1.1.1

BATE

202

613.5

10/11/2025 14:58:57

00498132843TRLO1.1.1

XLON

32

613.5

10/11/2025 14:58:58

00498132847TRLO1.1.1

CHIX

21

613.5

10/11/2025 14:59:13

00498133029TRLO1.1.1

TRQX

122

613.5

10/11/2025 15:01:03

00498134972TRLO1.1.1

BATE

15

613.5

10/11/2025 15:01:08

00498135038TRLO1.1.1

TRQX

152

613.5

10/11/2025 15:01:08

00498135037TRLO1.1.1

XLON

23

613.5

10/11/2025 15:01:08

00498135039TRLO1.1.1

AQXE

23

614

10/11/2025 15:01:15

00498135142TRLO1.1.1

CHIX

171

613

10/11/2025 15:02:48

00498136567TRLO1.1.1

XLON

118

614

10/11/2025 15:03:33

00498137200TRLO1.1.1

BATE

146

614

10/11/2025 15:03:33

00498137201TRLO1.1.1

XLON

16

614

10/11/2025 15:03:37

00498137245TRLO1.1.1

TRQX

34

614

10/11/2025 15:04:26

00498137902TRLO1.1.1

CHIX

26

614

10/11/2025 15:05:18

00498138718TRLO1.1.1

AQXE

162

614

10/11/2025 15:05:34

00498139259TRLO1.1.1

XLON

105

614

10/11/2025 15:05:45

00498139395TRLO1.1.1

BATE

14

614

10/11/2025 15:06:06

00498139732TRLO1.1.1

TRQX

22

614

10/11/2025 15:07:48

00498141572TRLO1.1.1

BATE

101

614

10/11/2025 15:07:48

00498141573TRLO1.1.1

BATE

36

614

10/11/2025 15:08:53

00498142532TRLO1.1.1

CHIX

142

614

10/11/2025 15:08:53

00498142534TRLO1.1.1

XLON

161

614

10/11/2025 15:08:53

00498142533TRLO1.1.1

XLON

27

614

10/11/2025 15:08:53

00498142536TRLO1.1.1

AQXE

142

614

10/11/2025 15:08:53

00498142535TRLO1.1.1

XLON

121

614

10/11/2025 15:11:07

00498144223TRLO1.1.1

BATE

140

614

10/11/2025 15:11:15

00498144329TRLO1.1.1

XLON

19

614

10/11/2025 15:11:17

00498144359TRLO1.1.1

TRQX

3

614

10/11/2025 15:11:19

00498144415TRLO1.1.1

CHIX

29

614

10/11/2025 15:11:19

00498144414TRLO1.1.1

CHIX

32

614.5

10/11/2025 15:14:07

00498146811TRLO1.1.1

CHIX

131

614.5

10/11/2025 15:15:39

00498147905TRLO1.1.1

XLON

235

614.5

10/11/2025 15:15:44

00498147951TRLO1.1.1

XLON

105

615

10/11/2025 15:16:15

00498148461TRLO1.1.1

BATE

22

614

10/11/2025 15:17:47

00498149659TRLO1.1.1

AQXE

27

614

10/11/2025 15:17:47

00498149660TRLO1.1.1

AQXE

244

614.5

10/11/2025 15:17:47

00498149658TRLO1.1.1

XLON

29

614

10/11/2025 15:17:47

00498149661TRLO1.1.1

CHIX

144

614

10/11/2025 15:17:47

00498149662TRLO1.1.1

XLON

19

614

10/11/2025 15:17:48

00498149670TRLO1.1.1

TRQX

27

614

10/11/2025 15:19:31

00498151497TRLO1.1.1

CHIX

98

614

10/11/2025 15:19:39

00498151718TRLO1.1.1

BATE

21

614

10/11/2025 15:19:48

00498151910TRLO1.1.1

TRQX

7

614

10/11/2025 15:20:11

00498152175TRLO1.1.1

AQXE

21

614

10/11/2025 15:20:11

00498152174TRLO1.1.1

AQXE

246

614

10/11/2025 15:20:26

00498152311TRLO1.1.1

XLON

93

614.5

10/11/2025 15:21:56

00498153467TRLO1.1.1

BATE

18

614.5

10/11/2025 15:24:01

00498155224TRLO1.1.1

TRQX

19

614.5

10/11/2025 15:24:01

00498155225TRLO1.1.1

TRQX

170

615

10/11/2025 15:24:13

00498155383TRLO1.1.1

XLON

39

614.5

10/11/2025 15:25:17

00498156279TRLO1.1.1

