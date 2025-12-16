Anzeige
PR Newswire
16.12.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 16

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-15 IE00BF541080 311000.000 41520050.83 133.5050
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-15 IE00BF540Z61 851000.000 62159455.02 73.0428
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-15 IE00BQQP9F84 38050000.000 3631649958.84 95.4442
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-15 IE00BDFBTQ78 20075000.000 1098325506.20 54.7111
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-15 IE00BYWQWR46 12250000.000 852205915.43 69.5678
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-15 IE00BQQP9G91 12200000.000 1240223966.02 101.6577
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-15 IE00BDS67326 2478000.000 168462989.21 67.9835
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-15 IE00BQQP9H09 6050000.000 389114994.77 64.3165
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-15 IE00BL0BMZ89 4200000.000 150875831.27 35.9228
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-15 IE00BMC38736 57650000.000 3485312119.43 60.4564
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-15 IE00BMDH1538 12100000.000 83098388.66 6.8676
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-15 IE00BMDKNW35 45100000.000 535385223.32 11.8711
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-15 IE0000H445G8 470000.000 8062917.04 17.1551
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-15 IE0002PG6CA6 42150000.000 577487048.42 13.7008
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-15 IE0005B8WVT6 530000.000 11644306.64 21.9704
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-15 IE000YU9K6K2 9390000.000 598799251.72 63.7699
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-15 IE000B9PQW54 740000.000 16626608.41 22.4684
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-15 IE0001J5A2T9 485000.000 12619254.25 26.0191
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-15 IE0005TF96I9 420000.000 8777933.62 20.8998
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-15 IE000M7V94E1 29370000.000 1593383538.11 54.2521
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-15 IE000NXF88S1 1470000.000 34764094.85 23.6490
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-15 IE000YYE6WK5 120200000.000 7238768691.61 60.2227
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-15 IE000J6CHW80 2574000.000 63093588.20 24.5119
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-15 IE0007I99HX7 1700000.000 43037253.73 25.3160
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-15 IE000SBU19F7 550000.000 13190925.35 23.9835
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-15 IE0007Y8Y157 18850000.000 465466421.56 24.6932

