Freitag, 12.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Schock aus China - Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-11 IE00BF541080 311000.000 41466315.53 133.3322
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-11 IE00BF540Z61 851000.000 62103175.03 72.9767
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-11 IE00BQQP9F84 38200000.000 3685015678.26 96.4664
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-11 IE00BDFBTQ78 19975000.000 1100463125.91 55.0920
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-11 IE00BYWQWR46 12250000.000 859323502.79 70.1489
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-11 IE00BQQP9G91 12200000.000 1252545654.15 102.6677
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-11 IE00BDS67326 2478000.000 168131274.21 67.8496
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-11 IE00BQQP9H09 6050000.000 392788420.55 64.9237
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-11 IE00BL0BMZ89 4200000.000 151234033.38 36.0081
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-11 IE00BMC38736 57650000.000 3667775863.53 63.6214
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-11 IE00BMDH1538 12100000.000 86032738.58 7.1101
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-11 IE00BMDKNW35 45100000.000 628924374.43 13.9451
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-11 IE0000H445G8 470000.000 8053723.59 17.1356
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-11 IE0002PG6CA6 41750000.000 593555927.15 14.2169
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-11 IE0005B8WVT6 530000.000 11567103.45 21.8247
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-11 IE000YU9K6K2 9290000.000 627599203.06 67.5564
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-11 IE000B9PQW54 740000.000 16780144.44 22.6759
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-11 IE0001J5A2T9 485000.000 12566974.27 25.9113
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-11 IE0005TF96I9 420000.000 8856974.31 21.0880
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-11 IE000M7V94E1 29320000.000 1705521748.24 58.1692
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-11 IE000NXF88S1 1470000.000 35996429.58 24.4874
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-11 IE000YYE6WK5 120200000.000 7274340273.87 60.5186
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-11 IE000J6CHW80 2574000.000 63178227.72 24.5448
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-11 IE0007I99HX7 1700000.000 43345942.52 25.4976
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-11 IE000SBU19F7 550000.000 13283870.55 24.1525
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-11 IE0007Y8Y157 18700000.000 481118454.20 25.7283

