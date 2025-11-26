Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 26

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-25 IE00BF541080 311000.000 41339713.79 132.9251
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-25 IE00BF540Z61 851000.000 61704144.70 72.5078
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-25 IE00BQQP9F84 40800000.000 3564983293.08 87.3770
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-25 IE00BDFBTQ78 19725000.000 978870214.57 49.6259
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-25 IE00BYWQWR46 12300000.000 875393338.19 71.1702
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-25 IE00BQQP9G91 12600000.000 1137408779.90 90.2705
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-25 IE00BDS67326 2388000.000 160522252.65 67.2204
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-25 IE00BQQP9H09 6100000.000 385196992.57 63.1470
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-25 IE00BL0BMZ89 4100000.000 143262286.00 34.9420
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-25 IE00BMC38736 55700000.000 3224211282.64 57.8853
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-25 IE00BMDH1538 12100000.000 85560594.21 7.0711
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-25 IE00BMDKNW35 42850000.000 530130826.85 12.3718
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-25 IE0000H445G8 470000.000 8092785.37 17.2187
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-25 IE0002PG6CA6 39800000.000 545093492.26 13.6958
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-25 IE0005B8WVT6 530000.000 11529878.53 21.7545
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-25 IE000YU9K6K2 9090000.000 498730195.21 54.8658
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-25 IE000B9PQW54 650000.000 14975914.60 23.0399
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-25 IE0001J5A2T9 475000.000 11993311.84 25.2491
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-25 IE0005TF96I9 400000.000 8703134.68 21.7578
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-25 IE000M7V94E1 27570000.000 1458683672.79 52.9084
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-25 IE000NXF88S1 1370000.000 31124549.41 22.7186
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-25 IE000YYE6WK5 122350000.000 7066636017.94 57.7575
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-25 IE000J6CHW80 2574000.000 62817401.67 24.4046
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-25 IE0007I99HX7 1800000.000 44316754.41 24.6204
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-25 IE000SBU19F7 550000.000 12888144.16 23.4330
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-25 IE0007Y8Y157 17150000.000 415935513.78 24.2528