BATE

72

614.5

10/11/2025 15:25:17

00498156278TRLO1.1.1

BATE

20

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158164TRLO1.1.1

AQXE

10

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158166TRLO1.1.1

AQXE

25

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158165TRLO1.1.1

AQXE

32

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158169TRLO1.1.1

CHIX

36

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158167TRLO1.1.1

CHIX

104

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158168TRLO1.1.1

BATE

15

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158170TRLO1.1.1

AQXE

18

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158171TRLO1.1.1

TRQX

178

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158172TRLO1.1.1

XLON

164

614.5

10/11/2025 15:27:48

00498158173TRLO1.1.1

XLON

14

614.5

10/11/2025 15:29:42

00498159909TRLO1.1.1

CHIX

30

614.5

10/11/2025 15:32:42

00498162375TRLO1.1.1

AQXE

147

614.5

10/11/2025 15:32:42

00498162376TRLO1.1.1

XLON

54

614.5

10/11/2025 15:32:42

00498162378TRLO1.1.1

XLON

121

614.5

10/11/2025 15:32:42

00498162377TRLO1.1.1

XLON

93

614.5

10/11/2025 15:32:44

00498162400TRLO1.1.1

XLON

75

615

10/11/2025 15:34:59

00498164155TRLO1.1.1

XLON

33

615

10/11/2025 15:34:59

00498164157TRLO1.1.1

XLON

64

615

10/11/2025 15:34:59

00498164156TRLO1.1.1

XLON

64

615

10/11/2025 15:36:53

00498165654TRLO1.1.1

XLON

84

615

10/11/2025 15:36:53

00498165655TRLO1.1.1

XLON

8

614.5

10/11/2025 15:37:07

00498165770TRLO1.1.1

CHIX

28

614.5

10/11/2025 15:37:07

00498165769TRLO1.1.1

CHIX

18

614.5

10/11/2025 15:38:36

00498166823TRLO1.1.1

TRQX

182

614.5

10/11/2025 15:38:36

00498166822TRLO1.1.1

BATE

18

614.5

10/11/2025 15:38:36

00498166824TRLO1.1.1

TRQX

26

614

10/11/2025 15:38:40

00498166924TRLO1.1.1

CHIX

110

614

10/11/2025 15:38:40

00498166925TRLO1.1.1

BATE

225

614

10/11/2025 15:38:40

00498166926TRLO1.1.1

XLON

133

615

10/11/2025 15:40:31

00498168423TRLO1.1.1

XLON

32

615

10/11/2025 15:40:49

00498168694TRLO1.1.1

CHIX

56

617.5

10/11/2025 15:45:50

00498172587TRLO1.1.1

XLON

57

617.5

10/11/2025 15:45:50

00498172586TRLO1.1.1

XLON

92

617.5

10/11/2025 15:45:50

00498172585TRLO1.1.1

XLON

32

617.5

10/11/2025 15:45:51

00498172601TRLO1.1.1

CHIX

68

617.5

10/11/2025 15:47:39

00498174101TRLO1.1.1

XLON

3

617.5

10/11/2025 15:47:39

00498174103TRLO1.1.1

XLON

65

617.5

10/11/2025 15:47:39

00498174102TRLO1.1.1

XLON

28

616

10/11/2025 15:47:39

00498174105TRLO1.1.1

AQXE

41

616

10/11/2025 15:47:39

00498174104TRLO1.1.1

AQXE

112

616

10/11/2025 15:49:00

00498175149TRLO1.1.1

BATE

15

616

10/11/2025 15:49:00

00498175150TRLO1.1.1

BATE

136

616

10/11/2025 15:49:00

00498175152TRLO1.1.1

XLON

150

616

10/11/2025 15:49:00

00498175151TRLO1.1.1

XLON

111

617

10/11/2025 15:51:11

00498177023TRLO1.1.1

BATE

17

617

10/11/2025 15:51:11

