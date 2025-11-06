Anzeige
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
05.11.25 | 16:18
62,98 Euro
+0,14 % +0,09
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,3363,1608:46
62,4263,2408:46
PR Newswire
06.11.2025 08:06 Uhr
15 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-05 IE00BF541080 307000.000 40765870.74 132.7879
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-05 IE00BF540Z61 851000.000 61425305.67 72.1801
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-05 IE00BQQP9F84 39550000.000 3127484979.61 79.0767
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-05 IE00BDFBTQ78 19525000.000 923342885.88 47.2903
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-05 IE00BYWQWR46 13000000.000 957132219.59 73.6256
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-05 IE00BQQP9G91 12600000.000 1014886540.84 80.5466
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-05 IE00BDS67326 2306000.000 153455900.87 66.5464
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-05 IE00BQQP9H09 6150000.000 383673914.51 62.3860
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-05 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144679469.40 35.2877
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-05 IE00BMC38736 56850000.000 3496920826.79 61.5114
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-05 IE00BMDH1538 12100000.000 100165879.84 8.2782
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-05 IE00BMDKNW35 44050000.000 738992349.86 16.7762
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-05 IE0000H445G8 470000.000 8258467.03 17.5712
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-05 IE0002PG6CA6 38300000.000 474391974.62 12.3862
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-05 IE0005B8WVT6 480000.000 10365376.02 21.5945
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-05 IE000YU9K6K2 9090000.000 553629702.64 60.9054
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-05 IE000B9PQW54 650000.000 14233617.29 21.8979
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-05 IE0001J5A2T9 475000.000 11610622.62 24.4434
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-05 IE0005TF96I9 450000.000 9191981.54 20.4266
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-05 IE000M7V94E1 27270000.000 1658495392.34 60.8176
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-05 IE000NXF88S1 1270000.000 28659909.11 22.5669
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-05 IE000YYE6WK5 124050000.000 7650337488.06 61.6714
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-05 IE000J6CHW80 2574000.000 62450446.65 24.2620
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-05 IE0007I99HX7 1800000.000 43559860.56 24.1999
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-05 IE000SBU19F7 550000.000 12690773.12 23.0741
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-05 IE0007Y8Y157 16050000.000 423735776.42 26.4010

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.