VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BF541080
|307000.000
|40785663.43
|132.8523
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61612461.56
|72.4001
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BQQP9F84
|39600000.000
|3210117715.95
|81.0636
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|936861185.68
|47.9826
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BYWQWR46
|12550000.000
|917371285.85
|73.0973
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1031709227.08
|83.2024
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BDS67326
|2306000.000
|154147045.99
|66.8461
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|379546475.96
|61.7149
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144300090.67
|35.1951
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BMC38736
|56750000.000
|3370219592.21
|59.3871
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|98034242.15
|8.1020
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-07
|IE00BMDKNW35
|43700000.000
|675667640.82
|15.4615
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0000H445G8
|470000.000
|8234778.41
|17.5208
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|478879518.89
|12.5034
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10442018.93
|21.7542
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000YU9K6K2
|9040000.000
|526770717.57
|58.2711
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14043639.96
|21.6056
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11647924.83
|24.5219
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8175514.87
|20.4388
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000M7V94E1
|27420000.000
|1599108185.88
|58.3190
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|28855829.02
|22.7211
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7603622962.03
|61.1715
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62441680.74
|24.2586
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43170604.24
|23.9837
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-07
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12685552.37
|23.0646
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-07
|IE0007Y8Y157
|16200000.000
|421745271.73
|26.0337
