Harvest Technology und Electro Optic Systems (EOS): Zündet nach dem EOS-Auftrag der nächste Drohnenabwehr-Impuls?

Die Drohnenabwehr hat sich binnen kurzer Zeit von einem Spezialthema zu einem festen Bestandteil militärischer Planungen entwickelt. Tests, Wettbewerbe und Manöver zeigen, wie ernst Streitkräfte die Bedrohung durch Drohnenschwärme nehmen. In den USA laufen Wettbewerbe zur Abwehr unbemannter Systeme, parallel werden neue Drohnentypen erprobt. In diesem Umfeld rücken Unternehmen in den Fokus, die konkrete Lösungen liefern können. Ein aktueller Auftrag für Electro Optic Systems hat diese Entwicklung zuletzt greifbar gemacht.

Electro Optic Systems: Anti-Drohnen-Auftrag zündet Kursrakete

Electro Optic Systems Holdings Limited (WKN 580850, ISIN AU000000EOS3) meldete einen Auftrag für sein R400 Remote Weapon System im Umfang von rund 19,3 Millionen Euro. Die Systeme sollen für einen US-Kunden auf leicht gepanzerten Fahrzeugen installiert werden und dienen der aktiven Drohnenabwehr. Der Auftrag ist Teil einer Serie jüngerer Vertragsabschlüsse und hat die Aufmerksamkeit des Marktes deutlich erhöht.

Besonders relevant ist der Kontext: EOS nimmt nach eigenen Angaben regelmäßig an militärischen Vergleichstests teil und sieht sich dort wettbewerbsfähig. Das Unternehmen positioniert seine Systeme nicht nur als technische Lösung, sondern als einsatzfähige Antwort auf reale Bedrohungsszenarien. Der aktuelle Auftrag erhöht den gesamten Auftragsbestand auf mehr als 240 Millionen Euro, nach 82 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Entwicklung unterstreicht den operativen Bedeutungsgewinn des Anti-Drohnen-Geschäfts.

Strategisch hat sich EOS in den vergangenen Jahren neu aufgestellt. Nach dem Verkauf des Satellitengeschäfts liegt der Fokus auf optischer Zielerfassung, ferngesteuerten Waffensystemen und der Entwicklung von Hochenergie-Lasern. Diese sollen Drohnen mit elektrischer Energie bekämpfen, ohne klassische Munition einzusetzen. Nach Unternehmensangaben könnten solche Systeme eine große Zahl von Drohnen pro Tag neutralisieren und sind für den Schutz kritischer Infrastruktur wie Flughäfen, Städte oder Kraftwerke ausgelegt.

Harvest Technology: Aktuelle Einordnung und Rolle im Drohnenumfeld

Harvest Technology Group Limited (WKN A2PMTB, ISIN AU0000037396) agiert in diesem Markt auf einer anderen Ebene. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur sicheren Übertragung von Video-, Audio- und Steuerungsdaten für unbemannte Systeme. Auf der Unternehmensseite wird der Einsatz bei luftgestützten UAVs hervorgehoben, insbesondere bei Einsätzen über große Distanzen oder unter eingeschränkten Netzwerkbedingungen.

Aktuell rückt Harvest auch aus Analystensicht stärker in den Fokus. Laut einer aktuellen Einschätzung wird ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent gesehen. Die Begründung liegt in der strategischen Positionierung des Unternehmens: Moderne Drohnen- und Abwehrsysteme sind auf stabile, latenzarme Kommunikation angewiesen. Ohne sichere Datenverbindungen lassen sich weder Drohnen steuern noch Abwehrsysteme sinnvoll in größere Sicherheitsarchitekturen integrieren.

Harvest liefert damit keine Abwehrwirkung, sondern die technische Grundlage für vernetzte Einsätze. Die Lösungen adressieren genau jene Schnittstelle, an der Sensorik, Steuerung und Auswertung zusammenlaufen.

Der Anti-Drohnen-Auftrag für Electro Optic Systems markiert einen operativen Meilenstein und spiegelt die wachsende Bedeutung aktiver Drohnenabwehr wider. Harvest Technology ist in diesem Umfeld kein direkter Profiteur dieses Auftrags, aber Teil des technologischen Unterbaus moderner Drohnen- und Sicherheitssysteme. Die Entwicklung bei EOS liefert damit den Aufhänger - und die offene Frage, ob sich die zunehmende Beschaffungsdynamik künftig auch auf Anbieter der Kommunikations- und Steuerungsebene ausweiten wird.

