Samstag, 27.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Das "Schweizer Messer" für Diabetiker ist da!
WKN: 580850 | ISIN: AU000000EOS8
23.12.25 | 21:32
5,550 Euro
+10,78 % +0,540
Small- & Micro Cap Investment
27.12.2025
372 Leser
Drohnenabwehr: Strategische Bedeutung wächst! Harvest Technology, EOS und Elbit im Fokus

Die weltweite Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) treibt eine starke Nachfrage nach Technologien zur Erkennung und Abwehr solcher Fluggeräte voran. Gegenüber klassischen Bedrohungen stellen Drohnen flexible Risiken für militärische, kritische und zivile Infrastrukturen dar, weil sie in großer Zahl und oft autonom operieren können. Der Bedarf an robusten Counter-UAS-Lösungen, die Detektion, Klassifizierung und Gegenmaßnahmen vereinen, wächst spürbar in Streitkräften und bei Sicherheitsbehörden. Gleichzeitig steigt der Bedarf an sicheren Kommunikationstechnologien, die Daten und Steuerinformationen latenzarm über unzuverlässige Netze übertragen - ein zentraler Baustein moderner Drohnenabwehr und Fernsteuerung.

Harvest Technology Group - Netzwerk- und Kommunikationslösungen für Drohnen

Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) ist ein australisches Technologieunternehmen mit Fokus auf vernetzte Systeme für kritische und entfernte Operationen. Die Kerntechnologie "Nodestream" ermöglicht die sichere, latenzarme Übertragung von Video-, Sprach- und Steuerungsdaten über eingeschränkte oder stark belastete Netzwerke. Diese Effizienz ist vor allem in abgelegenen Einsatzgebieten oder teils feindlichen Umgebungen ein Vorteil. Nodestream reduziert den Bandbreitenbedarf deutlich, was insbesondere bei Drohneneinsätzen mit Echtzeitübertragung entscheidend ist.

Harvests Ansatz richtet sich nicht ausschließlich auf klassische Drohnenabwehrsysteme wie Radar oder Jamming, sondern auf die digitale Schicht von Drohnenoperationen: stabile Datenverbindungen, Fernsteuerung und situative Transparenz auch bei schlechten Kommunikationsbedingungen. Dies schließt Kooperationen und Vertriebsvereinbarungen ein, die Harvests Technologie in verschiedenen Sektoren, darunter Verteidigung und Bergbau, verbreiten.

Electro Optic Systems (EOS) - Laser- und Abwehrtechnik im Vergleich

Ein direkter, börsennotierter Vergleichspartner ist Electro Optic Systems (EOS, ISIN: AU000000EOS8). EOS ist ein australischer Verteidigungstechnologie-Konzern mit einem breiten Portfolio an Counter-UAS-Lösungen, darunter kinetische Systeme und Hochenergie-Laser-Waffen zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge. Kürzlich sicherte sich EOS große Exportaufträge für 100-Kilowatt-Laser-Abwehrsysteme an NATO-Staaten und baut über Joint Ventures und Fertigungskapazitäten in Singapur seine Präsenz aus. Diese Technologien sind speziell auf das Erkennen und Neutralisieren feindlicher Drohnen konzipiert.

Im Gegensatz zu Harvest, das Kommunikation und Datenübertragung optimiert, fokussiert EOS die physische Abwehrdrohne-zentrierter Bedrohungen mittels direkter Wirkungssysteme. Dieser Unterschied spiegelt sich auch im Produktangebot: EOS kombiniert optische Sensorik, Radar und gerichtete Energieeffekte, um Drohnen zu erkennen und zu bekämpfen.

Elbit Systems - Ergänzende Branchengröße

Als weiterer internationaler Branchenvertreter gilt Elbit Systems Ltd. (WKN: A0QJFH, ISIN: IL0010817291). Der israelische Rüstungstechnologiekonzern ist in den Bereichen unbemannte Systeme, elektronische Kampfführung sowie integrierte Verteidigungs- und Schutzlösungen aktiv. Kürzlich punktete das Unternehmen erneut mit einem wichtigen Auftrag: Nach Angaben israelischer Quellen wurde ein "Mystery Deal" im Umfang von 2,3 Milliarden US-Dollar über acht Jahre mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) abgeschlossen, bei dem eine strategische Verteidigungslösung geliefert werden soll. Der Vertrag umfasst mehrere hochentwickelte Kommando-, Kontroll- und Schutzsysteme, darunter auch DIRCM-Selbstschutztechnologien zum Schutz von Flugzeugen gegen bodengestützte Raketen. Dieser Abschluss reiht sich ein in eine Reihe von Rüstungskooperationen zwischen Israel und den VAE seit dem Abraham-Abkommen und reflektiert wachsende militärische Zusammenarbeit, bei der auch Luftverteidigung und Drohnenabwehr im Fokus stehen.

Marktbeobachter sehen anhaltendes Wachstum

Marktbeobachter sehen im Bereich Drohnenabwehr und vernetzter Verteidigungstechnologie ein anhaltendes Wachstum. Speziell Anbieter von Laser- und sensorgestützten Abwehrsystemen werden für 2025 als technologisch führend bewertet, allerdings mit der Erwartung, dass die Umsetzung der Aufträge in nachhaltige Ergebnisse zunehmend relevant ist. Harvest wird dabei eher als Anbieter von Netzwerktechnologien eingeordnet, dessen Lösungen in multidisziplinären Verteidigungsarchitekturen Anwendung finden könnten.

Remote Aerial UAV Inspection

Ein Aktienvergleich!: DroneShield oder Electro Optic Systems: Welche Aktie sollte Ihr Herzblatt sein? - 17.12.2025

https://defence-network.com/elbit-deal-vereinigte-arabische-emirate/


Harvest Technology Group
ISIN: AU0000082422
https://harvest.technology

Enthaltene Werte: AU000000EOS8,AU0000082422

