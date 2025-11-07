Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-06 IE00BF541080 307000.000 40799574.31 132.8976
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-06 IE00BF540Z61 851000.000 61565577.91 72.3450
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-06 IE00BQQP9F84 39550000.000 3148960315.43 79.6197
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-06 IE00BDFBTQ78 19525000.000 929922411.82 47.6273
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-06 IE00BYWQWR46 13000000.000 954527679.49 73.4252
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-06 IE00BQQP9G91 12400000.000 1011064332.05 81.5374
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-06 IE00BDS67326 2306000.000 153864672.49 66.7236
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-06 IE00BQQP9H09 6150000.000 379550739.97 61.7156
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-06 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144335152.63 35.2037
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-06 IE00BMC38736 56750000.000 3403093034.71 59.9664
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-06 IE00BMDH1538 12100000.000 98601912.32 8.1489
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-06 IE00BMDKNW35 43700000.000 677059733.21 15.4934
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-06 IE0000H445G8 470000.000 8325406.01 17.7136
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-06 IE0002PG6CA6 38300000.000 470605659.95 12.2874
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-06 IE0005B8WVT6 480000.000 10317786.09 21.4954
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-06 IE000YU9K6K2 9090000.000 522413470.43 57.4712
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-06 IE000B9PQW54 650000.000 14141373.57 21.7560
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-06 IE0001J5A2T9 475000.000 11599586.56 24.4202
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-06 IE0005TF96I9 400000.000 8095445.19 20.2386
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-06 IE000M7V94E1 27270000.000 1586312484.33 58.1706
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-06 IE000NXF88S1 1270000.000 28681658.79 22.5840
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-06 IE000YYE6WK5 124200000.000 7550518893.04 60.7932
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-06 IE000J6CHW80 2574000.000 62436418.20 24.2566
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-06 IE0007I99HX7 1800000.000 43091333.64 23.9396
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-06 IE000SBU19F7 550000.000 12545983.44 22.8109
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-06 IE0007Y8Y157 16200000.000 421671417.22 26.0291

