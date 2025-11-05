VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BF541080
|307000.000
|40779766.99
|132.8331
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61505243.31
|72.2741
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BQQP9F84
|39550000.000
|3048041947.79
|77.0681
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|910958689.33
|46.6560
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|954129723.25
|73.3946
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|999757970.70
|79.3459
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BDS67326
|2306000.000
|153259996.57
|66.4614
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|381008695.52
|61.9526
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|145414072.42
|35.4668
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BMC38736
|56700000.000
|3402940937.64
|60.0166
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BMDH1538
|12000000.000
|96796680.93
|8.0664
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-04
|IE00BMDKNW35
|44350000.000
|717081786.85
|16.1687
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0000H445G8
|470000.000
|8241489.88
|17.5351
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|477228188.13
|12.4603
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0005B8WVT6
|640000.000
|13828826.59
|21.6075
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000YU9K6K2
|8990000.000
|543243467.53
|60.4275
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000B9PQW54
|440000.000
|9596425.46
|21.8101
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11751750.23
|24.7405
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0005TF96I9
|350000.000
|7221398.87
|20.6326
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000M7V94E1
|27220000.000
|1656817820.93
|60.8677
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|28465850.21
|22.4141
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000YYE6WK5
|123700000.000
|7827777543.36
|63.2803
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62436423.93
|24.2566
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43364454.35
|24.0914
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-04
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12609882.42
|22.9271
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-04
|IE0007Y8Y157
|16050000.000
|419726364.81
|26.1512
