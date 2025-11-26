VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BF541080
|311000.000
|41339713.79
|132.9251
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61704144.70
|72.5078
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BQQP9F84
|40800000.000
|3564983293.08
|87.3770
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|978870214.57
|49.6259
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BYWQWR46
|12300000.000
|875393338.19
|71.1702
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1137408779.90
|90.2705
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BDS67326
|2388000.000
|160522252.65
|67.2204
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|385196992.57
|63.1470
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|143262286.00
|34.9420
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BMC38736
|55700000.000
|3224211282.64
|57.8853
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|85560594.21
|7.0711
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-25
|IE00BMDKNW35
|42850000.000
|530130826.85
|12.3718
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0000H445G8
|470000.000
|8092785.37
|17.2187
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0002PG6CA6
|39800000.000
|545093492.26
|13.6958
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11529878.53
|21.7545
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|498730195.21
|54.8658
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14975914.60
|23.0399
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11993311.84
|25.2491
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8703134.68
|21.7578
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000M7V94E1
|27570000.000
|1458683672.79
|52.9084
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|31124549.41
|22.7186
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000YYE6WK5
|122350000.000
|7066636017.94
|57.7575
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62817401.67
|24.4046
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44316754.41
|24.6204
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-25
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12888144.16
|23.4330
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-25
|IE0007Y8Y157
|17150000.000
|415935513.78
|24.2528
