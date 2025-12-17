VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BF541080
|311000.000
|41562615.94
|133.6419
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62161312.45
|73.0450
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BQQP9F84
|38150000.000
|3628742749.11
|95.1178
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BDFBTQ78
|20425000.000
|1108442135.87
|54.2689
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BYWQWR46
|12200000.000
|842672760.76
|69.0715
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1241588879.65
|101.7696
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168292744.75
|67.9147
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|386698043.95
|63.9170
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BL0BMZ89
|4200000.000
|149898475.22
|35.6901
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3471750645.08
|60.2212
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|82171648.99
|6.7910
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-16
|IE00BMDKNW35
|45750000.000
|550520255.75
|12.0332
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0000H445G8
|470000.000
|8009822.92
|17.0422
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0002PG6CA6
|42150000.000
|568305401.12
|13.4829
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11578038.71
|21.8454
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000YU9K6K2
|9440000.000
|590940739.09
|62.5997
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16475349.43
|22.2640
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12561414.02
|25.8998
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8761191.36
|20.8600
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000M7V94E1
|29420000.000
|1571017555.97
|53.3996
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|33187578.62
|22.5766
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7118288616.70
|59.2204
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63028035.89
|24.4864
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|42818523.97
|25.1874
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-16
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13124133.96
|23.8621
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-16
|IE0007Y8Y157
|19050000.000
|475140582.60
|24.9418
