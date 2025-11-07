VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BF541080
|307000.000
|40799574.31
|132.8976
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61565577.91
|72.3450
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BQQP9F84
|39550000.000
|3148960315.43
|79.6197
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|929922411.82
|47.6273
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|954527679.49
|73.4252
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1011064332.05
|81.5374
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BDS67326
|2306000.000
|153864672.49
|66.7236
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|379550739.97
|61.7156
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144335152.63
|35.2037
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BMC38736
|56750000.000
|3403093034.71
|59.9664
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|98601912.32
|8.1489
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-06
|IE00BMDKNW35
|43700000.000
|677059733.21
|15.4934
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0000H445G8
|470000.000
|8325406.01
|17.7136
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|470605659.95
|12.2874
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10317786.09
|21.4954
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|522413470.43
|57.4712
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14141373.57
|21.7560
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11599586.56
|24.4202
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8095445.19
|20.2386
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000M7V94E1
|27270000.000
|1586312484.33
|58.1706
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|28681658.79
|22.5840
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000YYE6WK5
|124200000.000
|7550518893.04
|60.7932
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62436418.20
|24.2566
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43091333.64
|23.9396
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-06
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12545983.44
|22.8109
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-06
|IE0007Y8Y157
|16200000.000
|421671417.22
|26.0291
© 2025 PR Newswire