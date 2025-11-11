Anzeige
Dienstag, 11.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
11.11.25 | 09:08
62,84 Euro
+0,12 % +0,07
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,6162,8809:17
62,6162,8609:17
PR Newswire
11.11.2025 08:06 Uhr
24 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 11

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-10 IE00BF541080 307000.000 40800986.08 132.9022
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-10 IE00BF540Z61 851000.000 61659001.50 72.4548
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-10 IE00BQQP9F84 39600000.000 3363198076.63 84.9292
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-10 IE00BDFBTQ78 19725000.000 977541992.02 49.5585
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-10 IE00BYWQWR46 12500000.000 917233209.99 73.3787
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-10 IE00BQQP9G91 12400000.000 1082859292.08 87.3274
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-10 IE00BDS67326 2314000.000 155142552.63 67.0452
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-10 IE00BQQP9H09 6150000.000 381777467.22 62.0776
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-10 IE00BL0BMZ89 4100000.000 145581481.31 35.5077
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-10 IE00BMC38736 56650000.000 3461304118.14 61.0998
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-10 IE00BMDH1538 12100000.000 99890258.86 8.2554
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-10 IE00BMDKNW35 43700000.000 671361871.03 15.3630
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-10 IE0000H445G8 470000.000 8354404.68 17.7753
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-10 IE0002PG6CA6 38300000.000 503509061.98 13.1465
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-10 IE0005B8WVT6 480000.000 10457878.89 21.7872
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-10 IE000YU9K6K2 9140000.000 539051559.44 58.9772
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-10 IE000B9PQW54 650000.000 14163224.06 21.7896
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-10 IE0001J5A2T9 475000.000 11792299.47 24.8259
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-10 IE0005TF96I9 400000.000 8276250.92 20.6906
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-10 IE000M7V94E1 27520000.000 1621970881.35 58.9379
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-10 IE000NXF88S1 1270000.000 29331122.43 23.0954
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-10 IE000YYE6WK5 124300000.000 7758619173.92 62.4185
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-10 IE000J6CHW80 2574000.000 62574825.82 24.3103
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-10 IE0007I99HX7 1800000.000 43426183.22 24.1257
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-10 IE000SBU19F7 550000.000 12759926.59 23.1999
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-10 IE0007Y8Y157 16200000.000 421482973.00 26.0175

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.