VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BF541080
|311000.000
|41713655.16
|134.1275
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62303655.18
|73.2123
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3507360516.76
|97.9710
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BDFBTQ78
|20825000.000
|1180551759.15
|56.6892
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|835204493.93
|69.0252
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1308320910.13
|106.3676
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BDS67326
|2478000.000
|169464545.40
|68.3876
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|387100084.66
|64.5167
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|155154703.92
|36.0825
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BMC38736
|57800000.000
|3606574711.49
|62.3975
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BMDH1538
|12350000.000
|82781432.92
|6.7030
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-29
|IE00BMDKNW35
|46250000.000
|556008879.20
|12.0218
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0000H445G8
|470000.000
|8072385.73
|17.1753
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0002PG6CA6
|42950000.000
|630564723.89
|14.6814
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11596117.66
|21.8795
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|641429304.94
|67.2358
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16702003.86
|22.5703
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12762733.00
|26.3149
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9450103.35
|21.0002
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1622576520.00
|54.7798
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|34838900.40
|22.9203
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000YYE6WK5
|119550000.000
|7334417006.79
|61.3502
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63272730.47
|24.5815
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43121225.01
|25.3654
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-29
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13234261.59
|24.0623
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-29
|IE0007Y8Y157
|19350000.000
|485603096.77
|25.0958
© 2025 PR Newswire