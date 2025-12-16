VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BF541080
|311000.000
|41520050.83
|133.5050
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62159455.02
|73.0428
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BQQP9F84
|38050000.000
|3631649958.84
|95.4442
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BDFBTQ78
|20075000.000
|1098325506.20
|54.7111
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|852205915.43
|69.5678
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1240223966.02
|101.6577
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168462989.21
|67.9835
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|389114994.77
|64.3165
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BL0BMZ89
|4200000.000
|150875831.27
|35.9228
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3485312119.43
|60.4564
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|83098388.66
|6.8676
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-15
|IE00BMDKNW35
|45100000.000
|535385223.32
|11.8711
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0000H445G8
|470000.000
|8062917.04
|17.1551
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0002PG6CA6
|42150000.000
|577487048.42
|13.7008
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11644306.64
|21.9704
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000YU9K6K2
|9390000.000
|598799251.72
|63.7699
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16626608.41
|22.4684
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12619254.25
|26.0191
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8777933.62
|20.8998
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000M7V94E1
|29370000.000
|1593383538.11
|54.2521
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|34764094.85
|23.6490
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7238768691.61
|60.2227
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63093588.20
|24.5119
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43037253.73
|25.3160
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-15
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13190925.35
|23.9835
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-15
|IE0007Y8Y157
|18850000.000
|465466421.56
|24.6932
