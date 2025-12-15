VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 15
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BF541080
|311000.000
|41484936.66
|133.3921
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62058510.17
|72.9242
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BQQP9F84
|38200000.000
|3674746354.33
|96.1975
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BDFBTQ78
|19975000.000
|1098009133.98
|54.9692
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|855390550.93
|69.8278
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1257554866.65
|103.0783
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168170909.43
|67.8656
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|388877684.92
|64.2773
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BL0BMZ89
|4200000.000
|151418180.51
|36.0519
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3500855933.80
|60.7260
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|84465561.24
|6.9806
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-12
|IE00BMDKNW35
|45100000.000
|591046667.48
|13.1052
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0000H445G8
|470000.000
|8139612.75
|17.3183
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0002PG6CA6
|41800000.000
|590975199.79
|14.1382
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11565889.13
|21.8224
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000YU9K6K2
|9340000.000
|619081809.22
|66.2828
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16696742.26
|22.5632
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12579800.51
|25.9377
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8789793.54
|20.9281
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000M7V94E1
|29370000.000
|1635244518.14
|55.6774
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|35014274.14
|23.8192
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7277092893.49
|60.5415
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63101497.11
|24.5150
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43017834.80
|25.3046
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-12
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13184017.24
|23.9709
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-12
|IE0007Y8Y157
|18800000.000
|475841862.32
|25.3107
