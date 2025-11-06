VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BF541080
|307000.000
|40765870.74
|132.7879
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61425305.67
|72.1801
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BQQP9F84
|39550000.000
|3127484979.61
|79.0767
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BDFBTQ78
|19525000.000
|923342885.88
|47.2903
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BYWQWR46
|13000000.000
|957132219.59
|73.6256
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1014886540.84
|80.5466
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BDS67326
|2306000.000
|153455900.87
|66.5464
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|383673914.51
|62.3860
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144679469.40
|35.2877
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BMC38736
|56850000.000
|3496920826.79
|61.5114
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|100165879.84
|8.2782
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-05
|IE00BMDKNW35
|44050000.000
|738992349.86
|16.7762
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0000H445G8
|470000.000
|8258467.03
|17.5712
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|474391974.62
|12.3862
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10365376.02
|21.5945
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|553629702.64
|60.9054
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14233617.29
|21.8979
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11610622.62
|24.4434
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9191981.54
|20.4266
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000M7V94E1
|27270000.000
|1658495392.34
|60.8176
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|28659909.11
|22.5669
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000YYE6WK5
|124050000.000
|7650337488.06
|61.6714
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62450446.65
|24.2620
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43559860.56
|24.1999
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-05
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12690773.12
|23.0741
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-05
|IE0007Y8Y157
|16050000.000
|423735776.42
|26.4010
