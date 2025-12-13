Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Harvest Technology Group. (ISIN: AU0000082422)

Die Industrie sowie Sicherheitsbehörden investieren verstärkt in Technologien, die eine stabile Datenübertragung, lokale Analysefunktionen und präzise Steuerungsprozesse ermöglichen. Der Bedarf steigt insbesondere dort, wo autonome Systeme zum Einsatz kommen oder operative Umgebungen durch begrenzte Bandbreiten, abgelegene Standorte oder sicherheitskritische Bedingungen geprägt sind. Zum Beispiel in militärischen Einsatzgebieten. Unternehmen mit integrierten Plattformen und wachsendem Softwareanteil stehen daher aktuell auch bei Marktbeobachtern verstärkt im Fokus.

Harvest Technology Group - Plattformfokus für kritische Einsatzszenarien

Im Zentrum der Harvest Technology Group (ASX: HTG, WKN: A2P6EP, ISIN: AU0000051064) steht die Kommunikationsplattform Nodestream, die für Anwendungen in maritimen, industriellen und sicherheitsbezogenen Bereichen genutzt wird. Das Unternehmen richtet sein Geschäftsmodell zunehmend auf wiederkehrende Softwareerlöse und modulare Kommunikationslösungen aus.

Parallel entwickelt Harvest ein Edge-Analysemodul, das zusätzliche Funktionen für datenintensive und bandbreitenkritische Einsatzszenarien eröffnen soll. Die internationale Expansion wird durch neue Vertriebspartnerschaften unterstützt, die den Zugang zu sicherheitsorientierten und infrastrukturellen Märkten erleichtern. Ein von Analysehäusern abgeleitetes Kursziel von 0,025 AUD reflektiert die Annahme einer fortschreitenden Kommerzialisierung sowie der Stabilisierung des Umsatzmixes.

L3Harris Technologies - Breite Präsenz in sicherheitsrelevanten Kommunikationssystemen

L3Harris Technologies (NYSE: LHX, WKN: A2NB3L, ISIN: US5024311095) zählt zu den etablierten Anbietern im sicherheits- und verteidigungsnahen Kommunikationssektor. Das Unternehmen stellt integrierte Systeme bereit, die von Behörden, Einsatzorganisationen und Verteidigungsinstitutionen weltweit genutzt werden. Analysten verweisen auf die strukturelle Nachfrage nach verlässlicher Kommunikationstechnologie in sicherheitskritischen Einsätzen sowie auf die große internationale Kundenbasis.

L3Harris gilt als Beispiel dafür, wie Anbieter in regulierten Märkten durch langfristige Programme und Modernisierungszyklen stabile Cashflows erzielen können. Die technologische Ausrichtung auf integrierte Sensorplattformen und datengestützte Lösungen unterstreicht die Schnittstelle zu Märkten, in denen auch Harvest tätig ist, allerdings in geringerem Umfang und mit anderem Schwerpunkt.

Trimble Inc. - Digitale Infrastruktur, Sensorik und vernetzte Industrieprozesse

Trimble Inc. (NASDAQ: TRMB, WKN: 902356, ISIN: US8962391004) ist ein international tätiger Anbieter von Lösungen für präzise Datenerfassung, Sensorintegration und digitale Prozessoptimierung. Das Portfolio reicht von Vermessungstechnologie über Infrastrukturmanagement bis zu vernetzten Maschinensteuerungen. Analysten ordnen Trimble als Unternehmen ein, das stark von der fortschreitenden Digitalisierung industrieller Abläufe profitiert.

Die Kombination aus Hardware, eingebetteter Software und Cloud-Diensten bildet einen strukturellen Markttrend ab, der auch für andere Anbieter relevanter wird: die Verbindung aus Datenerfassung, Echtzeitübertragung und automatisierter Analyse. Trimble wird daher häufig als Referenz für skalierbare Plattformmodelle genannt, die sowohl industrielle als auch infrastrukturelle Kunden adressieren.

Der Markt für sichere Kommunikation, Sensortechnik und vernetzte Systeme entwickelt sich entlang steigender Anforderungen an die Effizienz, Ausfallsicherheit und Datenqualität. L3Harris bildet den etablierten Pol innerhalb sicherheitskritischer Märkte, während Trimble eine breite industrielle und infrastrukturelle Basis adressiert. Harvest Technology Group arbeitet an der Ausweitung ihres Softwareanteils und an der Implementierung neuer Funktionen, um im wachsenden Segment bandbreitenkritischer und autonomer Einsatzumgebungen stärker Fuß zu fassen. Die Positionierung der Unternehmen zeigt unterschiedliche Entwicklungsstufen in einem Markt, der zunehmend durch integrierte Plattformmodelle geprägt wird.

Quellen:

Spark+ Research, 25th Novemer 2025



---



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Enthaltene Werte: US8962391004,US5024311095,AU0000082422,IE00BL0BMZ89