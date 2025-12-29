Anzeige
Mehr »
Montag, 29.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Stuttgart
29.12.25 | 08:45
61,70 Euro
+0,02 % +0,02
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,0062,2509:10
62,0062,3909:11
PR Newswire
29.12.2025 08:06 Uhr
51 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 29

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-24 IE00BF541080 311000.000 41709531.68 134.1142
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-24 IE00BF540Z61 851000.000 62294233.22 73.2012
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-24 IE00BQQP9F84 35800000.000 3633627662.99 101.4980
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-24 IE00BDFBTQ78 20825000.000 1205480099.14 57.8862
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-24 IE00BYWQWR46 12100000.000 832810199.06 68.8273
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-24 IE00BQQP9G91 12250000.000 1342625936.12 109.6021
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-24 IE00BDS67326 2478000.000 169845902.46 68.5415
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-24 IE00BQQP9H09 6000000.000 387374680.22 64.5624
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-24 IE00BL0BMZ89 4300000.000 155403990.66 36.1405
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-24 IE00BMC38736 57800000.000 3603013933.89 62.3359
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-24 IE00BMDH1538 12350000.000 83344114.25 6.7485
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-24 IE00BMDKNW35 46200000.000 579292315.02 12.5388
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-24 IE0000H445G8 470000.000 8131384.77 17.3008
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-24 IE0002PG6CA6 42950000.000 637826743.98 14.8504
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-24 IE0005B8WVT6 530000.000 11633677.89 21.9503
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-24 IE000YU9K6K2 9540000.000 659998374.63 69.1822
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-24 IE000B9PQW54 740000.000 16901136.69 22.8394
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-24 IE0001J5A2T9 485000.000 12692982.66 26.1711
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-24 IE0005TF96I9 450000.000 9469463.09 21.0433
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-24 IE000M7V94E1 29620000.000 1647002333.00 55.6044
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-24 IE000NXF88S1 1520000.000 34773537.63 22.8773
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-24 IE000YYE6WK5 119550000.000 7399954607.80 61.8984
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-24 IE000J6CHW80 2574000.000 63180036.21 24.5455
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-24 IE0007I99HX7 1700000.000 43244747.30 25.4381
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-24 IE000SBU19F7 550000.000 13256868.99 24.1034
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-24 IE0007Y8Y157 19300000.000 490307289.33 25.4045

© 2025 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.