00498177025TRLO1.1.1

TRQX

37

617

10/11/2025 15:51:11

00498177024TRLO1.1.1

TRQX

31

617

10/11/2025 15:51:27

00498177240TRLO1.1.1

CHIX

138

617

10/11/2025 15:51:27

00498177241TRLO1.1.1

XLON

132

617

10/11/2025 15:51:36

00498177347TRLO1.1.1

XLON

92

616

10/11/2025 15:52:06

00498177715TRLO1.1.1

BATE

18

617

10/11/2025 15:53:40

00498178838TRLO1.1.1

TRQX

140

617

10/11/2025 15:53:40

00498178839TRLO1.1.1

XLON

60

617

10/11/2025 15:54:14

00498179167TRLO1.1.1

BATE

34

617

10/11/2025 15:54:14

00498179168TRLO1.1.1

BATE

25

617

10/11/2025 15:55:01

00498179697TRLO1.1.1

CHIX

169

617

10/11/2025 15:55:59

00498180372TRLO1.1.1

XLON

26

617

10/11/2025 15:57:28

00498181211TRLO1.1.1

CHIX

29

616.5

10/11/2025 15:58:13

00498181756TRLO1.1.1

AQXE

35

616.5

10/11/2025 15:58:13

00498181757TRLO1.1.1

AQXE

41

616.5

10/11/2025 15:58:13

00498181758TRLO1.1.1

AQXE

16

617

10/11/2025 15:58:20

00498181860TRLO1.1.1

TRQX

13

616.5

10/11/2025 15:59:30

00498182647TRLO1.1.1

BATE

83

616.5

10/11/2025 15:59:30

00498182648TRLO1.1.1

BATE

30

617

10/11/2025 16:00:33

00498183794TRLO1.1.1

CHIX

18

617

10/11/2025 16:00:36

00498183821TRLO1.1.1

TRQX

13

616.5

10/11/2025 16:01:22

00498184484TRLO1.1.1

AQXE

11

616.5

10/11/2025 16:01:22

00498184485TRLO1.1.1

AQXE

92

616.5

10/11/2025 16:01:42

00498184678TRLO1.1.1

BATE

29

616.5

10/11/2025 16:01:42

00498184679TRLO1.1.1

BATE

17

617

10/11/2025 16:02:36

00498185224TRLO1.1.1

TRQX

163

616

10/11/2025 16:03:11

00498185570TRLO1.1.1

XLON

221

616

10/11/2025 16:03:11

00498185571TRLO1.1.1

XLON

262

616

10/11/2025 16:03:11

00498185572TRLO1.1.1

XLON

22

616.5

10/11/2025 16:04:17

00498186248TRLO1.1.1

AQXE

33

616

10/11/2025 16:05:07

00498186759TRLO1.1.1

CHIX

144

616

10/11/2025 16:05:07

00498186760TRLO1.1.1

XLON

16

616

10/11/2025 16:05:08

00498186779TRLO1.1.1

TRQX

119

616

10/11/2025 16:05:23

00498187168TRLO1.1.1

BATE

7

616.5

10/11/2025 16:07:14

00498188913TRLO1.1.1

AQXE

19

616.5

10/11/2025 16:07:14

00498188914TRLO1.1.1

AQXE

136

617.5

10/11/2025 16:07:47

00498189508TRLO1.1.1

XLON

136

617.5

10/11/2025 16:07:47

00498189509TRLO1.1.1

XLON

19

617.5

10/11/2025 16:09:34

00498191233TRLO1.1.1

TRQX

165

617.5

10/11/2025 16:10:04

00498191788TRLO1.1.1

XLON

18

617.5

10/11/2025 16:11:22

00498192743TRLO1.1.1

TRQX

53

617.5

10/11/2025 16:12:27

00498193660TRLO1.1.1

XLON

23

617.5

10/11/2025 16:12:27

00498193661TRLO1.1.1

XLON

88

617.5

10/11/2025 16:12:27

00498193662TRLO1.1.1

XLON

9

618

10/11/2025 16:12:58

00498194047TRLO1.1.1

BATE

106

618

10/11/2025 16:12:58

00498194048TRLO1.1.1

BATE

170

618

10/11/2025 16:12:58

00498194049TRLO1.1.1

BATE

7

618

10/11/2025 16:13:03

00498194103TRLO1.1.1

AQXE

20

618

10/11/2025 16:13:03

00498194104TRLO1.1.1

AQXE

35

617.5

10/11/2025 16:13:45

00498194645TRLO1.1.1

CHIX

72

617.5

10/11/2025 16:13:45

00498194644TRLO1.1.1

