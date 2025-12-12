VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BF541080
|311000.000
|41466315.53
|133.3322
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62103175.03
|72.9767
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BQQP9F84
|38200000.000
|3685015678.26
|96.4664
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BDFBTQ78
|19975000.000
|1100463125.91
|55.0920
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|859323502.79
|70.1489
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1252545654.15
|102.6677
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168131274.21
|67.8496
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|392788420.55
|64.9237
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BL0BMZ89
|4200000.000
|151234033.38
|36.0081
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3667775863.53
|63.6214
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|86032738.58
|7.1101
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-11
|IE00BMDKNW35
|45100000.000
|628924374.43
|13.9451
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0000H445G8
|470000.000
|8053723.59
|17.1356
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0002PG6CA6
|41750000.000
|593555927.15
|14.2169
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11567103.45
|21.8247
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000YU9K6K2
|9290000.000
|627599203.06
|67.5564
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16780144.44
|22.6759
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12566974.27
|25.9113
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8856974.31
|21.0880
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000M7V94E1
|29320000.000
|1705521748.24
|58.1692
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|35996429.58
|24.4874
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7274340273.87
|60.5186
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63178227.72
|24.5448
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43345942.52
|25.4976
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-11
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13283870.55
|24.1525
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-11
|IE0007Y8Y157
|18700000.000
|481118454.20
|25.7283
