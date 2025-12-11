VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BF541080
|311000.000
|41434103.45
|133.2286
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61826624.20
|72.6517
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BQQP9F84
|37350000.000
|3473069118.94
|92.9871
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BDFBTQ78
|19975000.000
|1069699407.59
|53.5519
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|864138346.19
|70.5419
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1206934331.39
|98.9290
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BDS67326
|2478000.000
|167081334.45
|67.4259
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|390951683.90
|64.6201
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BL0BMZ89
|4150000.000
|148828910.90
|35.8624
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3696674139.30
|64.1227
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|84363258.74
|6.9722
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-10
|IE00BMDKNW35
|45100000.000
|630303570.72
|13.9757
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0000H445G8
|470000.000
|8127507.22
|17.2926
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0002PG6CA6
|41650000.000
|589802839.36
|14.1609
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11494442.93
|21.6876
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000YU9K6K2
|9240000.000
|596513084.89
|64.5577
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000B9PQW54
|690000.000
|15599447.60
|22.6079
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12423534.08
|25.6155
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8884555.47
|21.1537
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000M7V94E1
|29220000.000
|1669053136.35
|57.1202
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|36009114.95
|24.4960
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7234181404.33
|60.1845
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63031865.11
|24.4879
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43107208.13
|25.3572
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-10
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13176899.14
|23.9580
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-10
|IE0007Y8Y157
|18650000.000
|476612432.69
|25.5556
