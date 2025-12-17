Anzeige
Mittwoch, 17.12.2025
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
17.12.25 | 08:15
46,640 Euro
+0,92 % +0,425
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,71547,14508:40
46,71547,14508:40
PR Newswire
17.12.2025 08:06 Uhr
12 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 17

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-16 IE00BF541080 311000.000 41562615.94 133.6419
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-16 IE00BF540Z61 851000.000 62161312.45 73.0450
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-16 IE00BQQP9F84 38150000.000 3628742749.11 95.1178
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-16 IE00BDFBTQ78 20425000.000 1108442135.87 54.2689
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-16 IE00BYWQWR46 12200000.000 842672760.76 69.0715
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-16 IE00BQQP9G91 12200000.000 1241588879.65 101.7696
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-16 IE00BDS67326 2478000.000 168292744.75 67.9147
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-16 IE00BQQP9H09 6050000.000 386698043.95 63.9170
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-16 IE00BL0BMZ89 4200000.000 149898475.22 35.6901
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-16 IE00BMC38736 57650000.000 3471750645.08 60.2212
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-16 IE00BMDH1538 12100000.000 82171648.99 6.7910
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-16 IE00BMDKNW35 45750000.000 550520255.75 12.0332
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-16 IE0000H445G8 470000.000 8009822.92 17.0422
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-16 IE0002PG6CA6 42150000.000 568305401.12 13.4829
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-16 IE0005B8WVT6 530000.000 11578038.71 21.8454
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-16 IE000YU9K6K2 9440000.000 590940739.09 62.5997
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-16 IE000B9PQW54 740000.000 16475349.43 22.2640
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-16 IE0001J5A2T9 485000.000 12561414.02 25.8998
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-16 IE0005TF96I9 420000.000 8761191.36 20.8600
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-16 IE000M7V94E1 29420000.000 1571017555.97 53.3996
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-16 IE000NXF88S1 1470000.000 33187578.62 22.5766
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-16 IE000YYE6WK5 120200000.000 7118288616.70 59.2204
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-16 IE000J6CHW80 2574000.000 63028035.89 24.4864
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-16 IE0007I99HX7 1700000.000 42818523.97 25.1874
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-16 IE000SBU19F7 550000.000 13124133.96 23.8621
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-16 IE0007Y8Y157 19050000.000 475140582.60 24.9418

