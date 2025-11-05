Anzeige
PR Newswire
05.11.2025 08:06 Uhr
43 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-04 IE00BF541080 307000.000 40779766.99 132.8331
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-04 IE00BF540Z61 851000.000 61505243.31 72.2741
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-04 IE00BQQP9F84 39550000.000 3048041947.79 77.0681
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-04 IE00BDFBTQ78 19525000.000 910958689.33 46.6560
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-04 IE00BYWQWR46 13000000.000 954129723.25 73.3946
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-04 IE00BQQP9G91 12600000.000 999757970.70 79.3459
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-04 IE00BDS67326 2306000.000 153259996.57 66.4614
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-04 IE00BQQP9H09 6150000.000 381008695.52 61.9526
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-04 IE00BL0BMZ89 4100000.000 145414072.42 35.4668
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-04 IE00BMC38736 56700000.000 3402940937.64 60.0166
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-04 IE00BMDH1538 12000000.000 96796680.93 8.0664
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-04 IE00BMDKNW35 44350000.000 717081786.85 16.1687
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-04 IE0000H445G8 470000.000 8241489.88 17.5351
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-04 IE0002PG6CA6 38300000.000 477228188.13 12.4603
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-04 IE0005B8WVT6 640000.000 13828826.59 21.6075
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-04 IE000YU9K6K2 8990000.000 543243467.53 60.4275
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-04 IE000B9PQW54 440000.000 9596425.46 21.8101
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-04 IE0001J5A2T9 475000.000 11751750.23 24.7405
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-04 IE0005TF96I9 350000.000 7221398.87 20.6326
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-04 IE000M7V94E1 27220000.000 1656817820.93 60.8677
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-04 IE000NXF88S1 1270000.000 28465850.21 22.4141
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-04 IE000YYE6WK5 123700000.000 7827777543.36 63.2803
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-04 IE000J6CHW80 2574000.000 62436423.93 24.2566
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-04 IE0007I99HX7 1800000.000 43364454.35 24.0914
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-04 IE000SBU19F7 550000.000 12609882.42 22.9271
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-04 IE0007Y8Y157 16050000.000 419726364.81 26.1512

