Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 11

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-10 IE00BF541080 311000.000 41434103.45 133.2286
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-10 IE00BF540Z61 851000.000 61826624.20 72.6517
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-10 IE00BQQP9F84 37350000.000 3473069118.94 92.9871
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-10 IE00BDFBTQ78 19975000.000 1069699407.59 53.5519
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-10 IE00BYWQWR46 12250000.000 864138346.19 70.5419
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-10 IE00BQQP9G91 12200000.000 1206934331.39 98.9290
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-10 IE00BDS67326 2478000.000 167081334.45 67.4259
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-10 IE00BQQP9H09 6050000.000 390951683.90 64.6201
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-10 IE00BL0BMZ89 4150000.000 148828910.90 35.8624
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-10 IE00BMC38736 57650000.000 3696674139.30 64.1227
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-10 IE00BMDH1538 12100000.000 84363258.74 6.9722
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-10 IE00BMDKNW35 45100000.000 630303570.72 13.9757
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-10 IE0000H445G8 470000.000 8127507.22 17.2926
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-10 IE0002PG6CA6 41650000.000 589802839.36 14.1609
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-10 IE0005B8WVT6 530000.000 11494442.93 21.6876
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-10 IE000YU9K6K2 9240000.000 596513084.89 64.5577
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-10 IE000B9PQW54 690000.000 15599447.60 22.6079
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-10 IE0001J5A2T9 485000.000 12423534.08 25.6155
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-10 IE0005TF96I9 420000.000 8884555.47 21.1537
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-10 IE000M7V94E1 29220000.000 1669053136.35 57.1202
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-10 IE000NXF88S1 1470000.000 36009114.95 24.4960
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-10 IE000YYE6WK5 120200000.000 7234181404.33 60.1845
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-10 IE000J6CHW80 2574000.000 63031865.11 24.4879
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-10 IE0007I99HX7 1700000.000 43107208.13 25.3572
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-10 IE000SBU19F7 550000.000 13176899.14 23.9580
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-10 IE0007Y8Y157 18650000.000 476612432.69 25.5556

