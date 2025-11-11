VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BF541080
|307000.000
|40800986.08
|132.9022
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61659001.50
|72.4548
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BQQP9F84
|39600000.000
|3363198076.63
|84.9292
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|977541992.02
|49.5585
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BYWQWR46
|12500000.000
|917233209.99
|73.3787
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1082859292.08
|87.3274
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BDS67326
|2314000.000
|155142552.63
|67.0452
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|381777467.22
|62.0776
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|145581481.31
|35.5077
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BMC38736
|56650000.000
|3461304118.14
|61.0998
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|99890258.86
|8.2554
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-10
|IE00BMDKNW35
|43700000.000
|671361871.03
|15.3630
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0000H445G8
|470000.000
|8354404.68
|17.7753
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|503509061.98
|13.1465
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10457878.89
|21.7872
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000YU9K6K2
|9140000.000
|539051559.44
|58.9772
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14163224.06
|21.7896
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11792299.47
|24.8259
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8276250.92
|20.6906
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000M7V94E1
|27520000.000
|1621970881.35
|58.9379
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|29331122.43
|23.0954
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7758619173.92
|62.4185
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62574825.82
|24.3103
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43426183.22
|24.1257
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-10
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12759926.59
|23.1999
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-10
|IE0007Y8Y157
|16200000.000
|421482973.00
|26.0175
© 2025 PR Newswire