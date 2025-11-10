Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-07 IE00BF541080 307000.000 40785663.43 132.8523
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-07 IE00BF540Z61 851000.000 61612461.56 72.4001
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-07 IE00BQQP9F84 39600000.000 3210117715.95 81.0636
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-07 IE00BDFBTQ78 19525000.000 936861185.68 47.9826
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-07 IE00BYWQWR46 12550000.000 917371285.85 73.0973
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-07 IE00BQQP9G91 12400000.000 1031709227.08 83.2024
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-07 IE00BDS67326 2306000.000 154147045.99 66.8461
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-07 IE00BQQP9H09 6150000.000 379546475.96 61.7149
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-07 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144300090.67 35.1951
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-07 IE00BMC38736 56750000.000 3370219592.21 59.3871
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-07 IE00BMDH1538 12100000.000 98034242.15 8.1020
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-07 IE00BMDKNW35 43700000.000 675667640.82 15.4615
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-07 IE0000H445G8 470000.000 8234778.41 17.5208
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-07 IE0002PG6CA6 38300000.000 478879518.89 12.5034
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-07 IE0005B8WVT6 480000.000 10442018.93 21.7542
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-07 IE000YU9K6K2 9040000.000 526770717.57 58.2711
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-07 IE000B9PQW54 650000.000 14043639.96 21.6056
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-07 IE0001J5A2T9 475000.000 11647924.83 24.5219
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-07 IE0005TF96I9 400000.000 8175514.87 20.4388
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-07 IE000M7V94E1 27420000.000 1599108185.88 58.3190
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-07 IE000NXF88S1 1270000.000 28855829.02 22.7211
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-07 IE000YYE6WK5 124300000.000 7603622962.03 61.1715
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-07 IE000J6CHW80 2574000.000 62441680.74 24.2586
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-07 IE0007I99HX7 1800000.000 43170604.24 23.9837
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-07 IE000SBU19F7 550000.000 12685552.37 23.0646
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-07 IE0007Y8Y157 16200000.000 421745271.73 26.0337

