VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 15

Fund Name NAV Date ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-12 IE00BF541080 311000.000 41484936.66 133.3921
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-12 IE00BF540Z61 851000.000 62058510.17 72.9242
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-12 IE00BQQP9F84 38200000.000 3674746354.33 96.1975
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-12 IE00BDFBTQ78 19975000.000 1098009133.98 54.9692
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-12 IE00BYWQWR46 12250000.000 855390550.93 69.8278
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-12 IE00BQQP9G91 12200000.000 1257554866.65 103.0783
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-12 IE00BDS67326 2478000.000 168170909.43 67.8656
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-12 IE00BQQP9H09 6050000.000 388877684.92 64.2773
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-12 IE00BL0BMZ89 4200000.000 151418180.51 36.0519
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-12 IE00BMC38736 57650000.000 3500855933.80 60.7260
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-12 IE00BMDH1538 12100000.000 84465561.24 6.9806
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-12 IE00BMDKNW35 45100000.000 591046667.48 13.1052
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-12 IE0000H445G8 470000.000 8139612.75 17.3183
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-12 IE0002PG6CA6 41800000.000 590975199.79 14.1382
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-12 IE0005B8WVT6 530000.000 11565889.13 21.8224
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-12 IE000YU9K6K2 9340000.000 619081809.22 66.2828
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-12 IE000B9PQW54 740000.000 16696742.26 22.5632
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-12 IE0001J5A2T9 485000.000 12579800.51 25.9377
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-12 IE0005TF96I9 420000.000 8789793.54 20.9281
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-12 IE000M7V94E1 29370000.000 1635244518.14 55.6774
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-12 IE000NXF88S1 1470000.000 35014274.14 23.8192
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-12 IE000YYE6WK5 120200000.000 7277092893.49 60.5415
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-12 IE000J6CHW80 2574000.000 63101497.11 24.5150
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-12 IE0007I99HX7 1700000.000 43017834.80 25.3046
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-12 IE000SBU19F7 550000.000 13184017.24 23.9709
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-12 IE0007Y8Y157 18800000.000 475841862.32 25.3107

