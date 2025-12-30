Anzeige
30.12.2025 17:00 Uhr
237 Leser
Harvest Technology und Electro Optic Systems (EOS): Zündet nach dem EOS-Auftrag der nächste Drohnenabwehr-Impuls?

Die Drohnenabwehr hat sich binnen kurzer Zeit von einem Spezialthema zu einem festen Bestandteil militärischer Planungen entwickelt. Tests, Wettbewerbe und Manöver zeigen, wie ernst Streitkräfte die Bedrohung durch Drohnenschwärme nehmen. In den USA laufen Wettbewerbe zur Abwehr unbemannter Systeme, parallel werden neue Drohnentypen erprobt. In diesem Umfeld rücken Unternehmen in den Fokus, die konkrete Lösungen liefern können. Ein aktueller Auftrag für Electro Optic Systems hat diese Entwicklung zuletzt greifbar gemacht.

Electro Optic Systems: Anti-Drohnen-Auftrag zündet Kursrakete

Electro Optic Systems Holdings Limited (WKN 580850, ISIN AU000000EOS3) meldete einen Auftrag für sein R400 Remote Weapon System im Umfang von rund 19,3 Millionen Euro. Die Systeme sollen für einen US-Kunden auf leicht gepanzerten Fahrzeugen installiert werden und dienen der aktiven Drohnenabwehr. Der Auftrag ist Teil einer Serie jüngerer Vertragsabschlüsse und hat die Aufmerksamkeit des Marktes deutlich erhöht.

Besonders relevant ist der Kontext: EOS nimmt nach eigenen Angaben regelmäßig an militärischen Vergleichstests teil und sieht sich dort wettbewerbsfähig. Das Unternehmen positioniert seine Systeme nicht nur als technische Lösung, sondern als einsatzfähige Antwort auf reale Bedrohungsszenarien. Der aktuelle Auftrag erhöht den gesamten Auftragsbestand auf mehr als 240 Millionen Euro, nach 82 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung unterstreicht den operativen Bedeutungsgewinn des Anti-Drohnen-Geschäfts.

Strategisch hat sich EOS in den vergangenen Jahren neu aufgestellt. Nach dem Verkauf des Satellitengeschäfts liegt der Fokus auf optischer Zielerfassung, ferngesteuerten Waffensystemen und der Entwicklung von Hochenergie-Lasern. Diese sollen Drohnen mit elektrischer Energie bekämpfen, ohne klassische Munition einzusetzen. Nach Unternehmensangaben könnten solche Systeme eine große Zahl von Drohnen pro Tag neutralisieren und sind für den Schutz kritischer Infrastruktur wie Flughäfen, Städte oder Kraftwerke ausgelegt.

Harvest Technology: Aktuelle Einordnung und Rolle im Drohnenumfeld

Harvest Technology Group Limited (WKN A2PMTB, ISIN AU0000037396) agiert in diesem Markt auf einer anderen Ebene. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur sicheren Übertragung von Video-, Audio- und Steuerungsdaten für unbemannte Systeme. Auf der Unternehmensseite wird der Einsatz bei luftgestützten UAVs hervorgehoben, insbesondere bei Einsätzen über große Distanzen oder unter eingeschränkten Netzwerkbedingungen.

Aktuell rückt Harvest auch aus Analystensicht stärker in den Fokus. Laut einer aktuellen Einschätzung wird ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent gesehen. Die Begründung liegt in der strategischen Positionierung des Unternehmens: Moderne Drohnen- und Abwehrsysteme sind auf stabile, latenzarme Kommunikation angewiesen. Ohne sichere Datenverbindungen lassen sich weder Drohnen steuern noch Abwehrsysteme sinnvoll in größere Sicherheitsarchitekturen integrieren.

Harvest liefert damit keine Abwehrwirkung, sondern die technische Grundlage für vernetzte Einsätze. Die Lösungen adressieren genau jene Schnittstelle, an der Sensorik, Steuerung und Auswertung zusammenlaufen.

Der Anti-Drohnen-Auftrag für Electro Optic Systems markiert einen operativen Meilenstein und spiegelt die wachsende Bedeutung aktiver Drohnenabwehr wider. Harvest Technology ist in diesem Umfeld kein direkter Profiteur dieses Auftrags, aber Teil des technologischen Unterbaus moderner Drohnen- und Sicherheitssysteme. Die Entwicklung bei EOS liefert damit den Aufhänger - und die offene Frage, ob sich die zunehmende Beschaffungsdynamik künftig auch auf Anbieter der Kommunikations- und Steuerungsebene ausweiten wird.

Quellen:

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/eos-explodiert-droneshield-rivale-electro-optic-systems-mit-anti-drohnen-auftrag-20392656.html

Remote Aerial UAV Inspection

https://www.businessinsider.de/wirtschaft/wie-star-wars-dieser-laser-soll-drohnen-und-raketen-zerstoeren


Harvest Technology Group
ISIN: AU0000082422
https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.