CHIX

43

617.5

10/11/2025 16:13:45

00498194647TRLO1.1.1

XLON

168

617.5

10/11/2025 16:13:45

00498194646TRLO1.1.1

XLON

147

617.5

10/11/2025 16:13:45

00498194648TRLO1.1.1

XLON

20

617.5

10/11/2025 16:13:52

00498194732TRLO1.1.1

TRQX

111

617.5

10/11/2025 16:14:56

00498195900TRLO1.1.1

BATE

29

618

10/11/2025 16:14:58

00498195948TRLO1.1.1

AQXE

282

618

10/11/2025 16:17:26

00498198005TRLO1.1.1

BATE

95

618.5

10/11/2025 16:17:26

00498198006TRLO1.1.1

AQXE

34

618.5

10/11/2025 16:17:28

00498198025TRLO1.1.1

CHIX

53

618.5

10/11/2025 16:17:28

00498198026TRLO1.1.1

CHIX

23

618.5

10/11/2025 16:17:28

00498198027TRLO1.1.1

CHIX

13

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198041TRLO1.1.1

XLON

2

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198042TRLO1.1.1

XLON

124

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198043TRLO1.1.1

XLON

43

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198044TRLO1.1.1

XLON

65

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198045TRLO1.1.1

XLON

94

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198046TRLO1.1.1

XLON

10

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198047TRLO1.1.1

XLON

608

618.5

10/11/2025 16:17:30

00498198048TRLO1.1.1

XLON

52

617.5

10/11/2025 16:17:30

00498198049TRLO1.1.1

TRQX

16

617.5

10/11/2025 16:19:30

00498199496TRLO1.1.1

TRQX

100

617.5

10/11/2025 16:19:37

00498199543TRLO1.1.1

BATE

27

617.5

10/11/2025 16:19:42

00498199583TRLO1.1.1

CHIX

211

617

10/11/2025 16:19:57

00498199737TRLO1.1.1

XLON

20

617.5

10/11/2025 16:20:10

00498199893TRLO1.1.1

AQXE

71

617.5

10/11/2025 16:21:58

00498201026TRLO1.1.1

XLON

66

617.5

10/11/2025 16:21:58

00498201028TRLO1.1.1

XLON

70

617.5

10/11/2025 16:21:58

00498201027TRLO1.1.1

XLON

62

617.5

10/11/2025 16:21:58

00498201029TRLO1.1.1

XLON

15

617

10/11/2025 16:21:59

00498201038TRLO1.1.1

TRQX

94

617

10/11/2025 16:22:10

00498201139TRLO1.1.1

BATE

22

617

10/11/2025 16:22:15

00498201189TRLO1.1.1

CHIX

23

617.5

10/11/2025 16:22:17

00498201199TRLO1.1.1

AQXE

228

617.5

10/11/2025 16:23:53

00498203026TRLO1.1.1

XLON

15

617.5

10/11/2025 16:24:07

00498203206TRLO1.1.1

AQXE

17

617

10/11/2025 16:24:15

00498203294TRLO1.1.1

TRQX

94

617

10/11/2025 16:24:22

00498203380TRLO1.1.1

BATE

30

617.5

10/11/2025 16:24:36

00498203530TRLO1.1.1

CHIX

9

617.5

10/11/2025 16:25:54

00498204456TRLO1.1.1

AQXE

69

617.5

10/11/2025 16:25:57

00498204491TRLO1.1.1

XLON

70

617.5

10/11/2025 16:25:57

00498204490TRLO1.1.1

XLON

80

617.5

10/11/2025 16:25:57

00498204492TRLO1.1.1

XLON

3

618

10/11/2025 16:26:33

00498204982TRLO1.1.1

TRQX

11

618

10/11/2025 16:26:40

00498205046TRLO1.1.1

BATE

5

617.5

10/11/2025 16:26:49

00498205151TRLO1.1.1

CHIX

26

618

10/11/2025 16:27:05

00498205325TRLO1.1.1

XLON

64

618

10/11/2025 16:27:05

00498205324TRLO1.1.1

XLON


