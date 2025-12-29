VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BF541080
|311000.000
|41709531.68
|134.1142
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62294233.22
|73.2012
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3633627662.99
|101.4980
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BDFBTQ78
|20825000.000
|1205480099.14
|57.8862
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|832810199.06
|68.8273
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1342625936.12
|109.6021
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BDS67326
|2478000.000
|169845902.46
|68.5415
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|387374680.22
|64.5624
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|155403990.66
|36.1405
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BMC38736
|57800000.000
|3603013933.89
|62.3359
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BMDH1538
|12350000.000
|83344114.25
|6.7485
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-24
|IE00BMDKNW35
|46200000.000
|579292315.02
|12.5388
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0000H445G8
|470000.000
|8131384.77
|17.3008
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0002PG6CA6
|42950000.000
|637826743.98
|14.8504
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11633677.89
|21.9503
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|659998374.63
|69.1822
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16901136.69
|22.8394
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12692982.66
|26.1711
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9469463.09
|21.0433
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1647002333.00
|55.6044
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|34773537.63
|22.8773
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000YYE6WK5
|119550000.000
|7399954607.80
|61.8984
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63180036.21
|24.5455
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43244747.30
|25.4381
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-24
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13256868.99
|24.1034
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-24
|IE0007Y8Y157
|19300000.000
|490307289.33
|25.4045
© 2025 PR Newswire